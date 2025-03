Playoff-Halbfinale in der DEL2 DEL2: Ausgeruhte Kassel Huskies gehen in heiße Playoff-Phase Stand: 26.03.2025 10:21 Uhr

Nach mehr als einer Woche Pause geht es für die Kassel Huskies in den DEL2-Playoffs weiter. Das Halbfinale soll dabei nur eine Zwischenstation sein. Die Frage ist nur: Hat die Unterbrechung geholfen? Oder den Rhythmus gebrochen?

Die kurze, im positiven Sinne selbst verschuldete Eishockey-Pause ist vorbei, für die Kassel Huskies wird's langsam wieder ernst. Nach der souverän mit 4:0 gewonnen Serie im Viertelfinale der DEL2-Playoffs warten auf die Nordhessen ab dem Freitag (19.30 Uhr) im Halbfinale die Dresdner Eislöwen. Für ausgeruhte Schlittenhunde geht es dann richtig rein in die heiße Phase der Saison.

Durch den "Sweep" in der ersten Playoff-Runde hatten die Nordhessen lange Pause. Das letzte Spiel fand am Dienstag vor einer Woche statt. Eine ewig lange Zeit für Eishockey-Profis, die sonst von Partie zu Partie hetzen. Aber ist die lange Erholungszeit nun ein Vorteil? Oder vielleicht auch ein Nachteil, weil der eigentlich gute Rhyhtmus der Schlittenhunde gebrochen wurde?

Schlecht für den Rhythmus, gut für die Erholung

"Klar ist es vielleicht nicht optimal, so lange frei zu haben, weil die andere Mannschaft besser im Rhythmus ist. Aber Dresden hatte nur ein Spiel mehr", gibt Huskies-Sportdirektor Daniel Kreutzer im Gespräch mit dem hr-sport zu bedenken. Auch die Eislöwen mussten lediglich fünf Spiele absolvieren, um ins Halbfinale einzuziehen. "Und bei uns konnte sich der eine oder andere angeschlagene Spieler erholen, was gut für uns war", so Kreutzer.

Der Vor- oder Nachteil ist dementsprechend gering. Die Favoritenrolle ist sowieso klar verteilt. Die Huskies, nach der regulären Spielzeit Erster der Tabelle, sind auch gegen die Dresdner favorisiert. Oder? "Dresden ist ein absolutes Top-Team, das wir uns vielleicht eher im Final gewünscht hätten. Aber wenn wir hochgehen wollen, müssen wir jeden schlagen können", meint der Huskies-Funktionär. Spielen die Nordhessen ihren Stiefel so gut runter, wie in den vergangenen rund 30 Partien, sieht Kreutzer sie in jedem Fall auch gegen Dresden gut gerüstet.

Erst die Eislöwen, dann der große Wurf

Die Halbfinal-Serie gegen die Sachsen soll nur ein Zwischenstopp sein für Kassel. Der Traum von der DEL-Rückkehr ist groß. Nach zahlreichen Anläufen soll es in diesem Jahr endlich klappen.

"Unser Traum lebt natürlich, aber es ist noch ein weiter Weg", sagt Kreutzer. Erst einmal müssen ab Freitag die Eislöwen aus dem Weg geräumt werden. Ein "Sweep" muss es dabei ja gar nicht sein, Hauptsache, die Huskies kommen ihrem großen Traum einen weiteren Schritt näher.