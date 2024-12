Niederlagenserie geht weiter DEL: Löwen Frankfurt verlieren nach wildem Auftakt in Köln Stand: 15.12.2024 18:51 Uhr

Die Löwen Frankfurt haben in der DEL die sechste Pleite in Folge kassiert. In Köln führten sie zwar früh, die Hausherren konnten jedoch zurückschlagen.

Die Löwen Frankfurt haben in der DEL erneut verloren: In Köln unterlagen sie am Sonntagabend knapp mit 3:4.

Daniel Pfaffengut hatte die Hessen früh in Führung geschossen, die Kölner Haie drehten diese jedoch schnell. Dank Maksim Matushkin ging es nach einem wilden ersten Drittel mit 2:2 vom Eis.

Ordentliche Leistung bringt keine Punkte

Im weiteren Verlauf konnte Cameron Brace die erste Führung der Hausherren noch ausgleichen, das 3:4 aus Sicht der Frankfurter machte dann jedoch die sechste Niederlage in Folge klar - trotz ordentlicher Leistung.