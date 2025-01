Eishockey DEL: Löwen Frankfurt verlieren gegen die Augsburger Panther Stand: 12.01.2025 16:44 Uhr

Bis zwei Minuten vor dem Ende sehen die Löwen Frankfurt in Augsburg wie der Sieger aus. Dann allerdings läuft es alles andere als prächtig für den hessischen Eishockey-Erstligisten.

Das ist unglücklich gelaufen: Nach dem Freitagserfolg gegen Schwenningen unterlagen die Löwen Frankfurt am Sonntagnachmittag in der DEL bei den Augsburger Panther knapp mit 1:2 (0:0, 1:0, 0:1/0:1) nach Penaltyschießen. Daniel Wirt hatte die Gäste im zweiten Drittel in Führung gebracht, Torwart Jussi Olkinuora hielt seinen Kasten mit starken Paraden anschließend lange sauber, ehe die Hausherren zwei Minuten vor Schluss doch noch ausglichen.

Das Penaltyschießen also sollte die Entscheidung bringen: In jenem vermasselten die Löwen-Profis Julian Napravnik, Chris Wilkie und Maksim Matushkin allesamt ihre Versuche, so dass die Frankfurter das Eis letztlich als Verlierer verließen.