News im Ticker Deadline Day: Wer kommt, wer geht? Der Transferschlussticker (Donnerstag, 10 Uhr) Stand: 30.01.2024 17:26 Uhr

Am Donnerstag schließt das Winter-Transferfenster. Finden die Lilien noch rechtzeitig ihren Wandstürmer? Und wie viele Talente fürs offensive Mittelfeld von Eintracht Frankfurt kann Markus Krösche noch verpflichten? Alles Wichtige zu den hessischen Profi-Klubs erfahren Sie in unserem Transferschlussticker.

30.01.24, 17:26 Uhr: Noch 48 Stunden

Liebe Leserinnen und Leser, ölen Sie Ihre Faxgeräte und legen Sie letzte Knebelverträge auf, denn in 48 Stunden schließt das Transferfenster. Und weil wir ja alle im selben Boot sitzen, werde ich ab Donnerstag, 10 Uhr, jedes noch so windige Transfergerücht und jeden noch so unsinnigen Paniktransfer gewohnt seriös für Sie wegtickern. Bis dahin verbleibe ich mit einem höflichen: Here we go!