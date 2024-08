News im Ticker Deadline-Day: So lief der Deadline-Day - Ticker zum Nachlesen Stand: 30.08.2024 21:13 Uhr

Der Deadline-Day ist vorbei. Hier gibt es den Liveticker von Stephan Reich zum Nachlesen.

30.08.24, 21:11 Uhr: Dahoud-Verpflichtung perfekt

War klar! Kaum trinkt der Kollege Reich sein Feierabend-Bierchen (oder auch schon das zweite), ist der Wechsel von Mo Dahoud endgültig durch. Kurz und knapp die Parameter des Deals: ablösefrei, Zwei-Jahres-Vertrag! Schönen Abend allerseits. Und Prost!

30.08.24, 20:33 Uhr: Der Transferticker schließt

So, eine halbe Stunde Gnadenfrist ist um, ich schließe den Ticker jetzt ohne die Dahoud-Bestätigung. Falls die noch kommt, sind Sie bei meinen Kollegen von hessenschaud.de in guten Händen. Falls nicht, auch. Ich gehe jetzt in den wohlverdienten Feierabend, der daraus bestehen wird, bis morgens um vier Fußball Manager zu spielen und selig in Kicker Sonderheften aus den Neunzigern zu blättern. In diesem Sinne: Schönen Abend.

30.08.24, 20:03 Uhr: Und Schluss

Und Dingdong, Transferfenster zu. Marmoush noch da, Dahoud vielleicht, Ebimbe gar nix mehr gehört. Ein irgendwie wilder, irgendwie gar nicht mal so wilder Deadline Day. Ich lasse den Laptop noch ein wenig offen, einerseits, weil ich bei Bearshare gerade noch die gesamte Pur-Diskografie illegal runterlade. Andererseits, weil der Dahoud vielleicht ja doch noch kommt. In diesem Sinne: Bis später.

30.08.24, 19:56 Uhr: Fünf Minuten noch

Fünf Minuten noch. Ist das spannend, Leute. Tickere mittlerweile ohne Fingernägel, alle weggekaut. Vielleicht, autsch, passiert ja, autsch, noch was, autsch.

30.08.24, 19:43 Uhr: Wo bleibt Dahoud?

Hitzige Diskussion hier über Mo Dahoud. Der übrigens immer noch nicht offiziell verkündet wurde. 18 Minuten sind es noch. Sehe schon vor mir, wie Markus Krösche gerade hektisch das Faxgerät auseinanderschraubt und den Staub rauspustet.

30.08.24, 19:21 Uhr: FUSSBALL 2000 gleich live

So, bin erfolgreich im Studio angekommen, und das, obwohl mein Pogo-Stick einen Platten hatte. Hier finden jetzt letzte Vorbereitungen statt, wie wir sie immer machen. Erstmal ein paar Minuten Bier-Yoga, dann Fingerhakeln, dann eine Runde Ran-Sat1-Fußballquiz von 1994, kurz bevor es losgeht noch jeder ein Zwölferpack rohe Eier, dann geht's ab.

30.08.24, 18:42 Uhr: Kurzer Ortswechsel

So, liebe Leute, ich habe das Faxgerät geölt und unterm Arm, den windigen Spielerberater-Dreiteiler an, bin absolut bereit, nachher die sensationelle Rückkehr von Patrick Ochs für die im Kader noch dringend zu besetzende Position des erdbeerpflückenden Rechtsverteidigers zu verkünden. Sobald ich im Studio bin und Internet habe, fahre ich den Ticker wieder hoch. Und dann schauen wir mal, ob nicht doch noch so ein Luka Jovic irgendwo zwischen Mailand und Frankfurt vom Laster gefallen ist. Bis gleich.

30.08.24, 18:33 Uhr: Bei den Lilien alles ruhig

Bei den Lilien übrigens alles ruhig soweit. Aber gut, warum sollten die auch noch was tun? Habe das Spiel am vergangenen Wochenende gesehen und wenn man mit Killian Corredor den Weltfußballer 2027 offensichtlich ja schon verpflichtet hat, kann man sich ja auch guten Gewissens zurücklehnen. War. Der. Stark.

30.08.24, 18:20 Uhr: Wann kommen Gentile, Rigruera und Shilton?

Ich sag’s, wie es ist: Wenn ich Markus Krösche wäre, würde ich nochmal zur Bank gehen, mir 20 Millionen Mark leihen, Gentile, Rigruera und Shilton verpflichten, noch schnell die Werbeangebote von Kron-Software annehmen und vielleicht eine Bowlingbahn vors Stadion bauen, dann bei Taktik die Pfeile nach ganz rechts und möglichst viele Ausrufezeichen hinter das "Wichtig" setzen, und dann bist du für die Saison 1993/94 eigentlich gut gerüs-, äh, wie bitte? Ja, ich spiele nebenher Bundesliga Manager Hattrick, warum?

30.08.24, 18:01 Uhr: Zwei Stunden noch

Zwei Stunden noch, es ist Punkt 18 Uhr. Gute Nachricht für alle Eintracht-Fans, die noch auf einen Kracher hoffen: Ich habe es mal durchgerechnet und rein mathematisch müsste eigentlich noch ein Chelsea-Spieler zur SGE wechseln.

30.08.24, 17:43 Uhr: Tick zum Selbermachen

Achso, falls in der Zeit, in der ich nicht am Rechner bin, ein Transfer getätigt wird, müsst ihr den Tick dazu bitte selbst machen. Hier die Vorlage:

Die Eintracht verpflichtet __________ aus _________ für ______ Euro Ablöse. "____________ wird uns mit seiner __________ sicherlich weiterhelfen, er _______ und ________ das ________ ____ ___ sowieso", hieß es in einer Mitteilung des Vereins. ________ gilt als ______ und hat seine Stärken vor allem in _______, kann aber auch auf der ______ spielen. "Ich _____ mich, dass ich jetzt hier bin. Als der Anruf kam, musste ich ____ lange überlegen. Ich will hier unbedingt den _____ Schritt machen. Ich habe ___ _____ _____ _____ ______ Bettwäsche geschlafen", sagte _______.

30.08.24, 17:31 Uhr: Redline Day nicht vergessen

Übrigens, kleiner Hinweis in eigener Sache: Um viertel vor Sieben wechsel ich ins Studio, wo wir mit FUSSBALL 2000 nachher den Redline Day aufnehmen, ab 19:30 Uhr geht's los und es wird eine wilde Mischung aus Talk, Therapiestunde, Ringen, Kindergeburtstag, Ringelpietz, Fips-Asmussen-Doppelgängerwettbewerb und Chippendales-Liveshow. Das ganze gibt es hier:

30.08.24, 17:20 Uhr: Ach, naja

Ach, naja, schon ein guter Deadline Day, so ist's nicht. Marmoush bleibt, Dahoud kommt, passt schon. Wenn jetzt noch Amin Younes einen neuen Hafen findet, bin ich zufrieden.

30.08.24, 17:01 Uhr: Mittelspannender Deadline Day

So nach fünf, sechs Deadline-Day-Tickern, die ich bislang gemacht habe, kann ich sagen: Das ist kein komplett langweiliger Deadline Day, es ist aber auch kein totaler Krimi von Deadline Day. Eher solides Mittelmaß. Der Friedhelm Funkel unter den Deadline Days. Ein Deadline Day, der mit Ballonseide-Trainingsjacke am Spielfeldrand steht und Ricardo Clark einwechselt, um das 1:0 gegen Bielefeld zu halten. Was am Ende den sicheren Mittelfeldplatz dieses Deadline Days festigen wird, was ein Erfolg ist, weil ja alles zementiert ist. Darauf eine kleine Cola, getrunken durch ein zusammengerolltes Kicker-Sonderheft.

30.08.24, 16:49 Uhr: Bahoya und Listesz in die U21?

Keine Transfernews, aber schon auch irgendwie: Wie mein geschätzter Kollege Christopher Michel twittert, sollen Jean-Matteo Bahoya und Kristian Listesz in der U21 Spielpraxis sammeln. Klar, das wird deren Entwicklung sicherlich gut tun, wenn sie auf dem Acker in Villingen in ein bierkastengroßes und -tiefes Loch im Rasen treten oder von einem Bahlinger Innenverteidiger, der schlechtgelaunt zum Spiel gekommen ist, weil er eben auf der Schicht noch vom Polier zusammengeschissen wurde, über die Bande getreten werden, woraufhin irgendjemand von draußen ruft: "Meeeensch, wir müssen doch alle am Montag wieder arbeiten." An sowas wächst man.

30.08.24, 16:15 Uhr: Dahoud wohl ablösefrei

Ui, diversen Medienberichten zufolge kommt Mo Dahoud ablösefrei. Dahoud sich in Brighton wohl jemand über den Tisch ziehen lassen. Höhöhö. Wie dem auch sei: Als Verhandlungspartner in Transfergeschäften wäre ich vor Markus Krösche auf Dahoud. Höhö. Naja, auf jeden Fall schön, dass die Eintracht am Deadline Day noch einen Spieler aus Dahoud gezaubert hat. Hö.

30.08.24, 16:05 Uhr: Vier Stunden noch

So, vier Stunden also noch. Ein langer, laaaanger Deadline Day, so viel steht fest. Bisschen wie früher in der Schule, als es diesen einen Tag in der Woche gab, an dem man zehn Stunden hatte. Nur dass ich damals die letzten beiden Stunden meist geschwänzt habe und ins Schwimmbadbistro gegenüber gegangen bin, um mit Freunden ein, zwei Bier zu trinken. Das geht heute leider nicht, gibt auch gar kein Schwimmbadbistro gegenüber leider. Die passende Ausrede für den Tag danach hätte ich allerdings schon parat, die ist praktisch dieselbe geblieben: Entschuldigung, ich musste gestern früher gehen, meine Omar hatte 80. Geburtstag.

30.08.24, 15:40 Uhr: Dina for one

Kurzer Flachwitz zwischendurch, um die Laune wieder zu heben: Wie nennt man ein genormtes Transfergerücht? DIN A Ebimbe zu Neapel. Höhöhö. Höhö. Hö. Entschuldigung.

30.08.24, 15:37 Uhr: Früher war alles besser

Ach, die Transferphase im Jahre 2024. Sondersendungen im TV. Videos vom Flughafen. Pseudo-Insider-Royal-Rumble auf Social Media. Eilmeldungen noch und nöcher. Ich mein, es macht ja irgendwie Spaß. Aber irgendwie vermisse ich auch die gute, alte Zeit. Montags und donnerstags im Kicker gucken, ob irgendwo in einem Nebensatz eines nüchternen Zweispalters der sich anbahnende Transfer eines gewissen Burhanettin Kaymak erwähnt wird. Den Sportteil der Frankfurter Rundschau durchforsten, auf der Suche nach Infos, ob dieser Ivica Mornar wirklich kommt und wer das eigentlich ist. Und das war's. Dazwischen: Stille. Kein Plettigoal, der einen per Tweet minütlich anschreit. Keine Pushnachricht zum aktuellen Wasserstand beim Medizincheck von Domenico Sbordone. Keine Instagram-Vorstellungsvideos, in denen René Beuchel versichert, er wolle bei der Eintracht den nächsten Schritt machen. Ach, ach ach, Transferphase, wo ist sie hin, die ganze Zeit...

30.08.24, 15:12 Uhr: Dahoud in Frankfurt gelandet

News vom Flughafen: Mo Dahoud ist angekommen, das Ding ist also auf der Zielgeraden. Find ich gut. Werde nie vergessen, wie ich den vor zehn, elf Jahren zufälllig bei irgendso einem Vorbereitungs-T-Online-Cup gesehen habe und er mit 18 Jahren die Abwehr des FC Bayern hat aussehen lassen wie die Defensive des FC Körle Alte Herren am Morgen nach dem Mannschaftsabend. Dabei war er zuvor sogar verletzt gewesen und sagte im Anschluss so etwas wie: Vor der Verletzung war ich besser. Ein Riesentalent also, klare Sache. Möchte mich bei seiner ersten Einwechslung neben ihn stellen und ihm zuflüstern: "Und jetzt zeig der Welt, dass du besser bist als Marc Stendera."

30.08.24, 14:59 Uhr: Nochmal Gedanken zu Marmoush

Schon Wahnsinn, wie der Fußball und auch die Eintracht sich entwickelt haben. Einfach mal 20 bis 25 Millionen Euro für Omar Marmoush abgelehnt. Ich weiß noch - und das ist noch nicht so lange her -, wie Heribert Bruchhagen 2,5 Millionen Euro für Patrick Ochs aus Wolfsburg kassiert hat und das ein ziemlich dickes Ding war. Hätte den Herri gerne mal gesehen, wenn dem jemand 25 Millionen Euro für irgendjemanden auf den Tisch gelegt hätte. Wahrscheinlich hätte er sich reflexhaft mit dem Kicker-Sonderheft den Schweiß von der Stirn getupft. Und dann wäre irgendein Assistent ins Büro gerannt und hätte gerufen: Herri, nicht, das ist unsere Scoutingabteilung.

30.08.24, 14:49 Uhr: Toppmöller bestätigt Marmoush-Verbleib

Auch Dino Toppmöller hat den Marmoush-Verbleib auf der PK nochmal bestätigt. Alle zufrieden also. Nur ich ärgere mich ein wenig. Habe gestern abend auf dem Dachboden noch eine volle Kiste oller Kolo-Muani-Last-Minute-Gags aus dem letzen Sommer gefunden. Da hätte ich nur den Namen ändern müssen und mir ansonsten einen Lenz gemacht. Aber gut, ich frage mal die Kollegen von Le Parisien, da ist ja heute auch Deadline Day und vielleicht haben die ja Verwendung, wenn nachher der Wechsel Kolo Muanis zum FC Getafe oder so heiß wird.

30.08.24, 14:37 Uhr: Toppmöller über Ebimbe

Auf der Pressekonferenz der Eintracht hat sich Coach Dino Toppmöller auch zu Junior Dina Ebimbe geäußert. "Junior Dina Ebimbe hat meine 100-prozentige Unterstützung", so Toppmöller. Das lässt natürlich Spielraum. Wo denn Unterstützung? Auf dem Platz? Beim Umzug nach Neapel? Fragen über Fragen.

30.08.24, 14:15 Uhr: Geht Stojilkovic noch?

Kurzer Blick nach Darmstadt: Bei den Lilien tut sich nicht mehr viel, so wie es aussieht. Einzig Filip Stojilkovic könnte noch gehen. Sobald er sich per Glatzenkuss bei Torsten Lieberknecht verabschiedet hat, sag ich Bescheid.

30.08.24, 13:56 Uhr: Kommt noch ein Knaller?

Kleine Lektion in "Internet anzünden für Anfänger" von Bild-Redakteur Erik Peters. Der twittert nämlich: "Heute kommt noch ein Knaller #sge". Social Media sofort in Aufruhr. Kann die Aufregung nicht verstehen. Solider Keeper, mehr aber auch nicht.

