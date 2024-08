News im Ticker Deadline-Day: Fix: Marmoush bleibt bei der Eintracht Stand: 30.08.2024 13:01 Uhr

Holt Eintracht Frankfurt noch einen Neuzugang? Steht Omar Marmoush vor dem Verkauf? Und wie sieht es bei Darmstadt 98 aus? Im großen Liveticker zum Deadline-Day berichtet Stephan Reich ab 10 Uhr über alle Transfers, Gerüchte und was ihm sonst noch einfällt.

30.08.24, 08:51 Uhr: Alle Transfer-News im Deadline-Day-Ticker

Bei Eintracht Frankfurt deutet sich ein wilder letzter Transfertag an – mal wieder. Wechselt Omar Marmoush noch auf die Insel? Ist Eric Dina Ebimbe die interne Lösung fürs zentrale Mittelfeld? Oder schafft er doch noch den Absprung nach Italien? Stephan Reich berichtet in unserem Transferschlussticker ab 10 Uhr über aktuelle und vergangene Last-Minute-Geschäfte, über Fax-Geräte und Detari-Millionen.

30.08.24, 12:59 Uhr: Marmoush bleibt!

+++ BREAKING +++ EIL +++ Diesdas, ihr wisst schon +++: Omar Marmoush bleibt bei der Eintracht. Das hat er gerade in einem Video der Eintracht auf Social Media mitgeteilt. Wenn hier gleich eine kleine Widböe durch die Straßen fegt: Das ist das Aufatmen der Eintracht-Fans.

An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der hier nicht dargestellt werden kann. Hier gelangen Sie zum Original-Beitrag auf hessenschau.de.

30.08.24, 12:43 Uhr: Geht Omar Marmoush noch oder bleibt er? (Diesmal ernsthaft)

Na gut, bevor ich hier angeranzt werde, dass ich meinen sehr ernsten Tickerjob nicht ernst genug nehme: So wie es aussieht, liegt ein Angebot von Nottingham auf dem Tisch, das auch schon nachgebessert wurde. Der Eintracht reicht das aber anscheinend noch nicht. Ein zweiter Kolo-Last-Minute-Deal soll aber unbedingt vermieden werden, außerdem scheint Marmoush im Training zu sein, wenn ich die Bilder der Eintracht bei Social Media richtig durchforste. Der Deal müsste also in den nächsten zwei, drei Stunden eingetütet werden, will die Eintracht noch einen Ersatz holen. Tendenz: Würde sagen, er bleibt. Andererseits reden wir hier über Engländer, wer weiß, was die noch Verrücktes machen. Hier Livebilder aus den Verhandlungen:

An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der hier nicht dargestellt werden kann. Hier gelangen Sie zum Original-Beitrag auf hessenschau.de.

30.08.24, 12:35 Uhr: Geht Omar Marmoush noch oder bleibt er?

Fühle mich ein wenig unter Zugzwang, weil ich erst so spät dazugekommen bin und hier jetzt aus dem Stand performen soll. Also, kurze Kurz-Einschätzung nach einer noch kürzeren Kurzrecherche zum Thema Omar Marmoush: Er wird wohl bleiben. Es sei denn, er geht noch. Dann nicht. Ansonsten ja. Vielleicht aber doch. Oder so. Ich recherchiere mal weiter. Vielen Dank.

30.08.24, 12:27 Uhr: Was geht bei Bove, Dahoud und Marmoush?

Am Deadline Day später mit dem Ticker anfangen ist übrigens, als würde man erst zur Mitte des Films ins Kino gehen. Wo kommt denn jetzt bitte plötzlich dieser Dahoud her, den die Eintracht laut Bild aus Brighton holt? Wer oder was ist ein Bove? Und wer übernimmt dieses Jahr die Rolle als Bösewicht, in der Randal Kolo Muani im Prequel 2023 so brillierte? Vielleicht schleiche ich nochmal aus dem Saal, hole mir erstmal eine Tüte Popcorn (salzig) und warte dann auf die 15-Uhr-Vorstellung.

30.08.24, 12:23 Uhr: Dahoud man mal zwei Stunden keine Zeit ...

So, liebe Freunde und Freundinnen des gepflegten Transfergerüchts: Jetzt bin ich auch am Start und gehe frisch ans Werk. Und mit frisch ans Werk meine ich: Augenringe bis zu den Knien, den neunten Kaffee zitternd im Anschlag, ein krankes Kind zuhause, Sauna-Temperaturen im Office und einem achtstündigen Zwiegespräch mit Florian Plettenbergs Twitterfeed vor mir. Aber gut, wenn ich nachher mit den Transfers von Ante Rebic, Luka Jovic und Sebastien Haller entschädigt werde, will ich nicht meckern.

30.08.24, 12:04 Uhr: Ein dreckiges Geschäft

Sollten Sie den Fußball an Tagen wie diesen als ein besonders schmutziges Spiel wahrnehmen, sei Ihnen gesagt: Das war noch nichts im Vergleich zu Coventry gegen Derby 1988.

An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der hier nicht dargestellt werden kann. Hier gelangen Sie zum Original-Beitrag auf hessenschau.de.

30.08.24, 11:30 Uhr: Schnellhardt beendet Profikarriere

Eine überraschende Meldung ereilte uns, als wir heute wie jeden Morgen die "Thüringer Allgemeine" aufschlugen, um Neuigkeiten rund um den 1. SC Heiligenstadt zu prüfen. Tatsächlich hat die Mannschaft aus der Verbandsliga noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen:

Fabian Schnellhardt, bis Sommer noch bei den Lilien in der Bundesliga aktiv, beendet seine Profikarriere und wechselt in seine Heimat zurück. "Ein Eichsfelder Junge kehrt wieder heim", jubelt der Klub auf seiner Homepage. Schon am Samstag geht es für Schnellhardt in der Thüringenliga gegen den VfL Meiningen und wir alle warten schon jetzt sehnsüchtig auf den Spruch:

"Der hat mal höher gespielt!"

30.08.24, 11:28 Uhr: Dahoud wohl fix

Jetzt wollte ich gerade eine Umfrage zu Team Dahoud oder Bove-Buuwe starten, da grätscht mir die Bild dazwischen (gelbe Karte). Nach deren Infos hat Dahoud das Rennen gemacht und wird am Nachmittag in Frankfurt erwartet.

An dieser Stelle befindet sich externer Inhalt, der hier nicht dargestellt werden kann. Hier gelangen Sie zum Original-Beitrag auf hessenschau.de.

30.08.24, 11:12 Uhr: Sie nehmen es den Reichen

Nur absolut verständlich, dass die Eintracht übrigens Nottingham Forest noch einmal mehr als die kolportierten 24 Millionen Euro für Omar Marmoush aus dem Kreuz leiern will. Denn die Engländer haben auch einen Ruf zu verlieren. In der aktuellen Transferphase haben sie erst läppische 96,5 Millionen Euro für Spieler ausgegeben (Quelle: Transfermarkt).



Zum Vergleich: In der vergangenen Saison waren es 131,05 Millionen Euro, in der Saison davor 194,55 Millionen Euro. Warum der Tabellen-17. der abgelaufenen Spielzeit jetzt plötzlich so knauserig daherkommt, erschließt sich den Beobachtern nicht.

30.08.24, 11:00 Uhr: Sechser-Lotterie

Neue Meldung von der Bild-Zeitung: Auch sie schreibt nun, dass Dahoud der Favorit bei der Eintracht sei, aber gleichzeitig Roms Edoardo Bove weiterhin ein Thema. Die Eintracht werde sich in den kommenden Stunden für einen dieser beiden Spieler entscheiden, heißt es. Eine solch große und schwierige Auswahl an verschiedenen Sechsern kannten wir bisher nur von den Tagen der Zeugnisvergabe.

30.08.24, 10:51 Uhr: Mo money Mo problems

Unbestätigten Gerüchten zufolge läuft diese Playlist gerade im Büro von Markus Krösche.

1. Mo Money Mo problems - The Notorious B.I.G

2. Boys In Dahoud - N.W.A.

3. Bove Will Tear Us Apart - Joy Division

4. Dina see you crying? (I want you to want me) - Cheap trick

5. Not in Nottingham - Robin Hood

30.08.24, 10:38 Uhr: SVWW hat noch Zeit

Fun Fact zu Wehen Wiesbaden: In der hessischen Landeshauptstadt kann man die gelbe Krawatte noch ganz gechillt in der Schublade lassen. In der 3. Liga hat das Transferfenster noch bis Montag geöffnet. Die Erklärung: Im Sommer ist normalerweise am 1. September Schluss mit dem Spielerhandel, weil der in diesem Jahr aber auf einen Sonntag fällt, kann die Frist bis zum nächsten Wochentag verlängert werden. Das hat die 3. Liga getan und das hätten übrigens auch die höheren Spielklassen so handhaben können. Man hat sich europaweit dann aber doch auf den heutigen Freitag als Deadline Day verständigt.

30.08.24, 10:19 Uhr: Die Eintracht im Fokus

Hier schon mal eine Vorab-Entschuldigung: Es wird in diesem Ticker mit großer Wahrscheinlichkeit häufig um Eintracht Frankfurt gehen. Natürlich haben wir auch den SV Darmstadt 98 (Filip Stojilkovic), den SV Wehen Wiesbaden (Tja), die Offenbacher Kickers (was war eigentlich der Offensivplan beim 0:0 gegen Hoffenheim II?) und Co. im Blick, aber bei der Eintracht ist am Deadline Day auch in diesem Jahr einfach wieder der meiste Rummel (siehe Text unten).

30.08.24, 10:08 Uhr: Eintracht an Dahoud dran

Überraschende Namen tauchen aber nicht nur hier in der Ticker-Redaktion auf, sondern auch bei Eintracht Frankfurt. Nach der Verletzung von Oscar Höjlund könnte im zentralen Mittelfeld noch etwas passieren, das war klar. Statt dem Italiener Edoardo Bove ist nun aber Ex-Borusse (Dortmund und Gladbach) Mo Dahoud plötzlich das neue heiße Eisen. Laut Sky haben die Gespräche mit Brighton, wo der 28-Jährige einen schweren Stand hat, Fahrt aufgenommen.

Mo Dahoud war zuletzt an den VfB Stuttgart ausgeliehen.

30.08.24, 09:59 Uhr: Here we go!

"Here weg go!", sagt man dann wohl heute zum Ticker-Start. Was passiert noch bei Hessens Fußball-Klubs? Hier gibt’s alle wichtigen News und Nicht-News des Tages. Einen ersten kleine Dämpfer gibt es auch schon zu vermelden: Der wirklich witzige Stephan Reich muss noch das kranke Kind versorgen und steigt erst gegen 12 Uhr ins Tickergeschäft ein. Bis dahin übernehmen die nicht ganz so witzigen Ron Ulrich und Gerald Schäfer.

29.08.24, 12:32 Uhr: Bericht: Buta-Deal quasi perfekt

Aurelio Buta steht kurz vor einem Wechsel zu Stade Reims. Wie die Bild berichtet, sind sich alle Parteien über eine Leihe des Portugiesen einig. Die Franzosen sollen sich zudem eine Kaufoption in Höhe von rund fünf Millionen Euro für den Rechtsverteidiger gesichert haben. Der Transfer soll zeitnah verkündet werden. Buta war vor zwei Jahren aus Antwerpen nach Frankfurt gewechselt. Seine rechte Seite wird seit Beginn der neuen Saison aber vom Dänen Rasmus Kristensen beackert.