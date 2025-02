Stürmer kommt aus Istanbul Deadline Day: Eintracht Frankfurt schappt sich Batshuayi Stand: 03.02.2025 21:35 Uhr

Eintracht Frankfurt reagiert in letzter Sekunde auf die von Omar Marmoush hinterlassene Lücke im Sturm und holt Michy Batshuayi von Galatasaray Istanbul. Der Ex-Dortmunder wird fest verpflichtet.

Wieder einmal ein Deadline Day mit turbulentem Ende bei Eintracht Frankfurt: Wie die Hessen am Montagabend bekanntgaben, wechselt Michy Batshuayi von Galatasaray Istanbul nach Frankfurt. Der 31 Jahre alte Stürmer soll mithelfen, den zu Manchester City abgewanderten Omar Marmoush zu ersetzen.

Bei der Eintracht erhält Batshuayi einen Vertrag bis 2027, als Ablöse stehen rund zwei Millionen Euro im Raum.

"Michy Batshuayi bringt nicht nur eine starke Torquote, sondern auch reichlich Erfahrung mit, weil er so gut wie jede große europäische Liga kennengelernt hat – nicht zuletzt auch die Bundesliga", sagte Sportvorstand Markus Krösche. "Michy verfügt über die nötige Robustheit und Wettkampfhärte. Wir trauen ihm zu, schnell eine wichtige Rolle in unserem jungen Team zu übernehmen."

Batshuayi mit BVB-Vergangenheit

Batshuayi, der in der Rückrunde der Saison 2017/18 für Borussia Dortmund auflief und in 14 Partien neun Treffer erzielte, wollte die Istanbuler dem Vernehmen nach unbedingt verlassen. In 18 Süper-Lig-Partien war er in dieser Spielzeit zwar an sieben Toren beteiligt, in der Startelf stand er unter Trainer Okan Buruk aber nie.

Der 56-fache Nationalspieler stand zudem lange beim FC Chelsea unter Vertrag, für die EM 2024 war er nicht nominiert worden.