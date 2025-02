News im Ticker Deadline Day : Wer kommt und wer geht noch bei Hessens Fußball-Clubs Stand: 03.02.2025 10:23 Uhr

Das Winter-Transferfenster schließt sich langsam. Holt Eintracht Frankfurt noch einen weiteren Stürmer? Und verstärkt sich Darmstadt 98 mit einem Innenverteidiger? Hier gibt es Antworten.

03.02.25, 10:23 Uhr: Eintracht arbeitet an Stürmertransfer

Tja, von wegen Füße hochlegen: Wie mir ein Vögelchen gerade zwitscherte, arbeitet die Eintracht wohl noch am Transfer eines weiteren Stürmers. Fühle mich immer so geheimnisvoll, wenn ich so etwas schreibe, als hätte mir diese Info ein Typ in Trenchcoat in einer Tiefgarage zugeraunt, während er in einer dunklen Ecke steht und sein Gesicht nur schwach von der Glut seiner Zigarette erhellt wird. Und vielleicht war es ja auch so, darf ich nicht sagen, Quellenschutz. Auf jeden Fall will die Eintracht noch einen Stürmer, aber - zweiter Teil der Info - ob es zeitlich reicht, ist unklar. Ich hole mal mein Yps-Detektivset aus dem Schrank und gucke, ob ich in der nächstgelegenen Tiefgarage noch etwas herausfinden kann.

03.02.25, 10:13 Uhr: Die Spannung steigt

Eigenartiger Deadline Day heute irgendwie. Könnte sein, dass sich die Ereignisse überschlagen, die Eintracht noch einen Kracher holt, ich hier schwitzend und mit 180 Puls am Laptop sitze und zehn Stunden richtig ernsthaft arbeiten muss. Kann aber auch sein, dass der See still ruht, einfach gar nichts mehr passiert und ich zehn Stunden lang die Füße hochlege und in einem wohligen Dämmerzustand ab und an mal auf den Bildschirm linse. Beides ist absolut möglich. Aber nur eine der beiden Varianten entspricht meiner generellen Arbeitsmoral. Es bleibt spannend.

03.02.25, 10:02 Uhr: Guten Morgen

Liebe Freunde und Freundinnen des gepflegten Deadline-Day-Wahnsinns, herzlich Willkommen an dieser Stelle. Mein Name ist Stephan Reich und ich bin heute dafür zuständig, Sie durch die Wirren des letzten Transfertags zu geleiten, alte Lincoln-Gags aufzuwärmen und idealerweise noch einen absoluten Weltstar zur Frankfurter Eintracht zu schreiben. Dann wollen wir mal. Oder wie der Säulenheiligen aller Transfergerüchte Fabrizio Romano sagen würde: Here we go!

03.02.25, 07:14 Uhr: Arbeitet die Eintracht noch an einem Deal?

Der Deadline Day ist da - und könnte auch für Eintracht Frankfurt spannend werden. Zwar wollen die Hessen nicht auf die Verletzung von Verteidiger Robin Koch mit einer Verpflichtung reagieren, sehr wohl aber wird darüber nachgedacht, neben Elye Wahi noch einen weiteren Stürmer zu holen. Bis heute Abend, 20 Uhr, müssen alle Deals eingetütet sein, ab 10 Uhr berichtet der hessische Fabrizio Romano, Kollege Stephan Reich, an dieser Stelle über den Tag.