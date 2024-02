News im Ticker Deadline Day: +++ Medien: Neues Ekitike-Angebot +++ Ngankam und Aaronson verliehen +++ Pedro Henrique nach China +++ Stand: 01.02.2024 14:15 Uhr

Am Donnerstag schließt das Winter-Transferfenster. Finden die Lilien noch rechtzeitig ihren Wandstürmer? Und wie viele Talente fürs offensive Mittelfeld von Eintracht Frankfurt kann Markus Krösche noch verpflichten? Alles Wichtige zu den hessischen Profi-Klubs erfahren Sie in unserem Transferschlussticker.

01.02.24, 11:02 Uhr: Deadline-Day im Liveticker

Wer die volle Dröhnung Deadline Day möchte, findet sie in unserem Deadline-Day-Transferticker. Krachertransfers, Panikläufe, Halb-Wahrheiten und windige Gerüchte - Stephan Reich geleitet Sie sicher durch den Transferschluss-Wahnsinn.

01.02.24, 14:15 Uhr: Bericht: Neues Ekitike-Angebot der Eintracht

Immerhin, es tut sich was. Laut Bild hat die Eintracht bei Paris ein leicht erhöhtes Angebot für Hugo Ekitike abgegeben. Bin skeptisch, ob man bei einem bodenlos reichen Klub wie PSG eine leichte Erhöhung überhaupt wahrnimmt oder ob man dort aus Gründen einer praktischeren Buchhaltung nur in 20-Millionen-Euro-Schritten rechnet, aber na ja. Ich bin mittlerweile eh an einem Punkt angekommen, an dem ich der Meinung bin, dass Markus Krösche den Hugo nur noch holt, wenn er sich konzentriert und immer rechtzeitig die Zwei oder die Acht auf dem Telefon drückt.

01.02.24, 14:02 Uhr: Vier Stunden noch

Vier Stunden also noch. Hach, der Deadline Day, er ist schon ein besonderer Tag. Am Himmel ziehen erste Transfer-Insider gen Süden, gerufen von einer inneren Stimme, in Gefilde, in denen die Transferphase noch länger läuft. Durch den letzten Spalt des Transferfensters weht leise ein Hauch der Vergeblichkeit herein, irgendwo platzt lautlos ein Scheck, ein junger Fußballer packt nachdenklich seinen Koffer wieder aus. Der Deadline Day, er ist wie der Herbst des Fußballjahres, man denkt wehmütig an all die Caios und Martin Fenins zurück, an die man einst sein Herz hängte, vor dem Fenster fallen ein paar Blätter, die Sonne steht schief, irgendwo in Italien denkt Fabrizio Romano in einem stillen Moment bei sich: "Here we go, schon klar. Aber where do we go?". All die Möglichkeiten, die für vier Stunden noch offen vor uns liegen, nur um dann unwiderruflich zu enden und zu einer einzelnen Wahrheit zusammenzuschrumpfen. Wohl und Wehe des Fußballs, all die potenziellen Endorphinausschüttungen, die einem dieser oder jener neue Stürmer in der Zukunft bescheren könnte, abhängig von der Gnade eines funktionierenden Faxgeräts oder anderen kosmischen Unwägbarkeiten, Transfer oder nicht Transfer, das ist hier die Frage. Ach, Deadline Day, ach, ach, was machst du nur mit mir?

01.02.24, 13:49 Uhr: Weiter geht's

So, gut gesättigt und ein Gürtelloch weiter geht es in den Transferticker-Endspurt. Die schlechte Nachricht: Immer noch kein Stürmer da, weder bei der Eintracht, noch bei Darmstadt. Die gute Nachricht: Immer noch kein Stürmer da, weder bei der Eintracht, noch bei Darmstadt (kann also die Beine nochmal hochlegen).

01.02.24, 13:03 Uhr: Steinbach holt Grötzinger

Ja gut, andere hessische Vereine scheinen mir besser vorbereitet und machen Nägel mit Köpfen: Der TSV Steinbach Haiger verpflichtet nämlich David Grözinger. Da hat man bei der Eintracht also mal wieder gepennt, typisch. Werde meine Mittagspause nun nutzen, um wütende Mails zu schreiben.Vielleicht. Vielleicht verbringe ich sie aber auch so wie sonst immer, unkontrolliert schluchzend in Embryonalhaltung unterm Schreibtisch. Mal schauen. Bis gleich.

01.02.24, 12:53 Uhr: Technische Probleme

Kurzer Schreck hier, als plötzlich das Internet nicht mehr ging, dann sämtliche Inhalte des Tickers verschwunden waren. Hab es leider nicht so mit Technik, hier Livebilder aus dem Homeoffice:

01.02.24, 12:36 Uhr: Mehlem (vielleicht) zu Bayern

Kurzer Blick nach Darmstadt bzw. München: Nach seinem starken dritten Platz bei einem Marvin-Mehlem-Lookalike-Contest wechselt Bryan Zaragoza zum FC Bayern München. Ich gratuliere und wünsche viel Erfolg.

01.02.24, 12:17 Uhr: Wormatia Worms vergessen

Völlig zurecht werde ich übrigens von gleich mehreren Lesern darauf hingewiesen, dass ich in der Aufzählung von Vereinen, die zweimal dasselbe Wort im Namen tragen, Wormatia Worms vergessen habe. Dafür möchte ich mich freilich entrschuldigen. Wenn Sie also noch von weiteren Klubs á la Radomiak Radom, Dnjepr Dnjepropetrowsk und Wormatia Worms wissen, schreiben Sie mir gern. Dann stellen wir ein Hobbykicker-Turnier auf die Beine, bei dem nur Klubs mit kuriosen Doppelnamen gegeneinander antreten. Ich frage auch mal meine Thekentruppe aus dem Germanistik-Studium, ob sie mitmachen will. Vielleicht finden wir dann auch einen Namen für obige sprachliche Besonderheit.

01.02.24, 12:11 Uhr: Bislang nur Leihgeschäfte

Ngankam per Leihe weg, Aaronson per Leihe weg, gestern schon Hauge per Leihe weg - bei der Eintracht geht's zu wie beim Pfandleiher aktuell. Hoffe, dass gleich Nassr El Khelaifi reinkommt und sein Tafelsilber verscherbeln will. 30 Millionen? Best I can do sind 200 Euro.

01.02.24, 11:59 Uhr: Sonny Kittel nach Australien

Aus der Rubrik "Was macht eigentlich?": Sonny Kittel geht nach Australien und schließt sich Western Sidney an. Bei Kittel habe ich immer noch so eine Art Phantomschmerz. Der galt ja als absolutes Supertalent im Nachwuchs der Eintracht und damals, so 2010, war ich der festen Überzeugung, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis Torschützenkönig, Nationalmannschaftskapitän, Weltfußballer des Jahres und einziger aktiver Eintracht-Ehrenspielführer und -präsident Sonny Kittel den begeisterten Massen auf dem Römerbalkon die Meisterschale präsentiert. Aber gut, ich bin ja Optimist. Ein, zwei gute Jahre in Sidney, dann die Rückkehr nach Frankfurt - es ist noch alles drin. Ich stelle schonmal den Sekt kalt und reserviere den Römer für den 18. Mai 2027.

01.02.24, 11:39 Uhr: Kommt überhaupt noch ein Stürmer?

Na ja, mal schauen, ob überhaupt noch ein Stürmer kommt. Lese nämlich gerade bei bild.de, dass sich die Eintracht mit Kalajdzic, Marmoush, Bahoya und auch Nacho Ferri im Sturm "gut aufgestellt" sieht. Gut, zwei davon sind eigentlich keine Mittelstürmer und der dritte im vergangenen Sommer in die Regionalliga aufgestiegen, aber okay, wird schon passen. Der Zeugwart hat ja vielleicht auch mal höher gekickt, und vielleicht will sich der Busfahrer auch noch was als Stürmer dazuverdienen? Und auf der Geschäftsstelle wird doch sicherlich irgendein sportlicher Praktikant rumlaufen, der sich von Dino Toppmöller fix zum Mittelstürmer umschulen lässt?

01.02.24, 11:23 Uhr: Darauf einen Hugo

Sätze, die man auf dem Redaktionsflur hört und nicht weiß, ob es ums aktuelle Geschehen auf dem Transfermarkt geht oder mal wieder jemand Geburtstag hat und ein kleines Sektfrühstück vorbereitet: "Wo beibt der Hugo?"

01.02.24, 11:13 Uhr: Wo bleibt Ekitike?

Gut, über eine Stunde rum und ich hab hier um das Thema des Tages herumgetänzelt wie einst Jay Jay Okocha um die Innenverteidigung des Karlsruher SC. Aber irgendwann muss man auch mal schießen, also: Wo bleibt Hugo Ekitike? Eintacht Frankfurt braucht einen Stürmer, Ekitike einen neuen Verein, warum muss eigentlich alles immer erst so spät funktionieren? Liegt es am Geld? Markus Krösche, sag doch was. Wir können ja auch zusammenlegen. Ich habe - Sekunde - vier Euro vierundsiebzig im Portemonnaie und ein paar McDonald's-Coupons. Ich könnte aber auch noch den Pfand wegbringen und vielleicht finde ich noch ein paar Münzen in den Sofaritzen, Moment.

01.02.24, 10:47 Uhr: Radom Thoughts

Gedanken am Vormittag: Radomiak Radom ist neben Dnjepr Dnjepropetrowsk der einzige mir bekannte Fußballklub, dessen Name aus zwei Varianten desselben Wortes besteht. Finde, das ist ein schönes sprachliches Muster, das ich mir auch für den deutschen Fußball wünschen würde. Ich meine, wer hätte denn nicht Lust auf ein Derby zwischen Frankfurtiak Frankfurt und Dnarm Dnarmstadtoprowsk?

01.02.24, 10:31 Uhr: Pedro Henrique nach China

Und beim SV Darmstadt 98? Ist man ja auf der Suche nach einem Stürmer. Pedro Henrique, der zuletzt gerüchtet wurde, wird es auf jeden Fall nicht. Der Brasilianer von Radomiak Radom aus Polen geht nach China zu Wuhan Three Towns. Bliebe die Frage offen, in welche der drei Städte er wechselt?

01.02.24, 10:26 Uhr: Aaronson wohl auch per Leihe weg

Und der nächste bitte: Paxten Aaronson verlässt Eintracht Frankfurt wohl auch per Leihe und wechselt zu Vitesse Arnheim, schreiben die Kollegen von der SportBild. Würde gerne wissen, wie dieser Wechsel dem Spieler kommuniziert wurde. Wahrscheinlich ist Markus Krösche einfach zu ihm gegangen und hat gesagt: "Paxten deine Sachen, du gehst nach Arnheim."

01.02.24, 10:15 Uhr: Spielpraxis für Ngankam

Aber im Ernst, denke, die Leihe von Ngankam ist eine gute Idee. Der wird im Sommer, wenn er wiederkommt, ja ein ganz anderes Standing im Verein und vor allem bei den Eintracht-Fans haben, wenn er Mainz jetzt erfolgreich zum Abstieg verhilft.

01.02.24, 10:08 Uhr: Ngankam verliehen

Tatsächlich aber ja schon einiges los bei der Eintracht. Unter anderem ist die Leihe von Jessic Ngankam zu Mainz 05 perfekt, nach einem halben Jahr zieht es den Stürmer also temporär schon weiter. Schade. Aber er ist eben ein Spieler, der leider nie so richtig bei der Eintracht ngankam.

01.02.24, 10:04 Uhr: Wo bleibt der Wandstürmer?

Zwei Minuten zu spät angefangen, schon kommen erste wütende Whatsapp-Nachrichten von Kollegen. "Wo bleibt der Wandstürmer?!", will Mathies Hohm aus dem Hörfunk wissen. Nun, das weiß ich freilich auch nicht. Aber falls die Verantwortlichen der Eintracht hier mitlesen: Ich würde mich anbieten. Zumindest als Wand.

01.02.24, 10:02 Uhr: Und los geht's!

Liebe Leserinnen und Leser, herzlich Willkommen zum Deadline-Day-Ticker. Ich habe heute früh schon mein Faxgerät auseinandergebaut, gereinigt und wieder zusammengebaut, habe bei meiner Bank um ein Scheckbuch gebeten (vergebens) und die Floppy Disk von Bundesliga Manager Hattrick eingelegt (in meinen C64) - und jetzt kann ich nur hoffen, dass die Verantwortlichen bei Eintracht Frankfurt und dem SV Darmstadt 98 ähnlich gut vorbereitet sind wie ich. Let's go!

01.02.24, 09:43 Uhr: Ngankam verlässt die Eintracht

Der Deadline Day fängt gerade erst an, da meldet die Frankfurter Eintracht schon den ersten Transfer. Nein, nicht Hugo Ekitike. Jessic Ngankam, seines Zeichens erfolgloser Reservestürmer, wird sein Glück bis Saisonende beim Bundesliga-Rivalen Mainz 05 suchen. Der 23-Jährige, der zu Saisonbeginn von Hertha BSC nach Frankfurt wechselte, wurde an den Abstiegskandidaten ausgeliehen. Eine Kaufoption soll es nicht geben.

"Für Jessic ist es wichtig, viele Einsatzminuten zu bekommen. In Mainz hat er eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit, Spielpraxis zu sammeln", sagte Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. In Frankfurt hat Ngankam noch einen Vertrag bis 2028.

Alle Entwicklungen zum letzten Tag der Winter-Transferperiode gibt es ab 10 Uhr in unserem Deadline-Day-Ticker.

01.02.24, 08:19 Uhr: Deadline Day: Kimmt er - oder kimmt er nicht?

"Kimmt er - oder kimmt er nicht?" In einem meiner Lieblingssketche des bayerischen Kabarettisten Gerhart Polt ist das die alles entscheidende Frage. Die Rede ist dabei vom Weber Max, einem Lokalpolitiker mit Hang zum Kräuterlikör. Wenn Sie mal ein knappes Viertelstündchen Zeit haben und des Bayerischen in groben Zügen mächtig sein sollten, hören Sie gerne mal bei Youtube rein. Ich bin gerade zu faul, einen Link zu basteln - zumal es ja auch etwas vom Thema wegführt.

Denn die Frage, ob er denn nun kimmt, ist heute nicht auf dem Weber Max, sondern auf Hugo Ekitike gemünzt. Gemeint ist der seit Wochen von Eintracht Frankfurt umworbene Stürmer von Paris St. Germain, dessen Chancen auf einen Wechsel nach Hessen zuletzt in gut und gerne fünf Dutzend Artikeln beleuchtet wurden. Heute, am letzten Tag der Winter-Transferperiode, wird das Geheimnis endlich gelüftet.

Eintrachts Weber Max: Hugo Ekitike

Die Kollegen vom Sport haben ab 10 Uhr, also im nahtlosen Übergang zum Morgenticker, einen Ticker zum sogenannten Deadline Day eingerichtet. Wenn Hugo Ekitike dann tatsächlich kommen sollte, werde ich ihm und dem Weber Max zu Ehren heute Abend einen Sechsämtertropfen trinken.

30.01.24, 17:26 Uhr: Noch 48 Stunden

Liebe Leserinnen und Leser, ölen Sie Ihre Faxgeräte und legen Sie letzte Knebelverträge auf, denn in 48 Stunden schließt das Transferfenster. Und weil wir ja alle im selben Boot sitzen, werde ich ab Donnerstag, 10 Uhr, jedes noch so windige Transfergerücht und jeden noch so unsinnigen Paniktransfer gewohnt seriös für Sie wegtickern. Bis dahin verbleibe ich mit einem höflichen: Here we go!