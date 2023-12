Stimmen zum Lilien-Remis "Das ist ein Kraftbringer für all das, was noch kommt" Stand: 19.12.2023 23:17 Uhr

Der SV Darmstadt 98 erkämpft sich einen Punkt bei der TSG Hoffenheim und atmet danach einmal kräftig durch. Das Remis im Kraichgau macht neue Hoffnung bei den Lilien. Die Stimmen zum Spiel.

Der SV Darmstadt 98 hat das Fußball-Jahr 2023 mit einem Remis beendet. Die Lilien erkämpften sich am Dienstagabend ein 3:3 (1:2) bei der TSG Hoffenheim. Die drei Führungen der Kraichgauer durch Andrej Kramaric (14./FE) und Ihlas Bebou (28./66.) konnten Luca Pfeiffer (23.) und Tim Skarke (57./85.) dreimal ausgleichen.

Torsten Lieberknecht: "Dass wir dreimal zurückgelegen haben und so zurückkommen, macht mich sehr stolz. Das entschädigt für das, was die letzten Wochen war, als wir immer dran waren zu punkten, es aber nicht geklappt hat. Heute haben sich die Jungs belohnt, weil sie auch die taktischen Dinge umgesetzt haben, die wir uns vorgenommen haben. Wir wollten einen anderen Zugriff auf Hoffenheim haben, haben deswegen die Grundstruktur etwas geändert, um mit Ball in ein gutes Positionsspiel zu kommen. Bei den Toren haben wir die kleinen Schwächen, die Hoffenheim hat, ausnutzen können. Die Spieler haben das bravourös umgesetzt. Das ist ein Kraftbringer für all das, was noch kommt. Wir können mit viel Hoffnung ins letzte Hinrundenspiel im neuen Jahr und dann in die Rückrunde gehen. Wir sind parat."

Luca Pfeiffer: "Ich bin froh, dass ich endlich mal getroffen habe. Ich habe lange darauf gewartet. Das wurde auch langsam mal Zeit. Torsten hat immer an mich geglaubt. Als Team haben wir heute eine unglaubliche Moral gezeigt. Das zeigt, dass wir da sind und kämpfen. Wir haben einen unglaublichen Teamgeist. Das spricht für die Mannschaft. Am Ende war es auch ein verdienter Punkt für uns. Insgesamt war es eine kräftezehrende Hinrunde."

Tim Skarke: "Wir haben uns heute den Punkt erkämpft und haben sehr viel auf dem Platz gelassen. Das war eine Energieleistung von uns. Wir sind ein eingeschworener Haufen. Wir glauben immer an uns und wurden heute belohnt. Für uns wird jetzt die Rückrunde enorm wichtig."

Ihlas Bebou: "Das war am Ende zu wenig. Wir haben mit dem Ball und gegen den Ball nicht gut agiert, es war verdient für Darmstadt, dass sie hier einen Punkt holen. Das ärgert ich extrem, wir haben uns viel vorgenommen und wollten unbedingt gewinnen. Aber das hat man nicht immer gemerkt. Wir waren gegen den Mann nicht stark genug, haben den Darmstädtern zu viel Raum gelassen. Ich hatte im Spiel nicht das Gefühl, dass wir viele Zweikämpfe gewinnen."