News im Ticker Darmstadt 98: +++ Weg für DFL-Investor frei +++ Rückendeckung für Kovac vor Spiel gegen Darmstadt +++ Die Heidenheim-Niederlage im Highlight-Video +++

11.12.23, 14:34 Uhr: Weg für DFL-Investor frei

Die Klubs der Bundesliga und der 2. Bundesliga haben sich denkbar knapp für den Einstieg eines Investors ausgesprochen. Bei der Mitgliederversammlung der Deutschen Fußball Liga (DFL) am Montag in Frankfurt mit den 36 Klubs der Bundesliga und der 2. Bundesliga erreichte der Antrag von Präsidium und Aufsichtsrat die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit von mindestens 24 Ja-Stimmen. Das Endergebnis, das der Sportschau von mehreren Teilnehmern bestätigt wurde: 24 Mal "Ja", 10 Mal "Nein" und 2 Enthaltungen. Mehr zum Thema gibt es auf sportschau.de.

11.12.23, 11:43 Uhr: Rückendeckung für Kovac vor Spiel gegen Darmstadt

Der nächste Gegner von Darmstadt 98, der VfL Wolfsburg, geht mit Trainer Niko Kovac in das Bundesliga-Duell gegen die Lilien. Nach dem Wolfsburger Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer hat auch Aufsichtsrats-Chef Frank Witter Trainer Niko Kovac das Vertrauen ausgesprochen. "Ich habe unverändert den Glauben an diese Mannschaft und dieses Trainerteam", sagte Witter am Sonntagabend und wünschte sich, dass man "gemeinsam den Erfolg erzwingen" werde. Der VfL Wolfsburg hat sechs der vergangenen acht Bundesliga-Spiele verloren. Am Samstag sind die Wolfsburg Gegner von Darmstadt 98 (15.30 Uhr). Die Lilien stehen nach sieben Bundesliga-Spielen ohne Sieg aktuell auf dem letzten Tabellenplatz.

11.12.23, 09:58 Uhr: Die Heidenheim-Niederlage im Highlight-Video

Darmstadt 98 ist nach der Niederlage beim 1.FC Heidenheim unten angekommen, auf dem letzten Tabellenplatz in der Fußball-Bundesliga. Die Darmstädter 2:3-Niederlage in Heidenheim hier im Highlight-Video:

10.12.23, 19:50 Uhr: Lilien wieder Tabellenletzter

Der SV Darmstadt 98 ist durch das torlose Remis zwischen dem FSV Mainz 05 und dem 1. FC Köln nach dem Ende dieses Spieltags auf dem letzten Tabellenplatz der Bundesliga angekommen. Bereits nach dem dritten Spieltag hatten die Lilien die Rote Laterne inne. In der Bundesliga warten die Südhessen seit mittlerweile sieben Spielen auf einen Sieg.

10.12.23, 11:13 Uhr: Lieberknecht wird emotional

Als das Auswärtsspiel von Darmstadt 98 in Heidenheim am Samstag abgepfiffen war, brauchte Trainer Torsten Lieberknecht einen Moment für sich. Der 50-Jährige saß enttäuscht auf der Bank, während im Stadion noch das 3:2 der Heimmannschaft gefeiert wurde. Und die Anhänger der Lilien genau wie das Team eine Enttäuschung verkraften musste. An jene Fans dachte Lieberknecht dann auch, wie er anschließend am ARD-Mikrofon verriet. "Wenn du jemand bist, der diesen Club total verinnerlicht hat und viel Herz reingibt, dann darfst du auch mal enttäuscht sein, wenn man Leute nicht glücklich machen kann", sagte er. Hier geht es zum kompletten Text:

09.12.23, 18:57 Uhr: Lilien hadern mit Pleite

Der SV Darmstadt 98 war nach der knappen 2:3-Niederlage in Heidenheim der Meinung, dass mehr drin gewesen wäre. "Ich hätte gerne gesehen, dass wir zumindest einen Punkt mitnehmen. Die Jungs haben sich sehr ordentlich präsentiert", meinte zumindest Trainer Torsten Lieberknecht. Auch Angreifer Tim Skarke war der Überzeugung: "Wir hätten auf keinen Fall verlieren müssen." Darmstadt hatte 2:1 geführt, dann aber noch zwei weitere Standardtore kassiert. "Das darf uns nicht passieren", zeigte sich Skarke auch selbstkritisch.

09.12.23, 17:24 Uhr: Darmstadt unterliegt in Heidenheim knapp

Der SV Darmstadt 98 hat das Bundesligaspiel beim 1. FC Heidenheim am Samstagnachmittag verloren. Im Duell der beiden Aufsteiger setzten sich die Heidenheimer mit 3:2 (1:0) durch. Dabei gab es gleich zwei Mal einen Führungswechsel: Während die Gastgeber zunächst in Führung gingen, konnten die Lilien in der zweiten Hälfte durch Tim Skarke (52.) und ein Eigentor des Heidenheimers Lennard Maloney (60.) den Spielstand drehen. Innerhalb von 129 und einem Doppelpack von Patrick Mainka (69./71.) ging der FCH jedoch wieder in Führung und gewann die Partie. Die Südhessen rutschten so auf den vorletzten Tabellenplatz.

09.12.23, 14:40 Uhr: Lilien wieder mit Pfeiffer

Luca Pfeiffer kehrt für das Spiel von Darmstadt 98 beim 1. FC Heidenheim in die Startelf zurück. Der Stürmer war zuletzt zwei Mal nur Einwechselspieler, darf nun aber gemeinsam mit seinen Kollegen Aaron Seydel und Oscar Vilhelmsson von Beginn an ran. Die Position des verletzten Marvin Mehlem nimmt erneut Tobias Kempe ein. Bartol Franjic steht wegen Oberschenkelproblemen nicht im Kader. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

09.12.23, 10:49 Uhr: Gjasula: "Es wird ein 50:50-Spiel"

Mit Blick auf das Auswärtsspiel von Darmstadt 98 beim 1. FC Heidenheim am Samstagnachmittag erwartet Lilien-Mittelfeldspieler Klaus Gjasula ein Duell auf Augenhöhe: "Es wird ein 50:50-Spiel. Aber wir glauben an uns, ich bin zuversichtlich", so Gjasula vor der Partie. Heidenheim ist ebenso wie Darmstadt vergangene Saison in die Bundesliga aufgestiegen, rangiert in der Tabelle aktuell zwei Plätze über den Südhessen. Heidenheims Trainer Frank Schmidt warnt dennoch vor den Lilien: "Sie haben eine großgewachsene Mannschaft, allein das macht sie gefährlich bei Standards", sagte Schmidt bei der Pressekonferenz vor dem Spiel. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

08.12.23, 10:46 Uhr: Schmidt: Viele Paralleln zwischen FCH und Lilien

Heidenheim-Coach Frank Schmidt erwartet den SV Darmstadt 98 beim Aufsteiger-Duell am Samstag (15.30 Uhr) "taktisch sehr variabel, von der Grundordnung, aber auch vom Positionsspiel her". Schmidt, der Lilien-Coach Torsten Lieberknecht seit gemeinsamen Tagen in der U15-Nationalmannschaft kennt und schätzt, sieht "viele Parallelen" zwischen den Außenseiter-Klubs. "Beide Mannschaften versuchen, mit viel Intensität und Leidenschaft Punkte zu holen." Diese Qualitäten würden angesichts der witterungsbedingt schwierigen Platzverhältnisse umso mehr gefragt sein, glaubt der 49-Jährige.

07.12.23, 17:27 Uhr: Lilien plagen Personalsorgen

Beim Auswärtsspiel in Heidenheim am Samstag (15.30 Uhr) muss der SV Darmstadt 98 auf zahlreiche Spieler verzichten. Allen voran der Ausfall von Marvin Mehlem, der sich gegen Köln einen Wadenbeinbruch zugezogen hatte, wiegt schwer. "Ich habe schon so meine Gedankenspiele, wie wir es auffangen können", sagte Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht am Donnerstag in der Pressekonferenz, behielt jene Gedankenspiele allerdings für sich. Ebenfalls fehlen werden beim Aufsteiger-Duell Braydon Manu, Matthias Bader, Christoph Zimmermann, Fabian Nürnberger und Fraser Hornby.

07.12.23, 14:36 Uhr: Lilien wollen "mutig und frech" bleiben

Torsten Lieberknecht von Darmstadt 98 geht das Aufsteigerduell am Samstag beim 1. FC Heidenheim (15.30 Uhr) zuversichtlich an. "Die große Überschrift lautet: Wir wollen mutig und frech bleiben", sagte der Coach am Donnerstag in der Pressekonferenz. "Und wir dürfen uns nicht beeindrucken lassen, wenn das eine oder andere mal nicht funktioniert." Obwohl Darmstadt mit neun Zählern auf dem drittletzten Platz rangiert, sieht Lieberknecht darin einen Erfolg. "Wir sind in der Liga bei der Musik dabei", so der der Trainer. "Viele hatten befürchtet, dass wir gar keine Chance haben werden. Das konnten wir widerlegen."

05.12.23, 19:37 Uhr: Gjasula: Noch keine Vertragsgespräche

Der Verbleib von Klaus Gjasula bei Darmstadt 98 ist noch offen. Sein Vertrag läuft im Juni 2024 aus, Gespräche über die Zukunft habe es bisher keine gegeben, erklärte der 33-Jährige am Dienstag in einer Medienrunde. "Im Unterbewusstsein spielt das eine Rolle, ich genieße es jetzt aber erst einmal, Bundesliga zu spielen. Im Sommer steht dann noch ein besonderes Ereignis an. Dann können sich die Champions-League-Teilnehmer melden", fügte Gjasula mit einem Lachen an. Das besondere Ereignis? Die EM in Deutschland, an der er mit Albanien teilnimmt. Allerdings bescherte die Losfee dem Team mit Italien, Spanien und Kroatien eine echte Hammer-Gruppe. Was Gjasula über die derzeitige Situation bei den Lilien denkt, lesen Sie hier:

04.12.23, 07:22 Uhr: Lilien-Highlights im Video

Der SV Darmstadt 98 verliert das Kellerduell gegen den 1. FC Köln und rutscht auf den Relegationsplatz ab. Spielmacher Marvin Mehlem verletzt sich schwer. Die Highlights der Partie gibt es an dieser Stelle im Video.

02.12.23, 12:50 Uhr: Wadenbeinbruch! Lilien bis Jahresende ohne Mehlem

Der SV Darmstadt 98 muss bis Jahresende auf Spielmacher Marvin Mehlem verzichten. Wie die Lilien am Samstag mitteilten, erlitt der 26-Jährige beim 0:1 gegen den 1. FC Köln einen Wadenbeinbruch. Mehlem hatte sich nach rund 20 Minuten bei einer Grätsche des Kölner Kapitäns Florian Kainz verletzt. Der Mittelfeldspieler versuchte noch weiterzuspielen, musste aber wenige Aktionen später ausgewechselt werden. Der Ausfall trifft die Südhessen hart. Mehlem stand in dieser Saison bislang in jedem Pflichtspiel in der Startelf, erzielte dabei drei Tore und lieferte zwei Vorlagen.

02.12.23, 09:29 Uhr: Klarer: "Müssen Torchancen kreieren"

Nach dem 0:1 gegen den 1. FC Köln herrscht Ernüchterung bei den Lilien. "Wir müssen irgendetwas machen, damit wir vorne Torchancen kreieren", sagte Christoph Klarer nach dem Spiel. "Wir haben es in dieser Saison noch nicht geschafft, dass wir konstant hinten dicht machen und dazu vorne agieren oder vorne viele Chancen haben und dazu hinten dicht machen", so Klarer über das aktuelle Dilemma der Hessen.

01.12.23, 23:35 Uhr: Lilien sauer und enttäuscht

Beim SV Darmstadt 98 war die Stimmung nach der 0:1-Niederlage im Kellerduell gegen Köln gedrückt. Die Lilien haderten vor allem mit der eigenen Leistung. "Natürlich bin ich sauer. Es wäre schlecht, wenn das irgendwer heute nicht wäre", schimpfte Verteidiger Christoph Klarer. Kein Spieler habe heute sein Leistungsmaximum abgerufen. "Das tut schon weh", pflichtete Kapitän Fabian Holland bei. "Wir hatten so viele Abspielfehler, sind überhaupt nicht in den Flow gekommen und konnten das Stadion dann auch nicht mitnehmen." Gegen Heidenheim müsse das Team kommende Woche ein anderes Gesicht zeigen. Mehr Stimmen zum Spiel finden Sie hier.

01.12.23, 22:26 Uhr: Lilien rutschen unter den Strich

Der SV Darmstadt 98 hat das Kellerduell gegen den 1. FC Köln verloren und ist auf Relegationsplatz 16 abgerutscht. Das einzige Tor bei der 0:1 (0:0)-Pleite am Freitagabend erzielte Kölns Stürmer Davie Selke in der 60.Minute. Beide Teams lieferten fußballerisch weitestgehend Magerkost an. Das Tor fiel folgerichtig nach einer Ecke. Kurz darauf gelang Köln sogar das vermeintlich zweite Tor, das wegen einer knappen Abseitsstellung aber zurückgenommen wurde (68.). Auch ein Handelfmeter für Darmstadt hielt der Überprüfung des VAR am Ende nicht Stand (72.).

01.12.23, 19:40 Uhr: Schuhen zurück im Tor

Darmstadt 98 kann im Heimspiel gegen Köln wieder auf Marcel Schuhen bauen. Der Keeper ist nach seiner verletzungsbedingten Pause gegen Freiburg wieder fit und hütet den Kasten der Südhessen. Vorne im Sturm setzt Trainer Torsten Lieberknecht erneut auf Aaron Seydel.

01.12.23, 08:31 Uhr: Lieberknecht: "Fühlen uns wohl im Schneckenhaus"

Im Schneckenrennen gegen den Abstieg aus der Bundesliga sieht Darmstadt-Trainer Torsten Lieberknecht den Aufsteiger vor dem Kellerduell mit dem Tabellenletzten 1. FC Köln im Soll. "Wir stehen über dem Strich. Wir fühlen uns also in unserem Schneckenhaus wohl. Wir schauen immer wieder mal raus und strecken unsere Fühler aus. Wenn wir das am Ende der Saison auch machen, haben wir das Schneckenrennen gewonnen", sagte Lieberknecht vor der Partie am Freitagabend (20.30 Uhr). Sein Kölner Trainerkollege Steffen Baumgart hatte zuvor bereits prophezeit: "Das Schneckenrennen wird so bleiben." Der FC hat in zwölf Spielen erst sechs Punkte gesammelt. Darmstadt steht mit neun Zählern auf Rang 15.

30.11.23, 17:36 Uhr: Lieberknecht spricht von "Neun-Punkte-Spiel"

Vor dem wichtigen Spiel gegen den 1. FC Köln am Freitag (20.30 Uhr) hat Torsten Lieberknecht, Trainer des SV Darmstadt 98, seine eigene Rechnung aufgemacht. "Viele sprechen von einem Sechs-Punkte-Spiel. Ich würde sogar sagen, es ist ein Neun-Punkte-Spiel, wenn der Spieltag perfekt läuft", sagte Lieberknecht am Donnerstag mit einem Augenzwinkern. Mit einem Sieg könnten die Lilien den Abstand zu den Kölner auf sechs Punkte ausbauen und erst mal in Ruhe beobachten, was den beiden anderen Kellerkindern Union Berlin (beim FC Bayern) und FSV Mainz 05 (gegen den SC Freiburg) an diesem Wochenende gelingt.

30.11.23, 15:34 Uhr: Schuhen vor Comeback gegen Köln

Darmstadt 98 kann beim Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Freitagabend (20.30 Uhr) wieder auf Marcel Schuhen setzen. Der Lilien-Torhüter fiel zuletzt wegen einer Oberschenkelverletzung aus. Schuhen ist seit Dienstag wieder normal im Mannschaftstraining dabei und wird aller Voraussicht nach gegen Köln wieder im Tor stehen, versicherte SV98-Trainer Torsten Lieberknecht bei der Pressekonferenz am Donnerstag. In der Abwehr muss Lieberknecht wieder umbauen, da Christoph Zimmermann (Risswunde am Sprunggelenk) ausfällt. Dafür ist Christoph Klarer nach seiner abgesessen Gelbsperre wieder eine Option.

30.11.23, 11:50 Uhr: FCK trennt sich von Ex-Lilien-Coach Schuster

Der 1. FC Kaiserslautern hat sich überraschend von Trainer Dirk Schuster getrennt. Dies teilte der seit fünf Spielen sieglose Zweitligist am Donnerstag mit. Ex-Lilien-Coach Schuster hatte das Amt im Mai 2022 übernommen und die Roten Teufel kurz darauf in die 2. Bundesliga geführt. Wie der 55-Jährige wurde auch dessen Assistent Sascha Franz von seinen Aufgaben entbunden. «Der FCK reagiert mit der Freistellung der Trainer auf die aktuelle sportliche Lage in der Pfalz", teilte der Verein mit.

29.11.23, 17:58 Uhr: Manu wird konservativ behandelt

Braydon Manu von Darmstadt 98 wird sich zunächst keiner Operation unterziehen, um seine Sprunggelenksprobleme zu beheben. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Demnach soll Manu konservativ behandelt werden. Eine Rückkehr ins Teamtraining sei im Laufe der Winterpause angedacht, meldeten die Lilien. Der 26-jährige Offensivmann hat in dieser Saison erst drei Pflichtspiele für Darmstadt absolvieren können. Vor seiner Sprunggelenksverletzung hatte ihn eine Mandelentzündung geplagt.

29.11.23, 14:30 Uhr: Baumgart erwartet Schneckenrennen

Köln-Trainer Steffen Baumgart rechnet vor dem Kellerduell beim SV Darmstadt 98 (Freitag, 20.30 Uhr) mit einem engen Abstiegskampf bis zum Saisonende. "Das Schneckenrennen wird so bleiben", sagte der Coach des Tabellenletzten. Angesichts der Tatsache, dass Köln nach zwölf Spielen nur sechs und Darmstadt neun Punkte hat, erklärte Baumgart: "Irgendwann spielst du auch mal gegeneinander. Und irgendeiner muss dann ja mal einen Punkt kriegen. Entweder kriegt Darmstadt Punkte oder wir. Das werden wir nicht verhindert kriegen."

