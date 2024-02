News im Ticker Darmstadt 98: +++ Video- Zusammenfassung der Lilien-Niederlage +++ Lilien suchen den Punch +++ Lieberknecht: Hatten viele gute Momente +++ Stand: 05.02.2024 07:36 Uhr

In unserem Lilien-Ticker bekommen Sie immer die neuesten Nachrichten über Darmstadt 98.

05.02.24, 07:35 Uhr: Video- Zusammenfassung der Lilien-Niederlage

Der SV Darmstadt 98 hielt am Samstagnachmittag gegen Tabellenführer Leverkusen lange Zeit gut mit, ging am Ende aber mit einer 0:2-Niederlage vom Platz. Stürmer Nathan Tella schnürte einen Doppelpack für die Gäste und haute bei seinem zweiten Treffer den Ball mit 110 km/h in die Maschen des Lilien-Tors. Diesen sehenswerten Treffer und alle weiteren Highlights des Spiels gibt es für Sie hier in der Video-Zusammenfassung.

04.02.24, 09:32 Uhr: Lilien auf der Suche nach dem Punch

Der SV Darmstadt 98 zeigt beim 0:2 gegen Bayer Leverkusen eine solide Leistung, "mir fällt es schwer, meine Mannschaft nicht zu loben", sagte Trainer Torsten Lieberknecht nach der Partie. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt schwindet nach der erneuten Pleite aber immer weiter. Es fehlen vor allem Emotionen.

03.02.24, 18:01 Uhr: Lieberknecht: Hatten viele gute Momente

Darmstadt-Trainer Torsten Lieberknecht hat sich trotz der 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Bayer Leverkusen positiv gestimmt gezeigt. "Wir können sagen: Wir haben alles das (gezeigt), was in unseren Händen liegt, was wir taktisch und physisch abrufen können. Das hake ich ab", so der Coach am ARD-Mikro. "Der erste Angriff der Leverkusener saß. Wir hatten viele gute Momente, aber das Tor nicht gemacht. Das hätte uns für den ganzen Invest gut getan." Darmstadt hätte durch Emir Karic vor der Pause zum Ausgleich kommen können. In der zweiten Halbzeit kamen Neuzugang Sebastian Polter und auch der lange Zeit verletzte Marvin Mehlem ins Spiel. "Die letzten Auftritte machen Hoffnung. Wir sehen, dass die Mannschaft auch mit den Neuen eine gute Aufwertung bekommen hat", so Lieberknecht weiter.

03.02.24, 17:23 Uhr: Lilien unterliegen Leverkusen

Darmstadt 98 hat am Samstagnachmittag daheim vor 17.810 Zuschauern gegen Spitzenreiter Leverkusen mit 0:2 (0:1) verloren. Nach einer disziplinierten Anfangsphase bestraften die Gäste mit ihrer zweiten Chance die Lilien-Fehler eiskalt. Nathan Tella traf in der 33. Minute zur 1:0-Führung für Bayer. Emir Karic hätte in der 38. Minute mit einer Kopfball-Chance für den Ausgleich sorgen können. Nach der Pause erhöhte Tella nach feinem Anspiel von Granit Xhaka dann auf 2:0 (52.). Die Lilien traten engagiert auf, ließen aber die letzte Durchschlagskraft im Angriff vermissen. Immerhin: Marvin Mehlem feierte in der 67. Minute sein Comeback.

03.02.24, 14:34 Uhr: Holtmann feiert Startelf-Debüt

Gerrit Holtmann steht erstmals von Beginn an für Darmstadt 98 auf dem Platz: Trainer Torsten Lieberknecht nominierte den Neuzugang für die Startelf für das Heimspiel gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen. Im Vergleich zum Spiel bei Union Berlin sind zudem Christoph Zimmermann, Matej Maglica, Emir Karic und Oscar Vilhelmsson neu dabei. Sebastian Polter, der unter der Woche zu den Lilien gewechselt war, sitzt zunächst auf der Bank. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

So spielt Darmstadt 98 gegen Leverkusen Schuhen - Bader, Zimmermann, Maglica, Holland - Franjic, Karic - Holtmann, Skarke, Vilhelmsson - Pfeiffer

02.02.24, 13:24 Uhr: Saisonaus für Riedel

Clemens Riedel wird in dieser Saison nicht mehr für die Lilien auflaufen. Das gab Trainer Torsten Lieberknecht am Freitag auf der Pressekonferenz bekannt. Der 20-Jährige hatte sich beim Spiel in Berlin einen Bruch des Knöchels zugezogen. Für das Spiel am Wochenende gegen Leverkusen fallen zudem Julian Justvan und Thomas Isherwood (Infekt) sowie Fabian Nürnberger (Sprunggelenk) aus. Außerdem fehlt weiterhin Mathias Honsak. Neuzugang Sebastian Polter wird am Freitag erstmals mit dem Team trainieren, so der Coach weiter. "Braydon Manu und Aaron Seydel haben zumindest wieder individuell trainieren können."

02.02.24, 13:05 Uhr: Bayer gegen Lilien mit Rückkehrern

Trainer Xabi Alonso von Bayer Leverkusen kann wieder auf die Afrika-Cup-Fahrer Edmond Tapsoba und Amine Adli zurückgreifen. "Sie trainieren heute, morgen sind sie normalerweise im Kader", sagte Alonso vor dem Auswärtsspiel bei Darmstadt 98 am Samstag (15.30 Uhr). Tapsoba (Burkina Faso) und Adli (Marokko) waren beim Kontinentalturnier in Cote d'Ivoire (Elfenbeiküste) am Dienstag im Achtelfinale gescheitert und sind seit Donnerstag wieder in Deutschland. "Natürlich sind sie ein bisschen traurig, aber jetzt sind sie hier. Ab heute reden wir nicht mehr über den Afrika Cup, sondern über Darmstadt. Sie sind total fit, ich habe mehrere Optionen", sagte Alonso, der eine Woche vor dem Titelkracher mit Bayern München vorsichtshalber erneut einen Leistungsträger auf die Bank setzen könnte. Mittelfeldleader Granit Xhaka nämlich steht bei vier Gelben Karten, bei einer weiteren würde der Schweizer das Duell mit dem Rekordmeister (10. Februar) verpassen. Ebenso war Alsono mit Jonathan Tah zum Jahresstart verfahren.

02.02.24, 07:17 Uhr: Bericht: Polter sagte Union ab

Darmstadts neuer Stürmer Sebastian Polter soll bei der Entscheidung für die Lilien in dieser Transferperiode nicht nur den Grashoppers Zürich, sondern auch Union Berlin abgesagt haben. Das berichtet der TV-Sender Sky. Polter hatte bereits vier Jahre für die Köpenicker gespielt (2014-15, 2017-2020). Pikant: Union und Darmstadt sind direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt. Zuletzt war Polter für Schalke 04 auf Torejagd gegangen, ihm waren dabei in 30 Spielen fünf Tore gelungen. Laut Bild-Zeitung besitzt Darmstadt eine Kaufoption für Polter in Höhe von 500.000 Euro, den Medizincheck wird er dem Blatt zufolge nachträglich absolvieren.

01.02.24, 18:27 Uhr: Lilien bestätigen Polter-Leihe

Der SV Darmstadt 98 hat die Leihe von Sebastian Polter bestätigt. Wie der hr-sport schon zuvor berichtet hatte, wird der Stürmer von Schalke 04 die Lilien bis zum Saisonende verstärken. Über eine eventuelle Kaufoption, die laut Sky-Informationen 500.000 Euro betragen soll, äußerten sich die Südhessen nicht. "In einem persönlichen Telefonat habe ich gespürt, dass Sebastian Feuer und Flamme für die Aufgabe bei den Lilien ist. Mit seiner Physis und Statur ist er der klassische Zielstürmer, den wir unserem Kader zuführen wollten", sagte Trainer Torsten Lieberknecht. Der 32 Jahre alte Polter freut sich, zurück in der Bundesliga zu sein und versprach, "der Mannschaft zu helfen und meine Erfahrung im Kampf um den Klassenerhalt einzubringen".

01.02.24, 17:08 Uhr: Fix! Polter zu den Lilien

Der SV Darmstadt 98 ist auf der Suche nach dem gewünschten Zielspieler im Sturm fündig geworden zu sein. Sebastian Polter wird von Schalke 04 zu den Lilien wechseln. Einen entsprechenden Bericht von Sky kann der hr-sport bestätigen. Die Südhessen leihen den 32-Jährigen demnach aus und verfügen im Anschluss über eine Kaufoption in Höhe von 500.000 Euro.

Sebastian Polter ist bei den Lilien im Gespräch

01.02.24, 13:13 Uhr: Historie macht Lilien Hoffnung

Der SV Darmstadt 98 hat am Samstag (15.30 Uhr) Tabellenführer Leverkusen zu Gast. Viel mehr Underdog geht in dieser Saison eigentlich gar nicht. Trotzdem werden die Südhessen natürlich nicht im Voraus die Segel streichen. Sollten sie auch nicht. Denn ein Blick in die Bundesliga-Historie zeigt, dass der Tabellenletzte sehr viel öfter gegen den Ligaprimus gewinnt, als man vielleicht vermuten könnte. Die Sportschau hat sich das hier einmal näher angeschaut.

01.02.24, 11:02 Uhr: Deadline-Day im Liveticker

Wer die volle Dröhnung Deadline Day möchte, findet sie in unserem Deadline-Day-Transferticker. Krachertransfers, Panikläufe, Halb-Wahrheiten und windige Gerüchte - Stephan Reich geleitet Sie sicher durch den Transferschluss-Wahnsinn.

01.02.24, 09:03 Uhr: Henrique wechselt wohl nicht zum SVD

Stürmer Pedro Henrique, der jüngst mit Darmstadt 98 in Verbindung gebracht wurde, wechselt wohl doch nicht in die Bundesliga. Den Brasilianer vom polnischen Erstligisten Radomiak Radom zieht es stattdessen nach China. Wie das polnische Sport-Portal Weszlo berichtet, steht der 27-Jährige unmittelbar vor einem Wechsel zu Wuhan Three Towns. Die Lilien hätten sich zwar bei Radom über den Brasilianer erkundigt, letztlich sei das Interesse aus Südhessen aber nicht groß genug gewesen. Die Polen sollen rund 850.000 Euro Ablöse aus China erhalten.

Pedro Henrique zieht es nach China.

01.02.24, 07:35 Uhr: Holtmann lobt positive Stimmung

Lilien-Neuzugang Gerrit Holtmann ist von der Atmosphäre bei seinem neuen Arbeitgeber angetan. "Ich habe einen positiven Eindruck von der Mannschaft. Ich habe es bei einem Team noch nicht erlebt, dass man so positiv ist", sagte er in einer Medienrunde am Mittwoch. Seine vergangenen fünf Monate in Antalya beschrieb der 28-Jährige als "keine einfache Zeit". "Aber ich habe viele Erfahrungen dort gesammelt und bereue es nicht", ergänzte er.

31.01.24, 08:13 Uhr: Clemens Riedel fehlt mit Knöchelbruch wochenlang

Defensivspieler Clemens Riedel wird Darmstadt 98 mehrere Wochen fehlen. Riedel hat sich nach Angaben der Lilien im Bundesliga-Spiel bei Union Berlin am vergangenen Sonntag einen Bruch des Innenknöchels zugezogen. Der 20-Jährige wird am Mittwoch operiert. Damit fehlt den Lilien im Abstiegskampf nun ein weiterer Leistungsträger.

29.01.24, 08:08 Uhr: Die direkten Abstiegsduelle gehen verloren

Auch wenn der aufmunternde Applaus der 2000 mitgereisten Lilien-Fans nach der 0:1-Niederlage bei Union Berlin gut tat: Darmstadt 98 versinkt weit im Abstiegs-Strudel. Der Rückstand auf das rettende Ufer in der Bundesliga ist auf sechs Punkte angewachsen. Das Problem sind vor allem die Niederlagen gegen die direkten Abstiegs-Konkurrenten. So haben die Darmstädter gegen Köln und Bochum sowie nun zweimal gegen Union Berlin verloren, gegen Mainz sprang ein Punkt heraus. So bröckelt der Lilien-Glaube zur Unzeit:

28.01.24, 18:12 Uhr: Kritik an Lilien-Offensive

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht hat nach der 0:1-Niederlage bei Union Berlin am Sonntag vor allem die harmlose Offensive kritisiert. Sein Team habe insgesamt gut gestanden und alles gegeben, sagte er. "Wir haben aber zu zögerlich gespielt und in vielen Aktionen zu kompliziert gedacht." Ähnlich äußerte sich nach dem herben Dämpfer im Abstiegskampf auch Torhüter Marcel Schuhen. "Wir geben alles, das kann uns keiner vorwerfen", unterstrich er. "Wir hatten aber keine zwingende Torchance, das war einfach zu wenig."

28.01.24, 17:27 Uhr: Darmstadt verliert Sechs-Punkte-Spiel

Der SV Darmstadt 98 hat das Sechs-Punkte-Spiel gegen Tabellennachbar Union Berlin verloren. Die Hessen hatten am Sonntagnachmittag mit 0:1 (0:0) bei den Eisernen das Nachsehen. In Köpenick war Union die gefährlichere Mannschaft, von den Hessen kam offensiv zu wenig Zwingendes. Das Tor des Tages schoss Benedikt Hollerbach, der in der 62. Minute einen Konter der Berliner vollendete. Die Lilien sind mit elf Punkten Tabellenletzter.

28.01.24, 14:36 Uhr: Gjasula ersetzt Maglica

Der SV Darmstadt 98 geht mit einer personellen Änderung ins Gastspiel bei Union Berlin. Für Matej Maglica rückt Klaus Gjasula in die Startelf, Marvin Mehlem steht nach auskuriertem Wadenbeinbruch wieder im Kader, auch Neuzugang Gerrit Holtmann ist erstmals mit dabei.

So spielen die Lilien: Schuhe – Riedel, Gjasula, Klarer – Bader, Holland, Franjic, Nürnberger – Justvan, Skarke - Pfeiffer

27.01.24, 10:23 Uhr: Stojilkovic trifft bei Debüt

Lilien-Leihgabe Filip Stojilkovic hat bei seinem ersten Einsatz für Zweitligist Kaiserslautern gleich sein erstes Tor erzielt. Der Schweizer wurde am Freitag beim Heimspiel gegen Schalke 04 in der 61. Minute eingewechselt. Nur sechs Minuten später köpfte er das vorentscheidende dritte Tor beim 4:1-Sieg der Pfälzer. Die Lilien haben den Stürmer im Dezember nach Kaiserslautern verliehen. Sein Vertrag in Darmstadt läuft noch bis Sommer 2027.

Filip Stojilkovic hat sich über sein Premierentor für Lautern extrem gefreut.

26.01.24, 14:10 Uhr: Lilien-Glaube ist zurück

Der Last-Minute-Ausgleich im Derby gegen Eintracht Frankfurt (2:2) hat dem SV Darmstadt 98 einen Schub gegeben. "Das hat gezeigt, dass wir uns nie zufriedengeben und immer dranbleiben. Das Spiel gibt uns viel Kraft", sagte Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht auf der Pressekonferenz am Freitag. Mit dieser Einstellung und diesem Willen sei definitiv auch am Sonntag (15.30 Uhr) bei Union Berlin ein Sieg drin, unterstrich Lieberknecht. "Ich glaube an meine Mannschaft, an jeden einzelnen. Wir sind in der Lage, das Spiel in Berlin zu gewinnen."

26.01.24, 13:47 Uhr: Mehlem vor Comeback gegen Union

Der SV Darmstadt 98 kann womöglich schon am Sonntag (15.30 Uhr) bei Union Berlin wieder auf Marvin Mehlem bauen. Der Mittelfeldspieler hat seinen Wadenbeinbruch auskuriert und in dieser Woche wieder mit dem Mannschaftstraining begonnen. "Er hat einen ordentlichen Eindruck hinterlassen und ist eine Option", sagte Trainer Torsten Lieberknecht am Freitag. Auch Gerrit Holtmann, der leihweise vom VfL Bochum zu den Südhessen gewechselt ist, könnte direkt in die Mannschaft rutschen. Nicht mit dabei sind weiter Fraser Hornby, Aaron Seydel, Braydon Manu und Mathias Honsak. Der Einsatz von Bartol Franjic ist fraglich.

26.01.24, 11:19 Uhr: Justvan von Lilien-Stärke überrascht

Lilien-Neuzugang Julian Justvan ist überzeugt, dass Darmstadt 98 die Qualität für den Bundesliga-Klassenerhalt hat. Der 25-Jährige, der von der TSG Hoffenheim ausgeliehen ist, wurde in den ersten Tagen regelrecht von der Klasse seiner Mitspieler überrascht. "Wenn du hier reinkommst, dann denkst du nicht, dass diese Mannschaft auf Platz 18 steht", sagte er in einem vereinseigenen Interview. Justvan, der bei seiner Premiere für die Südhessen direkt einen Treffer gegen Eintracht Frankfurt erzielte, betonte, dass das Team mehr könne als kämpfen. "Man hat auf jeden Fall gesehen, dass Darmstadt nicht nur Leidenschaft und Kampf kann, sondern auch guten Fußball spielt."

25.01.24, 13:02 Uhr: Mehlem zurück auf dem Trainingsplatz

Beim SV Darmstadt 98 läuft seit Wochenmitte die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr). Zurück auf dem Trainingsplatz ist Marvin Mehlem, der nach seiner Verletzungspause schon wieder mit der Mannschaft trainierte. Der Mittelfeldspieler hatte sich Anfang Dezember im Spiel gegen Köln das Wadenbein gebrochen. Ob es für einen Platz im Kader gegen die Eisernen reicht, ist unklar.





Marvin Mehlem fällt mit einem Wadenbeinbruch vorerst aus

25.01.24, 07:22 Uhr: Union ohne Trainer gegen die Lilien

Darmstadt 98 hat am Sonntag im Bundesliga-Spiel bei Union Berlin einen Vorteil. Bei den Berlinern wird der Trainer Nenad Bjelica auf der Bank fehlen. Bjelica hatte am Mittwochabend im Union-Nachholspiel bei Bayern München die rote Karte gesehen, nachdem er bei einer Auseinandersetzung an der Seitenlinie Bayern-Spieler Leroy Sané zweimal ins Gesicht gegriffen hatte. Bjelica wird mit Sicherheit eine Sperre von mehreren Spielen bekommen, im Heimspiel gegen Darmstadt 98 wird er aber auf jeden Fall fehlen.

Union-Trainer Nenad Bjelica greift Sané ins Gesicht

Mehr Ticker-Einträge finden Sie hier