News im Ticker Darmstadt 98: +++ Medien: Darmstadt an Heggem dran +++ Mainz-Trainer sieht "ein Finale" +++ Lilien haben nichts mehr zu verlieren +++

Darmstadt 98: +++ Medien: Darmstadt an Heggem dran +++ Mainz-Trainer sieht "ein Finale" +++ Lilien haben nichts mehr zu verlieren +++ Stand: 05.04.2024 07:36 Uhr

In unserem Lilien-Ticker bekommen Sie immer die neuesten Nachrichten über Darmstadt 98.

05.04.24, 07:36 Uhr: Medien: Darmstadt an Heggem dran

Darmstadt 98 soll Medienberichten zufolge an einer Verpflichtung des 25 Jahre alten Innenverteidigers Torbjörn Heggem interessiert sein. Das berichtet das schwedische Portal "FotbollDirekt". Heggem spielt derzeit für den Erstligisten IF Brommapojkarna, doch sein Kontrakt soll am Jahresende auslaufen. Eine Ablöse im Sommer soll bei bis zu 350.000 Euro liegen. Dem Portal zufolge sei auch der FC St. Pauli am Linksfuß interessiert.

04.04.24, 15:03 Uhr: Mainz-Trainer sieht "ein Finale" gegen Lilien

Der Mainzer Trainer Bo Henriksen blickt mit Vorfreude auf das Abstiegsduell am Samstag (15.30 Uhr) gegen die Darmstädter. "Es ist wie ein Finale", sagte der Däne vor der Heimpartie - und rief eine offensive Losung aus: "Wir wollen angreifen, angreifen, angreifen." Den in der Tabelle auf dem Relegationsplatz 16 stehenden Mainzern bietet sich die Chance, Schlusslicht Darmstadt zu distanzieren. Henriksen betonte, dass sein Team sich vor dem Spiel auf sich selbst konzentrieren wolle: "Mutig zu sein, das ist der Schlüssel für uns." Der Trainer kann dabei personell fast aus dem Vollen schöpfen. Am Samstag kehrt etwa der zuvor gelbgesperrte Dominik Kohr zurück. "Wir haben auch auf der Bank sehr viele Möglichkeiten", sagte Henriksen: "Das ist sehr wichtig für uns."

04.04.24, 13:04 Uhr: Lilien haben nichts mehr zu verlieren

Das Darmstädter Auswärtsspiel in Mainz ist für Torsten Lieberknecht gleich in mehrfacher Hinsicht besonders. Zum einen blickt der Lilien-Trainer selbst auf eine Vergangenheit bei den Rheinhessen zurück, machte 95 Spiele für den FSV. Zum anderen aber habe das für diesen Samstag keine Bedeutung, so Lieberknecht. Denn: Der SVD braucht dringend einen Sieg, um im Kampf gegen Abstieg seine Chancen auf den Ligaverbleib zu wahren. "Wir haben das Gefühl, dass wir am wenigsten zu verlieren haben von allen da unten. Wir können nur gewinnen, dafür brauchen wir aber einen Dreier", sagt Lieberknecht, der Respekt vor dem Gegner hat: "Mainz hat wieder die alte DNA reingebracht: hohes, aggressives Pressing."

04.04.24, 12:48 Uhr: Angeschlagener Skarke "will unbedingt spielen"

Der Einsatz von Tim Skarke am Samstag (15.30 Uhr) im wichtigen Spiel bei Mainz 05 ist weiterhin fraglich. Der Offensivspieler hat mit muskulären Problemen zu kämpfen und kann derzeit nicht mit der Mannschaft trainieren. "Ich weiß, dass Tim unbedingt spielen möchte. Die Ärzte tun alles dafür", gibt Trainer Torsten Lieberknecht die Hoffnung auf einen Einsatz des besten Darmstädter Torschützen (acht Treffer) nicht auf. Zudem fehlt Mathias Honsak den Lilien derzeit erkrankt, wie Lieberknecht am Donnerstag auf der Pressekonferenz sagte. Mittelstürmer Luca Pfeiffer ist dagegen nach überstandener Erkältung wieder ein Thema für den Kader.

04.04.24, 12:05 Uhr: Noch viele Tickets für Kellerduell zu haben

Die Partie von Darmstadt 98 bei Mainz 05 am kommenden Samstag (15.30 Uhr) hat im Abstiegskampf der Bundesliga entscheidenden Charakter, ausverkauft ist sie allerdings noch nicht. Am Donnerstagmorgen gingen noch tausende Tickets in den freien Verkauf. "Nahezu" 30.000 Karten habe man bislang abgesetzt, meldeten die Mainzer. Gut 33.000 Menschen fasst das Stadion. Für den Gästeblock hatten die Lilien schon Mitte März "ausverkauft" gemeldet. Nun haben Fans der Südhessen, die leer ausgegangen waren, also die Chance, sich über den Online-Shop des Gegners doch noch mit Karten einzudecken.

04.04.24, 08:59 Uhr: Lilien droht Skarke-Ausfall

Darmstadt 98 muss beim Spiel bei Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr) womöglich auf Tim Skarke verzichten. Der beste Torjäger der Lilien in dieser Saison hat muskuläre Probleme, wie der Kicker berichtete. Demnach hatte Skarke am Mittwoch nicht am Training teilnehmen können. "Es wird ein Wettlauf mit der Zeit", wird Trainer Torsten Lieberknecht dazu zitiert.

03.04.24, 09:45 Uhr: Vilhelmssons Quote macht Lilien Hoffnung

Das Bundesliga-Schlusslicht SV Darmstadt 98 glaubt weiterhin an den Klassenerhalt. Am Samstag (15.30 Uhr) muss dafür aber dringend ein Sieg beim FSV Mainz 05 her. Ein Hoffnungsträger für die Lilien: Oscar Vilhelmsson. Der junge Schwede ist in Topform, hat zuletzt in zwei Ligaspielen nacheinander getroffen. Für die U21 seiner Heimat traf er sogar dreimal in einer Partie. "Oscar blüht richtig auf, weil er über einen längeren Zeitraum verletzungsfrei ist", sagt Teamkollege Jannik Müller: "Ich hoffe, er kann die Quote beibehalten oder macht auch mal für uns einen Dreierpack."

02.04.24, 11:54 Uhr: Müller nimmt Holtmann in Schutz

Jannik Müller hat sich trotz des Fehlers vor dem Gegentor zum 0:2 in Bochum vor seinen Teamkollegen Gerrit Holtmann gestellt. "Natürlich ist es im ersten Moment bitter, wenn man Fehler macht. Man versucht, den Spieler aufzumuntern, ich bin auch zu ihm hingegangen", sagte er in einer Medienrunde am Dienstag. "Es war gut gemeint." Holtmann hatte den Ball vor dem Seitenaus gerettet, was unfreiwillig zur Vorlage für den Gegner wurde. "Wir können es danach auch besser verteidigen, deshalb geht es nicht nur auf seine Kappe."

02.04.24, 11:33 Uhr: Müller hofft auf Topleistung und Matchglück

Beim SV Darmstadt 98 gehen nach dem 2:2 in Bochum nun alle Augen auf das Kellerduell bei Mainz 05 am kommenden Samstag (15.30 Uhr). "Es geht für beide Mannschaften um sehr viel. Wir wollen es angehen wie in Bochum und das Spiel gewinnen", sagte Jannik Müller in einer Medienrunde am Dienstag. Die Lilien wollen ihre Sieglos-Serie endlich beenden - und müssen das auch, wenn sie im Kampf um den Relegationsplatz noch realistische Chancen haben wollen. "Wir müssen eine Topleistung abliefern und dann auch mal ein bisschen das Matchglück auf unserer Seite haben", so Müller.

01.04.24, 09:34 Uhr: Das Highlight-Video vom Punktgewinn in Bochum

Darmstadt 98 holt nach einem 0:2-Rückstand in Bochum noch ein 2:2. Ein Silberstreif am Horizont im Abstiegskampf. Hier die Highlights des Spiels:

31.03.24, 22:34 Uhr: Lilien stolz auf Aufholjagd

Der SV Darmstadt 98 ist stolz darauf, in Bochum einen 0:2-Rückstand noch zu einem Unentschieden gedreht zu haben. "Es zeigt, was für eine Moral in unserer Mannschaft steckt, dass wir noch zwei Tore machen. Es war ein hart umkämpfter Punkt", sagte Tim Skarke nach der Partie am Sonntag. Auch Trainer Torsten Lieberknecht lobte seine Mannschaft: "Wir sind jetzt irgendwann mal dran, ein Spiel zu gewinnen. Das wird kommen. Das muss auch kommen, wenn wir uns so präsentieren."

31.03.24, 21:23 Uhr: Lilien punkten in Bochum

Der SV Darmstadt 98 hat beim Spiel in Bochum am Sonntag Moral gezeigt. Die Südhessen drehten einen Zwei-Tore-Rückstand in ein 2:2 (0:1) und holten somit immerhin einen Punkt. Philipp Hofmann hatte den VfL per Doppelpack in Führung gebracht (29./48. Minute), Tim Skarke (62.) und Oscar Vilhelmsson (76.) retteten dem SVD einen Punkt. Darmstadt 98 hat somit weiterhin zwölf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Relegationsplatz 16 ist sechs Punkte entfernt.

31.03.24, 18:50 Uhr: Lilien mit drei Startelf-Änderungen

Darmstadt 98 nimmt für das Spiel beim VfL Bochum drei Änderungen an seiner Startelf vor. Im Vergleich zum Heimspiel gegen die Bayern vor der Länderspielpause sind Braydon Manu, Emir Karic und Klaus Gjasula neu dabei. Sie kommen für den angeschlagenen Kapitän Fabian Holland, Tobias Kempe und den gesperrten Bartol Franjic in die Mannschaft. Für Manu ist es die Rückkehr nach einer langen Verletzungspause. Anpfiff ist um 19.30 Uhr.

So spielt Darmstadt 98 in Bochum Schuhen - Müller, Klarer, Isherwood, Karic - Justvan, Gjasula, Manu, Honsak - Skarke, Vilhelmsson

31.03.24, 09:50 Uhr: Lilien können Rückstand auf Mainz verringern

Der SV Darmstadt 98 hat am Sonntagabend (19.30 Uhr) die wohl letzte Chance, noch einmal ernsthaft in den Kampf um den Bundesliga-Klassenerhalt einzugreifen. Die Lilien treten beim VfL Bochum an und könnten mit einem Sieg den Rückstand auf Konkurrent Mainz 05 auf vier Punkte verringern. "Wir gehen optimistisch in die nächsten Wochen", sagte Trainer Torsten Lieberknecht, der zum insgesamt 100. Mal als Trainer der Lilien an der Seitenlinie stehen wird. Sollten die Südhessen, die in der kommenden Woche zum Keller-Duell in Mainz antreten, erneut sieglos blieben, wäre es das 20. Spiel in Folge ohne dreifachen Punktgewinn.

28.03.24, 18:16 Uhr: Lieberknecht geht "sehr positiv" in Endspielwochen

Mit Blick auf die letzten acht verbleibenden Partien geht Darmstadts Trainer Torsten Lieberknecht "sehr positiv" in die Schlussphase der Bundesliga-Saison. Am Sonntag (19.30 Uhr) gastieren die Südhessen beim VfL Bochum. "Es geht um sehr, sehr viel für beide Mannschaften. Jeder will eine Serie beenden. Von daher wird es ein hitziges Spiel", kündigte der Lilien-Coach bei der Pressekonferenz am Donnerstag an. Er wartet mit seinem Team seit nun mehr 19 Spiele auf einen Sieg. Wenn die Darmstädter, die aktuell auf dem letzten Tabellenplatz stehen, die Klasse halten möchten, sind sie am Sonntag fast schon zum Siegen verdammt. Dessen ist sich auch Lieberknecht bewusst und gab vor: "Wir wollen auf jeden Fall mit Punkten zurückfahren - und am besten mit drei."

28.03.24, 15:50 Uhr: Holland, Pfeiffer und Gjasula drohen auszufallen

Der SV Darmstadt 98 muss am Sonntagabend (19.30 Uhr) zu Gast beim VfL Bochum möglicherweise auf Kapitän Fabian Holland verzichten. Den Defensivspieler plagen Adduktorenprobleme, wie die Südhessen bei der Pressekonferenz am Donnerstag bekannt gaben. Gleiches gilt für Abwehrspieler Klaus Gjasula. Darüber hinaus wackelt auch der Einsatz von Stürmer Luca Pfeiffer wegen einer Krankheit. Zudem sind Fraser Hornby, Marvin Mehlem, Fabian Nürnberger, Fabio Torsiello (kleiner Muskelfaserriss) und Bartol Franjic (Gelbsperre) in Bochum definitiv nicht dabei. Personell gibt es aber auch zwei Rückkehrer: Die beiden Defensivspieler Matthias Bader und Clemens Riedel sind wieder voll im Mannschaftstraining dabei und sind, laut Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht, damit für Sonntag wieder eine Option.

28.03.24, 09:03 Uhr: Fritsch: "Keine Panik" bei Sportchef-Suche

Darmstadt 98 sieht sich auf der Suche nach einem Nachfolger für Sportchef Carsten Wehlmann weiterhin nicht unter Druck. "Wir verlieren keine Zeit dadurch, dass die Position noch offen ist", sagte Präsident Rüdiger Fritsch dem Kicker. "Deshalb besteht bei uns auch keine Panik." Der Betrieb laufe "ohne Abstriche" weiter - dank Scoutingabteilung, Trainer Torsten Lieberknecht, Lizenzspieler-Leiter Michael Stegmayer und Präsidiumsmitglied Tom Eilers, die aktuell die Kaderplanung vorantreiben. "Wir wollen einen Manager und Sportlichen Leiter, der seine Ideen und sein Netzwerk für unseren Verein mit einbringt", so Fritsch. Wehlmann hatte die Lilien vor drei Monaten verlassen und arbeitet mittlerweile bei Holstein Kiel.

27.03.24, 09:00 Uhr: Gjasula denkt nicht ans Aufhören

Klaus Gjasula hat mit 34 Jahren noch nicht genug vom Profi-Fußball. "Ich will so lange spielen wie möglich. Da warten noch ein paar Jährchen auf mich", sagte der Lilien-Abräumer in einer Medienrunde am Dienstag. Auch in der albanischen Nationalmannschaft würde er bei der Europameisterschaft gerne eine Rolle spielen. "Ich gebe alles und versuche, mich anzubieten. Ich habe noch nicht damit abgeschlossen." Sein Vertrag in Darmstadt läuft zum Saisonende aus. Wie es danach für ihn weitergeht, kann Gjasula derzeit noch nicht sagen. Er fühle sich in Südhessen aber sehr wohl.

26.03.24, 20:07 Uhr: Vilhelmsson trifft für Schwedens U21

Oscar Vilhelmsson hat erneut in einem Länderspiel der schwedischen U21 getroffen. Der Stürmer von Darmstadt 98 steuerte am Dienstag ein Tor zum 2:0-Sieg in der EM-Qualifikation gegen Nordmazedonien bei. Am vergangenen Freitag hatte Vilhelmsson beim 6:1 gegen Zypern einen Dreierpack erzielt.

26.03.24, 10:26 Uhr: Karic fastet an fünf Tagen

Darmstadts Emir Karic hat über sein Fasten im Ramadan gesprochen. Der Flügelspieler sagte auf eine Anfrage des hr-Sport zu dem Thema: "Ich faste in diesem Jahr, mache es aber nur an fünf Tagen in der Woche. Am Spieltag selber und vor dem Spiel faste ich nicht aufgrund meiner Leistungsfähigkeit." Der Tag vor dem Spiel sei aus seiner Sicht fast noch wichtiger. "Wegen der gemäßigten Temperaturen ist es dieses Jahr nicht so schlimm. Das ist gut auszuhalten", so der 26-Järhige weiter. Karic und Darmstadt spielen am Sonntag beim VfL Bochum (19:30 Uhr).

26.03.24, 07:31 Uhr: Manu vor Comeback

Der lange wegen einer Sprunggelenksverletzung ausgefallene Braydon Manu könnte vor einem Comeback stehen. Schon vor dem Spiel gegen Bayern München hatte Trainer Torsten Lieberknecht von Manus Rückkehr ins Training berichtet. Bei einem internen Testspiel in der vergangenen Woche wusste der Offensivmann zu überzeugen. Der Lilienblog schreibt, dass Manu die einzigen beiden Treffer des Spiels vorbereitete. Die Tore erzielten Mathias Honsak und Aaron Seydel. Manu hat in dieser Saison erst zwei Bundesligaspiele für Darmstadt absolviert.

26.03.24, 07:24 Uhr: 1.500 Euro Strafe für Lilien

Der DFB hat die Lilien mit einer Geldstrafe in Höhe von 1.500 Euro belegt, weil ein Fan beim Spiel gegen Borussia Dortmund von der Haupttribüne auf den Rasen gelaufen war. Die Partie musste eine Minute lang unterbrochen werden. 500 Euro kann der Verein für sicherheitstechnische und gewaltpräventive Maßnahmen verwenden. Der Klub hat dem Urteil zugestimmt.

25.03.24, 15:25 Uhr: Fotovoltaik-Anlage auf Stadiondach in Betrieb

Der SV Darmstadt 98 hat auf dem Dach des Böllenfalltors in den vergangen Monaten eine große Fotovoltaik-Anlage installieren lassen. Diese ging Mitte März in Betrieb, wie der Klub am Montag mitteilte. Auf dem Dach der Haupttribüne und der Gegengerade liegen nun Fotovoltaik-Module auf einer Fläche von insgesamt 5.700 Quadratmeter - also fast so groß wie das Spielfeld. Der daraus erzeugte Strom kann direkt im Stadion und in den benachbarten Funktionsgebäuden verwendet werden. "Die Fotovoltaik-Anlage ist ein wichtiger Baustein unserer Nachhaltigkeitsstrategie", sagte Lilien-Geschäftsführer Michael Weilguny.

25.03.24, 07:31 Uhr: Skarke: Stimmung trotz Tabellensituation gut

Der SV Darmstadt 98 nutzt aktuell die spielfreien Tage, um sich auf die direkten Duelle im Tabellenkeller der Bundesliga vorzubereiten. "Wir nutzen die Ligapause, um frische Körner zu bekommen und uns gut vorzubereiten auf die restlichen Wochen, die vor uns liegen", berichtete Offensivspieler Tim Skarke im Interview mit dem Darmstädter Echo. "Köln ist nochmal ins Trainingslager geflogen, wir sind zur intensiven Vorbereitung hiergeblieben und die Stimmung ist trotz der Tabellensituation gut." Skarke, der von Union Berlin nur ausgeliehen ist, betonte zudem, dass er bis zum letzten Tag alles geben werde. "Danach werden wir schauen, was passiert", so der 27-Jährige weiter. "Ich habe immer gesagt, dass Bundesliga zu spielen, mein Traum ist."

Tim Skarke von Darmstadt 98

24.03.24, 10:22 Uhr: Zahlreiche auslaufende Verträge in Darmstadt

Beim SV Darmstadt 98 könnte es im Sommer einen gewaltigen Umbruch geben. Gleich elf Verträge laufen nach der Saison aus, dazu haben die Lilien noch sechs Leihspieler im Kader. Vieles dürfte bei den Südhessen auch von der Liga-Zugehörigkeit abhängen. Noch ist der Relegationsrang für die 98er erreichbar. Deswegen lassen sich die Darmstädter, wie zu hören ist, auch Zeit bei den Verhandlungen.

