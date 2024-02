News im Ticker Darmstadt 98: +++ Lilien fordern Pyro-Dialog +++ Mehlem: "Wir sind noch im Lostopf" +++ Kempe-Vater glaubt nicht an Klassenerhalt +++ Stand: 14.02.2024 18:10 Uhr

In unserem Lilien-Ticker bekommen Sie immer die neuesten Nachrichten über Darmstadt 98.

14.02.24, 18:10 Uhr: Lilien legen Einspruch gegen Pyro-Strafe ein

Der SV Darmstadt 98 hat gegen eine Strafe des DFB-Sportgerichts über 43.000 Euro aufgrund des Einsatzes von Pyotechnik beim Auswärtsspiel in Stuttgart "aus grundsätzlichen Erwägungen Einspruch eingelegt" wie es am Dienstag in einer Mitteilung des Vereins hieß. Aus Sicht der Lilien erfüllten derlei Strafen wegen Pyrotechnik nicht ihren präventiven Sinn und Zweck. Es sei festzustellen, "dass das Ziel der Prävention mit dem Strafenkatalog nicht erreicht wird." Die Lilien fordern deshalb eine Diskussion aller Beteiligten zum Thema Pyrotechnik und Sanktionen. "Das Ziel von Verband, Vereinen und Fans muss lauten, den in seiner jetzigen Form überholten Strafenkatalog zu reformieren und mit einer gemeinsam entworfenen Strategie eine zukunftsträchtige Lösung zu finden, welche Vereins-, Fan- und Sicherheitsinteressen berücksichtigt."

14.02.24, 17:42 Uhr: Mehlem glaubt an Klassenerhalt

Lilien-Mittelfeldspieler Marvin Mehlem ist zuversichtlich, mit den Hessen noch den Klassenerhalt zu schaffen. "Dass wir nicht gut dastehen, wissen wir. Aber die Möglichkeit, in der Liga zu bleiben, besteht auf jeden Fall noch. Egal wie. Wir sind noch im Lostopf drin", sagte Mehlem in einer Medienrunde am Mittwoch. Beim Projekt Klassenerhalt kann Mehlem beim Tabellenletzten aus Darmstadt wieder mit anpacken, nachdem er seinen Wadenbeinbruch auskuriert hat. "Ich fühle mich gut, das Wadenbein ist sehr gut verheilt, es ging auch relativ schnell. Es kann gerne so weitergehen", so Mehlem weiter.

14.02.24, 07:54 Uhr: Kempe-Vater glaubt nicht an Lilien-Klassenerhalt

Der Vater von Lilien-Routinier Tobias Kempe, der ehemalige Bundesliga-Profi Thomas Kempe, glaubt nicht an den Klassenerhalt von Darmstadt 98. "Darmstadt hat, glaube ich, einen Fehler gemacht und zwar nicht vor der Saison mal zu gucken, auch gute Spieler zu kriegen, die einigermaßen Bundesliga-reif sind", sagte Kempe im Fußballpodcast "praemium Talk". Das große Problem bei den Lilien seien zudem die ständigen Veränderungen in Startformation und Spielweise: "Du kannst dich gar nicht richtig einspielen." Das resultiere allerdings auch aus den zahlreichen Verletzungen und Sperren in dieser Saison bei den Lilien.

12.02.24, 07:27 Uhr: Die Lilien-Nullnummer in der Video- Zusammenfassung

Darmstadt 98 hat am Samstag immerhin einen Punkt aus Mönchengladbach mitgenommen. Die Lilien bleiben trotzdem Tabellenletzter und in akuter Abstiegsgefahr. Hier ist das Spiel in der Video-Zusammenfassung.

10.02.24, 19:34 Uhr: Polter sieht gute Ansätze

Lilien-Neuzugang Sebastian Polter, der beim 0:0 in Gladbach erstmals in der Startelf von Darmstadt 98 stand, sieht sein neues Team auf einem guten Weg. Nach dem insgesamt zweiten Zu-Null-Spiel in dieser Spielzeit hob Stürmer Polter vor allem die Arbeit gegen den Ball hervor. "Es ist ganz, ganz wichtig als kleinerer Verein, der wir sind mit Darmstadt, die Basics auf den Platz zu bringen", sagte er am Samstagabend. Er selbst wolle natürlich lieber Tore schießen, letztlich gehe es aber um den Erfolg des Teams. "Ich habe heute als erster Verteidiger vorne meinen Teil zu diesem Punkt beigetragen", so Polter. "Das muss jetzt die Basis sein."

10.02.24, 18:57 Uhr: Lieberknecht begeistert von Polter

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht hat Neuzugang Sebastian Polter nach dem torlosen Remis bei Borussia Mönchengladbach am Samstag ein Sonderlob ausgesprochen. Der Stürmer, der am letzten Tag der Transferperiode zu Darmstadt 98 gewechselt war, sei schon jetzt ein sehr wichtiger Faktor, unterstrich Lieberknecht. "Sebastian Polter nimmt Einfluss auf die Mannschaft – auf dem Platz, im Training, in der Kabine. Er bringt sich voll rein, er ist Feuer und Flamme." Beim Spiel in Gladbach, das weitgehend aus Defensivarbeit bestand, habe sich Polter zudem voll in den Dienst der Mannschaft gestellt und viel gearbeitet. "Das hat er sehr ordentlich gemacht."

10.02.24, 17:39 Uhr: Lilien entführen Punkt aus Gladbach

Der SV Darmstadt 98 hat am Samstag einen Achtungserfolg bei Borussia Mönchengladbach gefeiert. Die Lilien, die weiter Tabellenletzter sind, erkämpften sich im Borussia-Park ein torloses Remis und holten damit immerhin einen Punkt im Bundesliga-Abstiegskampf. In einer weitgehend ereignisarmen Partie beschränkte sich die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht, in der Neuzugang Sebastian Polter erstmals von Beginn an spielte, meist auf Defensivarbeit und hielten die Gastgeber erfolgreich vom eigenen Tor entfernt. Der Abstand zu Platz 15 beträgt schon neun Punkte.

10.02.24, 14:37 Uhr: Polter feiert Startelf-Debüt

Beim Auswärts-Auftritt des SV Darmstadt 98 in Mönchengladbach feiert Winter-Neuzugang Sebastian Polter sein Startelf-Debüt für die Lilien. Sein Startelf-Comeback feiert zudem Marvin Mehlem nach seinem Wadenbeinbruch im Dezember. Nicht mit dabei ist dafür Gerrit Holtmann, der aufgrund muskulärer Probleme fehlt. Die gesamte Aufstellung im Überblick:

Weitere Informationen Schuhen - Bader, Zimmermann, Maglica, Karic - Holland, Gjasula, Franjic - Skarke, Mehlem - Polter

09.02.24, 14:20 Uhr: Wöber und Itakura fit für Lilien-Partie

Ko Itakura und Max Wöber stehen Borussia Mönchengladbach nach langer Pause wieder zur Verfügung. "Beide haben zuletzt voll trainiert. Das sind zwei wichtige Spieler für uns, die wir integrieren wollen", sagte Trainer Gerardo Seoane vor dem Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98 am Samstag (15.30 Uhr). Wöber hatte zuletzt wegen eines Infekts wochenlang gefehlt, der Japaner Itakura weilte beim Asien-Cup. "Ko kommt mit Rhythmus zurück, er ist in einem guten Fitnesszustand. Ich kann aber nicht garantieren, dass sie bei 100 Prozent über 90 Minuten sind", sagte der Schweizer.

Ko Itakura BMG, Ludovic Ajorque M05

09.02.24, 13:49 Uhr: Lieberknecht fährt mit gutem Gefühl nach Gladbach

Trotz des letzten Tabellenplatzes fährt Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht mit einer positiven Vorahnung zum Auswärtsspiel nach Mönchengladbach. Dort möchte er am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) nach zuletzt 13 sieglosen Spielen in Folge die Wende schaffen. Dass die tatsächlich eintreten wird, sei "kein gespielter Optimismus, sondern mein Gefühl", so Lieberknecht auf der Pressekonferenz vor dem Spiel. Im Hinspiel gaben die Südhessen gegen Gladbach eine 3:0-Halbzeitführung aus der Hand - die Partie endete 3:3-Unentschieden. Im anstehenden Rückspiel wird Lieberknecht auf Clemens Riedel, Fraser Hornby, Mathias Honsak und Braydon Manu verzichten müssen.

08.02.24, 14:46 Uhr: Lieberknecht äußert sich zu Stojilkovic-Vorfall

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht hat sich auf der Pressekonferenz am Donnerstag zu einem Vorfall mit Filip Stojilkovic auf der Weihnachtsfeier geäußert, der in den vergangenen Tagen publik geworden war. "Ich habe nichts gelesen. Als ich davon Kenntnis bekommen habe, musste ich schmunzeln, weil ich echt nicht der spaßbefreiteste Trainer bin", sagte der Coach. Einem Bericht der Zeitung Blick zufolge hatte der Stürmer seinem Trainer versprochen, die Darmstädter aus dem Tabellenkeller zu schießen und ihm einen Kuss auf die Glatze gegeben. Lieberknecht blieb in der Angelegenheit wortkarg. "Er ist jetzt Spieler von Kaiserslautern, der Verein hat ein Statement rausgegeben und damit ist die Sache für mich total abgehakt."

08.02.24, 13:17 Uhr: Lilien wieder mit mehr Optionen

Darmstadt 98 muss weiterhin auf einige Spieler verzichten, hat aber im Vergleich zu den vergangenen Wochen wieder mehr Personal zur Verfügung. "Wir haben ein paar Optionen dazubekommen", sagte Trainer Torsten Lieberknecht auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Gladbach (Samstag, 15.30 Uhr). Fabian Nürnberger und Julian Justvan sind demnach wieder im Training, zudem hat sich die Verletzung von Matej Maglica als nicht so schwerwiegend herausgestellt. Fehlen werden allerdings weiterhin Clemens Riedel, Fraser Hornby, Mathias Honsak und Braydon Manu.

07.02.24, 14:36 Uhr: Polter beschwört den Teamgeist

Lilien-Neuzugang Sebastian Polter hat am Mittwoch in einer Presserunde klargestellt, dass der Klassenerhalt nur mit einer geschlossenen Teamleistung zu schaffen sei. Aufgrund der mangelnden individuellen Qualität gehe es nur als Gemeinschaft, betonte der 32-Jährige, der in seiner Karriere bei sieben verschiedenen Bundesligisten spielte und jede Menge Erfahrung im Abstiegskampf hat. Auch er selbst sein "kein Heilbringer", so Polter. "Ich oder Gerrit Holtmann oder wer auch immer werden Darmstadt 98 nicht allein über die Linie schießen. Man muss das innerhalb der Truppe leben, das ist die Basis."

07.02.24, 10:17 Uhr: Bericht: Wehlmann auf Werder-Liste

Ex-Lilien-Manager Carsten Wehlmann ist wohl ein Kandidat auf die Nachfolge von Frank Baumann bei Werder Bremen. Das berichtet am Mittwoch die Sport Bild. Der ehemalige Sportliche Leiter der Darmstädter, der kurz vor dem Jahreswechsel die 98ern verlassen hatte, steht demnach genau wie Ex-Eintracht-Profi Christoph Spycher, Andreas Schicker oder Alain Sutter auf der Werder-Liste. Wer das Rennen macht, sei laut Sport Bild aber noch offen.

Wehlmann war seit Februar 2019 Sportdirektor bei den Lilien.

07.02.24, 09:11 Uhr: Lilien-Fans boykottieren RB-Spiel

Die organisierte Fanszene von Darmstadt 98 wird das Auswärtsspiel der Lilien bei RB Leipzig (9. März) boykottieren. Der Standort in Leipzig stehe für all das, was die Anhänger am modernen Fußballsystem kritisieren würden, teilte die "Südtribüne Darmstadt" am Dienstag mit. "Es muss einfach jeder sehen, dass dieses Konstrukt abgelehnt wird", hieß es. Um RB Leipzig und die Bundesliga-Partie nicht durch ihren Support aufzuwerten, wollen die Fans dem Spiel fernbleiben und auf die übliche Unterstützung für ihr Team verzichten. Darmstädter, die dennoch nach Leipzig fahren, sollten laut der Ankündigung keine Zaun- und Schwenkfahnen verwenden.

06.02.24, 21:11 Uhr: Maglica und Holtmann trainieren wieder

Verteidiger Matej Maglica und Außenbahnspieler Gerrit Holtmann haben am Dienstag wieder am Mannschaftstraining des SV Darmstadt 98 teilgenommen. Holtmann war bei der Niederlage der Lilien gegen Leverkusen am vergangenen Wochenende in der zweiten Halbzeit mit Oberschenkelproblemen ausgewechselt worden, Maglica musste in der Schlussphase mit einer Knieverletzung vom Platz.

05.02.24, 07:35 Uhr: Video- Zusammenfassung der Lilien-Niederlage

Der SV Darmstadt 98 hielt am Samstagnachmittag gegen Tabellenführer Leverkusen lange Zeit gut mit, ging am Ende aber mit einer 0:2-Niederlage vom Platz. Stürmer Nathan Tella schnürte einen Doppelpack für die Gäste und haute bei seinem zweiten Treffer den Ball mit 110 km/h in die Maschen des Lilien-Tors. Diesen sehenswerten Treffer und alle weiteren Highlights des Spiels gibt es für Sie hier in der Video-Zusammenfassung.

04.02.24, 09:32 Uhr: Lilien auf der Suche nach dem Punch

Der SV Darmstadt 98 zeigt beim 0:2 gegen Bayer Leverkusen eine solide Leistung, "mir fällt es schwer, meine Mannschaft nicht zu loben", sagte Trainer Torsten Lieberknecht nach der Partie. Die Hoffnung auf den Klassenerhalt schwindet nach der erneuten Pleite aber immer weiter. Es fehlen vor allem Emotionen.

03.02.24, 18:01 Uhr: Lieberknecht: Hatten viele gute Momente

Darmstadt-Trainer Torsten Lieberknecht hat sich trotz der 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Bayer Leverkusen positiv gestimmt gezeigt. "Wir können sagen: Wir haben alles das (gezeigt), was in unseren Händen liegt, was wir taktisch und physisch abrufen können. Das hake ich ab", so der Coach am ARD-Mikro. "Der erste Angriff der Leverkusener saß. Wir hatten viele gute Momente, aber das Tor nicht gemacht. Das hätte uns für den ganzen Invest gut getan." Darmstadt hätte durch Emir Karic vor der Pause zum Ausgleich kommen können. In der zweiten Halbzeit kamen Neuzugang Sebastian Polter und auch der lange Zeit verletzte Marvin Mehlem ins Spiel. "Die letzten Auftritte machen Hoffnung. Wir sehen, dass die Mannschaft auch mit den Neuen eine gute Aufwertung bekommen hat", so Lieberknecht weiter.

03.02.24, 17:23 Uhr: Lilien unterliegen Leverkusen

Darmstadt 98 hat am Samstagnachmittag daheim vor 17.810 Zuschauern gegen Spitzenreiter Leverkusen mit 0:2 (0:1) verloren. Nach einer disziplinierten Anfangsphase bestraften die Gäste mit ihrer zweiten Chance die Lilien-Fehler eiskalt. Nathan Tella traf in der 33. Minute zur 1:0-Führung für Bayer. Emir Karic hätte in der 38. Minute mit einer Kopfball-Chance für den Ausgleich sorgen können. Nach der Pause erhöhte Tella nach feinem Anspiel von Granit Xhaka dann auf 2:0 (52.). Die Lilien traten engagiert auf, ließen aber die letzte Durchschlagskraft im Angriff vermissen. Immerhin: Marvin Mehlem feierte in der 67. Minute sein Comeback.

03.02.24, 14:34 Uhr: Holtmann feiert Startelf-Debüt

Gerrit Holtmann steht erstmals von Beginn an für Darmstadt 98 auf dem Platz: Trainer Torsten Lieberknecht nominierte den Neuzugang für die Startelf für das Heimspiel gegen Tabellenführer Bayer Leverkusen. Im Vergleich zum Spiel bei Union Berlin sind zudem Christoph Zimmermann, Matej Maglica, Emir Karic und Oscar Vilhelmsson neu dabei. Sebastian Polter, der unter der Woche zu den Lilien gewechselt war, sitzt zunächst auf der Bank. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

So spielt Darmstadt 98 gegen Leverkusen Schuhen - Bader, Zimmermann, Maglica, Holland - Franjic, Karic - Holtmann, Skarke, Vilhelmsson - Pfeiffer

02.02.24, 13:24 Uhr: Saisonaus für Riedel

Clemens Riedel wird in dieser Saison nicht mehr für die Lilien auflaufen. Das gab Trainer Torsten Lieberknecht am Freitag auf der Pressekonferenz bekannt. Der 20-Jährige hatte sich beim Spiel in Berlin einen Bruch des Knöchels zugezogen. Für das Spiel am Wochenende gegen Leverkusen fallen zudem Julian Justvan und Thomas Isherwood (Infekt) sowie Fabian Nürnberger (Sprunggelenk) aus. Außerdem fehlt weiterhin Mathias Honsak. Neuzugang Sebastian Polter wird am Freitag erstmals mit dem Team trainieren, so der Coach weiter. "Braydon Manu und Aaron Seydel haben zumindest wieder individuell trainieren können."

02.02.24, 13:05 Uhr: Bayer gegen Lilien mit Rückkehrern

Trainer Xabi Alonso von Bayer Leverkusen kann wieder auf die Afrika-Cup-Fahrer Edmond Tapsoba und Amine Adli zurückgreifen. "Sie trainieren heute, morgen sind sie normalerweise im Kader", sagte Alonso vor dem Auswärtsspiel bei Darmstadt 98 am Samstag (15.30 Uhr). Tapsoba (Burkina Faso) und Adli (Marokko) waren beim Kontinentalturnier in Cote d'Ivoire (Elfenbeiküste) am Dienstag im Achtelfinale gescheitert und sind seit Donnerstag wieder in Deutschland. "Natürlich sind sie ein bisschen traurig, aber jetzt sind sie hier. Ab heute reden wir nicht mehr über den Afrika Cup, sondern über Darmstadt. Sie sind total fit, ich habe mehrere Optionen", sagte Alonso, der eine Woche vor dem Titelkracher mit Bayern München vorsichtshalber erneut einen Leistungsträger auf die Bank setzen könnte. Mittelfeldleader Granit Xhaka nämlich steht bei vier Gelben Karten, bei einer weiteren würde der Schweizer das Duell mit dem Rekordmeister (10. Februar) verpassen. Ebenso war Alsono mit Jonathan Tah zum Jahresstart verfahren.

02.02.24, 07:17 Uhr: Bericht: Polter sagte Union ab

Darmstadts neuer Stürmer Sebastian Polter soll bei der Entscheidung für die Lilien in dieser Transferperiode nicht nur den Grashoppers Zürich, sondern auch Union Berlin abgesagt haben. Das berichtet der TV-Sender Sky. Polter hatte bereits vier Jahre für die Köpenicker gespielt (2014-15, 2017-2020). Pikant: Union und Darmstadt sind direkte Konkurrenten um den Klassenerhalt. Zuletzt war Polter für Schalke 04 auf Torejagd gegangen, ihm waren dabei in 30 Spielen fünf Tore gelungen. Laut Bild-Zeitung besitzt Darmstadt eine Kaufoption für Polter in Höhe von 500.000 Euro, den Medizincheck wird er dem Blatt zufolge nachträglich absolvieren.

01.02.24, 18:27 Uhr: Lilien bestätigen Polter-Leihe

Der SV Darmstadt 98 hat die Leihe von Sebastian Polter bestätigt. Wie der hr-sport schon zuvor berichtet hatte, wird der Stürmer von Schalke 04 die Lilien bis zum Saisonende verstärken. Über eine eventuelle Kaufoption, die laut Sky-Informationen 500.000 Euro betragen soll, äußerten sich die Südhessen nicht. "In einem persönlichen Telefonat habe ich gespürt, dass Sebastian Feuer und Flamme für die Aufgabe bei den Lilien ist. Mit seiner Physis und Statur ist er der klassische Zielstürmer, den wir unserem Kader zuführen wollten", sagte Trainer Torsten Lieberknecht. Der 32 Jahre alte Polter freut sich, zurück in der Bundesliga zu sein und versprach, "der Mannschaft zu helfen und meine Erfahrung im Kampf um den Klassenerhalt einzubringen".

