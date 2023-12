News im Ticker Darmstadt 98: +++ Lieberknecht wünscht sich "mehr Uruguay" +++ Lilien begründen Ja-Stimme für DFL-Investor +++ Brunst spricht über emotionalen Moment +++ Stand: 27.12.2023 14:35 Uhr

In unserem Lilien-Ticker bekommen Sie immer die neuesten Nachrichten über Darmstadt 98.

27.12.23, 14:35 Uhr: Lieberknecht wünscht sich "mehr Uruguay"

Für den Geschmack von Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht verhält sich sein Team im Bundesliga-Abstiegskampf hin und wieder zu brav. "Es gibt diese Momente, in denen man denkt: Ein bisschen mehr Uruguay würde uns gut zu Gesicht stehen", sagte Lieberknecht im Interview mit der FAZ. Er wünsche sich "mehr Reibereien" und "noch mehr Spannung in der Truppe". Er selbst versuche immer wieder, genau diese Emotionen zu wecken. "Es ist wichtig, emotionale Momente zu schaffen und sie zu nutzen, manchmal auch manipulativ: um aufzurütteln und die Jungs positiv auf das Feld zu bringen."

24.12.23, 10:24 Uhr: Lilien begründen Ja-Stimme für DFL-Investor

Für Lilien-Präsident Rüdiger Fritsch ist der Einstieg eines externen Geldgebers bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) keine Gefahr für den Fußball. "Das hat mit den Clubs und der Seele des Fußballs überhaupt nichts zu tun", sagte er dem hr-sport. Der SV Darmstadt 98 habe sich bei der Abstimmung für einen DFL-Investor entschieden, da es "aus unserer Sicht einen breiten Konsens zwischen allen Clubs gibt, dass die DFL in ihre Medienvermarktung investieren muss", so Fritsch. Jeder könne davon ausgehen, dass die Entscheidung mit großer Sorgfalt getroffen worden sei. "Wir als Darmstadt 98 sind ja weder als Investoren-geil noch als kommerzverrückt bekannt."

23.12.23, 09:37 Uhr: Brunst: "Das waren brutale Emotionen"

Lilien-Torhüter Alexander Brunst konnte in seiner Kindheit nicht fangen und hatte Probleme bei der Bewältigung des Alltags. Ende November feierte er dann mit 28 Jahren sein Bundesliga-Debüt. "Das waren brutale Emotionen. Ich habe am Freitagmorgen erfahren, dass Marcel Schuhen ausfällt und ich spielen werde. Ich habe dann direkt meine Eltern angerufen, das war unglaublich emotional", blickte er im Gespräch mit dem hr-sport zurück. Er habe seinen Weg "noch einmal Revue passieren lassen" und verarbeitet, was alles passiert sei: "Das wussten auch nicht viele. In meinem Leben und meiner Karriere sind viele Tränen geflossen. Im Spiel habe ich dann jeden Ballkontakt und jeden Pass komplett genossen und alles aufgesaugt." Die Partie beim SC Freiburg endete dann auch 1:1.

22.12.23, 16:05 Uhr: Lilien haben wenig Verletzte

Darmstadt 98 konnte im Abstiegskampf fast immer auf sein volles Personal zurückgreifen. Wie das Onlineportal "fussballverletzungen.com", das halbjährig die Bundesliga-Verletzungstabellen publiziert, vermeldet hat, hatten nur die Mannschaften Heidenheim, Union Berlin und Eintracht Frankfurt weniger verletzte Profis zu beklagen. Mit durchschnittlich 20,8 Ausfalltagen liegt die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht somit auf Rang vier in diesem Ranking.

21.12.23, 17:12 Uhr: Lilien verleihen Stojilkovic

Der SV Darmstadt 98 verleiht Angreifer Filip Stojilkovic zum 1.FC Kaiserslautern. Das gaben die Südhessen am Donnerstag bekannt. Der 23 Jahre alte Schweizer, der in Darmstadt noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, wird bis Saisonende für den Zweitligisten aus der Pfalz auf Torejagd gehen. Für die Lilien kam Stojilkovic in der laufenden Saison nur auf magere sieben Kurzeinsätze. Ein Tor oder eine Vorlage gelang ihm dabei nicht. Häufig stand der zweitteuerste Spieler der Lilien-Historie nicht einmal im Kader von Trainer Torsten Lieberknecht.

21.12.23, 15:23 Uhr: Lilien testen im Trainingslager gegen Kiel

Im Rahmen des kurzen Trainingslagers im spanischen El Saler wird der SV Darmstadt 98 ein Testspiel gegen das Zweitliga-Spitzenteam Holstein Kiel bestreiten. Das gaben die Lilien am Donnerstag bekannt. Die Begegnung steigt am Dreikönigstag im spanischen Oliva Nova. Die genaue Uhrzeit steht noch nicht fest. Einen Tag später ist das Trainingslager der Südhessen dann auch schon wieder vorbei.

Torsten Lieberknecht im Trainingslager in El Saler

Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat am Donnerstag die Spieltage 19 bis 26 genau terminiert. Die Fans der Lilien können sich von Anfang Februar bis Mitte März über Kontinuität freuen. Sämtliche Spiele der Südhessen werden samstags um 15.30 Uhr angepfiffen. Einzige Ausnahme ist die Partie bei Union Berlin Ende Januar. Bei den Eisernen werden die Lilien am Sonntag, 28. Januar vorstellig. Anpfiff ist aber auch da um 15.30 Uhr.

Die Partien der Lilien im Überblick 19. Spieltag, So, 28.01.24., 15.30 Uhr, Union Berlin – Darmstadt 98

20. Spieltag, Sa, 03.02.24, 15.30 Uhr, Darmstadt 98 – Bayer Leverkusen

21. Spieltag, Sa, 10.02.24, 15.30 Uhr, Mönchengladbach – Darmstadt 98

22. Spieltag, Sa, 17.02.24, 15.30 Uhr, Darmstadt 98 – VfB Stuttgart

23. Spieltag, Sa, 24.02.24, 15.30 Uhr, Werder Bremen, Darmstadt 98

24. Spieltag, Sa, 02.03.24, 15.30 Uhr, Darmstadt 98 – FC Augsburg

25. Spieltag, Sa, 09.03.24, 15.30 Uhr, RB Leipzig – Darmstadt 98

26. Spieltag, Sa, 16.03.24, 15.30 Uhr, Darmstadt 98 – Bayern München

21.12.23, 08:31 Uhr: Das 3:3 in Hoffenheim im Highlight-Video

Dieser Punkt beim 3:3 von Darmstadt 98 in Hoffenheim war wichtig. Wichtig für den Kopf in der nun beginnenden Winterpause. Das spektakuläre 3:3 der Lilien gibts hier:

20.12.23, 20:16 Uhr: Stojilkovic bei Lautern im Gespräch

Verlässt Filip Stojilkovic den SV Darmstadt 98 nach nur einem Jahr? Wie der kicker am Mittwoch berichtet, steht der Angreifer, für den die Lilien zum Jahresanfang noch knapp zwei Millionen Euro bezahlt haben, bei den Südhessen vor dem Aus. Eine Entscheidung über einen Weggang könnte demnach noch vor Weihnachten fallen. Wie das Blatt weiter berichtet, könnte die Zukunft des Angreifers beim 1. FC Kaiserslautern liegen. Das deckt sich mit Informationen des hr-sport. Die Pfälzer befinden sich aktuell im Tabellenkeller der 2. Bundesliga und sind auf der Suche nach Verstärkung im Angriff.

Filip Stojilkovic lief zuletzt bei den Testspielen noch mit der alten Rückennummer auf.

20.12.23, 10:04 Uhr: Lilien starten in den Weihnachts-Urlaub

Nach dem wichtigen Punktgewinn beim 3:3 im letzten Bundesliga-Spiel des Jahres in Hoffenheim startet für die Lilien-Mannschaft am Mittwoch der Weihnachts-Urlaub. Bei einem letzten Treffen um 9.30 Uhr im Stadion am Böllenfalltor bekamen die Darmstädter Profis ihre individuellen Trainingspläne für die Winterpause ausgehändigt. Die Spieler von Trainer Torsten Lieberknecht haben nun bis zum 2. Januar frei. Danach geht es direkt in das sechstägige Trainingslager nach El Saler bei Valencia.

19.12.23, 23:14 Uhr: Lieberknecht: "Das macht mich sehr stolz"

Nach dem 3:3-Remis bei der TSG Hoffenheim hat Lilien-Coach Torsten Lieberknecht die Comeback-Qualitäten seiner Mannschaft gelobt. "Dass wir dreimal zurückgelegen haben und so zurückkommen, macht mich sehr stolz. Das hat entschädigt für das, was die letzten Wochen war, als wir immer dran waren zu punkten, es aber nicht geklappt hat. Heute haben sich die Jungs belohnt", so Lieberknecht nach dem Spiel. "Das ist ein Kraftbringer für all das, was noch kommt. Wir können mit viel Hoffnung ins letzte Hinrundenspiel im neuen Jahr und dann in die Rückrunde gehen. Wir sind parat", betonte der Lilien-Coach.

19.12.23, 22:26 Uhr: Lilien holen Punkt bei der TSG

Darmstadt 98 hat in der Bundesliga einen wichtigen Punkt eingefahren. Die Lilien erkämpften sich am Dienstagabend bei der TSG Hoffenheim in einer phasenweise wilden Partie am Ende ein 3:3 (1:2). Gleich dreimal konnten die Südhessen dabei im Kraichgau einen Rückstand egalisieren. Erst konterte Luca Pfeiffer (23.) das 0:1 von Andrej Kramaric (14./FE), dann glich Tim Skarke (57.) das 1:2 von Ihlas Bebou (28.) aus und am Ende sorgte erneut Skarke nach dem 2:3 von Bebou (66.) für den 3:3-Endstand (85.). Für die Lilien könnte es ein Punkt sein, der am Ende noch ganz wichtig wird.

19.12.23, 19:34 Uhr: Kempe zurück in der Lilien-Startelf

Beim SV Darmstadt 98 kehrt beim letzten Spiel im Kalenderjahr 2023 Tobias Kempe zurück in die Startelf. Für ihn nimmt bei der Auswärtspartie bei der TSG Hoffenheim Fabian Schnellhardt auf der Bank Platz. Ebenfalls neu in der Startformation ist Matthias Bader, für ihn bleibt Mathias Honsak draußen. Die gesamte Aufstellung:

Die Lilien-Aufstellung gegen Hoffenheim Schuhen - Riedel, Klarer, Isherwood - Bader, Franjic, Gjasula, Karic - Kempe - Skarke, Pfeiffer

19.12.23, 08:24 Uhr: Hoffenheim-Trainer Matarazzo lobt Spielstärke der Lilien

Vor dem Bundesliga-Duell zwischen Hoffenheim und Darmstadt am Dienstagabend hat TSG-Trainer Pellegrino Matarazzo positiv über das Auftreten der Lilien gesprochen: "Vom Gefühl her ist Darmstadt eine der spielstärksten Mannschaften, die da unten drin stehen", sagte Matarazzo bei der Pressekonferenz am Montag. Weiter lobte er auch die Offensive der Südhessen: "Darmstadt hat definitiv eine Spielanlage, die funktioniert und ist eine Mannschaft, gegen die man in erster Linie verteidigen muss." Anpfiff bei der Partie ist um 20.30 Uhr.

Hoffenheims Trainer Pellegrino Matarazzo warnt vor den Lilien.

18.12.23, 15:51 Uhr: Lilien weiter mit Personalproblemen

Darmstadt 98 hat vor dem letzten Spiel des Jahres bei der TSG Hoffenheim am Dienstag (20.30 Uhr) weiterhin große Personalprobleme. "Es wird keiner zurückkommen, der schon gegen Wolfsburg gefehlt hat. Es wird Stand jetzt der gleiche Kader sein wie schon gegen den VfL", sagte Trainer Torsten Lieberknecht auf der Pressekonferenz am Montag. Somit muss der SVD weiterhin auf die potenziellen Startspieler Fabian Holland, Fraser Hornby, Braydon Manu, Marvin Mehlem, Fabian Nürnberger, Aaron Seydel, Oscar Vilhelmsson und Christoph Zimmermann verzichten.

18.12.23, 07:18 Uhr: Lilien-Highlights im Video

Der SV Darmstadt 98 spielt gegen den VfL Wolfsburg mehr als eine Stunde in Überzahl und steht am Ende dennoch ohne Punkte da. Die Lilien wirken im Abstiegskampf der Bundesliga zunehmend ratlos. Die Highlights des Dämpfers gibt es an dieser Stelle im Video.

17.12.23, 12:02 Uhr: Lilien taumeln in die Winterpause

Tabellenletzter, acht Spiele ohne Sieg, schon 38 Gegentore, zahlreiche Verletzte und ein 0:1 trotz über einer Stunde Überzahl gegen den VfL Wolfsburg - beim SV Darmstadt 98 gibt es aktuell wenig, was Mut macht. Trainer Torsten Lieberknecht sagt trotzdem: "Es kommt wieder der Tag, da siehst du wieder Licht. Flutlicht in Hoffenheim."

16.12.23, 21:49 Uhr: Lieberknecht richtet Mannschaft wieder auf

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht übt sich auch nach dem achten sieglosen Spiel in Serie in geduldiger Frustbewältigung. "Morgen der Tag - das weiß ich jetzt schon - der wird total scheiße. Dann aber kommt der Tag, da siehst du wieder Licht - Flutlicht in Hoffenheim", sagte der Coach nach dem 0:1 gegen Wolfsburg. Emir Karic berichtete derweil von Lieberknechts Worten im Spielerkreis auf dem Rasen: "Es gibt zwei Optionen: Wir packen unsere Sachen und hören auf. Oder wir machen weiter", sagte der Abwehrmann und versicherte: "Wir nehmen Option zwei."

16.12.23, 18:23 Uhr: Klarer: "Niederlage tut unfassbar weh"

Bei Darmstadt 98 herrschte nach dem 0:1 in Überzahl gegen Wolfsburg am Samstag Enttäuschung. "Die Niederlage tut unfassbar weh", sagte Christoph Klarer. "Es ist schwer zu ertragen, dass wir mit null Punkten aus dieser Partie gehen, obwohl wir wieder ein ordentliches Spiel gemacht haben und ein Mann mehr waren." Man habe wenig zugelassen, das Tor spreche auch für die Qualität der Wolfsburger, so Klarer. "Trotzdem ist diese Niederlage unfassbar bitter."

16.12.23, 17:28 Uhr: Lilien verlieren in Überzahl

Darmstadt 98 hat im letzten Heimspiel des Jahres eine Niederlage einstecken müssen. Gegen den VfL Wolfsburg verloren die Lilien am Samstag mit 0:1 (0:0). Das Tor für die Gäste erzielte Lovro Majer in der 63. Minute. Darmstadt hatte über eine Stunde in Überzahl gespielt, nachdem Maxence Lacroix in der 27. Minute die Rote Karte gesehen hatte. Die Lilien konnten diesen Vorteil allerdings nicht in Tore ummünzen. Sie bleiben weiterhin Letzter in der Bundesliga-Tabelle.

16.12.23, 14:39 Uhr: Lilien ohne Holland gegen Wolfsburg

Darmstadt 98 muss das Bundesliga-Spiel gegen den VfL Wolfsburg ohne Fabian Holland bestreiten. Der Kapitän steht für die Partie nicht im Kader, nachdem er unter der Woche krankheitsbedingt beim Training gefehlt hatte. Torwart Marcel Schuhen wird die Kapitänsbinde für ihn übernehmen. Im Vergleich zum Spiel in Heidenheim in der vergangenen Woche gibt es in der Startelf gleich fünf Änderungen. Anpfiff ist um 15.30 Uhr.

So spielen die Lilien gegen Wolfsburg.

15.12.23, 13:38 Uhr: Lieberknecht will VfL trotz Talfahrt nicht unterschätzen

Lilien-Coach Torsten Lieberknecht will den VfL Wolfsburg trotz der anhaltenden Talfahrt der Niedersachsen beim Spiel am Samstag (15.30 Uhr) nicht unterschätzen. "Ich habe Respekt vor dem VfL, weil sie seit Jahren immer gute Mannschaften auf den Platz bringen. Niko Kovac macht trotz aller Kritik von außen einen sehr guten Job", erklärte der Darmstädter Trainer. Die Wölfe habe nur eines der vergangenen acht Liga-Spiele gewonnen, dazu die vergangenen drei Partien allesamt verloren. "Wir haben Respekt, aber keine Angst", so Lieberknecht.

15.12.23, 13:32 Uhr: Lilien mit Personal-Problemen

Den SV Darmstadt 98 plagen vor dem letzten Heimspiel des Kalenderjahres am Samstag (15.30 Uhr) gegen den VfL Wolfsburg erhebliche Personal-Probleme. "Es werden einige fehlen", erklärte Cheftrainer Torsten Lieberknecht am Freitag. "Mehr möchte ich dazu nicht sagen." Der Lilien-Coach erzählte dazu eine Anekdote von einem Konzertbesuch am Mittwoch. "Eine Liedzeile ging so: 'Wir pfeifen aus dem letzten Loch. Doch solange wir noch pfeifen können, leben wir noch!'", erzählte er.

14.12.23, 14:40 Uhr: Kovac will gegen die Lilien die Wende

Wolfsburgs Trainer Niko Kovac möchte das kommende Ligaspiel am Samstag (15.30 Uhr) in Darmstadt nutzen, um seine Position beim VfL wieder zu stärken. Der ehemalige Coach von Eintracht Frankfurt durchlebt mit Wolfsburg aktuell eine "Ergebniskrise", wie er selbst sagt. In den vergangenen drei Partien gab es für Kovac und sein Team drei Niederlagen - gegen die Lilien möchte er die Wende einläuten. Seine Mannschaft sei "nicht ein Haufen, der nichts mehr bringt. Im Gegenteil: Die Mannschaft ist willig", so der 52-Jährige vor dem Duell gegen die Südhessen. Für den SVD ist es das letzte Heimspiel in diesem Jahr und eine weitere Chance, wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt zu sammeln.

Niko Kovac hat mit Wolfsburg zuletzt drei Mal in Folge verloren.

14.12.23, 14:18 Uhr: Stürmer Fraser Hornby fällt weiter aus

Der SV Darmstadt 98 muss weiter auf Fraser Hornby verzichten. Der Stürmer wird wegen eines Eingriffs am Sprunggelenk "in der kommenden Zeit nicht zur Verfügung stehen", teilte der Klub am Donnerstag mitteilte. Wie lange Hornby genau ausfallen wird, ist unklar. Der Angreifer kommt in der laufenden Saison auf sieben Einsätze für die Südhessen, wartet allerdings noch auf seinen ersten Treffer. "Wir drücken Fraser die Daumen, dass der Eingriff gut verläuft und er dann 2024 nach vollzogener Reha dauerhaft zeigen kann, was in ihm steckt", sagte Lilien-Manager Carsten Wehlmann.

Lilien-Neuzugang Fraser Hornby

