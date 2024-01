News im Ticker Darmstadt 98: +++ Lieberknecht: Mussten viel improvisieren +++ Lilien verlieren Test gegen Kiel +++ Lilien testen gegen Kiel +++ Stand: 06.01.2024 17:58 Uhr

06.01.24, 17:58 Uhr: Lieberknecht: Mussten viel improvisieren

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht hat die Testspiel-Niederlage gegen Kiel (1:2) relativiert. "Wir mussten viel improvisieren. Was uns komplett gefehlt hat waren unsere verletzten Spieler, mit Skarke und Honsak eben auch Schnelligkeit, um in die Tiefe zu kommen", sagte er nach der Partie im Trainingslager in Spanien in einer Medienrunde. Natürlich sah der Übungsleiter aber auch Verbesserungsbedarf. "Wir haben gesehen, dass uns einfache lange Bälle aus der Bahn bringen. Beim ersten Gegentor waren wir individuell nicht auf der Höhe. Aber ich werde ihnen jetzt nicht den Kopf abreißen."

06.01.24, 14:50 Uhr: Lilien verlieren Test gegen Kiel

Der SV Darmstadt 98 hat im Testspiel gegen Holstein Kiel eine Niederlage einstecken müssen. Die Partie, die am Samstag im Trainingslager in Spanien ausgetragen wurde, endete 1:2 (0:1). Für Kiel trafen Holmbert Fridjonsson (34. Minute) und Niklas Niehoff (84.). In der 89. Minute gelang Luca Pfeiffer noch der Anschlusstreffer für die Lilien, die gegen den Zweitliga-Herbstmeister aber insgesamt zu ideenlos waren.

06.01.24, 10:44 Uhr: Lilien testen gegen Kiel

Der SV Darmstadt 98 trifft am Samstag im Rahmen des Trainingslagers im spanischen El Saler auf Zweitliga-Spitzenreiter Holstein Kiel. Gespielt wird in Oliva Nova, Anstoß ist um 13 Uhr. Die Lilien, die sich bereits seit dem 2. Januar in der Nähe von Valencia auf den Bundesliga-Abstiegskampf vorbereiten, werden sich am Sonntag wieder auf den Rückweg in Richtung Südhessen machen. In der kommenden Woche (Samstag, 18 Uhr) kommt es am Böllenfalltor dann zum Duell mit Borussia Dortmund.

05.01.24, 19:40 Uhr: Karic: "Der Trainer hat uns richtig gedrillt"

Lilien-Defensivspieler Emir Karic befindet sich aktuell mit seinen Teamkollegen im Trainingslager in Spanien. "Es ging sehr zur Sache. Der Trainer hat uns richtig gedrillt", sagte Karic im Interview mit dem hr-sport am Freitag. In den ersten vier Tagen des Trainigslager habe der Fokus auf dem konditionellen Bereich gelegen. Das sei "sehr anstrengend" gewesen, fasste der Verteidiger zusammen. Motiviert hätte ihn dabei sein Trainer Torsten Lieberknecht: "Er ist richtig heiß und überträgt das auf die Mannschaft", so Karic.

05.01.24, 15:30 Uhr: Franjic hofft auf mehr Einsatzzeit

Trotz überwiegender Kurzeinsätze bereut Mittelfeldspieler Bartol Franjic die Leihe zu Darmstadt 98 nicht - im Gegenteil: Zu den Lilien zu wechseln sei eine "gute Entscheidung gewesen", sagte Franjic in einer Medienrunde am Freitag. Seit Sommer ist der Sechser vom VfL Wolfsburg an die Südhessen ausgeliehen. In der laufenden Saison kam er zehn Mal zum Einsatz, dabei jedoch nur vier Mal über die vollen 90 Minuten. Sechs Mal kam der defensive Mittelfeldspieler gar nicht nicht zum Einsatz, auch deshalb hofft er mit Blick auf die verbleibenden Spiele, dass es "in der Rückrunde noch besser wird".

05.01.24, 07:55 Uhr: Kempe sieht sich als Teilzeit- Leistungsträger

Routinier Tobias Kempe hat die Ansprüche an sich selbst etwas zurückgeschraubt. Er wolle zwar weiter Leistungsträger und Führungsspieler bei Darmstadt 98 sein, sagte der 34-Jährige im Trainingslager im spanischen El Saler dem Darmstädter Echo. Gleichzeitig sei er aber inzwischen in einem Alter, in dem er "nicht mehr immer 90 oder auch 95 Minuten spielen kann". In Sachen Klassenerhalt ist Kempe weiterhin optimistisch: "Wenn ich die tägliche Arbeit der Jungs sehe, glaube ich, dass das möglich ist. Wir waren in den bisherigen Spielen oft nah dran an drei Punkten, das macht mir Mut für die Rückrunde."

04.01.24, 14:04 Uhr: Müller wieder auf dem Rasen

Der verspätet angereiste Andreas Müller stand heute im Trainingslager der Lilien wieder auf dem Rasen. Das berichtet der kicker. Auch der ebenfalls wegen einer Krankheit zunächst nicht mitgereiste Tim Skarke soll am Donnerstag in Spanien angekommen sein. Passen mussten hingegen Christoph Zimmermann und Mathias Honsak krankheitsbedingt. Die verletzten Braydon Manu, Aaron Seydel und Fraser Hornby sind erst gar nicht ins Trainingslager der Lilien mitgereist. Manu absolviert übrigens nach Informationen der Hamburger Morgenpost nur seine Reha in Hamburg, an einem kolportierten Wechsel zum HSV sei nichts dran, so das Blatt.

04.01.24, 13:44 Uhr: Zimmermann vor Rückkehr

Lilien-Verteidiger Christoph Zimmermann ist auf einem guten Weg zurück zu alter Stärke. Wie das Lilienblog berichtet, konnte der 30-Jährige im Trainingslager in El Saler bislang alle Übungen mitmachen. Nach eigener Aussage hofft der in der Hinrunde dauerverletzte Abwehrchef, mit Start der Rückrunde wieder angreifen zu können. Den Lilien käme das gut gelegen. Die südhessische Defensive ist die mit Abstand schwächste der Liga, was laut Zimmermann auch an den vielen Verletzungen der Darmstädter gelegen hat: “Es ist generell wichtig, dass man im Defensivverbund mit dem gleichen Personal spielen kann. Ich hoffe, dass wir in der Rückrunde da mehr unseren Kern finden“, sagte er.

04.01.24, 08:17 Uhr: Holland: "Bestmöglich vorbereiten"

Darmstadt 98 bereitet sich aktuell im spanischen El Saler auf die Rest-Saison vor. Lilien-Kapitän Fabian Holland ist sehr zufrieden mit den Bedingungen vor Ort. "Die ganze Mannschaft und das gesamte Team fühlen sich hier sehr wohl. Wir wollen uns bestmöglich auf den Rest der Saison vorbereiten", sagte Holland in einer Medienrunde am Dienstag. Mit Blick auf die Hinrunde resümierte der Kapitän, dass die Mannschaft "gerne mehr Punkte gehabt hätte, aber wir befinden uns in Schlagdistanz und haben unser Ziel klar vor Augen." Im Trainingslager wollen die Südhessen insbesondere an der Stabilität der Defensive arbeiten.

03.01.24, 08:51 Uhr: Ronstadt verabschiedet sich emotional

Nachdem der Wechsel von Rechtsverteidiger Frank Ronstadt zum 1. FC Kaiserslautern bekannt gegeben wurde, hat sich dieser bei Instagram von seinem ehemaligen Arbeitgeber Darmstadt 98 und seinen Fans verabschiedet. "Es war mir eine Ehre, am Bölle zu spielen und euren Rückenwind in jeder Sekunde zu spüren", schrieb Ronstadt am Dienstagabend bei seinem Abschieds-Beitrag. Ronstadt spielte zweieinhalb Jahre bei den Südhessen und schaffte im Mai mit den Lilien den Sprung in die erste Liga. Für den 26-Jährigen sei der Aufstieg das "persönliche Highlight" gewesen, weiter freue er sich nun auf seine neue Aufgabe bei Kaiserslautern.

02.01.24, 18:09 Uhr: Lilien im Trainingslager angekommen

Darmstadt 98 hat am Dienstag seine erste Einheit im Trainingslager in Spanien absolviert. Nach der Ankunft am Mittag stand das Team am Nachmittag erstmals auf dem Trainingsplatz in El Saler. Nicht mit dabei waren die verletzten Fraser Hornby, Braydon Manu und Aaron Seydel sowie die erkrankten Andreas Müller und Tim Skarke, die in den kommenden Tagen nach Spanien nachreisen sollen. Mit Max Wendt, Nico Baier, Mateo Zelic, Elias Größmann und Asaf Ariana sind zudem gleich fünf U19-Spieler mit dabei, wie die Lilien am Dienstag meldeten.

02.01.24, 16:55 Uhr: Fix! Ronstadt wechselt zum FCK

Der SV Darmstadt 98 hat sich von Frank Ronstadt getrennt. Wie die Lilien am Dienstag bekanntgaben, wechselt der Rechtsverteidiger mit sofortiger Wirkung zum 1. FC Kaiserslautern in die zweite Liga. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Laut Bild-Zeitung, die den Wechsel bereits am Morgen angekündigt hatte, sollen sich die Pfälzer den 26-Jährigen aber eine niedrige sechsstellige Summe kosten lassen. Bei den Lilien kam Ronstadt nie über die Rolle des Ergänzungsspieler hinaus. In der Bundesliga kam er in dieser Saison vier Mal zum Einsatz.

02.01.24, 12:53 Uhr: Ronstadt angeblich auch zum FCK

Der 1. FC Kaiserslautern steht vor der Verpflichtung des Darmstädters Frank Ronstadt. Das schreibt die Bild am Dienstag. Da der Vertrag von Ronstadt im Sommer ausläuft, sei nur eine niederige sechsstellige Summe fällig. Zuvor war bereits Filip Stojilkovic leihweise von den 98ern an den Betzenberg gewechselt. Mit Dimitrios Grammozis steht zudem ein ehemaliger Darmstädter nun an der Seitenlinie der Pfälzer. Ronstadt war 2021 ablösefrei zu den Lilien gekommen, wurde in dieser Spielzeit nur sporadisch eingesetzt.

02.01.24, 07:45 Uhr: Bericht: Wehlmann Kandidat bei Werder

Carsten Wehlmann scheint nach dem Ende seiner Zeit bei Darmstadt 98 Interesse von verschiedenen Klubs geweckt haben. Das in Bezug auf Werder Bremen gut informierte Portal "Deichstube" berichtet, dass Wehlmann ein Kandidat an der Weser für die Nachfolge von Frank Baumann als Sportchef sei. Dieser beendet seinen Dienst im Sommer 2024. Bremen will laut Bericht spätestens im März einen Nachfolger präsentieren. Das Portal "Der Westen" bringt Wehlmann derweil mit Schalke 04 in Verbindung. Schon vor einem Jahr sei dieser ein Kandidat bei den Königsblauen gewesen, so der Bericht.

01.01.24, 18:26 Uhr: Riedel nach Bundesliga-Debüt emotional

Clemens Riedel von Darmstadt 98 ist glücklich darüber, im Fußball-Oberhaus angekommen zu sein. "So langsam kommt der Moment, wo man wirklich merkt, dass man Bundesliga-Profi ist. Das ist ein Traum, der wahr geworden ist", sagte er im Gespräch mit dem hr-sport. Der 20-Jährige hatte im Heimspiel gegen Union Berlin im August sein Bundesliga-Debüt gefeiert. "Als ich zu Hause war, ist mir eine Träne gekommen. Das war hochemotional."

29.12.23, 15:58 Uhr: Lilien-Präsident Fritsch überrascht von Wehlmanns Entscheidung

Der Wunsch von Manager Carsten Wehlmann, Darmstadt 98 zu verlassen, kam für Lilien-Präsident Rüdiger Fritsch unerwartet. "Aufgrund der überraschenden Entscheidung von Carsten Wehlmann haben wir hier keine vorgefertigte Alternativlösung in der Schublade", sagte Fritsch hinsichtlich der Nachfolge auf der Manager-Position der Südhessen. Trotz der laufenden Kaderplanung in der Winterpause wollen sich die Verantwortlichen des Bundesligisten "nicht unter Druck setzen lassen und zu gegebener Zeit über die Nachfolge informieren", wird Fritsch auf der Vereinshomepage zitiert.

29.12.23, 14:12 Uhr: Wehlmann verlässt die Lilien

Darmstadt 98 steht kurz vor dem Jahresende ohne Sportlichen Leiter da. Wie die Lilien am Freitag mitteilten, verlässt Kaderplaner Carsten Wehlmann den Club auf eigenen Wunsch. Der 51-Jährige habe fristgerecht zum 31. März 2024 gekündigt, werde aber ab sofort von seinen Aufgaben freigestellt, hieß es. "Nach einigen sportlichen Meilensteinen ist in mir in den vergangenen Monaten der Entschluss gereift, dass es nach über fünf Jahren im Verein Zeit für eine Veränderung ist", so Wehlmann. Präsident Rüdiger Fritsch dankte Wehlmann für seine Arbeit, unterstrich aber auch, dass Wehlmanns Abgang die Lilien vor allem im Hinblick auf Winter-Transfers vor "eine große Herausforderung" stelle. Wohin es Wehlmann zieht, wurde nicht bekannt.

29.12.23, 07:45 Uhr: Fritsch gibt sich kämpferisch

Lilien-Präsident Rüdiger Fritsch ist trotz Tabellenplatz 18 und einer teilweise wenig überzeugenden Hinrunde weiter von der Qualität von Darmstadt 98 überzeugt. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht würde zwar nicht "die Liga rocken", gab Fritsch im Interview mit dem hr-sport zu. Fakt sei aber: "Wir sind punktetechnisch bei der Musik und unser Ziel ist es, Meister über dem Strich zu sein." Da Fritsch zudem im Umfeld und bei den Fans noch keine Resignation spüre, sei weiter alles möglich. "Wir melden uns weder ab, noch gehen wir zum Heulen in den Keller. Wir werden alles daransetzen, dass wir im Mai wieder etwas zu feiern haben."

28.12.23, 15:06 Uhr: Lieberknecht: "Habe nie meine eigene Karriere im Blick gehabt"

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht blickt im Gespräch mit dem Lilienblog auf eine Entscheidung zurück, die er möglicherweise sogar etwas bereut. “Ich habe dabei auch nie meine eigene Karriere im Blick gehabt und mir manchmal damit vielleicht sogar selbst im Weg gestanden”, sagte er. 2013 etwa hätte Lieberknecht von Eintracht Braunschweig zu Werder Bremen wechseln können. Der Coach erklärte: “Ich habe es nicht gemacht, weil ich mit Braunschweig in die 1. Liga aufsteigen wollte und dieses Ziel damals auch erreicht habe. Und ich habe mich auch nicht als Nachfolger von Thomas Schaaf gesehen, der dort zwölf Jahre sehr erfolgreich war – womöglich auch mit dem Hintergedanken, dass ich mir nicht sicher war, wie lange ich dort Trainer sein würde."

27.12.23, 16:32 Uhr: Das Lilien-Jahr im Rückblick

Zwei vergebene Matchbälle, die große Aufstiegssause, eine schwierige Hinrunde in der Bundesliga und jede Menge Emotionen. Auch der SV Darmstadt 98 hat bewegende zwölf Monate hinter sich. Wir werfen an dieser Stelle noch einmal einen Blick zurück auf ein Lilien-Jahr, das niemanden kalt ließ.

27.12.23, 14:35 Uhr: Lieberknecht wünscht sich "mehr Uruguay"

Für den Geschmack von Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht verhält sich sein Team im Bundesliga-Abstiegskampf hin und wieder zu brav. "Es gibt diese Momente, in denen man denkt: Ein bisschen mehr Uruguay würde uns gut zu Gesicht stehen", sagte Lieberknecht im Interview mit der FAZ. Er wünsche sich "mehr Reibereien" und "noch mehr Spannung in der Truppe". Er selbst versuche immer wieder, genau diese Emotionen zu wecken. "Es ist wichtig, emotionale Momente zu schaffen und sie zu nutzen, manchmal auch manipulativ: um aufzurütteln und die Jungs positiv auf das Feld zu bringen."

24.12.23, 10:24 Uhr: Lilien begründen Ja-Stimme für DFL-Investor

Für Lilien-Präsident Rüdiger Fritsch ist der Einstieg eines externen Geldgebers bei der Deutschen Fußball-Liga (DFL) keine Gefahr für den Fußball. "Das hat mit den Clubs und der Seele des Fußballs überhaupt nichts zu tun", sagte er dem hr-sport. Der SV Darmstadt 98 habe sich bei der Abstimmung für einen DFL-Investor entschieden, da es "aus unserer Sicht einen breiten Konsens zwischen allen Clubs gibt, dass die DFL in ihre Medienvermarktung investieren muss", so Fritsch. Jeder könne davon ausgehen, dass die Entscheidung mit großer Sorgfalt getroffen worden sei. "Wir als Darmstadt 98 sind ja weder als Investoren-geil noch als kommerzverrückt bekannt."

23.12.23, 09:37 Uhr: Brunst: "Das waren brutale Emotionen"

Lilien-Torhüter Alexander Brunst konnte in seiner Kindheit nicht fangen und hatte Probleme bei der Bewältigung des Alltags. Ende November feierte er dann mit 28 Jahren sein Bundesliga-Debüt. "Das waren brutale Emotionen. Ich habe am Freitagmorgen erfahren, dass Marcel Schuhen ausfällt und ich spielen werde. Ich habe dann direkt meine Eltern angerufen, das war unglaublich emotional", blickte er im Gespräch mit dem hr-sport zurück. Er habe seinen Weg "noch einmal Revue passieren lassen" und verarbeitet, was alles passiert sei: "Das wussten auch nicht viele. In meinem Leben und meiner Karriere sind viele Tränen geflossen. Im Spiel habe ich dann jeden Ballkontakt und jeden Pass komplett genossen und alles aufgesaugt." Die Partie beim SC Freiburg endete dann auch 1:1.

22.12.23, 16:05 Uhr: Lilien haben wenig Verletzte

Darmstadt 98 konnte im Abstiegskampf fast immer auf sein volles Personal zurückgreifen. Wie das Onlineportal "fussballverletzungen.com", das halbjährig die Bundesliga-Verletzungstabellen publiziert, vermeldet hat, hatten nur die Mannschaften Heidenheim, Union Berlin und Eintracht Frankfurt weniger verletzte Profis zu beklagen. Mit durchschnittlich 20,8 Ausfalltagen liegt die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht somit auf Rang vier in diesem Ranking.

21.12.23, 17:12 Uhr: Lilien verleihen Stojilkovic

Der SV Darmstadt 98 verleiht Angreifer Filip Stojilkovic zum 1.FC Kaiserslautern. Das gaben die Südhessen am Donnerstag bekannt. Der 23 Jahre alte Schweizer, der in Darmstadt noch einen Vertrag bis 2027 besitzt, wird bis Saisonende für den Zweitligisten aus der Pfalz auf Torejagd gehen. Für die Lilien kam Stojilkovic in der laufenden Saison nur auf magere sieben Kurzeinsätze. Ein Tor oder eine Vorlage gelang ihm dabei nicht. Häufig stand der zweitteuerste Spieler der Lilien-Historie nicht einmal im Kader von Trainer Torsten Lieberknecht.

