News im Ticker Darmstadt 98: +++ Leistungstests und Läufe bei den Lilien +++ Zwei Profis auf Länderspielreise +++ Lilien beweisen Defensiv-Stärke +++

In unserem Lilien-Ticker bekommen Sie immer die neuesten Nachrichten über Darmstadt 98.

14.11.23, 10:49 Uhr: Leistungstests bei den Lilien

Der SV Darmstadt 98 nutzt die Länderspielpause, um die sportliche Fitness seiner Spieler zu überprüfen. Wie die Lilien mitteilten, mussten die Bundesliga-Profis am Dienstag zum Laktattest antreten. "Daraus resultierend werden den Spielern ihre Laufpläne ausgehändigt", kündigte Cheftrainer Torsten Lieberknecht an. Am Wochenende bekommen die Lilien-Spieler frei, ehe am Montag die Vorbereitung aufs Spiel in Freiburg (Samstag, 25. November, 15.30 Uhr) startet.

Der Kapitän geht voran: Fabian Holland auf dem Laufband

13.11.23, 14:53 Uhr: Zwei Lilien auf Länderspielreise

Oscar Vilhelmsson und Klaus Gjasula sind in den kommenden Tagen mit ihren Nationalmannschaften unterwegs. Für den Schweden Vilhelmsson geht es mit der U21 am Donnerstag (16 Uhr) zum Test gegen Finnland und am darauffolgenden Montag im EM-Quali-Spiel gegen die Niederlande (18 Uhr). Gjasula kämpft derweil mit der albanischen Nationalmannschaft um die EM-Qualifikation. Bereits mit einem Punkt gegen Moldau am Freitag (18 Uhr) wäre Albanien sicher bei der EM. Sollte es wider Erwarten nicht zu einem Remis oder mehr reichen, haben Gjasula und Co. am darauffolgenden Montag (20.45 Uhr) gegen die Färöer eine weitere Chance, das EM-Ticket zu buchen.

Klaus Gjasula kann in dieser Woche mit Albanien das EM-Ticket buchen.

12.11.23, 11:59 Uhr: Lilien beweisen Defensiv-Stärke

Gegen Mainz 05 konzentriert sich der SV Darmstadt 98 auf die eigene Defensive und sorgt somit für ein Novum. Vom Hurra-Fußball sind die Lilien damit zwar weit entfernt, einen kleinen Schritt in die richtige Richtung machen sie aber dennoch. "Uns war es wichtig, stabil zu stehen und wenig zuzulassen. Das hatte für uns heute Priorität", betonte Hajou, der den bei seiner Frau weilenden Lieberknecht vertrat, nach dem Spiel offen und direkt. "Wir haben unser erstes Bundesliga-Spiel zu Null gespielt und diesen Punkt nehmen wir gerne mit." Hier geht es zum Nachbericht aus Darmstadt:

11.11.23, 20:32 Uhr: Schwerer Unfall nach Lilien Spiel

Nach der Partie von Darmstadt 98 gegen Mainz 05 ist es an der Haltestelle vor dem Stadion zu einem schweren Straßenbahn-Unfall gekommen. Dabei wurde laut Polizei ein Mensch lebensbedrohlich verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Unfallhergang ist noch unklar, der Verkehr rund um das Stadion war eingeschränkt.

11.11.23, 19:15 Uhr: Lilien rechnen mit Lieberknecht-Rückkehr nach Länderspielpause

Darmstadt 98 rechnet nach der anstehenden Länderspielpause mit der Rückkehr von Cheftrainer Torsten Lieberknecht. "In der kommenden Woche wird sich Torsten noch voll auf die Familie konzentrieren. Wir gehen aber fest davon aus, dass er beim nächsten Meisterschaftsspiel wieder dabei sein wird", sagte Lieberknechts Assistent Ovid Hajou am Samstag nach dem 0:0 gegen den FSV Mainz 05. Lieberknecht hatte sich nach einem Schlaganfall seiner Ehefrau Simone zu Wochenbeginn eine Auszeit vom Job genommen und deshalb gegen Mainz nicht auf der Trainerbank gesessen. "Wir waren aber die gesamte Woche über in Kontakt und haben das Spiel gemeinsam vorbereitet", berichtete Hajou.

11.11.23, 18:37 Uhr: Lilien-Schlussmann Schuhen: Remis war kein Leckerbissen

Nach dem torlosen Remis von Darmstadt 98 am Samstag im Kellerduell gegen Mainz 05 hat sich Lilien-Torwart Marcel Schuhen genügsam und ergebnisorientiert gezeigt. "Das war kein Leckerbissen. Aber heute ging es nur ums Ergebnis." Beide Teams hätten das Risiko gemieden. Co-Trainer Ovid Hajou habe das Team gut vorbereitet und betreut. Hajou, der Chef-Trainer Torsten Lieberknecht vertrat, weil der sich um seine erkrankte Frau kümmert, sagte: "Wir können auf jeden Fall mit dem Ergebnis leben." Die Lilien hätten eher an den drei Punkten geschnuppert als Mainz.

11.11.23, 17:24 Uhr: Darmstadt enttäuscht im Kellerduell gegen Mainz

Der SV Darmstadt 98 hat am Samstag im Bundesliga-Kellerduell gegen den FSV Mainz 05 einen wichtigen Sieg und Punkte für den Klassenerhalt verpasst. Der Aufsteiger kam gegen den Tabellenvorletzten nicht über ein 0:0 hinaus. Die Lilien mühten sich nach Kräften, blieben aber vor allem in der Offensive über weite Strecken viel zu harmlos. Die Südhessen holten nach zuletzt drei Niederlagen in Folge zumindest mal wieder einen Punkt und hielten Mainz in der Tabelle auf Distanz. Nicht dabei an der Seitenlinie war Trainer Torsten Lieberknecht, der sich um seine erkrankte Frau kümmert. Das Team wurde unter anderem von Co-Trainer Ovid Hajou betreut.

11.11.23, 14:33 Uhr: Franjic ersetzt gesperrten Holland

Der SV Darmstadt 98 geht mit zwei erzwungenen Veränderungen ins Heimspiel (15.30 Uhr) gegen den 1. FSV Mainz 05. Für den rotgesperrten Fabian Holland rückt Bartol Franjic in die Startelf. Den angeschlagenen Tobias Kempe, der nicht im Kader ist, ersetzt Oscar Vilhelmsson.

So spielen die Lilien: Schuhen – Klarer, Müller, Zimmermann – Nürnberger, Franjic, Bader – Vilhelmsson, Mehlem, Skarke - Pfeiffer

11.11.23, 09:43 Uhr: Wache flüchtete vor Tuchel

Lilien-Torwarttrainer Dimo Wache hat vor dem Duell mit seinem Ex-Club Mainz 05 am Samstag (15.30 Uhr) betont, dass er nur wegen Thomas Tuchel 2010 seine Karriere beim FSV beendete und keine andere Position im Verein übernahm. "Wie er damals mit mir umgegangen ist, das war ein menschliches Armageddon", sagte Wache im Interview mit dem Darmstädter Echo. Tuchel sei fachlich zwar exzellent, so Wache. Im Vergleich zu anderen Trainern "liegen im menschlichen Bereich aber Welten dazwischen". Ganz anders sei das nun auch bei Darmstadt 98 und Trainer Torsten Lieberknecht. "Wir sind seit 30 Jahren befreundet. Ich weiß nicht, ob ich noch einmal mit einem anderen Cheftrainer zusammenarbeiten würde."

Der SV Darmstadt 98 schließt das Bundesliga-Jahr am Dienstag, den 19. Dezember (20.30 Uhr) in Hoffenheim ab. Das ergab die Terminierung der DFL. Die restlichen vier Spiele, die am Donnerstag zeitgenau angesetzt wurden, finden samstags statt. Im Dezember betrifft das noch das Auswärtsspiel in Heidenheim (9. Dezember, 15.30 Uhr) und das Heimspiel gegen Wolfsburg (16. Dezember, 15.30 Uhr). Das neue Jahr startet dann mit dem Kracher gegen Borussia Dortmund am 13. Januar um 18.30 Uhr. Eine Woche später steht dann das Hessenduell gegen die Eintracht am Bölle an, allerdings um 15.30 Uhr.

09.11.23, 13:40 Uhr: Hajou: "Mache keinen Alleingang"

Co-Trainer Ovid Hajou wird seinen Chef Torsten Lieberknecht am Samstag gegen den FSV Mainz 05 an der Seitenlinie vertreten. Trotzdem stehe aus seiner Sicht nicht er selbst, sondern nur das Spiel gegen Mainz im Fokus: "Ich mache keinen Alleingang", sagte Hajou. Alles würde im gesamten Trainerteam besprochen, Lieberknecht sei zu den Analysen und Besprechungen per Video zugeschaltet. Das Spiel gegen Mainz ist sportlich sehr wichtig, Gegner Mainz ist schlecht in die Saison gestartet (Tabellenvorletzter) und damit direkter Konkurrent der Lilien im Kampf gegen den Abstieg. Nach einem Trainerwechsel zeigten sie sich aber verbessert und gewannen am letzten Spieltag gegen RB Leipzig.

09.11.23, 13:03 Uhr: Lilien ohne Quintett gegen Mainz

Gegen den 1. FSV Mainz 05 fehlen dem SV Darmstadt 98 am Samstag (15.30 Uhr) mehrere wichtige Spieler. Kapitän Fabian Holland wurde nach seiner Notbremse gegen den VFL Bochum gesperrt. Das gilt auch für Matej Maglica und Klaus Gjasula – beide Defensivspieler hatten aber schon bei der 0:8-Schlappe gegen den FC Bayern München Rot gesehen. Und auch in der Offensive können die Lilien nicht aus dem Vollen schöpfen: Die beiden Stürmer Braydon Manu (Sprunggelenk) und Fabio Torsiello (Oberschenkel) sind verletzt. Zumindest Torsiello ist aber schon wieder im Training, dürfte also bald wieder mit dabei sein. Das Spiel gegen Mainz kommt für den 18-Jährigen aber noch zu früh.

09.11.23, 12:10 Uhr: Lieberknecht gegen Mainz nicht auf der Bank

Simone Lieberknecht, Ehefrau von Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht, befindet sich nach ihrem Schlaganfall auf dem Weg der Besserung und konnte das Krankenhaus bereits verlassen. Das gaben die Hessen am Donnerstag im Rahmen der Pressekonferenz vor der Partie bekannt. Torsten Lieberknecht wird beim Bundesligaspiel des SV Darmstadt 98 gegen Mainz 05 allerdings noch nicht wieder auf der Bank sitzen. Ersetzt wird der Cheftrainer von Co-Trainer Ovid Hajou. Die Lilien empfangen am Samstag (15.30 Uhr) den Tabellenvorletzten aus Mainz.

07.11.23, 16:39 Uhr: Holland hofft auf gute Nachrichten

Die Lilien sind in diesen Tagen mit ihren Gedanken bei Trainer Torsten Lieberknecht und seiner Frau Simone, die einen Schlaganfall erlitten hat. "Wir haben es gestern erfahren. Das ist natürlich keine schöne Sache. Da merkt man schnell, dass es wichtigere Sachen als Fußball gibt", sagte Kapitän Fabian Holland in einer Medienrunde am Dienstag. "Wir hoffen, dass da schnell gute Nachrichten kommen." Trotzdem versuche das Team, sich bestmöglich auf das Heimspiel gegen Mainz 05 am Samstag vorzubereiten. "Wenn ihm das ein bisschen Kraft gibt, wenn er sieht, dass wir im Spiel Gas geben... Da spricht nichts dagegen, gegen Mainz Vollgas zu geben", so Holland.

06.11.23, 17:58 Uhr: Holland für ein Spiel gesperrt

Nach seiner Roten Karte wird Fabian Holland dem SV Darmstadt 98 für ein Spiel fehlen. Diese Sperre sprach das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes am Montag aus. Spieler und Verein haben der Entscheidung der DFB-Mitteilung zufolge zugestimmt, das Urteil ist damit rechtskräftig. Bei der 1:2-Heimniederlage gegen den VfL Bochum am vergangenen Freitag hatte Schiedsrichter Marco Fritz Holland nach einer Notbremse in der 69. Minute des Feldes verwiesen.

06.11.23, 16:10 Uhr: Lilien vorerst ohne Lieberknecht

Der SV Darmstadt 98 muss vorerst auf Trainer Torsten Lieberknecht verzichten. Weil seine Frau Simone einen Schlaganfall erlitten hat, ist der 50-Jährige bei seiner Familie. "Von uns als Verein erhält er jede erdenkliche Rückendeckung, um sich voll und ganz seiner Frau sowie seiner Familie widmen zu können", sagte Lilien-Präsident Rüdiger Fritsch. Ob Lieberknecht beim Heimspiel gegen Mainz am Samstag (15.30 Uhr) das Team betreut, ist derzeit noch offen. Das Training wird vorerst von Co-Trainer Ovid Hajou geleitet, der Lieberknecht zur Not auch am Samstag vertreten wird.

04.11.23, 12:17 Uhr: Lieberknecht: "Haben zwei Geschenke verteilt"

Nach der 1:2-Heimpleite des SV Darmstadt 98 am Freitagabend gegen den VfL Bochum war Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht insbesondere mit den Verhalten seines Teams bei den beiden Gegentoren unzufrieden. "Wir haben zwei Geschenke verteilt", analysierte Lieberknecht nach dem Schlusspfiff und fügte hinzu: "Wir haben Bochum den Sieg durch individuelle, naive Fehler geschenkt." Dennoch möchte der Coach das Spiel gemeinsam mit seiner Mannschaft schnell abhaken - auch mit Blick auf die Aufgabe kommenden Samstag (15.30 Uhr) gegen Mainz 05: "Nächste Woche haben wir wieder ein Sechs-Punkte-Spiel gegen Mainz. Da wird es wichtig, dass wir Punkte holen", so Lieberknecht.

03.11.23, 23:28 Uhr: SV98 genervt von Fehlern und Schiris

Der SV Darmstadt 98 war nach der 1:2-Niederlage gegen den VfL Bochum merklich unzufrieden. Keeper Marcel Schuhen haderte mit dem Schiedsrichter, der den Bochumer Anthony Losilla seiner Meinung nach hätte vom Platz stellen müssen. "Woche für Woche werden fragwürdige Entscheidungen gegen uns gepfiffen. Das nervt mich total", schimpfte Schuhen bei Dazn. Trainer Torsten Lieberknecht war von etwas anderem viel mehr genervt: "Wir haben Bochum den Sieg durch individuelle Fehler geschenkt. Das ärgert mich mehr als eine nicht gegebene Gelb-Rote Karte für Bochum." Gegen Mainz erwarte er "eine gallige Reaktion" seines Teams.

03.11.23, 22:28 Uhr: Lilien verlieren Heimspiel gegen Bochum in Unterzahl

Der SV Darmstadt 98 hat im Kampf um den Klassenerhalt eine empfindliche Niederlage kassiert. Die Südhessen unterlagen am Freitagabend im Duell mit dem Abstiegskonkurrenten VfL Bochum mit 1:2 (1:1). Der Ruhrpott-Klub zog damit in der Tabelle an Darmstadt vorbei und brachte dem Aufsteiger seine dritte Niederlage in Folge bei.

Die Südhessen mit der schwächsten Verteidigung der Liga gerieten nach einem Abstimmungsfehler in der Abwehr und einem Tor von Takuma Asano in Rückstand (25.). Fabian Nürnberger gelang per Kopf der Ausgleich (43.) und zugleich sein erstes Bundesligator. Doch Asano traf nach der Pause erneut (54.). Lilien-Kapitän Fabian Holland sah die Rote Karte nach einer Notbremse (70.).

03.11.23, 20:10 Uhr: Trio gegen Bochum neu dabei

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht baut seine Startelf nach der 0:8-Klatsche bei den Bayern auf drei Positionen um. Für die rotgesperrten Matej Maglica und Klaus Gjasula rutschen Christoph Zimmermann und Jannik Müller ins Team. Der wiedergenesene Fabian Holland ersetzt zudem Fabian Schnellhardt im defensiven Mittelfeld.

So spielen die Lilien gegen Bochum.

02.11.23, 17:55 Uhr: Lieberknecht erwartet keinen "Leckerbissen"

Der SV Darmstadt 98 will die beim FC Bayern München kassierte 0:8-Pleite aus dem Kopf bekommen und sich auf den Klassenerhalt konzentrieren. "Wir müssen mutig bleiben und brauchen noch mehr Mentalität als die Woche zuvor", sagte Trainer Torsten Lieberknecht vor dem Freitagabendspiel (20.30 Uhr) gegen den VfL Bochum. "Wir werden gegen Bochum viel Energie auf den Platz bringen, davon bin ich überzeugt." Aufraffen und die Lektion von München ausblenden, lautet die Devise. "Ich erwarte ein sehr physisches Spiel. Vielleicht wird es nicht unbedingt ein Leckerbissen", meinte Lieberknecht vor der Begegnung gegen die in der Liga noch sieglosen Bochumer. "Eher ein intensives Spiel, in dem um jeden Ball gefightet wird."

02.11.23, 15:34 Uhr: Holland vor der Rückkehr

Lilien-Kapitän Fabian Holland steht vor dem Spiel gegen den VfL Bochum am Freitag (20.30 Uhr) vor der Rückkehr auf den Platz. "Bei Holland dürfte es für morgen klappen", zeigte sich Trainer Torsten Lieberknecht auf der Pressekonferenz zur Partie am Donnerstag optimistisch. Das Spiel bei den Bayern hatte der 33-Jährige angeschlagen verpasst. Fehlen werden gegen Bochum die rotgesperrten Matej Maglica und Klaus Gjasula. Braydon Manu fehlt mit Schmerzen im Sprunggelenk. "Es ist schade, dass er verletzungsbedingt nicht so recht in die Saison findet", so Lieberknecht.

31.10.23, 14:49 Uhr: Zimmermann: FCB-Spiel schnell ad acta legen

Christoph Zimmermann von Darmstadt 98 hat zugegeben, dass das 0:8 in München direkt nach dem Spiel "sehr wehgetan" hat. "Es war gut, dass wir es sofort am Sonntag aufgearbeitet haben und dann einen Haken dran machen konnten", sagte er am Dienstag in einer Medienrunde. "Wir wissen, dass es Mannschaften gibt, gegen die es für uns sehr schwer wird. Deswegen sind wir gut beraten, solche Spiele schnell ad acta zu legen." Für den Verteidiger war das Spiel das Comeback nach mehrwöchiger Verletzungspause. "Ich bin froh, dass ich wieder gespielt habe", sagte er.

31.10.23, 12:19 Uhr: Gjasula und Maglica für zwei Spiele gesperrt

Nach ihren Platzverweisen beim 0:8-Debakel gegen Bayern München sind die Lilien-Profis Klaus Gjasula und Matej Maglica vom Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) für jeweils zwei Spiele gesperrt worden. Gjasula war am vergangenen Samstag in der 21. Minute, Maglica in der 41. Minute jeweils nach einer Notbremse von Schiedsrichter Martin Petersen des Feldes verwiesen worden.

31.10.23, 11:39 Uhr: Klarer im Lilien-Training dabei

Christoph Klarer, der bei der herben 0:8-Auswärtsschlappe der Lilien in München in der zweiten Hälfte verletzt ausgewechselt werden musste, war am Dienstag wieder normal im Training der Darmstädter. Ein Einsatz für das Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr) gegen den VfL Bochum ist wohl nicht gefährdet. Nicht am Teamtraining teilnehmen konnten hingegen Fabian Holland und Fabio Torsiello, sie liefen auf einem Nebenplatz.

