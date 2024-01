News im Ticker Darmstadt 98: +++ Justvan von Lilien-Stärke überrascht +++ Mehlem trainiert wieder +++ Union ohne Trainer gegen die Lilien +++ Stand: 26.01.2024 11:19 Uhr

In unserem Lilien-Ticker bekommen Sie immer die neuesten Nachrichten über Darmstadt 98.

26.01.24, 11:19 Uhr: Justvan von Lilien-Stärke überrascht

Lilien-Neuzugang Julian Justvan ist überzeugt, dass Darmstadt 98 die Qualität für den Bundesliga-Klassenerhalt hat. Der 25-Jährige, der von der TSG Hoffenheim ausgeliehen ist, wurde in den ersten Tagen regelrecht von der Klasse seiner Mitspieler überrascht. "Wenn du hier reinkommst, dann denkst du nicht, dass diese Mannschaft auf Platz 18 steht", sagte er in einem vereinseigenen Interview. Justvan, der bei seiner Premiere für die Südhessen direkt einen Treffer gegen Eintracht Frankfurt erzielte, betonte, dass das Team mehr könne als kämpfen. "Man hat auf jeden Fall gesehen, dass Darmstadt nicht nur Leidenschaft und Kampf kann, sondern auch guten Fußball spielt."

25.01.24, 13:02 Uhr: Mehlem zurück auf dem Trainingsplatz

Beim SV Darmstadt 98 läuft seit Wochenmitte die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel bei Union Berlin am Sonntag (15.30 Uhr). Zurück auf dem Trainingsplatz ist Marvin Mehlem, der nach seiner Verletzungspause schon wieder mit der Mannschaft trainierte. Der Mittelfeldspieler hatte sich Anfang Dezember im Spiel gegen Köln das Wadenbein gebrochen. Ob es für einen Platz im Kader gegen die Eisernen reicht, ist unklar.





Marvin Mehlem fällt mit einem Wadenbeinbruch vorerst aus

25.01.24, 07:22 Uhr: Union ohne Trainer gegen die Lilien

Darmstadt 98 hat am Sonntag im Bundesliga-Spiel bei Union Berlin einen Vorteil. Bei den Berlinern wird der Trainer Nenad Bjelica auf der Bank fehlen. Bjelica hatte am Mittwochabend im Union-Nachholspiel bei Bayern München die rote Karte gesehen, nachdem er bei einer Auseinandersetzung an der Seitenlinie Bayern-Spieler Leroy Sané zweimal ins Gesicht gegriffen hatte. Bjelica wird mit Sicherheit eine Sperre von mehreren Spielen bekommen, im Heimspiel gegen Darmstadt 98 wird er aber auf jeden Fall fehlen.

Union-Trainer Nenad Bjelica greift Sané ins Gesicht

22.01.24, 20:03 Uhr: Stroh-Engel glaubt an Klassenerhalt

Dominik Stroh-Engel, früherer Stürmer von Darmstadt 98, glaubt an den Klassenerhalt der Lilien in der Bundesliga. Das sagte er im hr-heimspiel! am Montag. "Die Mannschaften drumherum schwächeln auch. Das ist alles nicht so sattelfest bis jetzt. Ich warte auf eine Serie, dass sie sich ein bisschen befreien können", so Stroh-Engel. Sinnbildlich für Mentalität und Moral der Mannschaft sah er auch den späten Ausgleich im Derby gegen die Eintracht: "Du darfst die Lilien nie abschreiben."

22.01.24, 07:36 Uhr: Die Highlights vom Derby gegen die Eintracht

Die Aufholjagd von Darmstadt 98 im Derby gegen Eintracht Frankfurt mit dem vielumjubelten 2:2 durch Christoph Klarer hier im Video:

21.01.24, 20:40 Uhr: Holtmann: "Musste nicht lange überlegen"

Lilien-Neuzugang Gerrit Holtmann ist froh, wieder bei einem Erstliga-Team gelandet zu sein. "Die Bundesliga ist für mich immer noch ein großer Traum. Als die Anfrage kam, musste ich nicht lange überlegen", sagte er in einem vereinseigenen Interview. Sich selbst beschrieb der 28-Jährige als "sehr schnell". "Ich kann mir den Ball vorlegen und auch mal zwei Spieler ausspielen. Aber ich bin ein Teamspieler und nur so gut, wie das Team ist."

21.01.24, 18:58 Uhr: Lilien rufen zu Demo-Teilnahme auf

Der SV Darmstadt 98 unterstützt die Kundgebung "Für Rechtsstaat und Demokratie", die am kommenden Dienstag in Darmstadt auf dem Friedensplatz stattfinden wird. Das meldete der Verein am Sonntag und rief zur Teilnahme auf. "In der aktuellen Zeit gilt es mehr denn je, gegen Rassismus und für Vielfalt sowie Toleranz einzustehen", hieß es mit Verweis auf das Leitbild der Lilien, wonach sich der Verein gegen Diskriminierung sowie Ausgrenzung einsetzen und für gesellschaftliche Offenheit sowie Toleranz kämpfen will.

21.01.24, 10:05 Uhr: Lilien leihen Holtmann aus

Der SV Darmstadt 98 hat sich nur einen Tag nach dem 2:2 gegen Eintracht Frankfurt erneut verstärkt. Wie die Südhessen am Sonntag bekanntgaben, schließt sich Gerrit Holtmann vom VfL Bochum den Lilien auf Leihbasis an. Der 28-Jahrealte Flügelspieler hat in Darmstadt bis zum Ende der Saison unterschrieben. "Mit ihm fügen wir der Mannschaft einen schnellen, dynamischen Teamspieler hinzu, der auf der linken Seite beheimatet ist", sagte Trainer Torsten Lieberknecht, der Holtmann noch aus der gemeinsamen Zeit bei Eintracht Braunschweig kennt. "Natürlich freue ich mich, wieder mit Torsten Lieberknecht zusammenarbeiten zu dürfen, der einer meiner Entdecker war und mir in den ersten Profi-Jahren wahnsinnig in meiner Entwicklung geholfen hat", lobte dementsprechend auch der Neuzugang.

20.01.24, 21:50 Uhr: Klarer hatte Sturm-Erfahrung

Lilien-Verteidiger Christoph Klarer agiert in den letzten Minuten des Hessen-Derbys gegen Eintracht Frankfurt in vermeintlich ungewohnter Rolle. Trainer Torsten Lieberknecht beorderte den Österreicher in den Sturm – und das nicht zum ersten Mal. "Als er mal gelbgesperrt war haben wir ihn im Training mal eine Woche in den Sturm gestellt", verriet Lieberknecht nach dem Spiel dem hr-sport. Und Klarer habe seine Sache im Training so gut gemacht, dass dieser Kniff für die Lilien seither immer eine Option war. Gegen die Eintracht zahlte sich die Umstellung prompt aus: Klarer schoss in der Nachspielzeit sein erstes Bundesliga-Tor zum 2:2-Endstand.

20.01.24, 18:45 Uhr: "Das nehmen wir mehr mit als den Punkt"

Beim SV Darmstadt 98 war die Freude nach dem Last-Minute-Remis gegen Eintracht Frankfurt riesengroß. "Das Spiel war sehr, sehr wichtig, weil es zeigt, dass im Fußball alles möglich ist, wenn die Energie da ist", sagte Torwart Marcel Schuhen. Die Lilien hatten am Samstag ein 0:2 noch in ein 2:2 verwandelt. "Das nehmen wir noch mehr mit als den Punkt: dass wir immer dran glauben." Auch Torschütze Christoph Klarer wusste um die Bedeutung des Punktgewinns im Derby. "Das Stadion war so laut, wie ich es noch nie erlebt habe. Das muss uns einen Push für die nächste Woche geben", so der Verteidiger.

20.01.24, 18:00 Uhr: Lilien mit Holtmann einig

Darmstadt 98 wird sich aller Voraussicht nach mit Gerrit Holtmann vom VfL Bochum verstärken. Nach hr-Informationen ist sich der Offensivmann mit den Lilien einig. Bochum muss der Leihe noch zustimmen, was allerdings als sicher gilt. Holtmann war zuletzt in die Türkei ausgeliehen, bei Antalyaspor allerdings nur selten zum Zug gekommen.

20.01.24, 17:29 Uhr: Lilien retten Punkt im Hessen-Derby

Darmstadt 98 hat sich im Hessen-Derby gegen Eintracht Frankfurt einen Punkt erkämpft. Die Partie am Samstagnachmittag endete 2:2 (0:1). Niels Nkounkou und Ansgar Knauff hatten die Eintracht in Führung gebracht (34./51. Minute), Lilien-Neuzugang Julian Justvan traf für die Darmstädter in der 62. Minute. In der Nachspielzeit (90.+5) sorgte Christoph Klarer dann für den umjubelten Ausgleich. Damit hat Darmstadt nun elf Punkte auf dem Konto, bleibt allerdings auf dem letzten Tabellenplatz.

20.01.24, 14:34 Uhr: Justvan beginnt für die Lilien

Lilien-Neuzugang Julian Justvan steht nur einen Tag nach seiner Verpflichtung in der Startelf der Südhessen. Die Leihgabe von der TSG Hoffenheim soll im Hessen-Derby gegen Eintracht Frankfurt die Offensive der Hausherren ankurbeln. Für ihn rotiert Tobias Kempe auf die Bank. Ebenfalls neu im Team ist Fabian Nürnberger, der Emir Karic auf der linken Außenbahn ersetzt.

So spielen die Lilien: Schuhen – Riedel, Klarer, Maglica – Bader, Franjic, Holland, Nürnberger – Justvan – Skarke, Pfeiffer

20.01.24, 10:36 Uhr: Lilien wollen Platz 18 verlassen

Darmstadt 98 kann mit einem Sieg im Hessen-Derby gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr) den letzten Tabellenplatz verlassen. Mit drei Punkten würden die Darmstädter auf jeden Fall Mainz 05 überholen, deren Spiel gegen Union Berlin am Freitag wegen des Winterwetters abgesagt wurde. Auch Köln, das am Samstag gegen den BVB spielt, ist nur einen Punkt vor den Südhessen.

19.01.24, 16:09 Uhr: Grünes Licht für Hessen-Derby

Das Hessen-Derby zwischen Darmstadt 98 und Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr) kann trotz der Witterungsbedingungen wie geplant stattfinden. Das entschied Darmstadt 98 nach einer Ortsbegehung mit den Sicherheitsträgern am Freitag. Die Lilien bedankten sich zudem bei Fans und Helfern dafür, dass sie rund um das Stadion im Einsatz waren und die Flucht- und Rettungswege freigeräumt haben. "Der SV 98 bittet trotzdem alle Stadionbesucherinnen und -besucher, bei der An- und Abreise sowie dem Stadionbesuch vorsichtig zu sein", hieß es in der Meldung des Vereins.

19.01.24, 14:43 Uhr: Fix! Lilien leihen Justvan aus

Der SV Darmstadt 98 kann den ersten Wintertransfer der Saison vermelden. Die Lilien leihen Offensivspieler Julian Justvan von der TSG Hoffenheim bis zum Sommer aus. Das gaben die Südhessen am Freitag bekannt. "Julian Justvan ist ein schneller, technisch versierter Spieler mit einer guten defensiven Antizipation, der flexibel einsetzbar ist", sagte SV98-Trainer Torsten Lieberknecht. Justvan war erst im Sommer 2023 aus Paderborn nach Hoffenheim gewechselt. Bei den Kraichgauern kam er aber nur zu vier Kurzeinsätzen in der Bundesliga. In Darmstadt soll er mehr Spielpraxis sammeln.

18.01.24, 19:45 Uhr: Nürnberger vor Kader-Rückkehr

Fabian Nürnberger könnte Darmstadt 98 im Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr) wieder zur Verfügung stehen. Der Linksverteidiger ist nach einer Sprunggelenksverletzung in dieser Woche ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und schmerzfrei, wie Trainer Torsten Lieberknecht auf der Pressekonferenz am Donnerstag berichtete. Nach der Abschlusseinheit am Freitag soll entschieden werden, ob Nürnberger gegen die Eintracht zum Kader zählt. Alle anderen Spieler, die zuletzt gefehlt hatten, werden auch beim Hessen-Derby noch zuschauen müssen.

18.01.24, 16:15 Uhr: Lieberknecht: "Muss auch mal scheppern"

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht fordert im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr) "Derbystimmung". Und das nicht nur auf den Rängen. "Es muss auch mal scheppern", sagte er am Donnerstag. Die Lilien sind seit zehn Spielen ohne Sieg, das Hinspiel bei den Frankfurtern hatten sie 0:1 verloren. "Es kribbelt bei uns allen", so Lieberknecht. In der Begegnung mit dem Hessen-Rivalen gehe es um Emotionalität: "Der Gegner ist gewiss stärker, aber in so einem Spiel spielen manchmal noch ganz andere Dinge eine Rolle, und auf die versuche ich die Jungs bestmöglich vorzubereiten."

18.01.24, 14:28 Uhr: Lilien stellen Sonder-Trikot für das Eintracht-Spiel vor

Darmstadt 98 hat sein Sondertrikot für das Bundesliga-Spiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr) vorgestellt. Dabei wollen sie auf eine besondere Kampagne aufmerksam machen: Auf der Trikotbrust der Lilien-Profis wird für die Kampagne ihres Sponsors Merck mit dem Namen „Rot heißt reden“ geworben, welche sich um die Erkrankung und Früherkennung von Blasenkrebs dreht.

In diesem Trikot laufen die Lilien am Samstag gegen die Eintracht auf.

18.01.24, 11:48 Uhr: Bericht: Durchbruch bei Justvan

Der SV Darmstadt 98 steht unmittelbar vor einer Verpflichtung von Julian Justvan von der TSG Hoffenheim. Das berichtet der Kicker in seiner aktuellen Ausgabe (Donnerstag). Die Kraichgauer hätten lange gezögert, den flexiblen Offensivspieler im Winter abzugeben, nun hätten beide Vereine aber einen Durchbruch in den Gesprächen erzielt. Justvan soll auf Leihbasis nach Südhessen wechseln und den verletzten Marvin Mehlem ersetzen.

Julian Justvan soll das Interesse der Lilien geweckt haben.

17.01.24, 20:41 Uhr: Maglica: "Das kann uns einen Push geben"

Mit einem Sieg im Derby gegen Eintracht Frankfurt will der SV Darmstadt 98 das Ruder im Abstiegskampf herumreißen. "Für die Fans ist das Spiel gegen die Eintracht das wichtigste des Jahres. Das ist ein echt wichtiges Spiel. Wenn wir das Derby wirklich gewinnen sollten, könnte es einen echten Push für uns geben", sagte Innenverteidiger Matej Maglica nach dem Training der Lilien am Mittwoch.

17.01.24, 14:51 Uhr: Bericht: Lilien vor Holtmann-Transfer

Der SV Darmstadt 98 könnte zeitnah den ersten Wintertransfer unter Dach und Fach bringen. Wie Sky berichtet, basteln die Hessen aktuell an einer Verpflichtung von Außenbahnspieler Gerrit Holtmann. Der 28-jährige Holtmann steht noch beim VfL Bochum unter Vertrag, ist aber an den türkischen Erstligisten Antalyaspor ausgeliehen. In Bochum hat Holtmann noch Vertrag bis 2025.

17.01.24, 09:05 Uhr: Lilien mit Sondertrikot gegen die Eintracht

Darmstadt 98 hat angekündigt, dass die Mannschaft am Samstag im Bundesliga-Duell gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr) mit einem Sondertrikot auflaufen wird. Das teilten die Südhessen am späten Dienstagabend mit. Das Trikot wird am Donnerstagmittag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Eintracht vorgestellt.

16.01.24, 11:04 Uhr: Verstärkung für die Lilien im Anflug

Der SV Darmstadt 98 könnte noch in dieser Woche den ersten Neuzugang des Jahres vorstellen. Wie zu hören ist, stehen die Lilien kurz davor, einen Offensivspieler ans Böllenfalltor zu lotsen. Dabei soll es sich allerdings nicht um den benötigten Wandstürmer handeln, der als Ersatz für den verletzten Fraser Hornby gesucht wird. Bei den Südhessen geht man davon aus, dass der Stürmer erst kurz vor Ende der Transferphase am 1. Februar verpflichtet wird.

16.01.24, 08:21 Uhr: Lieberknecht am Dienstag Gast bei monatlichem Fan-Abend

Darmstadt 98 will ab sofort einmal im Monat einen Fanabend durchführen. Das gaben die Lilien auf ihrer Homepage bekannt. Demnach sollen, in wechselnder Besetzung, verschiedene Akteure des Vereins über unterschiedliche Themen sprechen. Erster Gast ist am heutigen Dienstag Trainer Torsten Lieberknecht.

