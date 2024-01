News im Ticker Darmstadt 98: +++ Grünes Licht für Hessen-Derby +++ Fix! Lilien leihen Justvan aus +++ Nürnberger vor Kader-Rückkehr +++ Stand: 19.01.2024 16:09 Uhr

In unserem Lilien-Ticker bekommen Sie immer die neuesten Nachrichten über Darmstadt 98.

19.01.24, 16:09 Uhr: Grünes Licht für Hessen-Derby

Das Hessen-Derby zwischen Darmstadt 98 und Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr) kann trotz der Witterungsbedingungen wie geplant stattfinden. Das entschied Darmstadt 98 nach einer Ortsbegehung mit den Sicherheitsträgern am Freitag. Die Lilien bedankten sich zudem bei Fans und Helfern dafür, dass sie rund um das Stadion im Einsatz waren und die Flucht- und Rettungswege freigeräumt haben. "Der SV 98 bittet trotzdem alle Stadionbesucherinnen und -besucher, bei der An- und Abreise sowie dem Stadionbesuch vorsichtig zu sein", hieß es in der Meldung des Vereins.

19.01.24, 14:43 Uhr: Fix! Lilien leihen Justvan aus

Der SV Darmstadt 98 kann den ersten Wintertransfer der Saison vermelden. Die Lilien leihen Offensivspieler Julian Justvan von der TSG Hoffenheim bis zum Sommer aus. Das gaben die Südhessen am Freitag bekannt. "Julian Justvan ist ein schneller, technisch versierter Spieler mit einer guten defensiven Antizipation, der flexibel einsetzbar ist", sagte SV98-Trainer Torsten Lieberknecht. Justvan war erst im Sommer 2023 aus Paderborn nach Hoffenheim gewechselt. Bei den Kraichgauern kam er aber nur zu vier Kurzeinsätzen in der Bundesliga. In Darmstadt soll er mehr Spielpraxis sammeln.

18.01.24, 19:45 Uhr: Nürnberger vor Kader-Rückkehr

Fabian Nürnberger könnte Darmstadt 98 im Spiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr) wieder zur Verfügung stehen. Der Linksverteidiger ist nach einer Sprunggelenksverletzung in dieser Woche ins Mannschaftstraining zurückgekehrt und schmerzfrei, wie Trainer Torsten Lieberknecht auf der Pressekonferenz am Donnerstag berichtete. Nach der Abschlusseinheit am Freitag soll entschieden werden, ob Nürnberger gegen die Eintracht zum Kader zählt. Alle anderen Spieler, die zuletzt gefehlt hatten, werden auch beim Hessen-Derby noch zuschauen müssen.

18.01.24, 16:15 Uhr: Lieberknecht: "Muss auch mal scheppern"

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht fordert im Heimspiel gegen Eintracht Frankfurt am Samstag (15.30 Uhr) "Derbystimmung". Und das nicht nur auf den Rängen. "Es muss auch mal scheppern", sagte er am Donnerstag. Die Lilien sind seit zehn Spielen ohne Sieg, das Hinspiel bei den Frankfurtern hatten sie 0:1 verloren. "Es kribbelt bei uns allen", so Lieberknecht. In der Begegnung mit dem Hessen-Rivalen gehe es um Emotionalität: "Der Gegner ist gewiss stärker, aber in so einem Spiel spielen manchmal noch ganz andere Dinge eine Rolle, und auf die versuche ich die Jungs bestmöglich vorzubereiten."

18.01.24, 14:28 Uhr: Lilien stellen Sonder-Trikot für das Eintracht-Spiel vor

Darmstadt 98 hat sein Sondertrikot für das Bundesliga-Spiel am Samstag gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr) vorgestellt. Dabei wollen sie auf eine besondere Kampagne aufmerksam machen: Auf der Trikotbrust der Lilien-Profis wird für die Kampagne ihres Sponsors Merck mit dem Namen „Rot heißt reden“ geworben, welche sich um die Erkrankung und Früherkennung von Blasenkrebs dreht.

In diesem Trikot laufen die Lilien am Samstag gegen die Eintracht auf.

18.01.24, 11:48 Uhr: Bericht: Durchbruch bei Justvan

Der SV Darmstadt 98 steht unmittelbar vor einer Verpflichtung von Julian Justvan von der TSG Hoffenheim. Das berichtet der Kicker in seiner aktuellen Ausgabe (Donnerstag). Die Kraichgauer hätten lange gezögert, den flexiblen Offensivspieler im Winter abzugeben, nun hätten beide Vereine aber einen Durchbruch in den Gesprächen erzielt. Justvan soll auf Leihbasis nach Südhessen wechseln und den verletzten Marvin Mehlem ersetzen.

Julian Justvan soll das Interesse der Lilien geweckt haben.

17.01.24, 20:41 Uhr: Maglica: "Das kann uns einen Push geben"

Mit einem Sieg im Derby gegen Eintracht Frankfurt will der SV Darmstadt 98 das Ruder im Abstiegskampf herumreißen. "Für die Fans ist das Spiel gegen die Eintracht das wichtigste des Jahres. Das ist ein echt wichtiges Spiel. Wenn wir das Derby wirklich gewinnen sollten, könnte es einen echten Push für uns geben", sagte Innenverteidiger Matej Maglica nach dem Training der Lilien am Mittwoch.

17.01.24, 14:51 Uhr: Bericht: Lilien vor Holtmann-Transfer

Der SV Darmstadt 98 könnte zeitnah den ersten Wintertransfer unter Dach und Fach bringen. Wie Sky berichtet, basteln die Hessen aktuell an einer Verpflichtung von Außenbahnspieler Gerrit Holtmann. Der 28-jährige Holtmann steht noch beim VfL Bochum unter Vertrag, ist aber an den türkischen Erstligisten Antalyaspor ausgeliehen. In Bochum hat Holtmann noch Vertrag bis 2025.

17.01.24, 09:05 Uhr: Lilien mit Sondertrikot gegen die Eintracht

Darmstadt 98 hat angekündigt, dass die Mannschaft am Samstag im Bundesliga-Duell gegen Eintracht Frankfurt (15.30 Uhr) mit einem Sondertrikot auflaufen wird. Das teilten die Südhessen am späten Dienstagabend mit. Das Trikot wird am Donnerstagmittag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel gegen die Eintracht vorgestellt.

16.01.24, 11:04 Uhr: Verstärkung für die Lilien im Anflug

Der SV Darmstadt 98 könnte noch in dieser Woche den ersten Neuzugang des Jahres vorstellen. Wie zu hören ist, stehen die Lilien kurz davor, einen Offensivspieler ans Böllenfalltor zu lotsen. Dabei soll es sich allerdings nicht um den benötigten Wandstürmer handeln, der als Ersatz für den verletzten Fraser Hornby gesucht wird. Bei den Südhessen geht man davon aus, dass der Stürmer erst kurz vor Ende der Transferphase am 1. Februar verpflichtet wird.

16.01.24, 08:21 Uhr: Lieberknecht am Dienstag Gast bei monatlichem Fan-Abend

Darmstadt 98 will ab sofort einmal im Monat einen Fanabend durchführen. Das gaben die Lilien auf ihrer Homepage bekannt. Demnach sollen, in wechselnder Besetzung, verschiedene Akteure des Vereins über unterschiedliche Themen sprechen. Erster Gast ist am heutigen Dienstag Trainer Torsten Lieberknecht.

15.01.24, 12:12 Uhr: Lieberknecht stellt Zugänge in Aussicht

Darmstadt-Trainer Torsten Lieberknecht stellt Neuzugänge in diesem Winter in Aussicht. "Wir werden mit Sicherheit noch etwas machen und versuchen, den Jungs etwas zuzuführen - und das mit Bedacht", meinte Lieberknecht am Samstag auf hr-Sport-Nachfrage. Gesucht wird dabei auch ein Stürmer, der den Einsatz der Darmstädter in Zählbares ummünzt. Hier geht es zur ausführlichen Geschichte:

15.01.24, 07:17 Uhr: Highlights vom BVB-Spiel im Video

Darmstadt 98 unterliegt gegen den BVB mit 0:3, zeigt aber insgesamt eine couragierte Leistung. Zwei Mal hatten die Lilien sogar den Ausgleich auf dem Fuß. Dann setzte sich aber gerade die individuelle Klasse der Borussen von der Bank durch. Hier gibt es das Spiel im Highlight-Video:

14.01.24, 15:20 Uhr: Lilien hoffen auf Derbysieg

Bei Darmstadt 98 geht der Blick nach der Niederlage gegen Dortmund nun auf das Hessenderby gegen Eintracht Frankfurt am kommenden Samstag (15.30 Uhr). "Wir wissen, was nächste Woche für ein Kracher auf uns zukommt, was das für die Fans, für die Stadt bedeutet", sagte Kapitän Fabian Holland. "Wir sind extrem heiß auf dieses Spiel und werden auch alles raushauen." Das gilt auch für die Fans: Sie entrollten nach dem BVB-Spiel ein Transparent mit der Aufschrift "Holt euch den Derbysieg".

14.01.24, 10:50 Uhr: Lieberknecht glaubt fest an Klassenerhalt

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht glaubt auch nach dem zehnten Spiel in Folge ohne Sieg fest an den Klassenerhalt. "Wir werden lange kämpfen müssen, um den Schalter in unsere Richtung zu lenken. Wenn wir das machen, was wir heute gemacht haben, dann wird es passieren, da bin ich überzeugt von", sagte Lieberknecht nach dem 0:3 (0:1) gegen Borussia Dortmund. Darmstadt 98 liegt nach der Hinrunde mit nur zehn Punkten aus 17 Spielen auf dem letzten Tabellenplatz. Der Rückstand auf den Relegationsrang beträgt aber nur einen Zähler. "Wir können nicht zaubern, aber wir werden kämpfen", sagte Lieberknecht und betonte: "Es ist wichtig, dass wir nicht alles negativ sehen."

13.01.24, 22:18 Uhr: Lieberknecht: Kein Vorwurf an die Jungs

Torsten Lieberknecht hat sich nach dem 0:3 gegen Dortmund vor seine Mannschaft gestellt: "Ich werde den Jungs keinen Vorwurf machen, weil sie mir ans Herz gewachsen sind." Der Trainer erklärte: "Wir hatten ein gutes Pressing und viele hohe Ballgewinne. In der zweiten Halbzeit sind wir gut reingekommen, in einer guten Phase hatten wir die große Chance durch Luca Pfeiffer. Dann entscheiden die Joker vom BVB das Spiel, wir mussten kräftemäßig Tribut zollen." Matthias Bader sei in der Halbzeitpause wegen Adduktorenproblemen ausgewechselt worden, fügte Lieberknecht an. Im Hinblick auf mögliche Neuzugänge sagte der Trainer: "Wir werden mit Sicherheit was machen und hoffentlich den einen oder anderen noch finden."

13.01.24, 20:24 Uhr: Lilien tapfer, aber chancenlos gegen BVB

Darmstadt 98 hat am Samstagabend den Jahresauftakt in der Bundesliga gegen Borussia Dortmund verloren. Die Lilien unterlagen dem BVB mit 0:3, Julian Brandt (24.), Marco Reus (77.) und Youssoufa Moukoko (90.+3) trafen für die individuell einfach stärkeren Gäste. Darmstadt präsentierte sich trotz der Niederlage vor allem in der zweiten Halbzeit ordentlich und erspielte sich einige Möglichkeiten. Die beste Gelegenheit ließ Luca Pfeiffer in der 64. Minute aus, als er völlig freistehend drei Meter vor dem Tor einen Kopfball nicht im Kasten unterbrachte.

13.01.24, 18:10 Uhr: Lilien starten mit Maglica in der Abwehr

Darmstadt 98 geht mit einer Dreierkette ins Spiel gegen Borussia Dortmund (18.30 Uhr). Darin spielen Clemens Riedel, Christoph Klarer und der zurückbeorderte Matej Maglica. Im Mittelfeld startet Kapitän Fabian Holland im Vergleich zum letzten Spiel in Hoffenheim. Auf die Bank rücken Klaus Gjasula und Thomas Isherwood.

So könnten die Lilien spielen:

Schuhen - Riedel, Klarer, Maglica - Bader, Franjic, Holland, Karic - Kempe - Pfeiffer, Skarke.

12.01.24, 14:23 Uhr: Lilien mit Personalsorgen gegen BVB

Der SV Darmstadt 98 startet angeschlagen ins neue Fußballjahr. Gegen Borussia Dortmund am Samstag (18.30 Uhr) werden neben den Langzeitverletzten Fraser Hornby, Braydon Manu und Marvin Mehlem auch Aaron Seydel, Fabian Nürnberger und Mathias Honsak nicht zur Verfügung stehen. Das sagte Trainer Torsten Lieberknecht auf der Pressekonferenz am Freitag. Die zuletzt angeschlagenen Christoph Zimmermann, Fabian Holland und Oscar Vilhelmsson sind hingegen wieder dabei. Für Hornby ist laut Lieberknecht sogar die Saison vorzeitig beendet.

12.01.24, 10:10 Uhr: Wehlmann vor Engagement in Kiel

Der ehemalige Darmstädter Sportdirektor Carsten Wehlmann steht offenbar vor einer Rückkehr zu Holstein Kiel. Wie die Bild-Zeitung am Freitag berichtet, soll der 51-Jährige dort im Sommer das Amt des scheidenden Sport-Geschäftsführers Uwe Stöver übernehmen. Demnach soll Wehlmann, der seinen Job bei den Lilien gekündigt hatte und dann freigestellt wurde, sogar schon einen Vertrag unterschrieben haben. Der gebürtige Hamburger kennt sich bei Holstein bestens aus. Zwischen 2009 und 2018 arbeitete er bei den Störchen abwechselnd als Scout und Torwart-Trainer.

12.01.24, 07:43 Uhr: BVB in Darmstadt mit Sancho

Dortmunds Rückkehrer Jadon Sancho wird voraussichtlich schon am Samstag (18.30 Uhr) beim Auswärtsspiel gegen Darmstadt 98 im Kader des BVB stehen. Der Offensivspieler, der erst am Donnerstag auf Leihbasis von Manchester United zu den Westfalen gewechselt war, soll möglichst direkt durchstarten. "Ich habe keine Zeit, er hat keine Zeit, wir haben keine Zeit", sagte BVB-Trainer Edin Terzic, der in der Rückrunde von den BVB-Urgesteinen Nuri Sahin und Sven Bender unterstützt wird, bei Sky. "Sancho ist ein Spieler ist, der besondere Dinge auf dem Platz macht", so Terzic. Die Lilien sollten gewarnt sein.

11.01.24, 07:55 Uhr: Klarer freut sich auf Dortmund

Lilien-Innenverteidiger Christoph Klarer geht voller Vorfreude ins Heimspiel am Samstag (18.30 Uhr) gegen Borussia Dortmund. Gegen das vermeintliche Topteam vom BVB wird zwar viel Arbeit auf die Defensive von Darmstadt 98 zukommen, wie Klarer am Mittwoch unterstrich. Es mache aber "unfassbar Bock, sich mit den Besten im Lande, den Besten in Europa zu messen". Es sei wichtig, "selbstbewusst in Spiel zu gehen" und dann einen guten Start ins Jahr 2024 zu erwischen. Das simple Erfolgsrezept: "Die Anzahl an Gegentoren reduzieren und uns mehr Torchancen herausspielen."

10.01.24, 18:24 Uhr: Klarer: Gegen BVB nicht um Trikot betteln

Christoph Klarer will nach dem Spiel gegen Borussia Dortmund nicht um das Trikot eines BVB-Topstars "betteln". Das sagte der Lilien-Innenverteidiger im Pressegespräch nach dem öffentlichen Training am Mittwoch. "Dafür habe ich dann auch zu viel Stolz." Stattdessen wolle Klarer sich das besondere Souvenir verdienen, er mache das immer ergebnisabhängig. Und sollte es am Samstagabend (18.30 Uhr) nicht mit der Topleistung funktionieren, hat der Österreicher schon eine alternative Verwendung für sein eigenes Trikot: "Dann behalte ich es und gebe es zu Hause meiner Mama."

10.01.24, 17:00 Uhr: Ex-Lilie Tietz froh über Wechsel

Der ehemalige Darmstädter Stürmer Philipp Tietz hat am Mittwoch noch einmal betont, dass der Wechsel von den Lilien zum FC Augsburg der richtige Schritt gewesen sei. Der 26-Jährige brauchte bei den Fuggerstädtern zwar etwas Anlaufzeit, inzwischen ist er aber absoluter Stammspieler und nach drei Toren sogar im Notizbuch von Bundestrainer Julian Nagelsmann gelandet. "Ich bin mit einem tränenden Auge gegangen. Jetzt sind wir aber extrem dankbar, dass wir hier sein dürfen", sagte Tietz dem Kicker. Das Thema DFB-Elf versuche er aktuell noch auszublenden. "Ich habe aber einen Traum mehr."

10.01.24, 15:42 Uhr: Bericht: Wehlmann zieht’s nach Hannover

Carsten Wehlmann, bis vor kurzem noch Sportlicher Leiter von Darmstadt 98, scheint mit Zweitligist Hannover 96 anzubandeln. Das mutmaßt zumindest das Darmstädter Echo. Das Blatt will wissen, dass sich der 52-Jährige einem norddeutschen Zweitligisten anschließen wird – und geht nach dem Ausschlussverfahren vor. Beim FC St. Pauli sitzt Sportchef Andreas Bornemann fest im Sattel, beim SV Werder Bremen ist Clemens Fritz der neue starke Mann. Den HSV schließt das Echo ebenso als Ziel aus wie Holstein Kiel, wo Wehlmann vor seinem Wechsel nach Darmstadt schon aktiv war. "Realistisch betrachtet" bliebe also nur Hannover 96 übrig, so das Blatt. Welche Position er beim Martin-Kind-Klub übernehmen soll, sei noch unklar. Wehlmann wollte sich auf Anfrage des hr-sport nicht zu dem Bericht äußern.

