Heimspiel gegen Fürth Darmstadt 98 – Fürth: Bölle-Faktor soll düstere Rückrunden-Bilanz aufpolieren Stand: 04.04.2025 07:05 Uhr

Der SV Darmstadt 98 ist in der Rückrunden-Tabelle der 2. Bundesliga Letzter - was die Lilien reichlich wurmt. Nur gut, dass am Wochenende endlich wieder ein Heimspiel am Böllenfalltor ansteht.

Sage und schreibe sieben Niederlagen, ein Remis und gerade einmal zwei Siege: So mager sieht die Rückrunden-Bilanz des SV Darmstadt 98 aus. Das macht in der Endabrechnung in der Tabelle der zweiten Saison-Hälfte: Rang 18. Autsch. Das Gute aus Sicht der Lilien ist aber: Am Samstag (13 Uhr) steht gegen die SpVgg Greuther Fürth mal wieder ein Heimspiel an. Und das ist aus südhessischer Sicht ein Grund für Optimismus.

Denn die einzigen beiden Pflichtspiel-Siege im Kalenderjahr 2025 holten die 98er am heimischen Böllenfalltor. Es waren zudem auch noch die vergangenen beiden Partie gegen den Karlsruher SC (3:0) und den FC Schalke 04 (2:0). Gleichzeitig waren beides auch überzeugende Siege, die mit dafür sorgten, dass die Abstiegs-Sorgen in Darmstadt zwar weiterhin nicht völlig verflogen sind, aber eben auch keinesfalls erdrückend.

Kohfeldt: "Darauf freue ich mich jetzt schon"

Sieben Punkte haben die Lilien Vorsprung auf den Relegationsplatz, mit dem dritten Heimsieg in Folge könnte sich das Team von Trainer Florian Kohlfeldt, bei dem es unter der Woche eine interne Teamsitzung gab, weiter absetzen. Der Bölle-Faktor soll es bei den Südhessen also richten. "Schon gegen Karlsruhe und Schalke war die Unterstützung ein Faktor", betonte Kohfeldt vor der Partie. "Das werden wir auch am Samstag haben. Darauf freue ich mich jetzt schon.“

Das Band mit den Fans, es stimmt in Darmstadt - trotz der miesen Ergebnisse im neuen Kalenderjahr. Für Kohfeldt ein wichtiger Umstand. "Ich finde, das ist eine Entwicklung, die ich herausheben möchte", betonte der 42-Jährige. "Zu Beginn war das Verhältnis zumindest angespannt." Besonders in den Heimspielen gegen Karlsruhe und gegen Schalke war das nicht der Fall, da wurde das Bölle wieder zur Festung.

Klassenerhalt? Am besten so früh, wie möglich

Trotz der zwei Heimsiege ist die Gefahr vor dem Gang in Drittklassigkeit aufgrund der desaströsen Auswärts-Bilanz in 2025 in Darmstadt aber weiter nicht komplett gebannt. Gegen Fürth soll das Abstiegsgespenst mit einem Heimsieg jetzt fast komplett vertrieben werden. "Wir haben die Möglichkeit, dieses Thema relativ frühzeitig zu beenden", betonte Kohfeldt, der gegen Fürth wieder auf Angreifer Fraser Hornby bauen kann. "Aber das Fenster dafür geht auch irgendwann zu."

Das Motto und die Rechnung des Lilien-Coaches lautet daher wie folgt: "Wir wollen, wenn möglich, das an den nächsten zwei Spieltagen schaffen. Wenn nicht, machen wir es danach." Ein Sieg gegen Fürth mit dem Bölle-Faktor als Hilfe wäre der perfekte Start dafür.

So könnte Darmstadt gegen Fürth spielen: