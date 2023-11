News im Ticker Darmstadt 98: +++ FCK trennt sich von Ex-Lilien-Coach Schuster +++ Manu wird konservativ behandelt +++ Baumgart erwartet Schneckenrennen +++ Stand: 30.11.2023 15:34 Uhr

30.11.23, 15:34 Uhr: Schuhen vor Comeback gegen Köln

Darmstadt 98 kann beim Bundesliga-Heimspiel gegen den 1. FC Köln am Freitagabend (20.30 Uhr) wieder auf Marcel Schuhen setzen. Der Lilien-Torhüter fiel zuletzt wegen einer Oberschenkelverletzung aus. Schuhen ist seit Dienstag wieder normal im Mannschaftstraining dabei und wird aller Voraussicht nach gegen Köln wieder im Tor stehen, versicherte SV98-Trainer Torsten Lieberknecht bei der Pressekonferenz am Donnerstag. In der Abwehr muss Lieberknecht wieder umbauen, da Christoph Zimmermann (Risswunde am Sprunggelenk) ausfällt. Dafür ist Christoph Klarer nach seiner abgesessen Gelbsperre wieder eine Option.

Marcel Schuhen im Spiel gegen Mainz.

30.11.23, 11:50 Uhr: FCK trennt sich von Ex-Lilien-Coach Schuster

Der 1. FC Kaiserslautern hat sich überraschend von Trainer Dirk Schuster getrennt. Dies teilte der seit fünf Spielen sieglose Zweitligist am Donnerstag mit. Ex-Lilien-Coach Schuster hatte das Amt im Mai 2022 übernommen und die Roten Teufel kurz darauf in die 2. Bundesliga geführt. Wie der 55-Jährige wurde auch dessen Assistent Sascha Franz von seinen Aufgaben entbunden. «Der FCK reagiert mit der Freistellung der Trainer auf die aktuelle sportliche Lage in der Pfalz", teilte der Verein mit.

Dirk Schuster hat immer noch eine besondere Bindung zu Darmstadt 98.

29.11.23, 17:58 Uhr: Manu wird konservativ behandelt

Braydon Manu von Darmstadt 98 wird sich zunächst keiner Operation unterziehen, um seine Sprunggelenksprobleme zu beheben. Das teilte der Verein am Mittwoch mit. Demnach soll Manu konservativ behandelt werden. Eine Rückkehr ins Teamtraining sei im Laufe der Winterpause angedacht, meldeten die Lilien. Der 26-jährige Offensivmann hat in dieser Saison erst drei Pflichtspiele für Darmstadt absolvieren können. Vor seiner Sprunggelenksverletzung hatte ihn eine Mandelentzündung geplagt.

29.11.23, 14:30 Uhr: Baumgart erwartet Schneckenrennen

Köln-Trainer Steffen Baumgart rechnet vor dem Kellerduell beim SV Darmstadt 98 (Freitag, 20.30 Uhr) mit einem engen Abstiegskampf bis zum Saisonende. "Das Schneckenrennen wird so bleiben", sagte der Coach des Tabellenletzten. Angesichts der Tatsache, dass Köln nach zwölf Spielen nur sechs und Darmstadt neun Punkte hat, erklärte Baumgart: "Irgendwann spielst du auch mal gegeneinander. Und irgendeiner muss dann ja mal einen Punkt kriegen. Entweder kriegt Darmstadt Punkte oder wir. Das werden wir nicht verhindert kriegen."

Steffen Baumgart

29.11.23, 11:55 Uhr: Schuhen zurück im Training

Lilien-Stammtorhüter Marcel Schuhen ist am Dienstag ins Training von Darmstadt 98 zurückgekehrt. Der 30-Jährige, der die Partie beim SC Freiburg (1:1) wegen eines Pferdekusses verpasst hatte, absolvierte die komplette Einheit und dürfte im Heimspiel am Freitag (20.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln wieder zwischen den Pfosten stehen. Nicht mit dabei waren hingegen Innenverteidiger Christoph Zimmermann (Risswunde) sowie die beiden Offensivkräfte Fraser Hornby und Braydon Manu (beide Sprunggelenksprobleme). Für das Trio kommt ein Einsatz wohl zu früh.

29.11.23, 11:09 Uhr: Lilien-Spiel gegen Köln "zum Genießen"

Beim SV Darmstadt 98 steigt die Vorfreude auf das Keller-Duell am Freitag (20.30 Uhr) gegen den 1. FC Köln am heimischen Böllenfalltor. "Solche Spiele wie am Freitagabend sind zum Genießen", betonte der ehemalige Kölner Matthias Bader am Dienstag in einer Medienrunde. Auch gegen die Kölner wollen die Südhessen wieder etwas defensiver agieren. "Wir stehen allgemein etwas ruhiger. Wir wollten nicht mehr ganz so krass hoch anlaufen und nicht mehr auf Teufel komm raus auf den Ballgewinn gehen", erklärte Bader.

28.11.23, 17:31 Uhr: Bader: "Geht defensiv in die richtige Richtung"

Lilien-Profi Matthias Bader hat sich in einer Medienrunde am Dienstag zum Defensivspiel seiner Mannschaft geäußert. "Ich glaube, wir haben es in den letzten beiden Spielen ganz gut umgesetzt. Wenn man die Entwicklung sieht, dann geht das defensiv auf jeden Fall in die richtige Richtung", so Bader. Die Lilien hatten zuletzt zwei Unentschieden in Folge eingefahren und dabei nur ein Gegentor kassiert. Am Freitag (20:30 Uhr) kommt Tabellenschlusslicht 1. FC Köln, die Lilien sind Tabellen-Fünfzehnter.

28.11.23, 07:18 Uhr: Baumgart mit Hommage an "seinen Klaus"

Kölns Trainer Steffen Baumgart hat die Spielweise von Darmstadt 98 am Montag in einer Presserunde verteidigt. Die Lilien, die mit 34 Gelben und vier Roten Karten mit großem Abstand Letzter der Fairness-Tabelle sind, seien keine Tretertruppe, unterstrich Baumgart. "Das hat nichts mit unfair zu tun, sondern mit Abstiegskampf. Ich sehe Darmstadt sehr aggressiv, aber nicht unfair." Baumgart hob vor allem Klaus Gjasula hervor, der in der Saison 2019/20 unter Trainer Baumgart beim SC Paderborn mit 17 Gelben Karten einen ewigen Bundesliga-Rekord aufgestellt hatte. "Mein Klaus spielt bei ihnen. Wenn Klaus Gjasula bei dir spielt, bist du automatisch mit fünfzehn Karten im Jahr dabei. Trotzdem ist er kein unfairer Spieler."

27.11.23, 14:45 Uhr: Brunst: Der Bundesliga-Torwart, der früher nicht fangen konnte

Lilien-Torhüter Alexander Brunst kam mit schweren motorischen Einschränkungen auf die Welt und konnte lange nicht mal greifen. Dass er nun bei Darmstadt 98 sein Bundesliga-Debüt feierte, ist der Höhepunkt einer unglaublichen Geschichte, wie Sie hier nachlesen können.

27.11.23, 08:39 Uhr: Lilien-Highlights im Video

Trainer-Rückkehr, Debütant im Tor und wichtiger Auswärtspunkt: Der SV Darmstadt erkämpft sich ein 1:1 beim SC Freiburg und verhindert den Absturz in die Abstiegsränge. Die Highlights der Partie gibt es an dieser Stelle im Video.

25.11.23, 18:22 Uhr: Brunst: Ein Traum ist in Erfüllung gegangen

Lilien-Torwart Alexander Brunst hat nach seinem Bundesliga-Debüt beim SC Freiburg von der Erfahrung geschwärmt. "Heute ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Ich habe zehn Jahre Anlaufzeit für mein Bundesliga-Debüt gebraucht, habe aber nie dran gezweifelt und hart dran gearbeitet", sagte der Schlussmann am ARD-Mikro. "Es hat schon mehr gekribbelt als vor dem Zweitliga-Debüt. Hier einen Punkt zu holen, das schafft nicht jeder. Es ist mein Job, da zu sein, aber ich habe mich gefreut, meinen Teil zum Punktgewinn beigetragen zu haben." Brunst hatte in der Nachspielzeit eine Kopfball-Chance von Maximilian Eggestein entschärft. Hier geht es zu allen Stimmen:

25.11.23, 18:18 Uhr: Risswunde bei Zimmermann

Lilien-Verteidiger Christoph Zimmermann musste nach einem unglücklichen Zweikampf in Freiburg vorzeitig vom Feld. "Christoph Zimmermann ist im Krankenhaus. Er hat eine Riesen-Risswunde an der Achillessehne, die wohl nicht nur lang, sondern auch tief ist", sagte Trainer Torsten Lieberknecht nach dem Spiel am ARD-Mikrofon. Über die Ausfallzeit wollten die Südhessen vorerst nicht spekulieren. "Es liegt keine strukturelle Verletzung bei Zimbo vor, dennoch werden wir vorerst auf ihn verzichten müssen. Wir hoffen, dass seine Wunde schnell verheilt und er bald wieder einsatzfähig ist", wurde Carsten Wehlmann, der sportliche Leiter der Lilien, am Sonntagmorgen zitiert.

Christoph Zimmermann musste gegen Freiburg mit der Trage vom Feld gebracht werden.

25.11.23, 17:25 Uhr: SV98 holt Punkt in Freiburg

Der SV Darmstadt 98 hat am Samstag einen Punkt aus dem Breisgau entführt. Die Südhessen trotzten dem gastgebenden SC Freiburg ein 1:1 (1:1) ab. Mathias Honsak brachte die Lilien in Führung (18.), Lucas Höler glich noch in der ersten Hälfte für den SCF aus (35.). Es war keine hochklassige Partie, nach dem Seitenwechsel aber immerhin eine intensive. Die Freiburger hatten mehr vom Spiel, die Lilien aber die besseren Konterchancen. Marvin Mehlem (65.) und Honsak verpassten das 2:1 jeweils nur knapp. Christoph Zimmermann musste mit einer offenen Fleischwunde ins Krankenhaus (58.).

25.11.23, 14:23 Uhr: Schuhen muss pausieren

Der SV Darmstadt 98 muss im Auswärtsspiel in Freiburg am Samstag wie befürchtet auf Keeper Marcel Schuhen verzichten. Der Schlussmann hatte sich im Training einen Pferdekuss zugezogen, der ihn nun außer Gefecht setzt. Für ihn rückt Alexander Brunst zu seinem Bundesliga-Debüt in die Startelf. Im Sturm erhält Aaron Seydel überraschend den Vorzug vor Luca Pfeiffer, der auf der Bank Platz nimmt.

So spielen die Lilien in Freiburg

24.11.23, 14:24 Uhr: Streich lobt die Lilien

Freiburg-Trainer Christian Streich hat für den kommenden Gegner Darmstadt 98 lobende Worte gefunden. "Das ist eine sehr ordentliche Bundesliga-Mannschaft, die es mutig spielt", sagte Streich in der Pressekonferenz. "Man hat das Gefühl, dass sie denken: 'Wir haben nichts zu verlieren, wir spielen es einfach.' Und das tun sie und zwar nicht selten richtig gut." Die Lilien seien "eine spielerisch gute Mannschaft", so Streich. "Das wird eine richtige Aufgabe."

23.11.23, 14:51 Uhr: Freiburg mit Personalsorgen

Merlin Röhl ist mit einer Verletzung von der deutschen U21-Nationalmannschaft zurückgekehrt und verschärft die ohnehin schon angespannte Personallage des SC Freiburg. Der zuletzt formstarke Mittelfeldspieler wird wegen einer Gewebeverletzung im Bereich der Achillessehne "aller Wahrscheinlichkeit nach ausfallen", sagte SC-Trainer Christian Streich vor dem Spiel gegen den SV Darmstadt 98 am Samstag (15.30 Uhr). "Die Situation ist in den letzten Wochen nicht besser geworden", so der Coach am Donnerstag weiter. Neben Röhl fallen auch Leistungsträger wie Kapitän Christian Günter oder Maximilian Philipp aus.

Auch Merlin Röhl fällt gegen die Lilien aus

23.11.23, 13:02 Uhr: Lieberknecht bedankt sich für Anteilnahme

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht hat sich für die Anteilnahme nach dem Schlaganfall seiner Frau Simone bedankt. "Wir haben viele Zuschriften bekommen und es war hilfreich zu sehen, wer in solchen Momenten an uns denkt", sagte der Coach auf der Pressekonferenz vor dem Spiel beim SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr). Frau Lieberknecht habe sich schon gut erholt "und wir arbeiten weiterhin daran, dass es noch besser wird", so der 50-Jährige.

Der Darmstädter Coach hatte nach dem Schlaganfall seiner Frau eine Pause eingelegt. Beim Spiel gegen den FSV Mainz übernahm Co-Trainer Ovid Hajou. In Freiburg kehrt Lieberknecht nun zurück auf die Trainerbank.

23.11.23, 12:46 Uhr: Lilien bangen um Schuhen

Darmstadt 98 bangt vor dem Bundesliga-Auswärtsspiel beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr) um die Einsätze von Marcel Schuhen und Stürmer Fraser Hornby. Schuhen hat beim Training am Mittwoch einen Schlag auf den Oberschenkel bekommen. Jetzt müsse abgewartet werden, wie stark die Einblutung ist, sagte Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht am Donnerstag bei der Pressekonferenz. Offensivspieler Hornby war im Training umgeknickt. Diagnose: Knochenödem im Sprunggelenk. Definitiv fehlen wird Christoph Klarer (Gelbsperre). Vorsichtige Entwarnung gab Lieberknecht bei Stürmer Oscar Vilhelmsson. Nach seinen Leistenproblemen würde es beim jungen Schweden gut aussehen, dass er gegen Freiburg spielen kann.

22.11.23, 14:39 Uhr: Lilien trauern um Lothar Buchmann

Darmstadts ehemaliger Cheftrainer Lothar Buchmann ist in der Nacht auf Dienstag im Alter von 87 Jahren verstorben. Das gaben die Lilien am Mittwoch bekannt und drückten gleichzeitig ihr Mitgefühl aus. Buchmann übernahm im November 1976 bei den Südhessen den Posten als Cheftrainer und führte das Team 1978 erstmals in die Bundesliga. Auch deswegen wurde er in Darmstadt zu einer prägenden Figur der Vereinsgeschichte.

21.11.23, 17:37 Uhr: Vilhelmsson pausiert wegen Leistenproblemen

Darmstadts Angreifer Oscar Vilhelmsson konnte beim Mannschaftstraining am Dienstag nicht teilnehmen. Der Stürmer fehlte wegen Leistenproblemen. Die Lilien gaben darüber hinaus an, dass bei Vilhelmsson keine Gehirnerschütterung vorliegen würde. Das hatte der schwedische Fußballverband am Sonntag mitgeteilt, nachdem Vilhelmsson beim Spiel der U21-Mannschaft vorzeitig ausgewechselt werden musste. Ob der Offensivspieler der Lilien für das Spiel am Samstag (15.30 Uhr) beim SC Freiburg einsatzfähig ist, ist noch nicht bekannt.

20.11.23, 16:50 Uhr: Lieberknecht zurück auf dem Trainingsplatz

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht ist am Montag auf den Trainingsplatz in Darmstadt zurückgekehrt. Zuletzt hatte der 50-Jährige gefehlt, weil er wegen eines Schlaganfalls seiner Frau bei seiner Familie weilte. "Unser Cheftrainer ist zurück am Böllenfalltor und hat mit seiner Mannschaft die Vorbereitung auf das Spiel in Freiburg aufgenommen", schrieb der Verein. Beim 0:0 gegen Mainz 05 vor der Länderspielpause war Lieberknecht von Co-Trainer Ovid Hajou vertreten worden.

20.11.23, 10:40 Uhr: Zimmermann: Müssen stabiler stehen

Darmstadt 98 hat in der Bundesliga aktuell die meisten Gegentore kassiert: 32 Stück in elf Spielen. Lilien-Abwehrspieler Christoph Zimmermann fordert daher, "stabiler zu stehen". Im Interview mit dem Sportmagazin Kicker sagte er weiter: "Wir können nicht jedes Mal drei Tore schießen, um überhaupt zu punkten." In der Bundesliga sei ein höheres Tempo im Spiel gegeben. Dafür müsse man "physisch bereit sein", so der Abwehrspieler der Darmstädter. Am Samstag (15.30 Uhr) geht es für die Lilien zum SC Freiburg. Die Breisgauer gehören mit nur 14 Toren zu den offensiv schwächsten Teams der Liga.

20.11.23, 07:34 Uhr: Gehirnerschütterung bei Vilhelmsson

Lilien-Stürmer Oscar Vilhelmsson hat sich beim Spiel der schwedischen U21-Nationalmannschaft am Freitagabend eine Gehirnerschütterung zugezogen. Das gab das Nationalteam am Sonntag bekannt. Vilhelmsson musste deswegen nach 40 Minuten wieder ausgewechselt und sei nach der Partie zurück nach Darmstadt gereist, um sich dort zu erholen, heißt es in dem Bericht weiter. Ob der Stürmer beim kommenden Bundesligaspiel gegen den SC Freiburg (Samstag, 15.30 Uhr) spielen kann, ist noch unklar.

18.11.23, 10:14 Uhr: Vilhelmsson verletzt sich bei Nationalteam

Darmstadts Offensivspieler Oscar Vilhelmsson hat sich bei der Partie der schwedischen gegen die finnische U21-Nationalmannschaft am Freitagabend verletzt. Vilhelmsson wurde zur zweiten Halbzeit eingewechselt, musste aber nach 40. Minuten das Feld schon wieder verlassen. Wie schwer die Verletzung ist, ist noch nicht bekannt. Der Stürmer soll am Abend noch vom Quartier der schwedischen U21-Nationalmannschaft abgereist sein.

Oscar Vilhelmsson verletzte sich bei der Partie der schwedischen U21-Nationalmannschaft.

15.11.23, 16:56 Uhr: Lilien-Trainingslager wieder in El Saler

Der SV Darmstadt 98 wird sein Wintertrainingslager wieder im spanischen El Saler ausrichten. Das gab der Bundesligist am Mittwochmittag bekannt. Vom 2. bis zum 7. Januar werden sich die Lilien in dem Küstenort (südlich von Valencia) auf die Rückrunde vorbereiten. Bereits 2019 und im vergangenen Winter waren die Südhessen dort zu Gast. "Wir finden in El Saler optimale Trainingsbedingungen vor und sind davon überzeugt, dass wir uns dort bestmöglich auf die verbleibenden 18 Spiele vorbereiten können", sagte Michael Stegmayer, der Leiter Organisation Lizenzspielerabteilung, zu der Entscheidung. Gegen wen die Lilien ihre Testspiele in der Zeit bestreiten werden, steht noch nicht fest.

Die Lilien bereiten sich im spanischen El Saler auf die Rückrunde vor.

