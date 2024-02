Kalicki schlägt Nolte Bob-EM: Gold und Silber gehen nach Hessen Stand: 02.02.2024 10:51 Uhr

Doppelter Hessen-Jubel bei den Bob-Europameisterschaften in Lettland: Die Wiesbadenerin Kim Kalicki schnappt sich Gold, Laura Nolte aus Frankfurt fährt zu Silber. Auch die Bronze-Medaille geht nach Deutschland.

Erfolgreicher Auftakt in das erste Saisonhighlight vor der Heim-WM: Bei den Bob-Europameisterschaften im lettischen Sigulda haben die deutschen Frauen beim Zweier-Sieg von Kim Kalicki am Freitagmorgen alle Podestplätze belegt. Zusammen mit Anschieberin Leonie Fiebig eroberte die Wiesbadenerin Kalicki im zweiten Durchgang besonders durch einen starken Start mit Streckenbestzeit (50,66 Sekunden) den obersten Platz auf dem Treppchen.

"Die gute Startzeit hat uns gerettet", sagte Kalicki, die sich nach dem Rennen unzufrieden über ihre Leistung gezeigt hatte: "Die Fahrten waren okay, aber noch weit weg von gut." Es war das zweite EM-Gold der Weltmeisterin von 2023.

Im Gesamt-Weltcup hat Nolte die Nase vorn

Das Podest beim EM-Rennen, das auch in die Weltcup-Wertung eingeht, rundeten Olympiasiegerin Laura Nolte (+0,04 Sekunden) und Lisa Buckwitz (+0,12) ab. Die Frankfurterin Nolte, die nach dem ersten Durchgang noch vorne gelegen hatte, behielt die Führung im Gesamt-Weltcup. Zweite in der Wertung: natürlich Kalicki.

Damit hält die deutsche Siegesserie weiter an. In der bisherigen Saison gingen die zwei vordersten Plätze bisher stets an deutsche Athletinnen, nur den dritten Platz gaben die BSD-Fahrerinnen bisher zweimal aus der Hand. Die WM steigt Ende Februar bis Anfang März in Winterberg.