BC Marburg kämpft um die Playoffs BC Marburg kämpft um Playoffs: Sekt oder Selters in Osnabrück Stand: 14.03.2025 11:20 Uhr

Es ist Crunchtime in der Basketball-Bundesliga der Frauen, für den BC Marburg geht es im letzten Saisonspiel um den Einzug in die Playoffs. Dafür muss aber ein bisschen was zusammen kommen.

Bei den Basketballerinnen des BC Marburg schnurrt die gesamte Bundesliga-Saison auf den letzten Spieltag zusammen. 22. Spieltag, Platz neun, sieben Siege bei 14 Niederlagen – und nun die Chance, auf den letzten Metern doch noch den Sprung in die Playoffs zu schaffen. Mehr Crunchtime geht wirklich nicht.

Das Problem: Für den Playoff-Einzug braucht der BC am Samstag (19 Uhr) einen Sieg beim Viertplatzierten aus Osnabrück, zudem müssen die Hessinnen auf einen Ausrutscher der achtplatzierten Nördlingerinnen gegen den Tabellenletzten Freiburg hoffen.

"Wir geben nicht auf"

"Wir haben immer noch eine Chance auf die Playoffs. Leider gibt es Faktoren, die wir nicht beeinflussen können. Aber wir wissen, dass wir mit allen Teams mithalten können, und deshalb geben wir nicht auf“, gibt sich Trainer José Araújo kämpferisch.

Immerhin den Flow haben die Marburgerinnen auf ihrer Seite. Denn zum Jahreswechsel sah es nicht unbedingt danach aus, dass sie bis zum Schluss noch um die Teilnahme an der Endrunde der besten Acht mitspielen würden. Drei Siege und zehn Niederlagen standen zu Buche, doch der BC startete mit einem Heimsieg ins neue Jahr und holte später drei Siege in Folge gegen die direkte Konkurrenz.

"Wir fokussieren uns auf unser Spiel"

Eine Aufholjagd, die nun belohnt wird? "Wir werden uns ganz auf unser Spiel fokussieren und nicht darauf, was Nördlingen in Freiburg macht", sagt Araujo. "Wir wollen einfach eine gute Trainingswoche mit guter Stimmung gut zu Ende bringen." Alles ganz normal also, am außergewöhnlichsten Spieltag des Jahres.