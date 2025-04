Basketball-Bundesliga Basketball-Bundesliga: Skyliners Frankfurt feiern Heimsieg gegen Oldenburg Stand: 09.04.2025 21:56 Uhr

Die Skyliners Frankfurt legen gegen Oldenburg mit einem starken zweiten Viertel den Grundstein für den Sieg. Der Klassenerhalt ist damit nur noch Formsache.

Erfolgreicher Mittwochabend für die Skyliners Frankfurt: Die Hessen besiegten Oldenburg in heimischer Halle mit 83:72 (50:34).

Nach einem punktearmen Beginn drehten die Frankfurter nach und nach auf. Besonders das zweite Viertel mit einer beeindruckenden Ausbeute von 30 Punkten war dabei der Grundstein für den Erfolg. Denn im Anschluss brachten die Skyliners ihren Vorsprung sicher ins Ziel.

Klassenerhalt so gut wie sicher

Weil Tabellen-Schlusslicht Göttingen im Parallelspiel gegen Hamburg verlor, ist der Klassenerhalt in der Basketball-Bundesliga für die Frankfurter nun so gut wie perfekt. Bereits am kommenden Spieltag könnte die nächste Erstliga-Saison auch rechnerisch in trockenen Tüchern sein.

Für die Skyliners geht es mit zwei Heimspielen weiter: Am Samstag (18.30 Uhr) kommt Bonn in die Ballsporthalle, am Donnerstag darauf (20 Uhr) die Sewolves aus Rostock.