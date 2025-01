Umworbener Torjäger macht den Unterschied Ausgerechnet Marmoush: Torjäger schießt Eintracht Frankfurt zum Sieg auf St. Pauli Stand: 11.01.2025 17:26 Uhr

Die Eintracht beendet beim FC St. Pauli ihre Negativserie - dank Omar Marmoush. Der von Manchester City umworbene Torjäger trifft auch an alter Wirkungsstätte. War's sein letztes Tor für die Hessen?

Ausgerechnet. Kein anderes Wort fiel wohl im Zusammenhang mit dem Frankfurter Auftritt beim FC St. Pauli am Samstag häufiger. Ausgerechnet Omar Marmoush. Der Eintracht-Torjäger, der alsbald gerne in der Premier League für Manchester City spielen würde, schoss am Hamburger Millerntor einen knappen und durchaus glücklichen Erfolg der Hessen heraus. Das Tor des Ägypters in der 32. Minute reichte der Eintracht zum 1:0 (1:0)-Erfolg. In der Tabelle behauptete die Mannschaft von Trainer Dino Toppmöller, die damit auch ihre fünf Pflichtspiele andauernde Sieglos-Serie beendete, den dritten Platz.

ManCity nimmt Kontakt zur Eintracht auf

Weil Manchester City mit der Eintracht zwar "Kontakt aufgenommen und Interesse bekundet hat", wie der Frankfurter Sportvorstand Markus Krösche vor dem Anpfiff bestätigte, aber laut hr-sport-Informationen am Samstag weiterhin kein Angebot vorlag, stand der wechselwillige Marmoush natürlich in der hessischen Startelf.

Beeindruckt schien der Torjäger von den zuletzt nicht nur für den Club, sondern vor allem für ihn turbulenten Tagen aber nicht. Schon nach drei Minuten hatte er zweimal aufs Tor geschossen, bis zur Pause gab er sieben Versuche ab. Und landete dabei einen Volltreffer. Nach einer Hereingabe des auffälligen rechten Flügelläufers Rasmus Kristensen verschaffte sich Marmoush an ehemaliger Wirkungsstätte mit zwei eiligen Kontakten erst den nötigen Freiraum, um dann den Ball aus spitzem Winkel sehenswert in den Winkel zu knallen (32.).

Marmoush stellt Gekas-Rekord ein

Ein Tor, wie es Top-Stürmer erzielen, präzise, hart, voller Selbstvertrauen. Genauso eben, wie es Marmoush in dieser Fabelsaison in aller Regelmäßigkeit gelingt. Es war bereits der 14. Ligatreffer des 25-Jährigen, mit dem er gleichzeitig den Eintracht-Hinrundenrekord von Theofanis Gekas (Saison 2010/11) einstellte. Doch war's seine letzte Bude für die Hessen? Bei der Eintracht rechnet man in den nächsten Tagen mit einem Angebot aus England, Sportchef Krösche wird rund 80 Millionen Euro fordern. Sind die Citizens im Ansatz bereit, diese Summe zu zahlen, könnte es schnell gehen. Am Dienstag steht für die Eintracht das Heimspiel gegen den SC Freiburg an.

Doch zurück zur Partie beim Kiezclub: Denn auch ansonsten hatten die Hessen in Hälfte eins dicke Dinger, besonders der insgesamt schwach agierende Hugo Ekitiké. Der Franzose stand entweder knapp im Abseits (20.) oder brachte es fertig, den Ball unüberlegt an den Pfosten zu hämmern, statt ihn bewusst ins leere Tor zu schieben (28.). Während die Gäste in der Offensive also recht manierlich auftraten, wackelte die Abwehr im ersten Abschnitt aber doch einige Male zu oft. Morgan Guilavogui (23.), Jackson Irvine (38.) und Carlo Boukhalfa (45.+2), der den Pfosten traf, vergaben gute Gelegenheiten für die Hamburger.

Eintracht-Abwehr offenbart erstaunliche Löcher

Auch nach der Pause entwickelte sich ein flottes Spiel, in dem die Gäste spielerisch zwar minimal besser waren, in dem Kristensen einen Schuss ans Lattenkreuz setzte (64.), in dem leidenschaftliche Hamburger aber auch zu ihren Möglichkeiten kamen. Die Eintracht-Defensive war erstaunlich luftig aufgereiht, offenbarte immer wieder Lücken, St. Pauli hatte sich durchaus ein Remis verdient. Scott Banks etwa traf ebenfalls die Latte (83.). Und so zitterten sich die Frankfurter am Ende auch ein Stück weit zum so wichtigen Sieg. Vor allem dank Omar Marmoush. Ausgerechnet.