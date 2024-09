Slapstick, Stromausfall und Aufholjagd Aus 0:3 mach 5:3: Darmstadt 98 gewinnt spektakulär auf Schalke Stand: 20.09.2024 20:30 Uhr

In einem wilden Spiel liegen die Lilien zunächst fast aussichtslos zurück. Dann dreht Isac Lidberg auf und schießt die Südhessen zum ersehnten ersten Saisonsieg.

Darmstadt 98 hat das erste Auswärtsspiel mit Florian Kohfeldt spektakulär gewonnen: Die Lilien siegten am Freitagabend auf Schalke mit 5:3 (1:3). Für die Hausherren trafen Tobias Mohr (14. Minute), Moussa Sylla (34.) und Ron Schallenberg (39.). Für Darmstadt waren Fraser Hornby per Handelfmeter (45.+5), Isac Lidberg per Dreierpack (56./75./87.) und Sergio Lopez (90.+7) erfolgreich.

Sylla trifft im dritten Anlauf

Mit Fabian Nürnberger und Matej Maglica musste Kohfeldt gleich zwei krankheitsbedingte Ausfälle verkraften. Neuzugang Guille Bueno gab sein Startelf-Debüt als Linksverteidiger und holte sich schon kurz nach Anpfiff Gelb ab. Dieselbe Karte sah auch Aleksandar Vukotic kurz darauf - sein Foul an Amin Younes an der Strafraumgrenze hatte allerdings noch gravierendere Folgen. Denn Mohr lupfte den Freistoß sehenswert über die Mauer ins Tor, Marcel Schuhen konnte nur staunend zuschauen - 0:1 aus südhessischer Sicht (14.).

Das Spiel blieb jedoch zunächst das erwartete Krisen-Duell. Darmstadt gelang nach vorne fast gar nichts - die Ausnahme bildete ein beherzter Weitschuss von Killian Corredor, den Schalke-Keeper Justin Heekeren zunächst abprallen ließ und dann gerade noch vor Hornby wegfischen konnte (23.). Den Königsblauen fehlte nach schwachem Saisonstart allerdings auch sichtbar das Selbstvertrauen. So musste schließlich Lilien-Slapstick helfen: Sylla traf beim Abschlussversuch Kapitän Clemens Riedel, von dem der Ball an den Pfosten prallte. Syllas zweiten Schuss konnte Schuhen parieren, im dritten Anlauf drückte der Schalke-Stürmer die Kugel dann aber doch über die Linie (34.).

Hornby-Treffer und TV-Blackouts

Und es kam noch dicker für die Lilien: Ein Freistoß von Mohr landete bei Schallenberg, der den Ball vom rechten Fünfereck an Schuhen vorbei in die kurze Ecke beförderte (39.). Kurios: Weil kurz zuvor der Strom in der Schalker Arena ausgefallen war, gab es keine TV-Bilder des Treffers. Außerdem fiel vor Ort immer wieder das Flutlicht aus. In die Verwirrung hinein schafften die Lilien noch vor der Pause den Anschluss. Einen Handelfmeter nach VAR-Einsatz verwandelte Hornby sicher zum 1:3 (45.+5).

Der zweite Durchgang startete mit einer Doppel-Chance für die Gastgeber. Doch sowohl den Schuss von Younes als auch den Versuch von Kenan Karaman konnte Schuhen um den Pfosten lenken (51./53.). Mittenrein in den nächsten Ausfall der TV-Kameras gelang den Lilien der Anschluss: Nach einem Pfostentreffer von Klefisch setzten Luca Marseiler und Lidberg nach, der Schwede drückte den Ball schließlich über die Linie (56.). Nur drei Minuten später hatte Lidberg per Seitfallzieher gar die Chance zum Ausgleich, Heekeren parierte allerdings stark.

Lidberg dreht Partie endgültig

Während die Strom-Probleme auch den Videowürfel zeitweise schwarz bleiben ließen, brachte Kohfeldt mit Fynn Lakenmacher und Tobias Kempe noch mal frische Beine für die Offensive. Und wurde belohnt: In der 75. Minute eroberte Lidberg den Ball gegen den strauchelnden Marcin Kaminski, drang beherzt in den Strafraum ein und traf per Schlenzer zum 3:3.

Und damit nicht genug: Im Anschluss an eine Ecke kam der Ball zu - natürlich - Lidberg, der aus kurzer Distanz einschob und seine Mitspieler, seinen Trainer und die mitgereisten Fans kollektiv ausflippen ließ - 4:3 (87.)! Lopez setzte nach einem Konter sogar noch einen drauf und mit dem 5:3 den Schlusspunkt in einer wilden Partie (90.+7). Für Darmstadt 98 war es der erste Saisonsieg, die Lilien stehen nun bei fünf Punkten aus sechs Spielen.