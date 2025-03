Eintracht-Gegner Ajax Amsterdam im Check Ajax Amsterdam im Check: Die Star-Schmiede mit dem Feuerlöscher-König im Wappen Stand: 05.03.2025 07:39 Uhr

Mit Ajax Amsterdam wartet im Europa-League-Achtelfinale der niederländische Rekordmeister auf Eintracht Frankfurt. Der Klub hat eine bewegte Geschichte - und vielleicht das kurioseste Wappen des europäischen Fußballs.

Von Stephan Reich

Crunchtime: Eintracht Frankfurt trifft am Donnerstag um 21 Uhr im Europa-League-Achtelfinale auf den niederländischen Top-Klub Ajax Amsterdam. Verfolgen Sie das Spiel im Audio-Livestream.

Der Verein

Ajax Amsterdam, da wartet im Europacup ein klangvoller Name auf die Eintracht. Nur: Eigentlich heißt der Gegner der Hessen anders, offiziell nämlich Amsterdamsche Football Club Ajax, kurz: AFC Ajax, der Name Ajax Amsterdam ist nur in Deutschland gebräuchlich. Gegründet wurde der AFC Ajax 1883 von Studenten unter dem Namen Union, ein Jahr später folgte die Umbenennung in Foot-Ball Club Ajax, nach dem antiken griechischen Helden Ajax. Nach einem Streit der Mitglieder lag der Klub ein paar Jahre brach, bis er 1900 wiederbelebt wurde, was bis heute als offizielles Gründungsjahr gilt.

Nach Jahren in der Zweitklassigkeit stieg Ajax 1911 erstmals in die höchste Spielklasse auf und nur drei Jahre später wieder ab, zum einzigen Mal in der Geschichte. Und wer weiß, ob das Universum dem Klub nicht ein Schicksal als Fahrstuhlverein verpasst hätte, hätte nicht Trainer Jack Reynolds das Ruder übernommen. Der Engländer, dessen Engagement als Nationaltrainer Deutschlands durch den Ersten Weltkrieg verhindert wurde, übernahm 1915 das Ruder und führte den Klub mit kleineren Unterbrechungen bis 1947. Unter Reynolds wurde Ajax ein Spitzenklub, auch war er es, der die legendäre Ajax-Jugendarbeit initiierte.

Von dieser profitiert der Klub bis heute, die Liste der Stars, die "Ajax Jeugdopleiding" hervorgebracht hat – Johan Cruyff, Marco van Basten, Dennis Bergkamp, Patrick Kluivert, Edgar Davids, und und und –, ist mindestens genauso lang wie die Liste der Titel, die der Klub dank dieser Stars gewann. Neben Juventus Turin, dem FC Bayern München, Manchester United sowie dem FC Chelsea ist Ajax einer von nur fünf Clubs, der alle drei Europapokal-Turniere gewinnen konnte. Den Landesmeistercup gewann Ajax in den Siebzigern gleich dreimal hintereinander, auch 1995 gewann der Klub die Champions League. Bis heute allerdings der letzte internationale Titel des niederländischen Rekordmeisters (36 Titel) und Rekordpokalsiegers (20 Titel).

Der Star

Praktisch jedes Jahr produziert die Ajax-Akademie Ausnahmetalente, die dann nach einer Handvoll Jahren in der Eredivisie für viel Geld zu den Top-Klubs des Kontinents wechseln. Aktuell das heißeste Eisen im Kader: Brian Brobbey. Der indes den Weg ins Ausland schon im Alter von 19 Jahren vollzog und 2021 zu RB Leipzig wechselte, sehr zum Ärger der Ajax-Verantwortlichen ablösefrei.

Beim Retortenklub in Sachsen scheiterte Brobbey krachend und machte nur neun Spiele, wie sehr sie bei Ajax aber immer noch an Brobbey glaubten, zeigte sich daran, dass sie ihn 2022 für über 16 Millionen Euro zurückholten. Finanziell ein fieses Verlustgeschäft, sportlich aber ein Volltreffer, bei Ajax reifte Brobbey zum Nationalspieler und ist mittlerweile der Fixpunkt in der Ajax-Offensive. Und wird eines Tages wahrscheinlich für viel Geld zu einem Top-Klub des Kontinents wechseln.

Der Trainer

Ab und an wird ja mal jemand als Fußball-Philosoph verspottet, da muss man nur mal bei Thomas "Mozart" Broich nachfragen. Ajax-Trainer Francesco Farioli hingegen kann ganz ohne Spott als solcher bezeichnet werden, der erst 35-Jährige, der seit dem vergangenen Sommer bei Ajax an der Seitenlinie steht, hat vor der Trainerkarriere ein Philosophie-Studium abgeschlossen. Und anschließend sogar noch Sportwissenschaften draufgesattelt.

Klingt erst einmal nach staubiger Theorie, ganz im Gegenteil aber hat sich Farioli ordentlich hochgebuckelt. Als einstiger Amateurtorwart fing er als Torwarttrainer bei unterklassigen italienischen Vereinen an, wechselte dann nach Katar, wieder zurück nach Italien, dann in die Türkei, wo er erstmals auch Cheftrainer wurde. 2023 folgte der Wechsel nach Frankreich zu Nizza, nur ein Jahr später ging es zu Ajax, wo er sein Versprechen, den Klub nach einer schwachen Saison wieder an die Spitze zu bringen, aktuell wahrmacht, Ajax ist souverän Tabellenführer. Ganz schön viel unterwegs, der Mann. Aber vielleicht hat er im Philosophie-Studium ja auch ein Seminar zum französischen Schriftsteller Alphonse de Lamartine belegt, der einst sagte: "Es gibt keinen vollständigeren Menschen als den, der gereist ist". Gilt ja wahrscheinlich auch für Trainer.

Das Stadion

Wenige europäische Top-Vereine dürften eine derart bewegte Stadionhistorie haben wie Ajax Amsterdam. Die fußballerischen Anfänge des Klubs liegen auf einem Platz namens "Het Veldje" ("Das Feldchen"), 1900 ging es ins Stadion Amsterdam Nord, nur um schon 1907 ins Het Houten Stadion ("Das hölzerne Stadion") umzuziehen. 1934 folgte der Umzug ins De Meer Stadion, wo der Klub bis 1996 spielte, mit Ausnahme der Europacup-Partien, die im Olympiastadion ausgetragen wurden.

Seit 1996 nun spielt Ajax in der Johan-Cruyff-Arena, die bis 2018 schlicht Amsterdam Arena hieß und mit 55.865 Plätzen das größte Stadion der Niederlande ist. Kleiner Fun Fact: Die Arena war das erste europäische Stadion mit einem komplett verschließbaren Dach. Klingt toll, sorgt aber dafür, dass der Rasen eher schlecht gedeiht und wegen seines miserablen Zustands regelmäßig ausgetauscht werden muss. Kennt man zwar aus Frankfurt, dennoch könnte es für die Eintracht-Verteidiger keine schlechte Idee sein, den Ball öfter mal hinten rauszuschlagen, anstatt den Flachpass zu versuchen.

Und sonst so?

2025 markiert das 125. Jubiläum des Klubs, Ajax feiert das unter anderem mit der Rückkehr zu jenem Wappen, das der Verein schon zwischen 1928 und 1991 auf der Brust trug und von dem man seither eine modernisierte Version spazieren trägt. So oder so ist das Ajax-Wappen eines der kuriosesten, die der europäische Fußball hergibt. Denn das Wappen zeigt gar nicht den griechischen Helden Ajax (von dem es auch noch zwei gibt, weswegen viele Fans den falschen Ajax für den Namenspatron halten, aber das nur am Rande). Sondern Menelaos, in der griechischen Mythologie der König von Sparta.

Und jetzt wird's wild: Das Wappen geht nämlich zurück auf ein Feuerlöscher-Unternehmen, das der Firmenboss, der einst für Ajax gespielt hatte, nach dem Klub benannte. Zum 25. Jubiläum schenkte er dem Verein einen Porzellanteller mit seinem Firmenlogo, das die Klubbosse so toll fanden, dass sie es kurzerhand als Vereinswappen übernahmen. In der Annahme, es handele sich bei abgebildeten Helden eben um Ajax, der Firmengründer hatte aber irrtümlicherweise Menelaos aufs Wappen getan. Das ist in etwa so, als würde sich der Eintracht-Adler plötzlich als Eintracht-Falke oder -Albatros herausstellen.