Abwehrchef wird fix verpflichtet Abwehrchef wird fix verpflichtet: Eintracht bindet Robin Koch Stand: 09.01.2024 11:03 Uhr

Robin Koch wird auch über das Saisonende hinaus bei Eintracht Frankfurt bleiben. Der bislang ausgeliehene Abwehrchef unterschreibt bei den Hessen bis 2027.

Eintracht Frankfurt kann auch in Zukunft auf die Dienste von Robin Koch bauen. Wie der Verein am Dienstag bekanntgab, unterschreibt Koch bei den Hessen einen Vertrag bis 2027. Koch kam vor der Saison per Leihe aus Leeds nach Frankfurt, weil sein Vertrag auf der Insel zum Sommer ausläuft, wird keine Ablöse fällig.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem ersten Halbjahr bei der Eintracht, habe jeden Tag sehr viel Spaß und fühle mich hier unglaublich wohl. Es ist alles so, wie ich es mir erhofft hatte", wird Koch in einer Meldung des Vereins zitiert. "Daher ist es für mich und meine Karriere die logische Konsequenz, dass ich meinen Vertrag über die Leihe hinaus verlängere. Ich will hier weiter mit Verantwortung vorangehen und vor allem erfolgreich sein. Ich freue mich sehr auf die Zukunft und eine spannende Rückrunde."

"Er ist ein wichtiger Leistungsträger"

Der achtfache Nationalspieler Koch wurde in Frankfurt auf Anhieb zum Leistungsträger und Führungsspieler und absolvierte in dieser Saison 23 Pflichtspiele für die Hessen, ersatzweise führte er die Mannschaft auch schon als Kapitän auf den Platz. Mit seinen guten Leistungen spielte er sich auch zurück ins Blickfeld der Nationalmannschaft, einzig eine Wadenverletzung verhinderte im November seine erste Nominierung seit 2021.

"Dass Robin sich langfristig zur Eintracht bekennt, ist ein starkes Zeichen. Wir wissen, was wir an ihm haben", so Sportvorstand Markus Krösche. "Er gehört zu den Führungsspielern und ist seit seiner ersten Partie bei uns ein wichtiger Leistungsträger, an dem sich vor allem auch unsere jungen Spieler orientieren können. Durch seine höchst professionelle Einstellung ist er für viele ein Vorbild. Wir freuen uns sehr, dass wir unseren Weg gemeinsam weitergehen werden."