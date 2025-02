Fußball-Bundesliga 9:0! Eintracht Frankfurt Frauen behaupten Tabellenführung gegen überforderte Potsdamerinnen Stand: 09.02.2025 20:22 Uhr

Die Eintracht Frankfurt Frauen stehen in der Bundesliga weiterhin ganz oben. Gegen Potsdam sind die Verhältnisse schnell klar - und eine Spielerin darf mit einem Dreierpack auch noch ihren ganz persönlichen Bann brechen.

Kantersieg für die Eintracht Frankfurt Frauen: Das Team gewann am Sonntagabend gegen Turbine Potsdam mit 9:0 (4:0).

3:0 nach elf Minuten

Die Konstellation "Spitzenreiter gegen Schlusslicht" wurde von Beginn an deutlich. Nur drei Minuten dauerte es, bis Géraldine Reuteler gleich die erste Chance zur 1:0-Führung der Eintracht nutzte. Laura Freigang legte per Kopf direkt nach (6. Minute). In der 11. Minute war es dann erneut Reuteler auf Freigang-Vorlage, die zum 3:0 einschieben konnte.

In der 23. Minute brach Lara Prasnikar ihren persönlichen Bann und konnte sich endlich über ihren ersten Saisontreffer freuen. Weil die Frankfurterinnen ihre guten Chancen im Anschluss allesamt vergaben, war das 4:0 auch der Halbzeitstand, mit dem die überforderten Potsdamerinnen noch gut bedient waren.

Sanvig setzt den Schlusspunkt

In der zweiten Hälfte betrieben die Frankfurterinnen weiterhin Chancenwucher. Die noch sieglosen Potsdamerinnen stemmten sich verzweifelt dagegen. Die Partie war aber ohnehin längst entschieden. In der 71. Minute sah Turbine-Spielerin Flavia Lüscher wegen einer Notbremse Rot. Prasnikar verwandelte den anschließenden Freistoß direkt zum 5:0 (73.).

Danach durfte sich auch die eingewechselte Nicole Anyomi in die Torschützinnenliste eintragen (80.), genauso die umtriebige Remina Chiba (83.). Prasnikar machte ihren Dreierpack per Foulelfmeter klar (87.). In der Nachspielzeit setzte Pernille Sanvig mit ihrem ersten Bundesliga-Tor den Schlusspunkt zum 9:0 (90.+2).

Konkurrenz lässt Punkte liegen

Durch den Sieg behaupteten die Frankfurterinnen die Tabellenführung in der Bundesliga, die sich zuvor Bayern München durch einen Erfolg in Hoffenheim zumindest für einige Stunden geholt hatte. Auf die Konkurrenz aus Leverkusen und Wolfsburg machte die Eintracht an diesem Wochenende zudem Punkte gut.