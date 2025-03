2. Liga 2. Liga: Darmstadt 98 verliert bei Kellerkind Ulm Stand: 28.03.2025 20:27 Uhr

Darmstadt 98 hat eine bittere Auswärtsniederlage kassiert. Ein Doppelschlag nach der Pause bringt Gegner Ulm im Abstiegskampf wieder in die Verlosung - und die Lilien in Not.

Darmstadt 98 hat am Freitagabend eine Niederlage kassiert. Die Lilien verloren in Ulm mit 1:2 (0:0). Die Tore für die Hausherren erzielten Lucas Röser (50. Minute) und Oliver Batista-Meier (57.), für die Südhessen traf Clemens Riedel (68.).

Boetius ersetzte gesperrten Hornby

SVD-Trainer Florian Kohfeldt wechselte im Vergleich zum 1:2 in Köln ein Mal - weil er musste: Jean-Paul Boetius ersetzte den gesperrten Fraser Hornby. Die Rückkehrer Philipp Förster (nach Krankheit) und Fabian Nürnberger (nach Sperre) saßen zunächst auf der Bank.

Und von dort sahen sie zunächst ein eher zähes Zweitliga-Spiel. Die beiden Teams tasteten sich ab und waren darauf bedacht, stabil zu stehen. Entsprechend wenige Chancen gab es. Als in der 26. Minute Lilien-Keeper Marcel Schuhen eine Hereingabe nach vorne abprallen ließ, konnte Andreas Müller gerade noch vor dem heranstürmenden Bastian Allgeier klären.

Ulmer Doppelschlag nach der Pause

Noch gefährlicher wurde es auf der Gegenseite: Ulms Torwart Niclas Thiede hielt zunächst einen Schuss von Sergio Lopez, der Ball landete allerdings vor den Füßen von Isac Lidberg. Der wollte die Kugel aus wenigen Metern über die Linie drücken, doch Thiede kam gerade noch dran und lenkte sie an den Pfosten (40.). Weil außer diesen beiden Szenen wenig passierte, ging es torlos in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel gab es für die Lilien allerdings eine kalte Dusche: Bei einer Hereingabe von Allgeier machte Röser sein Bein ganz lang und drückte den Ball am verdutzten Schuhen vorbei zum 1:0 für die Hausherren ins Tor (50.). Die Lilien waren geschockt, die Ulmer obenauf. Nach einem Ballverlust von Boetius schnappte sich Batista-Meier das Spielgerät und zog aus über 20 Metern ab - sein Kunstschuss landete zum 2:0 im Tor (57.).

Riedel bringt Darmstadt noch mal ran

Darmstadt brauchte einen Moment, um zurück ins Spiel zu finden. Eine Standardsituation brachte dann den Anschlusstreffer, als Kapitän Riedel eine Ecke von Guille Bueno ins Tor köpfte (68.). Zwei Minuten später tauchte Killian Corredor nach einem Missverständnis in der Ulmer Abwehr frei vor dem Tor auf, Thiede konnte seinen Schuss jedoch noch zur Ecke abwehren.

Das große Aufbäumen der Lilien blieb danach jedoch aus. Einzig Corredor hatte in der Nachspielzeit noch mal eine gute Chance per Fernschuss, der sein Ziel allerdings verfehlte (90.+1). So konnte Ulm den Sieg über die Zeit bringen.

Ulm rückt näher an Darmstadt heran

Die Darmstädter, die auf einen Befreiungsschlag im Abstiegskampf gehofft hatten, haben nun noch acht Punkte Vorsprung auf die Ulmer, die zumindest vorübergehend auf Relegationsplatz 16 vorgerückt sind.