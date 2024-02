Derby in der 2. Basketball-Bundesliga 2. Basketball-Bundesliga: Gießen 46ers, Skyliners Frankfurt und "die Vorherrschaft in Hessen" Stand: 17.02.2024 09:10 Uhr

Die Saison in der 2. Basketball-Bundesliga biegt langsam, aber sicher auf die Zielgerade ein. Die Skyliners Frankfurt und die Gießen 46ers liegen klar auf Playoff-Kurs. Das Hessen-Derby am Sonntag dürfte schon einen kleinen Vorgeschmack auf die Post Season geben.

Die Halle voll, die Skyliners Frankfurt bereit, die Gießen 46ers auf Wiedergutmachung aus. Es ist Hessen-Derby in der 2. Basketball-Bundesliga und das verspricht eine spannende Kiste zu werden am Sonntag (15 Uhr).

Keine zweite Klatsche für Gießen

Das erste Aufeinandertreffen in dieser Saison ging Ende Oktober klar an den Bundesliga-Absteiger aus Frankfurt. Die 92:69-Abreibung vor den heimischen Fans in der Osthalle wurmt die 46ers noch immer. "Die Partie war eine richtig schwere Kost, für uns, aber auch für die Fans", so Gießens Trainer Frenki Ignjatovic. "Das war wie ein Match einer Schulmannschaft gegen Profis." Die Mittelhessen werden alles daran setzen, dass es keine zweite Abreibung vom ungeliebten Nachbarn gibt.

Die Chancen dafür stehen gut. Die 46ers gehören zu den derzeit heißesten Teams der Liga, haben zuletzt fünf Spiele in Folge gewonnen und sich bis auf Tabellenplatz vier gekämpft. Nur einen Platz davor rangieren die Skyliners, die zuletzt deutlich wackliger agierten und sich vergangenen Sonntag daheim Karlsruhe geschlagen geben musste.

Ein Duell der Gegensätze

"Sie spielen gerade auf einem deutlich besseren Niveau als wir sie damals in Gießen erwischt haben", lobt Frankfurts Trainer Denis Wucherer den hessischen Nachbarn. Besonders die großen, erfahrenen Jungs unter dem Korb wie Stefan Fundic, Robin Benzing und Jonathan Maier haben die Mittelhessen zuletzt so stark gemacht. Die Skyliners, die trotz Neuzugang Ifeoluwa Ajayi deutlich weniger Masse aufs Feld bringen, wollen mit Tempo dagegenhalten.

Das Hessen-Derby in der wohl ausverkauften Frankfurter Ballsporthalle dürfte ein spannendes Duell der Gegensätze werden. Auf der einen Seite die Gastgeber, die sich über eine starke Defense (die beste der Liga) definieren, auf der anderen Seite die effizienten Gießener, die offensiv deutlich die Nase vorne haben (drittbeste Offense der Liga).

Es geht um "die Vorherrschaft in Hessen"

Dass beide Teams am Ende der Hauptrunde die Playoffs erreichen werden, daran gibt es eigentlich keinen Zweifel. Und auch wenn die Post Season noch ein paar Spieltage entfernt ist, ist das direkte Duell schon ein erster Vorgeschmack auf die entscheidende Phase im Aufstiegsrennen. Die Partien zwischen Frankfurt und Gießen sind für gewöhnlich nicht nur auf den Rängen hitzig.

Die Gäste aus Gießen sind nach der Schmach im Heimspiel natürlich auf Revanche aus. 46ers-Coach Ignjatovic verspricht, dass seine Mannschaft am Sonntag "völlig anderes Auftreten" wird als noch im Hinspiel. Sein Gegenüber Wucherer freut sich "auf die Rivalität und die Vorherrschaft in Hessen". Wobei letztere dann vielleicht doch erst in den Playoffs entschieden wird.