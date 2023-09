Deadline-Day-Ticker: +++ Wohl keine Lilien-Zugänge mehr +++ Eintracht holt wohl Raebiger +++ +++ Wohl keine Lilien-Zugänge mehr +++ Noch keine Raebiger-Bestätigung +++ +++ Ticker zum Deadline Day startet +++ +++ Stand: 01.09.2023 10:41 Uhr

Streikt sich Randal Kolo Muani weg? Kommt überraschend Filip Kostic zurück? Und was geht sonst so am Deadline Day? Der nicht ganz ernst gemeinte Transferticker weiß Bescheid.

01.09.23, 08:18 Uhr: Eigener Ticker zum Deadline Day

An diesem Freitag (1. September) endet das Sommer-Transferfenster. Daher gibt es den ganzen Tag über einen eigenen Ticker zum Transfer-Geschehen.

01.09.23, 08:40 Uhr: Wohl keine Lilien-Zugänge mehr

Kleiner Blick nach Darmstadt, wo die Lilien auf der Zugangsseite wohl nichts mehr machen werden heute. Und auch wenn das der ein oder andere Darmstadt-Fan sicher anders sieht: Ich halte das für die entspanntere Version des Deadline Day. Schön die Füße hochlegen, während man bei der Eintracht das Gefühl hat, in siebeneinhalb Stunden noch 28 Transfers abschließen zu müssen, 87 Medizinchecks, der Mannschaftsbus braucht noch neue Reifen, in der Waschküche tropfts von der Decke, jemand muss die Kabine neu tapezieren, ein Typ klingelt, weil er einem beim Ausparken eine Delle ins Auto gefahren hat, die Steuererklärung ist überfällig, morgen ist Mathearbeit und niemand hat gelernt, die Verwandtschaft steht unangemeldet vor der Tür, der Schornsteinfeger muss kurz den Boiler checken usw. usf.

01.09.23, 08:26 Uhr: Noch keine Raebiger-Bestätigung

Gibt allerdings noch keine Bestätigung des Raebiger-Transfers. Fänd's lässig, wenn es gleich eine Pressemitteilung der Eintracht gäbe: Mit der Verpflichtung von Sidney Raebiger sind unsere Transferaktivitäten abgeschlossen, danke und ein schönes Wochenende. Und dann braust Markus Krösche mit Zigarre im Mund im Cabrio in den Feierabend, morgens um halb elf im Regen.

01.09.23, 08:18 Uhr: +++ Eintracht holt wohl Raebiger +++

Tja, von wegen Kolo, von wegen Nkounkou - der erste Transfer des Tages heißt wohl: Sidney Raebiger wechselt zu Eintracht Frankfurt. Melden zumindest die Kollegen von Sky. 18 Jahre alt, kommt aus Fürth, hier mal eine erste fachliche Einschätzung meinerseits: Ja, gut, äh.

01.09.23, 08:11 Uhr: +++ Ticker zum Deadline Day startet +++

Freunde und Freundinnen der gepflegten Transfergerüchte, überteuerter Last-Minute-Panikkäufe und überraschender Aus-dem-Nichs-Wechsel: Herzlich willkommen zum Transferticker zum Deadline Day. Mein Name ist Stephan Reich, ich werden Sie heute durch den allgemeinen Wahnsinn des letzten Transfertags begleiten. Tritt Randal Kolo Muani in den Hungerstreik? Klingelt es vielleicht gleich an Ihrer Tür und Filip Kostic steht da mit einem großen Blumenstrauß? Schafft es Heribert Bruchhagen endlich, Lincoln von einem Wechsel zur Eintracht zu überzeugen? Und was geht eigentlich bei den anderen hessischen Klubs? Legt Darmstadt 98 noch einmal nach? Was macht der SV Wehen Wiesbaden? Und wer ist eigentlich Steinbach Haiger? Nehmen Sie meine Hand, wir finden es gemeinsam heraus.

01.09.23, 07:36 Uhr: Sport, Kultur, Ausgehen am Wochenende

Die letzte Tickerstunde läuft, wir schauen darauf, was uns heute und am Wochenende noch so erwartet. So viel vorab: Es ist viel los!

Sportlich gesehen findet heute die Auslosung der Gruppenphase in der Conference League statt, außerdem schließt heute das Transferfenster (hier entlang zum Deadline Day-Ticker) und die Bundesliga gibt es ja auch noch.

In Wiesbaden startet heute um 14 Uhr erstmals die dreitägige Mangamesse Connichi. Zuvor fand das seit 2003 organisierte Szenetreffen für Fans japanischer Comics und Popkultur mit zuletzt rund 27.000 Besuchern für gewöhnlich in Kassel statt. Laut den Veranstaltern hatte der Platz dort zuletzt nicht mehr ausgereicht.

In Kassel findet am Samstag und am Sonntag die Museumsnacht statt. Nach der documenta-Pause und zwei Jahren mit pandemiebedingten Alternativformaten öffnen rund 40 Museen, Galerien und Kulturinstitutionen von Kunst und Geschichte, über Naturwissenschaft und Technik bis hin zu Literatur und Musik mit einem gemeinsamen Ticket ihre Türen. Begleitet von Licht, Musik und Kulinarik.

In Offenbach findet außerdem das Riviera Festival am Wochenende statt, ein Szenefestival für Pop- und Clubkultur. Am Abend erhält die neue Stadtschreiberin von Frankfurt-Bergen-Enkheim, Nino Haratischwili, auf dem Stadtschreiberfest zudem ihren Preis.