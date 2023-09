Transferticker zum Nachlesen +++ Transferfenster geschlossen! +++ FUSSBALL 2000 Redline Day startet +++ Kolo-Muani-Deal geplatzt +++ Stand: 01.09.2023 18:02 Uhr

Was für ein Deadline-Day! In unserem Transferticker können Sie diesen verrückten Tag nochmal nachlesen und genießen.

01.09.23, 08:18 Uhr: Eigener Ticker zum Deadline Day

An diesem Freitag (1. September) endet das Sommer-Transferfenster. Daher gibt es den ganzen Tag über einen eigenen Ticker zum Transfer-Geschehen.

01.09.23, 16:02 Uhr: Transferfenster geschlossen!

Tja, und das war's, das Transferfenster ist hiermit offiziell geschlossen. Lehnen wir uns also alle zurück, atmen mal tief durch und freuen uns drauf, dass Randal Kolo Muani demnächst wieder in Frankfurt aufschlägt, eine Strafe zahlt, eine Grillparty für seine Teamkameraden schmeißt und Eintracht Frankfurt dann zu einem internationalen Titel schießt, wie es bei streikenden Profis bei der Eintracht gute alte Sitte ist. An dieser Stelle auch Prost an Dino Toppmöller, der wahrscheinlich in diesem Moment den ersten von zwei Bembel leert. Ich verabschiede mich und verbleibe mit einem hochachtungsvollen: Here we go!

01.09.23, 15:47 Uhr: Das Deadline-Ende naht

Tja, Freunde, bald ist es so weit: In einer knappen Viertelstunde schließt das Transferfenster, dann ist der Spuk vorbei. Und irgendwie werde ich ein bisschen wehmütig. All die Sachen, die wir miteinander erlebt haben auf dem Weg. Wisst ihr noch, der erste Tick zu Raebiger damals, heute morgen um zehn? Und jetzt soll die ganze schöne Zeit schon vorbei sein? Und wie wird es weitergehen? Fliegen die Transfermarkt-Insider nach 18 Uhr in Scharen in den Süden, ein sich jährlich wiederholendes Naturschauspiel? Geht irgendwo in Paris Kolo Muanis Berater mit hängendem Kopf durch den Regen, im Hintergrund traurige Geigenmusik? Was ist mit dem Tumbleweed aus dem SVWW-Tick, ist es schon irgendwo angekommen oder wird es einfach immer weitergeweht, wie so ein Amin Younes von Hafen zu Hafen? Und was mache ich gleich? Bleibe ich einfach sitzen und tickere mein Abendbrot? Ach, ich weiß es ja auch nicht...

01.09.23, 15:30 Uhr: FUSSBALL 2000 Redline Day startet

Leute, schaltet gern den Redline Day von FUSSBALL 2000 ein, denke, das wird genau die Art Gruppentherapie, die wir jetzt alle bitter nötig haben.

01.09.23, 15:18 Uhr: Und nu?

Tja, was für ein außergewöhnliches Finale Grande eines wirklich, wirklich aufregenden Deadline Days das ist. All die Möglichkeiten, die sich mit diesem unfassbaren Transfer aufgetan hätten. Das ganze Geld, das den Markt geflutet hätte. Die geradezu tektonische Verschiebung im deutschen Fußball, die der spektakuläre Wechsel bedeutet hätte. Der Fußball, er wäre ab heute anders verlaufen, das kann man wohl so sagen. Auch deswegen finde ich es auf jeden Fall schade, dass sich der Wechsel von Daniel Mesenhöler zum SV Wehen Wiesbaden zerschlagen hat.

01.09.23, 15:05 Uhr: Raebiger-Wechsel fix

Dafür vermeldet die Eintracht den Transfer von Sidney Raebiger. Nicht jetzt, Sidney, ist gerade schlecht.

01.09.23, 14:58 Uhr: Kolo-Muani-Deal geplatzt

Hätte nicht William Shakespeare schon etwa 1613 ein Stück namens "Viel Lärm um nichts" geschrieben, man müsste eine Technologie entwickeln, mit der man ihn klonen könnte, damit er im Jahre 2023 ebenjenes Stück mit ebenjenem Titel über diese unsägliche Kolo-Muani-Transferposse schreibt, denn: Der Wechsel von Kolo Muani zu Paris ist nach Informationen des hr-Sport geplatzt, zunächst hatten Kicker und Bild darüber berichtet. Demnach ist das Problem, dass der auserkorene Nachfolger Hugo Etikite zu viel Ablöse und Gehalt kostet. Und die Eintracht den Deal daher nicht über die Bühne bringt. Tja, was soll ich dazu noch sagen außer diese paar Zeilen aus "Viel Lärm um nichts", die ich gerne Kolo Muani mit auf den Weg geben möchte: "Glücklich sind, die erfahren, was man an ihnen aussetzt, und sich danach bessern können." Oder so ähnlich.

01.09.23, 14:31 Uhr: Verzeih mir! mit Luka Jovic

Kennt jemand noch diese alte TV-Sendung namens "Verzeih mir!"? Weiß gar nicht mehr, wo die lief, aber darin versöhnten sich Menschen wieder miteinander, die sich einst zerstritten hatten oder fanden sich wieder, nachdem sie sich irgendwann mal aus den Augen verloren hatten oder so. Na, auf jeden Fall hätte ich davon gerne eine neue Staffel, und zwar genau jetzt, im hr-Fernsehen, und in der ersten Folge, die jetzt direkt laufen würde, würde ein trauriger Eintracht-Fan davon erzählen, wie seinem Klub Jahr für Jahr die geilsten Spieler von irgendwelchen schwerreichen Klubs weggekauft werden und der Fan würde dabei ein wenig weinen ob seines verlorenen Glücks aber dann gäbe es plötzlich schöne Musik aus dem Off und an der Tür würde es klingeln und da stünde dann ein ebenfalls total gerührter Luka Jovic mit einer roten Rose in der Hand und er würde sagen: Ja, es stimmt, es war ein Fehler zu gehen, aber jetzt bin ich wieder da und werde mit 48 Toren Torschützenkönig, alles wird gut", und dann fallen sich alle in die Arme und schluchzen und dann beginnt der Abspann. Ich finde, das ist ein gutes Konzept. Gehe eben zum Intendanten, mal schauen, ob wir das noch auf die Beine stellen können eben.

01.09.23, 14:10 Uhr: Knapp zwei Stunden noch

Leute, bald haben wir es geschafft, in knapp zwei Stunden ist der Wahnsinn vorbei. Ich würde vorschlagen, wir treffen uns danach irgendwo im Park. Einfach auf der Wiese sitzen, bisschen in den Himmel gucken, durchpusten, den Schmetterlingen nachsehen, paar aufbauende Worte sagen und/oder hören, bisschen loslassen, zur Ruhe kommen, wer will, kommt mal in den Arm oder kriegt einen aufmunternden Klaps auf die Schulter.

01.09.23, 14:05 Uhr: Borré wohl auf Leihbasis zu Werder

Leute, Leute, Leute, mehr los hier heute als in einem Zweikampf zwischen Maik Franz und Aristide Bance anno 2010: Rafael Borrés Wechsel zu Werder ist laut Bild durch, Borré soll für ein Jahr an Bremen ausgeliehen werden, und zwar ohne Kaufoption. Ein Wechsel, der mich ein wenig ratlos hinterlässt. Ist das jetzt gut? Ist das nicht so gut? Macht das Sinn oder nicht? Ich denke, ich sehe das so: Mh.

01.09.23, 13:56 Uhr: Nkounkou-Transfer bestätigt

Und tadaaaa: Vorhang auf für den ersten Transfer des Tages, auch wenn es sich anfühlt als hätte ich heute schon 43 Spieler von A nach B und wieder zurück nach A geschrieben: Eintracht Frankfurt verpflichtet Niels Nkounkou. Auch dieser Transfer hat seeeeeeeeeeeeehr lange auf sich warten lassen, aber wie heißt es so schön: Besser spät als niels.

01.09.23, 13:50 Uhr: Doch kein Muani-Transfer?

Und rumms, plötzlich schreckt mich die Bild mit der Nachricht auf, dass der Transfer von Kolo Muani vielleicht doch scheitert, weil noch immer kein Angebot eingegangen ist und auch kein Ersatz bereitsteht. Du lieber Himmel, diese Transferphase macht mich fertig. Was ein Heckmeck. Als würden Nicklas Bendtner, Lincoln und Patrick Helmes mit Heribert Bruchhagen bei ein paar Flaschen Wein zusammensitzen und auf einem kaputten Faxgerät Bundesliga Manager Hattrick spielen, und wer gerade nicht dran ist, macht Telefonstreiche bei Markus Krösche oder PSG.

01.09.23, 13:28 Uhr: Schöne Spielernamen

Kleiner, völlig random unbedeutender Gedanke, der mir am Freitagnachmittag nach einer anstrengenden Wochen gerade durch mein matschiges Tickerhirn geflogen ist: Bei der Eintracht sind viele Spieler mit ausgesprochen schönen Namen im Gespräch. Nkounkou ist beispielsweise zweimal "Nkou" hintereinander, hört sich aber irgendwie ganz anders an. Und Ekitike liest sich von vorne wie hinten gleich, ist also ein sogenanntes Palindrom, also das, was Uwe Bein beispielsweise auch wäre, wenn er Uwu Beieb heißen würde und na ja, ich mach jetzt mal ein Fenster auf vielleicht.

01.09.23, 13:21 Uhr: Nkounkou beim Medizincheck

So, Freunde, es wird ernst: Holt den Sekt aus dem Kühlschrank, umarmt eure Liebsten, zieht euch was Schickes an, denn: Niels Nkounkou ist laut Sport1 und Sky beim Medizincheck, es dürfte also demnächst nach all den Stunden der Spekulation, der Gerüchte und Halb-Wahrheiten tatsächlich den ersten fixen Transfer des Tages geben. Dass ich das noch erleben darf, schnüff...

01.09.23, 13:09 Uhr: Bullshit-Bingo Part zwei

Schöne Vorschläge der Tickerleserinnen und -leser für das Deadline-Day-Bullshit-Bingo:

Wir freuen uns, dass wir X von unserem Weg überzeugen konnten

Ich wollte schon immer für X spielen, ich bin froh, dass ich jetzt die Chance bekomme

Wir konnten unserem Trainer seinen absoluten Wunschspieler präsentieren

Ich habe schon als Kind in der Bettwäsche des Vereins geschlafen

Für X zu spielen, war immer ein Kindheitstraum von mir

Ich will jetzt Gas geben und mich im Training anbieten

Geld hat nicht die entscheidende Rolle gespielt

01.09.23, 12:50 Uhr: Du-Ri Cha jetzt Co- Nationaltrainer

Nach der Takahara-Meldung vorhin die nächste Eintracht-200er-Flashback-Nachricht gerade: Du-Ri Cha wird Co-Trainer der Südkoreanischen Nationalelf. Habe ein bisschen Sorge, in einer 2000er-Zeitschleife gefangen zu sein. Gleich klingelt Heribert Bruchhagen bei mir und präsentiert mir Selim Teber als Königstransfer.

01.09.23, 12:39 Uhr: FUSSBALL 2000 Redline-Day nicht verpassen

Kurzer Programmhinweis: Wer um 17:30 noch nicht an einer Zeigefingerfraktur durchs ständige Websiten-Refreshen gestorben ist, der sollte dringend den diesjährigen Redline-Day von FUSSBALL 2000 einschalten. Bei den diesjährigen Transfer-Voraussetzungen ist bei den Jungs da von Handgemenge bis zum selig in den Armen liegen und mit Tränen der Rührung in den Augen "We are the Champions" singen alles vorstellbar.

01.09.23, 12:18 Uhr: Ekitike als Muani-Ersatz?

Sollte Kolo Muani wirklich gehen, braucht es natürlich einen Ersatz im Sturm der Eintracht. Auf Twitter schreibt der Journalist Santi Aouna nun, dass PSG-Talent Hugo Ekitike nicht nach Frankfurt wechseln möchte und die Hessen nun einen Plan B verfolgen. Tja, mh. Aber die gute Nachricht: Sam Lammers hat gerade erst einen Vertrag bei den Glasgow Rangers unterschrieben.

01.09.23, 12:14 Uhr: Transfer-Bullshit-Bingo

Etwas weniger als vier Stunden noch. Schlage übrigens ein kleines Bullshit-Bingo vor, mit Phrasen, die wir heute noch auf den Pressekonferenzen landauf und landab hören werden:

Der Verein hat sich sehr um mich bemüht

Als das Angebot kam, musste ich nicht lange überlegen

Ich möchte hier den nächsten Schritt gehen

Ich hatte in den Gesprächen direkt ein gutes Gefühl

Ich hatte eine schöne Zeit in x, aber jetzt zählt nur noch y.

Spieler X war unsere absolute Wunschlösung

Wir haben seinen Weg schon länger verfolgt und freuen uns, dass wir den Transfer nun realisieren konnten

Er wird uns mit seinen Fähigkeiten sicher helfen

Wenn so ein Spieler auf dem Markt ist, dann erkundigst du dich natürlich

Er passt perfekt zu unserer Spielphilosophie

Weitere Vorschläge gerne per Mail.

01.09.23, 11:55 Uhr: Eintracht und PSG wohl einig

Jetzt sind es übereinstimmende Medienberichte, die davon schreiben, dass sich Eintracht Frankfurt und PSG irgendwo in der Region von 90 Millionen Euro einig sind. Ich sag mal so: Das hätte man sicherlich auch schneller und zügiger regeln können als auf den letzten Metern. Schlechter gefeilscht als PSG es getan hat, wurde zuletzt in "Das Leben des Brian".

01.09.23, 11:48 Uhr: Takahara beendet Karriere

Da kommt man aus der Mittagspause und dann das: Naohiro Takahara beendet seine Karriere. Mit 44 Jahren. Was für eine Laufbahn, was für ein Spieler. In Frankfurt wird er in die Geschiche eingehen als einziger Mensch jemals, der eine Flanke von Mehdi Madavikia verwerten konnte. Glaub ich zumindest.

So, liebe Leute, bevor hier gleich die ganzen Sensationstransfers eingetütet werden, geh ich fix in die Kantine hoch und werfe mich Kaubewegungen machend in den Nudelsalat, bis mich die Kantinenmitarbeiter gewaltsam wieder rausziehen. In diesem Sinne: guten Appetit.

01.09.23, 11:12 Uhr: Kolo-Muani-Einigung in Sicht?

Kaum beschwere ich mich, passiert vielleicht doch was: So heißt es seitens Bild und Sportbild, dass eine Einigung zwischen Eintracht Frankfurt und PSG in Sachen Kolo Muani in Sicht sei. Demnach könnte der Deal für 90 Millionen Euro über die Bühne gehen, genauer gesagt 80 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro Boni. 100 Millionen, 90 Millionen, 80 Millinoen, das sind so Zahlen, für die bräuchte ich einen Bankberater, um sie mir einzuordnen. Dumm nur, dass mich meiner geghostet hat, nachdem ich mein gesamtes Vermögen in Pokémon-Karten investiert habe.

01.09.23, 10:58 Uhr: Weiter keine verkündeten Transfers

Jagutäh, bald 13 Uhr, das heißt, noch fünf Stunden, um Kolo Muani zu verkaufen, einen oder vielleicht zwei Stürmer als Ersatz zu holen, Nkounkou fix zu machen, möglicherweise noch in der Innenverteidigung nachzubessern, Sidney Raebiger zu vermelden, Rafa Borrés Transfer nach Bremen über die Bühne zu bringen, vielleicht noch Leihvereine für Nnamdi Collins und andere junge Spieler zu finden, und das alles bis 18 Uhr. Erinnert mich ein wenig an meine Schulzeit. Wochenlang wusste man von der Klassenarbeit, die ansteht, trotzdem hab ich immer alles so sehr vor mir hergeschoben, dass ich mir dann am Morgen der Arbeit den Wecker auf fünf Uhr stellen musste, um überhaupt noch was dafür zu lernen. Hoffe, Markus Krösche ergeht es anders und er steht nachher nicht auch mit einer Sechs da. Zumal die Eintracht ja gar keinen Sechser mehr braucht.

01.09.23, 10:43 Uhr: Lichtblick Larsson

Keine Transfernews, aber wer mal eben eine kurze Pause vom F5-Drücken einlegen möchte, dem sei dieser schöne Text zu Eintracht-Neuzugang Hugo Larsson und seiner sehr guten Leistung im gestrigen Spiel gegen Levski Sofia ans Herz gelegt:

Mehr Ticker-Einträge finden Sie hier