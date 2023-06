Darmstadt 98: +++ Wehlmann: "Absolutes Highlight" +++ Hessenderby am ersten Spieltag +++ Voting: Das war das beste Spiel +++ +++ Spielplan veröffentlicht: Lilien müssen im ersten Spiel nach Frankfurt +++ Zukunftsentscheidung von Tietz wird erwartet +++ DFB-Pokalspiele terminiert - Lilien müssen montags ran +++ Stand: 30.06.2023 11:56 Uhr

In unserem Lilien-Ticker bekommen Sie immer die neuesten Nachrichten über Darmstadt 98.

30.06.23, 09:56 Uhr: Wehlmann: Hessenderby "absolutes Highlight"

Carsten Wehlmann, Sportlicher Leiter beim SV Darmstadt 98, hat das Hessenderby am ersten Spieltag als "absolutes Highlight" bezeichnet. "Wir haben die Atmosphäre dort bereits im Februar erleben dürfen und freuen uns extrem auf diesen Auftakt", hieß es auf Twitter. Den gesamten Spielplan lesen Sie hier.

30.06.23, 09:08 Uhr: Spielplan veröffentlicht: Lilien müssen im ersten Spiel nach Frankfurt

Gleich am ersten Spieltag erwartet Aufsteiger Darmstadt 98 ein absoluter Knaller: Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht trifft am 19. oder 20. August im Hessenderby auf Eintracht Frankfurt. Im ersten Heimspiel der Saison empfangen die Lilien am Wochenende vom 25. bis 28. August den 1. FC Union Berlin.

Am achten und neunten Spieltag geht es gegen Pokalsieger Leipzig und Meister Bayern, am letzten Spieltag wartet Vizemeister Dortmund. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) veröffentlichte den neuen Spielplan am Freitag früher als geplant, nachdem er bereits als Leak online zu finden war.

30.06.23, 07:18 Uhr: Spielplan für Saison 2023/24 wird veröffentlicht

Auf wen treffen die Lilien im ersten Bundesliga-Spiel seit 2017, wer wartet am letzten Spieltag? Am Freitagmittag (12 Uhr) beantwortet die Deutsche Fußball Liga (DFL) diese und weitere Fragen und stellt die Spielpläne für die Bundesliga und 2. Liga in der Spielzeit 2023/2024 vor. Die Saison in der Bundesliga vor der Heim-EM im kommenden Sommer beginnt am 18. August mit dem Eröffnungsspiel. Nach dem 16. Spieltag am 19. und 20. Dezember geht es in die Winterpause, die bereits am 12. Januar 2024 endet. Der 34. und letzte Spieltag ist für den 18. Mai kommenden Jahres angesetzt.

29.06.23, 05:22 Uhr: Voting: Das war das beste Spiel!

In unserer jüngsten Abstimmung im Lilien-Ticker haben wir nach dem besten Spiel der abgelaufenen Saison gefragt. Das Voting fiel klar aus: Der Sieg im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach landete mit 40,4 Prozent auf Platz eins. Der 2:1-Auswärtserfolg beim Hamburger SV wurde zum besten Liga-Spiel gewählt auf Platz zwei (22,5 Prozent), denn auch Platz drei belegt ein Pokalspiel: die 2:4-Niederlage bei Eintracht Frankfurt (18,9 Prozent). In vorherigen Abstimmungen waren Marcel Schuhen zum wichtigsten Spieler und Clemens Riedel zum Durchstarter der Saison gewählt worden. Hier geht es zum Ranking der Redaktion.

29.06.23, 05:12 Uhr: Stojilkovic im Viertelfinale

Lilien-Angreifer Filip Stojilkovic hat mit der Schweiz bei der U21-EM das Viertelfinale erreicht. Die Eidgnenossen schafften trotz einer deutlichen 1:4-Niederlage gegen Frankreich im letzten Gruppenspiel die K.o.-Runde. Stojilkovic kam dabei nicht zum Einsatz. Im Viertelfinale geht es nun gegen Spanien.

28.06.23, 13:24 Uhr: Zukunftsentscheidung von Tietz wird erwartet

Lilien-Stürmer Phillip Tietz steht bei Darmstadt 98 noch bis 2024 unter Vertrag. Ob er nach dem Aufstieg bei Darmstadt 98 bleibt, ist weiter offen. Tietz und sein Umfeld wollen sich Sport Bild-Informationen zufolge um den Trainingsstart (5. Juli) herum entscheiden, ob sie sich mit Anfragen aus der Bundesliga beschäftigen. Die Lilien hingegen haben ihr Interesse an einer Vertragsverlängerung hinterlegt. Ob der Verein erneut ins Risiko geht, mit einem Spieler ins letzte Vertragsjahr zu gehen, bleibt offen.

Nach der Auslosung der ersten DFB-Pokalrunde 2023/24 hat der DFB am Mittwoch die 32 Begegnungen zeitgenau terminiert. Darmstadt 98 spielt demnach am Montag, 14. August, um 18 Uhr beim saarländischen FC 08 Homburg. Am Wochenende darauf starten die Lilien in die erste Bundesliga-Saison seit 2017, den Spielplan veröffentlicht die DFL an diesem Freitag.

28.06.23, 04:51 Uhr: Abwehrhüne Pfeiffer kam vor Wechsel ins Grübeln

Am Samstag, den 1. Juli, wird der Wechsel von Innenverteidiger Patric Pfeiffer vom SV Darmstadt 98 zum FC Augsburg offiziell vollzogen. Nun hat Pfeiffer zugegeben, dass ihm der Wechsel nach dem Darmstädter Bundesliga-Aufstieg doch etwas schwerer gefallen sei. "Mit dem Aufstieg kam ich noch mal ins Grübeln", sagte Pfeiffer der Internetplattform transfermarkt.de zu.

Vor allem der Teamgeist sowie Trainer Torsten Lieberknecht hätten ihm bei den Lilien imponiert: "So wie wir als Mannschaft waren, das habe ich noch nie erlebt. Jeder kam mit jedem gut aus und alle waren füreinander da." Am Ende sei für ihn jedoch klar gewesen, "dass ich gehen musste. Ich bin einer, der etwas Neues braucht. Ich war vier Jahre in Darmstadt, das war eine sehr schöne Zeit. Aber jetzt freue ich mich auf die neue Herausforderung". Mit dem FC Augsburg ist Pfeiffer nun zweimal in der Saison Gegner des Bundesliga-Aufsteigers Darmstadt 98.

26.06.23, 08:57 Uhr: Wehlmann: Fußball-Romantik passt zu Darmstadt 98

Es sind nur noch wenige Tage: Am Freitag gibt die DFL die Spielpläne für die neue Bundesliga-Saison bekannt. Dann wissen sie auch bei Aufsteiger Darmstadt 98, wann sie gegen Bayern München, Dortmund oder Eintracht Frankfurt spielen. Dass die Lilien überhaupt wieder im Fußball-Oberhaus spielen, ist in wirtschaftlicher Hinsicht durchaus eine Überraschung. "Wir sind uns bewusst, dass wir von den wirtschaftlichen Möglichkeiten her sicher immer noch nicht an Position 18 in Deutschland stehen, sondern aktuell eher an Nummer 20 oder 21, weil es immer noch Zweitligisten mit anderen Voraussetzungen gibt", so Wehlmann im Kicker. Man habe Spieler durch andere Werte wie Entwicklungsfähigkeit für junge Profis oder dem Zusammenhalt in der Mannschaft gewinnen können. Stichwort Fußball-Romantik. Damit kann Wehlmann viel anfangen: "Ich mag Fußball-Romantik. Und ich finde, der Begriff passt auch gut zum Verein Darmstadt 98."

25.06.23, 18:52 Uhr: "Wir kommen, um zu bleiben"

Der SV Darmstadt 98 möchte nach dem Bundesliga-Aufstieg in diesem, im kommenden Jahr den Klassenerhalt feiern. "Auch wenn es uns extern keiner zutraut: Wir kommen, um zu bleiben", stellte Manager Carsten Wehlmann im Interview mit dem Kicker (Montag) klar. Den Südhessen ist bewusst, dass sie von der finanziellen Schlagkraft mit den meisten Klubs nicht mithalten können. Der Kader der Lilien muss weiter verstärkt werden. "Selbstverständlich ist uns klar, dass wir Anpassungen vornehmen müssen, und werden dennoch auf die Dinge setzen, die uns stark gemacht haben", kündigte Wehlmann an.

25.06.23, 18:06 Uhr: Stojilkovic verliert mit der Schweiz

Lilien-Angreifer Filip Stojikovic hat mit der Schweiz bei der U21-Europameisterschaft die erste Niederlage einstecken müssen. Die Eidgenossen mussten sich Italien 2:3 geschlagen geben. Stojilkovic wurde in der Nachspielzeit eingewechselt, konnte die Niederlage aber nicht mehr verhindern.

24.06.23, 12:11 Uhr: Voting: Welches war das beste Spiel?

Im großen Saison-Abschlussvoting an dieser Stelle stehen bereits zwei Ergebnisse fest: Marcel Schuhen wurde deutlich zum wichtigsten Spieler der Lilien gewählt, ebenso Clemens Riedel zum Durchstarter der Saison. Nun fragen wir: Welches Spiel der 98er war das beste der abgelaufenen Saison? Beim Rückblick helfen kann noch einmal ein Blick auf die hr-Doku der Saison "Gude, Bundesliga! Der emotionale Aufstieg von Darmstadt 98".

24.06.23, 07:28 Uhr: Ex-Lilie Sobiech beendet Karriere

Der ehemalige Darmstädter Lasse Sobiech hat mit 32 Jahren seine Karriere beendet. "Für mich ist es an der Zeit, meine Fußballschuhe an den Nagel zu hängen", schrieb Sobiech am Freitag auf Instagram. "Es war eine unglaubliche Reise, voller großartiger Momente und unvergesslicher Erfahrungen." Sobiech hatte 2021/22 15 Mal das Trikot der Lilien getragen, zuletzt in Südafrika bei Stellenbosch FC gespielt.

23.06.23, 11:23 Uhr: Bericht: Flügelspieler aus Kopenhagen soll kommen

Der SV Darmstadt 98 könnte sich einen neuen Spieler aus Kopenhagen angeln. Die Zeitung "Copenhagen Sundays" schreibt, dass die Lilien sich mit dem Flügelspieler Paul Mukairu vom FC Kopenhagen verstärken wollen. Die Vereine stünden demnach kurz vor einer Einigung, im Gespräch ist eine Leihe mit einer Kaufoption in Höhe von zwei Millionen Euro. Der 23-Jährige kam in der vergangenen Saison nur auf fünf Einsätze, wurde aber auch im vergangenen Herbst in der Champions League drei Mal eingewechselt.

22.06.23, 18:15 Uhr: U21-EM: Stojilkovic siegt mit der Schweiz

Gelungener EM-Auftakt für Filip Stojilkovic von Bundesliga-Aufsteiger Darmstadt 98: Er gewann am Donnerstagabend mit der Schweizer U21 das erste Gruppenspiel gegen Norwegen mit 2:1. Stojilkovic stand dabei 60 Minuten auf dem Platz.

22.06.23, 09:40 Uhr: Stojilkovic: "Wechsel nach Darmstadt war absolut richtig"

Der Wechsel aus der Schweiz zu Darmstadt 98 war rückblickend betrachtet für Stürmer Filip Stojilkovic "die absolut richtige Entscheidung". Im vergangene Winter kam der Stürmer zu den Südhessen. "Ich fühle mich bei den Lilien pudelwohl. Die ganze Rückrunde war einfach unfassbar. Ich habe gar keine Worte dafür, was alles passiert ist und wie geil diese Mannschaft, das Trainerteam und der Staff sind", sagte Stojilkovic am Donnerstag in einem Interview für die Lilien-Homepage. Ab Donnerstag wird der 23-Jährige für die Schweizer Nationalmannschaft bei der U21-EM auflaufen.

20.06.23, 07:47 Uhr: Tietz wehrt sich gegen Kritik

Lilien-Stürmer Phillip Tietz verteidigt den Aufstieg von Darmstadt 98. Von etwaigen Nörglern, die lieber Schalke und die Hertha in der 1. Liga gesehen hätten, will er nichts wissen: "Darauf gebe ich nichts. Wir haben uns das über die komplette Saison verdient. Ich glaube, wir standen fast die komplette Saison auf einem Aufstiegsplatz. Und wenn man da nicht von verdient spricht, wann dann?", sagte Tietz im Interview mit der Bild-Zeitung am Dienstag. Die Lilien hätten den Aufstieg geschafft, "obwohl wir nicht das Budget gehabt haben wie andere Mannschaften in der Liga", sagte er und weiter: "Das verdient Respekt. Größten Respekt, finde ich."

18.06.23, 15:35 Uhr: Lilien müssen nach Homburg

Der SV Darmstadt 98 muss in der ersten Runde des DFB-Pokals zum FC 08 Homburg aus der Regionalliga Südwest. Das ergab die Auslosung am Sonntag in Dortmund. Das genaue Datum für das Spiel ist noch nicht terminiert. Die erste Runde wird von 11. bis 14. August ausgetragen. "Wir treffen auf eine starke Regionalliga-Mannschaft, die die abschließende Saison als Tabellenvierter beendet hat. Dennoch wollen wir natürlich unserem Anspruch gerecht werden und uns für die nächste Pokalrunde qualifizieren", sagte Lilien-Manager Carsten Wehlmann.

18.06.23, 07:39 Uhr: Erste Pokalrunde wird ausgelost

Der SV Darmstadt 98, Eintracht Frankfurt, der SV Wehen Wiesbaden und der FSV Frankfurt fiebern der Auslosung der ersten Runde im DFB-Pokal entgegen. Die drei hessischen Proficlubs und der Hessenpokal-Sieger aus Bornheim gehören zu den 64 Teilnehmern, die am Sonntag ihren Erstrunden-Gegner erfahren werden. Die Auslosung findet im Rahmen der ZDF-Sportreportage ab 17.10 Uhr im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund statt, Losfee ist Stabhochspringerin Sarah Vogel. Die Partien werden zwischen dem 11. und 14. August ausgetragen.

16.06.23, 06:18 Uhr: Stojilkovic testet gegen Deutschland

Lilien-Stürmer Filip Stojilkovic testet mit seiner Schweizer U21-Nationalmannschaft am Freitag gegen die U21-Vertretung von Deutschland (18 Uhr). Das Spiel soll für beide Teams letzte Erkenntnisse vor dem Beginn der U21-EM in Georgien und Rumänien am 21. Juni geben. Das Spiel im italienischen Prad findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Darmstadts Stojilkovic trifft dabei unter anderem auf die deutschen U21-Nationalspieler Ansgar Knauff und Faride Alidou von Eintracht Frankfurt.

15.06.23, 11:26 Uhr: Lilien terminieren fünf Testspiele

Im Rahmen der Sommervorbereitung hat Darmstadt 98 fünf Teststpiele für Juli bekannt gegeben. Die Begegnungen im Überblick:



TSG Bad König - SVD (8. Juli, 15.30 Uhr)

SVD - Norwich City (12. Juli, 18.30 Uhr)

FC Gießen - SVD (16. Juli, 16 Uhr)

Karlsruher SC - SVD (22. Juli, 15.30 Uhr)

SV Sandhausen - SVD (29. Juli, 15.30 Uhr)

15.06.23, 08:08 Uhr: Stojilkovic für U21-EM nominiert

Lilien-Stürmer Filip Stojilkovic steht im Schweizer Kader für die U21-Europameisterschaft. Das gab der Schweizerische Fußballverband am Donnerstag bekannt. "Es freut mich sehr, dass ich mit der U21 zu einem großen Turnier fahren und dort den SV Darmstadt 98 im Schweizer Nationaltrikot repräsentieren darf", sagte Stojilkovic zu seiner Nominierung und weiter: "Die Vorfreude auf die kommende EM ist riesig." Das erste Spiel mit der Schweiz hat der Stürmer am 22. Juni (18 Uhr) gegen Norwegen.

13.06.23, 18:12 Uhr: Dauerkarten-Rabatt für ärmere Fans

Für Fans mit "stark eingeschränkten finanziellen Möglichkeiten" stellt der SV Darmstadt 98 auch in der kommenden Bundesliga-Spielzeit stark verbilligte Dauerkarten zur Verfügung. Wie die Lilien am Dienstag mitteilten, werden Tickets aus diesem Sozialfonds der Fan- und Förderabteilung nur die Hälfte des regulären Preises kosten. Bedürftige und interessierte Fans können sich formlos für eine der Dauerkarten bewerben. Die Darmstädter kündigten an, jede Einsendung vertraulich zu behandeln und in Einzelfällen nach individuellen Lösungen zu suchen. Eine maximale Anzahl an Tickets gibt es nicht.

13.06.23, 08:01 Uhr: Voting: Riedel ist "Durchstarter der Saison"

Clemens Riedel wurde von den Lilien-Ticker-Usern zum Durchstarter der Saison gewählt. An dieser Stelle hatten wir gefragt, welcher Darmstädter Spieler in der abgelaufenen Saison den größten Leistungssprung im Vergleich zum Vorjahr geschafft habe. Das Ergebnis fällt eindeutig aus: Riedel kam auf mehr als die Hälfte der Stimmen (51,4 Prozent), Braydon Manu (14,7) und Marvin Mehlem (9,7) folgen auf den weiteren Plätzen. Riedel hatte erst kürzlich seinen Vertrag bei den Lilien verlängert. Bei der Abstimmung zum wichtigsten Spieler der Saison hatte Torwart Marcel Schuhen deutlich das Rennen gemacht.

13.06.23, 07:29 Uhr: Wache zu Schuhen: Hätte dich nicht geholt

Lilien-Torwarttrainer Dimo Wache hat im kicker offen über seine erste Begegnung 2021 mit Keeper Marcel Schuhen berichtet. "Ich habe ihm direkt ganz offen gesagt, dass ich ihn damals nicht geholt hätte. Ehrlichkeit in der Zusammenarbeit ist mir extrem wichtig", so Wache. Bei Schuhens Wechsel 2019 hatte der Coach erst eine Operation über sich ergehen lassen müssen und war nicht befragt worden. "Sein Vertrauen zu mir war im ersten Moment dann erst einmal nicht so groß. Aber: Marcel musste sich auf mich einlassen und hat das getan", erklärte Wache. Mittlerweile berichten beide von einer sehr vertrauensvollen Zusammenarbeit, Schuhen wurde auch dank des Torwarttrainers zu einer der Säulen des Lilien-Aufstiegs.

