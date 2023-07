Darmstadt 98: +++ Lilien testen am Mittwoch gegen Norwich +++ Bundesliga für Zimmermann "ein Kindheitstraum" +++ Zimmermann freut sich auf Norwich-Test +++ +++ Lilien testen am Mittwoch gegen Norwich +++ Bundesliga für Zimmermann "ein Kindheitstraum" +++ Zimmermann freut sich auf Norwich-Test +++ Stand: 12.07.2023 08:06 Uhr

In unserem Lilien-Ticker bekommen Sie immer die neuesten Nachrichten über Darmstadt 98.

12.07.23, 06:06 Uhr: Lilien testen am Mittwoch gegen Norwich

Am frühen Mittwochabend empfangen die Lilien den englischen Zweitligisten Norwich City (18.30 Uhr) im Stadion am Böllenfalltor. Für Kapitän Fabian Holland und sein Team ist es das zweite Testspiel der Bundesliga-Vorbereitung. Für seinen Mannschaftskollegen Robin Zimmermann ist das Duell gegen Norwich ein ganz besonderes Spiel, schließlich spielte er fünf Jahre selbst für den Klub aus dem Osten Englands: "Es wird sicherlich ein cooler Test. Sie haben eine hohe individuelle Qualität", ist Zimmermann überzeugt.

11.07.23, 05:44 Uhr: Bundesliga für Zimmermann "ein Kindheitstraum"

Lilien-Abwehrchef Christoph Zimmermann hat in seiner Karriere noch keine Bundesliga-Minute auf dem Konto. Dementsprechend groß ist die Lust auf die neue Saison: "Es ist ein Kindheitstraum, der in Erfüllung gehen wird", brachte es Zimmermann am Montag in einem Mediengespräch auf den Punkt. "Schön, dass es im zarten Alter von 30 Jahren so weit ist." Ziel ist für Zimmermann natürlich der Klassenerhalt. Mit seinem vorherigen Klub Norwich City stieg Zimmermann als Aufsteiger zweimal direkt wieder ab. "Wir haben eine ähnliche Ausgangslage und werden jetzt der Underdog sein. Wir müssen das annehmen. In Norwich haben wir es nicht so gut gemeistert. Ich hoffe, dass wir es in Darmstadt besser machen."

10.07.23, 15:15 Uhr: Zimmermann freut sich auf Norwich-Test

Fünf Jahre spielte Christoph Zimmermann bei Norwich City, am Mittwoch (18.30 Uhr) kommt es beim Test zwischen den Lilien und dem von David Wagner betreuten Team zum Wiedersehen für den Verteidiger der Darmstädter. "Ich freue mich extrem drauf. Das wird ein Wiedersehen mit Freunden", berichtete der Verteidiger am Montag. Er kenne noch knapp 80 Prozent des Kaders sowie weite Teile des Funktionsteams. "Es wird sicherlich ein cooler Test. Sie haben eine hohe individuelle Qualität", so Zimmermann.

Christoph Zimmermann nach dem Spiel in Nürnberg

10.07.23, 12:53 Uhr: Tietz fehlt beim Media Day der Lilien

Lilien-Angreifer Phillip Tietz hat am Montag beim Media Day der Darmstädter, auf dem verschiedene Fotos und Aufnahmen für die neue Saison erstellt werden, gefehlt. Ein entsprechender Bericht des Darmstädter Echos deckt sich mit den Informationen des hr-sport. Der Stürmer steht kurz vor einem Wechsel zum FC Augsburg, beide Vereine sind sich bei der Ablösesumme näher gekommen. Fix ist der Deal dem Vernehmen nach aber noch nicht.

Lilien-Stürmer Phillip Tietz war gefrustet nach der Fürth-Niederlage.

10.07.23, 08:34 Uhr: Bericht: Tietz-Wechsel steht bevor

Der Abschied von Stürmer Philip Tietz beim SV Darmstadt 98 rückt näher. Wie der Kicker berichtet, haben sich die Lilien und der FC Augsburg in Sachen Ablösesumme in den vergangenen Tagen angenähert. Für etwas mehr als zwei Millionen Euro könnte Tietz die Südhessen verlassen. In Augsburg sei man vorsichtig optimistisch, dass der Deal noch vor dem Start des Trainingslagers am Samstag über die Bühne geht. Mit dem FCA ist sich Tietz bereits seit längerem über ein Engagement einig.

08.07.23, 15:51 Uhr: Lilien ohne Mühe im ersten Test

Darmstadt 98 hat den ersten Test der neuen Saison in Bad König gegen den Kreisligisten TSG Bad König mit 10:0 (5:0) gewonnen. Das Spiel begann mit einem Doppelpack von Marvin Mehlem. Oscar Vilhelmsson mit zwei Treffern und Matthias Bader erhöhten vor der Pause auf 5:0. Nach der Pause trugen sich direkt Aaron Seydel und Phillip Tietz in die Schützenliste. Dann schlug die Stunde der Neuzugänge: Andreas Müller und Fabian Nürnberger erzielten ihre Premierentreffer, dazwischen war abermals der vom FC Augsburg umworbene Tietz erfolgreich.

Phillip Tietz trifft im Testspiel.

08.07.23, 13:52 Uhr: Fritsch: Brauchen Transfereinnahmen

Lilien-Präsident Rüdiger Fritsch hat sich in der Bild zu den Spekulationen um mögliche Abgänge geäußert: "Der Fußball funktioniert wie im normalen Leben. Man kann nicht immer nur einkaufen und keine Einnahmen erzielen. Wir brauchen Transfereinnahmen", so Fritsch. Die Darmstädter könnten sich Fritsch zufolge keine Klassenerhalts-Mannschaft kaufen, sondern müssten eine werden. Der 61-Jährige weiter: "Unser Budget hat zum nächsten, Heidenheim ausgenommen, eine fette Diskrepanz von 20 bis 25 Millionen. Dementsprechend müssen unsere Jungs andere Skills bringen."

08.07.23, 07:49 Uhr: Verhandlungen über Klarer ziehen sich hin

Darmstadt 98 und Fortuna Düsseldorf verhandeln weiter über die Ablösesumme für Christoph Klarer. Bereits seit einigen Tagen steht fest, dass der Abwehrspieler und die Lilien sich einig sind. Nicht aber die beiden Klubs. Die Fortuna bestehe auf eine Ablösesumme von mindestens zwei Millionen Euro, berichtet die Bild-Zeitung. Bislang seien die Lilien noch nicht bereit, so viel Geld für den 23-Jährigen auf den Tisch zu legen, heißt es in dem Bericht weiter. Genügend Zeit für eine Einigung bleibt: Das Transferfenster ist noch fast acht Wochen geöffnet.

Christoph Klarer trainiert aktuell noch bei Fortuna Düsseldorf.

07.07.23, 18:28 Uhr: Gjasula nach Instagram-Post: Tut mir leid

Lilien-Mittelfeldspieler Klaus Gjasula hat nach der Kritik an einem geteilten Inhalt auf Instagram mit einem Statement reagiert. "Ich habe gestern ein Video gepostet und danach wurde mir Transphobie vorgeworfen", so Gjasula. Durch die Art und Weise seiner Äußerung sei eine falsche Botschaft entstanden. Bei dem geteilten Inhalt ging es um eine Umfrage des Youtubers "Thype" auf dem "Cologne Pride Day", die dieser mit "LGBTQ Katastrophe" betitelte. Aussagen in Interviews zu drei oder mehr verschiedenen Geschlechtern kommentierte Gjasula mit dem Text: "Anstatt Triple X kommt Triple Gender. Mann, Giraffe und Auto in einem." Er habe eine andere Meinung als die interviewte Person im Video und es in diesem Moment witzig gefunden. "Da war keine Intention, jemanden zu beleidigen, wenn das der Fall ist, tut es mir leid", schrieb Gjasula.

07.07.23, 10:57 Uhr: Lilien präsentieren neues Heim-Trikot

Der SV Darmstadt 98 hat am Freitag das neue Heim-Trikot für die anstehende Bundesliga-Saison präsentiert. Neu ist der Hauptsponsor auf der Brust, ein Hersteller von Funktionsschuhen und -bekleidung. Premiere feiert das neue Dress der Lilien beim Testspiel am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) in Bad König. Und so sieht es aus:

07.07.23, 10:37 Uhr: Lilien verleihen Crosthwaite erneut

Der SV Darmstadt 98 verleiht erneut Henry Jon Crosthwaite. Der 20-Jährige, der in der vergangenen Saison beim FC-Astoria Walldorf sowie in der Saison davor für Rot-Weiß Koblenz aktiv war, wird in der kommenden Spielzeit nun beim Halleschen FC spielen, wie der Bundesliga-Aufsteiger am Freitag mitteilte.

Henry Crosthwaite bei einem Testspiel gegen Regensburg

07.07.23, 08:27 Uhr: Bennetts schließt sich dem SVWW an

Keanan Bennetts hat einen neuen Verein gefunden. Der Linksfuß, der nach dem Aufstieg der Lilien in die Bundesliga bei den Darmstädtern keinen neuen Vertrag erhalten hatte, schließt sich Zweitliga-Aufsteiger Wehen Wiesbaden an. Das teilte der SVWW am Freitag mit. Bennetts hatte in der Aufstiegs-Saison der 98er insgesamt 15 Spiele für die Lilien absolviert, davon allerdings keines von Beginn an.

07.07.23, 06:06 Uhr: Entwarnung bei Christoph Klarer

Nach dem Trainingsabbruch von Christoph Klarer am Donnerstag gibt es nun Entwarnung: Der Düsseldorfer Verteidiger soll sich lediglich eine Prellung am linken Fuß zugezogen haben und sich damit nicht, wie befürchtet, schlimmer verletzt haben, berichtet die Bild-Zeitung. Damit können die Lilien wohl durchatmen. Sie haben den 23-Jährigen weit oben auf der Einkaufsliste.

06.07.23, 15:08 Uhr: Lieberknecht setzt auf Teamgeist und Fans

Darmstadt 98 erhofft sich auch als Verein mit dem kleinsten Budget der Bun- desliga eine Chance auf den Klassenerhalt. "Wir werden Zähne zeigen und hoffen, dass wir in der nächsten Saison weiter dabei bleiben", sagte Trainer Torsten Lieberknecht nach dem Trainingsauftakt am Mittwoch. Worauf der Coach dabei den größten Wert legt? "Team, Team, Team, Team, Team", betonte er gleich mehrfach, dass es auf den Zusammenhalt in der Mannschaft ankommen wird. "Der Teamgeist muss überbordend sein." Als weiteren Faktor bezeichnete er die "unglaubliche Unterstützung" der Fans.

06.07.23, 14:59 Uhr: Klarer bricht Training ab

Düsseldorf-Verteidiger Christoph Klarer, der bei Darmstadt 98 ganz oben auf der Einkaufsliste steht, musste die Trainingseinheit am Donnerstag verletzungsbedingt abbrechen. Wie Bild berichtet, eilte Fortuna-Physio Frank Hörstmann (33) eilte sofort auf den Platz und verband den linken Fuß des Abwehrspielers. Klarer humpelte anschließend in die Kabine. Über eine Ausfallzeit ist noch nichts bekannt. Bereits am Vortag hatte Klarer einen Schlag auf den nun verletzten Fuß erhalten.

06.07.23, 08:12 Uhr: Lilien testen gegen Liverpool

Darmstadt 98 hat einen hochkarätigen Testspielgegner an Land gezogen: Die Lilien werden am 7. August um 20 Uhr deutscher Zeit auf den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp treffen, wie beide Vereine am Donnerstag mitteilten. Gespielt wird im Deepdale, dem Stadion von Preston North End. "Für beide Teams stellt das Aufeinandertreffen die Generalprobe vor dem Saisonstart dar, wir rechnen also mit einer Liverpooler Mannschaft, die voll im Saft steht und uns alles abverlangen wird", sagte Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht. Am 14. August startet für Darmstadt die Saison mit dem Pokalspiel beim FC Homburg.

Alte Bekannte: Torsten Lieberknecht und Jürgen Klopp beim Bundesligaspiel des BVB gegen Braunschweig im Jahr 2013

06.07.23, 06:36 Uhr: Wehlmann: Lilien-Möglichkeiten auf Transfermarkt "begrenzt"

Carsten Wehlmann, Sportlicher Leiter von Darmstadt 98, sieht seinen Verein bei der Suche nach neuen Spielern als Underdog. "Die Möglichkeiten sind begrenzt. Das merken wir auch in Gesprächen mit Spielern und anderen Vereinen", sagte er am Rande des Trainingsauftakts am Mittwoch. Die Lilien haben das geringste Budget aller Bundesligisten. Man habe die Mannschaft auf allen Positionen soweit zusammen, dennoch gehe es darum, zu schauen, "wo wir Anpassungen vornehmen" müssen, so Wehlmann.

05.07.23, 15:09 Uhr: Wehlmann äußert sich zu Tietz-Gerüchten

Lilien-Manager Carsten Wehlmann sieht Neuzugang Fraser Hornby nicht automatisch als Nachfolger von Phillip Tietz. "Wir haben gesagt, dass wir einen Stürmer verpflichten wollen. Diese Hausaufgaben haben wir jetzt gemacht", sagte Wehlmann am Rande des Trainingsauftakts der Südhessen. Der Ex-Profi erklärte weiter: "Letztendlich steht Phillip bei uns unter Vertrag und trainiert hier mit." Der Angreifer, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, wird intensiv mit dem FC Augsburg in Verbindung gebracht. Wehlmann erklärte: "Bei anderen Vereine, die von außen betrachtet vermeintlich auf Augenhöhe sind, müssten wir - wie Uli Hoeneß einmal sagte - 'mit dem Fernglas schauen', um finanziell mithalten zu können. Es geht darum, eine Einigung zu finden."

05.07.23, 13:14 Uhr: Lilien verpflichten Fraser Hornby

Der SV Darmstadt 98 hat kurz vor dem Auftakt der ersten Trainingseinheit den Wechsel von Fraser Hornby von Stade Reims bekanntgegeben. Der 23 Jahre alte Mittelstürmer hat einen bis 2027 laufenden Vertrag bei den Lilien unterschrieben. "Unsere Scouting-Abteilung hat viel Zeit und Energie aufgebracht, um mit Fraser den Stürmer ausfindig zu machen, der genau in unser gesuchtes Profil passt", freute sich Trainer Torsten Lieberknecht. Hornby selbst spricht von einer Entscheidung, die ihm "leichtgefallen" sei: "Es ist großartig, zukünftig in der Bundesliga zu spielen." Zuletzt war der Angreifer beim belgischen Erstligisten KV Oostende auf Leihbasis aktiv.

05.07.23, 11:57 Uhr: Lilien- Trainingsauftakt am Mittwoch

Ab dem heutigen Mittwoch geht es für die Spieler von Darmstadt 98 wieder zur Sache: Die Lilien stehen ab 16.30 Uhr zum ersten Mal in der neuen Saison wieder auf dem Trainingsplatz. Die Einheit ist öffentlich, Fans können also vor Ort zuschauen, wie sich der Aufsteiger auf die Bundesliga-Saison vorbereitet. Die Spieler sind bereits seit Anfang der Woche zurück in Darmstadt und haben seitdem diverse Untersuchungen, Tests und Übungen absolviert.

04.07.23, 18:17 Uhr: Wehlmann: "Rahmenbedingungen müssen stimmen"

Der SV Darmstadt 98 wird Stürmer Phillip Tietz nicht zum Schleuderpreis hergeben. Das machte Lilien-Manager Carsten Wehlmann im Gespräch mit der Bild klar: "Wir wissen, dass Phillip Tietz auf dem Markt begehrt ist und ein hohes Interesse an ihm herrscht. Es wäre vermessen, als Darmstadt 98 zu sagen, dass ein Spieler unverkäuflich ist. Klar ist aber, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen müssen."

Tietz soll laut Sport Bild auf dem Sprung zum FC Augsburg sein. Die beiden Vereine müssen sich noch auf eine Ablösesumme einigen. Im Raum stehen dem Bericht zufolge drei Millionen Euro.

04.07.23, 13:13 Uhr: Bericht: Tietz und Augsburg einig

Phillip Tietz steht vor einem Absprung zum FC Augsburg. Die Sport-Bild schreibt am Dienstag, dass sich der Stürmer und der FCA über einen Vertrag bis voraussichtlich 2027 verständigt hätten. Nun stünde aber die Einigung zwischen den Lilien und den Augsburgern aus. Die Rede sei demnach von drei Millionen Euro Ablöse. "Um nach Augsburg zu gehen, sagte Tietz zuletzt auch Anfragen aus den USA, unter anderem vom Los Angeles FC ab", schreibt das Blatt weiter. Tietz hatte unter anderem mit seinem Tor gegen Magdeburg den Darmstädter Aufstieg perfekt gemacht.

04.07.23, 09:10 Uhr: Klarer soll kommen

Darmstadt 98 rüstet seine Verteidigung weiter auf: Nach Informationen des hr-sport sind sich die Lilien mit Christoph Klarer von Fortuna Düsseldorf einig. Der Innenverteidiger möchte zu den Südhessen wechseln. Nun verhandeln die beiden Klubs, Darmstadt hat dem Vernehmen nach schon zwei Angebote abgegeben. Eine Einigung steht noch aus. Hier geht es zum Text:

04.07.23, 05:37 Uhr: Bericht: Tietz will nicht verlängern

Stürmer Phillip Tietz will seinen Vertrag bei den Lilien nicht verlängern - das berichtet die Bild-Zeitung am Montagabend. Der Kontrakt läuft im kommenden Sommer aus. Zuletzt waren Berichte über ein Interesse des FC Augsburg an Tietz publik geworden. Laut Bild hätten aber auch andere Bundesligisten den Angreifer im Blick. Darmstadt 98 müsste in diesem Fall prüfen, ob der Klub Tietz in diesem Sommer ziehen lässt, um noch eine Ablösesumme zu kassieren. Bei Verteidiger Patric Pfeiffer gingen die Lilien vor einem Jahr aber auch ins letzte Vertragsjahr und nahmen dabei das Risiko eines ablösefreien Wechsels in Kauf.

03.07.23, 15:57 Uhr: Lilien zurück am Bölle

Der SV Darmstadt 98 hat am Montag mit der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison begonnen. Schon am frühen Morgen fanden sich die Lilien für Leistungsdiagnostiken und medizinische Untersuchungen am Stadion am Böllenfalltor ein. Am Mittwoch (16.30 Uhr) steht dann das erste öffentliche Training an. "Es war schön, die Spieler, das Trainerteam und den Staff nach der Sommerpause wiederzusehen", sagte Lilien-Manager Carsten Wehlmann. "Man hat in den Gesprächen die Vorfreude auf die anstehende Saison gemerkt."

