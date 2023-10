+++ Lilien-Sieg kostet Maaßen den Job +++ Riedel nachnominiert +++ Holland: "Sind erwachsener geworden" +++ +++ Lilien-Sieg kostet Maaßen den Job +++ Riedel für U21 nachnominiert +++ Lieberknecht: "Gutes Zeichen meiner Mannschaft" +++ Stand: 10.10.2023 07:14 Uhr

10.10.23, 05:14 Uhr: Lilien-Sieg kostet Maaßen den Job

Zwei Tage nach dem 2:1-Sieg des SV Darmstadt 98 beim FC Augsburg haben sich die Fuggerstädter von ihrem Trainer getrennt. Wie der FCA am späten Montagabend mitteilte, wurde Enrico Maaßen mit sofortiger Wirkung entlassen. Seine Aufgaben übernimmt nun interimsweise Ex-Profi und U23-Trainer Tobias Strobl. "Der Trend zeigt nach unten. Wir sind im Minus", hatte Sportdirektor Marinko Jurendic nach der Niederlage gegen die Lilien am Samstag gesagt. Maaßen ist damit der erste Trainer, der in dieser Bundesliga-Saison seinen Job verloren hat.

09.10.23, 13:50 Uhr: Riedel für U21 nachnominiert

Lilien-Verteidiger Clemens Riedel und Rocco Reitz von Borussia Mönchengladbach sind von U21-Cheftrainer Antonio Di Salvo für das kommende EM-Qualifikationsspiel am Freitag in Bulgarien nachnominiert worden. Das gab der 44-Jährige in einer Pressekonferenz am Montag bekannt. Grund dafür sind die Verletzungen von Marton Dardai (Hertha BSC) und Jamil Siebert (Fortuna Düsseldorf).

Am Freitag spielt das deutsche U21-Aufgebot ihr Spiel in der EM-Qualifikation in Bulgarien. Ursprünglich sollte am 17. Oktober auch eine weitere Partie in Israel stattfinden. Wegen des Terroranschlags der Hamas auf Israel entschied die Europäische Fußball-Union (UEFA) aber, alle Spiele im Land zu verlegen.

Clemens Riedel bei seinem ersten Spiel für die deutsche U21

08.10.23, 12:02 Uhr: Holland: "Wir sind erwachsener geworden"

Kapitän Fabian Holland hat eine einfache Erklärung für den zweiten Sieg in Folge des SV Darmstadt 98. "Wir sind erwachsener geworden», erklärte Holland nach dem 2:1-Sieg in Augsburg. "In den Spielen zuvor waren wir teilweise etwas kopflos, heute hatten wir ihn immer eingeschaltet." Mit dem Sieg sprangen die Lilien auf Tabellenplatz elf.

07.10.23, 16:05 Uhr: Lieberknecht: "Gutes Zeichen meiner Mannschaft"

Die Stimmung bei Darmstadt 98 war prima nach dem Auswärtssieg in Augsburg. Trainer Torsten Lieberknecht lobte sein Team, dass den Plan optimal umgesetzt hat: "Es ist uns gelungen, dass wir eine gute Höhe hatten und wichtige Eins-gegen-Eins-Duelle gegen Augsburg gewinnen konnten. Wir sind auch gut auf die zweiten Bälle gegangen. Es war enorm wichtig, dass wir gut mit unserem Ballbesitz umgegangen sind und ein gutes Positionsspiel hatten." Die Lilien feierten damit den zweiten Sieg in Folge. Lieberknecht wollte mit seiner Mannschaft nachlegen und auch in der Fremde punkten: "Das ist uns gelungen. Es war ein gutes Zeichen meiner Mannschaft."

07.10.23, 15:27 Uhr: Darmstadt knackt den FC Augsburg

Der SV Darmstadt 98 hat seinen ersten Auswärtssieg nach dem Aufstieg in die Bundesliga gefeiert und den FC Augsburg mit 2:1 (0:0) besiegt. Tim Skarke (52.) und Tobias Kempe per Foulelfmeter (70.) brachten die Lilien verdient in Führung. In der Schlussphase (acht Minuten Nachspielzeit!) mussten die Darmstädter dann aber mächtig zittern, Ermedin Demirovic brachte die Gastgeber noch einmal heran (86.). Es reichte aber für drei Punkte. Mit sieben Punkten auf dem Konto belegt die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht Rang elf. Nach der Länderspielpause kommt das Topteam aus Leipzig am Samstagnachmittag (21. Oktober/15.30 Uhr) zu Gast ans Böllenfalltor.

07.10.23, 12:33 Uhr: Lilien ohne Abwehrchef Gjasula

Der SV Darmstadt 98 muss beim Auswärtsspiel beim FC Augsburg am Samstag (15.30 Uhr) auf Klaus Gjasula verzichten. Der Albaner, der in den vergangenen Spielen die Rolle des Abwehrchefs übernommen hatte, fehlt krankheitsbedingt. Für ihn rückt Jannik Müller, der zu seinem Bundesliga-Debüt kommt, in die Startelf. Ansonsten vertraut Trainer Torsten Lieberknecht der gleichen Anfangsformation wie beim 4:2-Sieg gegen Bremen.

So spielen die Lilien: Schuhen – Klarer, Müller, Maglica – Bader, Holland, Nürnberger – Kempe, Mehlem – Skarke, Pfeiffer

07.10.23, 08:31 Uhr: Matthias Bader: "Uns erwartet ein intensives Spiel"

Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr) gastiert Darmstadt 98 zum Bundesliga-Duell beim FC Augsburg. Lilien-Abwehrspieler Matthias Bader möchte den Schwung aus dem 4:2-Heimsieg gegen Werder Bremen dafür mitnehmen: "Wir wollen auswärts wie zu Hause die gleiche Wucht und Intensität entwickeln", sagte Bader vor der Partie. Er erwartet in Augsburg ein "zweikampfbetontes und intensives Spiel.“ Trotz eines Muskelfaserrisses wird Darmstadts Cheftrainer Torsten Lieberknecht an der Seitenlinie stehen. Noch offen ist, ob er auf Kapitän Fabian Holland, Braydon Manu, Klaus Gjasula und Christoph Zimmermann bauen kann. Definitiv wird Emir Karic (Muskelfaserriss) ausfallen.

Darmstadt 98 spielt in Augsburg.

06.10.23, 18:34 Uhr: Vilhelmsson und Gjasula für Nationalmannschaft nominiert

Für die kommenden EM-Qualifikationsspiele sind Darmstadts Klaus Gjasula und Oscar Vilhelmsson nominiert worden. Während Gjasula mit Albanien gegen Tschechien und Bulgarien spielen wird, tritt Vilhelmsson mit der schwedischen U21-Nationalmannschaft gegen Moldawien und Georgien an. Ein Spiel der Lilien werden die beiden deswegen aber nicht verpassen, da zur der Zeit die Bundesliga in eine Länderspielpause geht.

06.10.23, 06:02 Uhr: Wehlmann: "Skarke weiß, wie Lieberknecht tickt"

Lilien-Rückkehrer Tim Skarke konnte auf Anhieb mir zwei Treffern und einer Vorlage in vier Partien überzeugen. Carsten Wehlmann, Sportlicher Leiter von Darmstadt 98, erklärte bei Sport 1: "Der Transfer von Tim hat sich relativ spät ergeben. Er wusste bei Union Berlin nicht, wie es für ihn weitergeht. Dann ging die Tür spontan bei uns auf und wir konnten ihn ausleihen." Ein Pfund in den Gesprächen, so der ehemalige Profi weiter, sei "natürlich auch unser Aufstieg in die Bundesliga" gewesen. Als weiteren Faktor machte er die emotionale Komponente aus: "Von uns aus ist er damals in die erste Liga zu Union gewechselt. Tim kennt daher das Umfeld in Darmstadt und er weiß, wie Trainer Torsten Lieberknecht tickt." Dies seien "kleine Mosaiksteinchen für den Transfer" gewesen.

05.10.23, 11:00 Uhr: Lieberknecht verletzt sich im Training

Torsten Lieberknecht hat sich im Training der Darmstädter am Mittwoch verletzt. Das erzählte der Coach am Donnerstag auf der Pressekonferenz vor dem Spiel in Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr). "Ich wollte eine Übung vormachen und habe mir dabei mehr als einen Muskelfaserriss zugezogen. Vermutlich einen Muskelbündelriss", sagte Lieberknecht grinsend und fügte schnell an: "Das ist aber nur meine eigene Diagnose." In Augsburg wird der SV98-Trainer definitiv an der Seitenlinie stehen. Fragt sich nur, ob er diese gewohnt behände auf und ab rennt.

Die Deutsche Fußball Liga hat am Donnerstag die Spieltage 9 bis 13 genau terminiert. Die Lilien-Fans dürfen sich auf gleich zwei Flutlichtspiele am Freitagabend freuen. Die Partien gegen den VfL Bochum (3. November) und gegen den 1. FC Köln (1. Dezember) werden jeweils um 20.30 Uhr im Stadion am Böllenfalltor angepfiffen. Das Heimspiel gegen Mainz sowie die Auswärtsspiele bei den Bayern und in Freiburg finden samstags zur gewohnten Bundesliga-Zeit statt (15.30 Uhr).

Der Lilien-Spielplan im Überblick Sa., 28.10., 15.30 Uhr Bayern München – Darmstadt 98

Fr., 03.11., 20.30 Uhr Darmstadt 98 – VfL Bochum

Sa., 11.11., 15.30 Uhr Darmstadt 98 – Mainz 05

Sa., 25.11., 15.30 Uhr SC Freiburg – Darmstadt 98

Fr., 01.12., 20.30 Uhr Darmstadt 98 – 1. FC Köln

04.10.23, 14:56 Uhr: Bader: Haben noch nicht viel erreicht

Matthias Bader von Darmstadt 98 freut sich über sein erstes Bundesligator am vergangenen Spieltag gegen Bremen. "Es war schön zu treffen. Viel wichtig aber war, dass wir das Spiel gewonnen haben", sagte er nach dem Training am Mittwoch. Den ersten Saisonsieg der Lilien will er aber nicht zu hoch hängen. "Mit einem Sieg haben wir aber noch nicht so viel erreicht. Wir müssen uns stattdessen jede Woche steigern und in jedem Training ein hohes Niveau an den Tag legen, um in der Bundesliga zu bestehen", so Bader.

03.10.23, 09:40 Uhr: Schuhen schrubbt die meisten Kilometer

Es ist für einen Torhüter eine scheinbar unwichtige Statistik, doch Marcel Schuhen legt besonderen Wert auf sie: „“Ich laufe von den Torhütern die meisten Kilometer in der Bundesliga“, sagte Schuhen im hr-heimspiel! am Montagabend voller Stolz. Das liege daran, dass er ständig versucht, den Ball zu verfolgen, verriet der 30-Jährige. "Darum geht es: den Ball zu verfolgen. Darauf konzentriere ich mich. Und dann ist man in den Momenten da, wo man sein muss", so Schuhen. Wenn er alte Spiele analysiere und an einer falschen Stelle stehe, ärgere er sich regelrecht über sein schlechtes Stellungsspiel.

02.10.23, 18:40 Uhr: Schuhen: Müssen Geduld haben

Marcel Schuhen, Torwart von Darmstadt 98, hat im hr-heimspiel! am Montag von den Lektionen seiner ersten Bundesliga-Spiele berichtet. "Es geht immer darum, das Ganze step by step zu machen. Man muss Geduld haben", sagte er. "Wir kamen aus dem Aufstieg, aus einer Euphorie und haben erstmal ordentlich auf den Kopf bekommen." Gegen Bremen stand dann der erste Saisonsieg. "Mit der Art und Weise, wie wir Fußballspielen wollen - sehr mutig und sehr hoch anlaufen - haben wir uns die ersten drei Bundesliga-Punkte verdient", so Schuhens Analyse.

02.10.23, 17:29 Uhr: Schuhen im hr-heimspiel

Lilien-Torwart Marcel Schuhen ist am Montagabend zu Gast im hr-heimspiel!. Thema sind unter anderem echte Leader im Fußball und wieviel Meinung heute überhaupt noch erwünscht ist. Das Moderations-Duo Sebastian Rieth und Lisa Tellers begrüßt dazu außerdem Marc Schmidt von der Bild-Zeitung. Zu sehen ist das heimspiel! um 23.30 Uhr im hr-fernsehen sowie schon jetzt auf hessenschau.de.

02.10.23, 09:19 Uhr: Vollgas-Fußball bringt Erfolg

Der SV Darmstadt 98 hat gegen den SV Werder Bremen den ersten Saisonsieg gefeiert. Schlüssel zum Erfolg war die offensive Spielweise der Südhessen. "Wir spielen seit zwei Jahren nur Vollgas-Fußball, wir können nix anderes", sagte Tobias Kempe nach dem 4:2. In der Bundesliga hatten die Lilien zuletzt eher Wert auf eine kompakte Defensive gelegt. Die geänderte Herangehensweise führte nun zum Erfolg.

02.10.23, 05:27 Uhr: Lilien-Sieg im Highlight-Clip

Beim SV Darmstadt 98 ist der Knoten gegen Werder Bremen geplatzt. Sehen Sie sich den 4:2-Sieg im Highlight-Video an.

01.10.23, 16:39 Uhr: Lilien nach ersten Sieg erleichtert

Bei Darmstadt 98 herrschte nach dem ersten Saisonsieg gegen Bremen am Sonntag (4:2) Erleichterung. "Da fällt schon was von der Last ab", sagte Tobias Kempe nach der Partie. "Wir haben Vollgas gegeben, alles rausgehauen und am Ende auch verdient gewonnen." Sein Trainer Torsten Lieberknecht ergänzte: "Wir mussten mehr in die Risikobereitschaft gehen, um weniger ins Denken zu kommen. Das war ausschlaggebend, dass uns das gelungen ist." Die letzten 20 Minuten seien "sehr nervenaufreibend" gewesen. "Es ist ganz erleichternd, dass wir den Dreier geholt haben, weil es für die Jungs wichtig ist."

01.10.23, 15:23 Uhr: Lilien feiern ersten Saisonsieg

Der SV Darmstadt 98 hat den lang ersehnten ersten Saisonsieg unter Dach und Fach gebracht. Am Sonntag ließen die Lilien im heimischen Stadion am Böllenfalltor dem SV Werder Bremen keine Chance und schickten die Hanseaten mit 4:2 (2:0) nach Hause. Matthias Bader (5.), Tim Skarke (25.), Marvin Mehlem (50.) und Tobias Kempe per Handelfmeter (62.) trafen für den SVD, der phasenweise berauschenden Fußball spielte. Bremen wurde erst in der Schlussphase gefährlich und kam durch Olivier Deman (70.) und Milos Veljkovic (79.) noch einmal heran. In Gefahr geriet der Lilien-Heimsieg aber nie.

01.10.23, 13:25 Uhr: Nürnberger ersetzt Karic

Änderung in der Lilien-Elf beim Spiel gegen Bremen: Emir Karic hat sich beim Warmmachen verletzt, Fabian Nürnberger ersetzt ihn. Frank Ronstadt rückt damit in den Spieltagskader.

01.10.23, 12:33 Uhr: Kempe und Maglica von Beginn an

Darmstadt 98 geht mit zwei Änderungen im Vergleich zur Partie in Stuttgart in das Aufeinandertreffen mit Werder Bremen (15.30 Uhr). Tobias Kempe und der zuletzt gesperrte Matej Maglica kehren in die Mannschaft zurück, Clemens Riedel und Mathias Honsak sitzen hingegen auf der Bank. Die Hoffnungen auf einen Einsatz von Christoph Zimmermann haben sich anscheinend zerschlagen, so dürfte die Lilien-Dreierkette mit Maglica, Klaus Gjasula und Christpoh Klarer starten. So könnte Darmstadt spielen:

So könnten die Lilien spielen.

01.10.23, 07:09 Uhr: Lieberknecht warnt vor Werder

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht hat vor dem Heimspiel gegen Werder Bremen (Sonntag 15.30 Uhr) vor den Hanseaten gewarnt. "Werder hat eine gute Qualität“, ist er überzeugt. Zwar sind die Hanseaten auch eher mäßig in die Saison gestartet, aber: „Sie haben einen Naby Keita im Kader. Allein das zeigt, dass es ein anderes Regal ist, wenn man sich solche Spieler in die Mannschaft holen kann.“ In der Bundesliga gebe es ohnehin keine leichten Gegner, ist der Lilien-Coach überzeugt.

30.09.23, 10:40 Uhr: Wehlmann: Müssen den Respekt ablegen

Carsten Wehlmann, der Sportliche Leiter der Lilien, hat sich in einem Interview mit dem Portal "Deichstube" zur derzeitigen Situation der Darmstädter geäußert. "Wir halten über Passagen auch gegen international vertretene Clubs sehr gut mit, müssen aber hier und da noch den Respekt vor der Bundesliga ablegen", so Wehlmann. Der Funktionär gab aber auch zu bedenken: "Wir starten mit einem Mini-Etat, dem kleinsten aller 18 Vereine. Daraus ergibt sich ein Anpassungsprozess, dem wir uns stellen müssen. Wir haben ihn schon erfolgreich begonnen – und wir wollen unseren Weg weitergehen." Angesprochen auf seine bisherigen Erfahrungen mit dem kommenden Gegner Bremen sagte Wehlmann: "Meist habe ich gegen die Zweite auf Platz 11 gespielt. Mit Darmstadt in der Zweitliga-Spielzeit haben wir zu Hause gewonnen und auswärts unglücklich verloren."

30.09.23, 08:34 Uhr: Darmstadt knackt 14.000er Marke

Darmstadt 98 hat die Zahl von 14.000 Mitgliedern geknackt. Das gab der Klub nun bekannt. Damit haben die Lilien in den vergangenen zwei Jahren und mit dem Start der Mitgliederkampagne die Zahl annähernd verdoppelt. Das große Ziel von 10.000 Mitgliedern hatten die 98er bereits im April 2022 erreicht.

30.09.23, 08:23 Uhr: Frings traut Lilien Klassenerhalt zu

Dre ehemalige Lilien-Trainer Tosten Frings hat Darmstadt 98 vor dem Duell mit Werder Bremen am Sonntag (15.30 Uhr) Mut gemacht. Er traue dem Team zu, die Klasse zu halten, sagte Frings im Gespräch mit der Bild. "Darmstadt hat ein großes Plus: Jeder im Verein und jeder Fan weiß, dass es nur ums Überleben geht. Sie haben wie Werder Mega-Fans und eine Mannschaft, die gemeinsam durch dick und dünn geht." Dennoch fügte der ehemalige Nationalspieler an, dass beiden Mannschaften eine "schwierige Saison" bevorstehe.

