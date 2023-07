Darmstadt 98: +++ Lieberknecht setzt auf Teamgeist und Fans +++ Klarer bricht Training ab +++ Lilien testen gegen Liverpool +++ +++ Lieberknecht setzt auf Teamgeist und Fans +++ Klarer bricht Training ab +++ Lilien testen gegen Liverpool +++ Stand: 06.07.2023 17:08 Uhr

In unserem Lilien-Ticker bekommen Sie immer die neuesten Nachrichten über Darmstadt 98.

06.07.23, 15:08 Uhr: Lieberknecht setzt auf Teamgeist und Fans

Darmstadt 98 erhofft sich auch als Verein mit dem kleinsten Budget der Bun- desliga eine Chance auf den Klassenerhalt. "Wir werden Zähne zeigen und hoffen, dass wir in der nächsten Saison weiter dabei bleiben", sagte Trainer Torsten Lieberknecht nach dem Trainingsauftakt am Mittwoch. Worauf der Coach dabei den größten Wert legt? "Team, Team, Team, Team, Team", betonte er gleich mehrfach, dass es auf den Zusammenhalt in der Mannschaft ankommen wird. "Der Teamgeist muss überbordend sein." Als weiteren Faktor bezeichnete er die "unglaubliche Unterstützung" der Fans.

06.07.23, 14:59 Uhr: Klarer bricht Training ab

Düsseldorf-Verteidiger Christoph Klarer, der bei Darmstadt 98 ganz oben auf der Einkaufsliste steht, musste die Trainingseinheit am Donnerstag verletzungsbedingt abbrechen. Wie Bild berichtet, eilte Fortuna-Physio Frank Hörstmann (33) eilte sofort auf den Platz und verband den linken Fuß des Abwehrspielers. Klarer humpelte anschließend in die Kabine. Über eine Ausfallzeit ist noch nichts bekannt. Bereits am Vortag hatte Klarer einen Schlag auf den nun verletzten Fuß erhalten.

06.07.23, 08:12 Uhr: Lilien testen gegen Liverpool

Darmstadt 98 hat einen hochkarätigen Testspielgegner an Land gezogen: Die Lilien werden am 7. August um 20 Uhr deutscher Zeit auf den FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp treffen, wie beide Vereine am Donnerstag mitteilten. Gespielt wird im Deepdale, dem Stadion von Preston North End. "Für beide Teams stellt das Aufeinandertreffen die Generalprobe vor dem Saisonstart dar, wir rechnen also mit einer Liverpooler Mannschaft, die voll im Saft steht und uns alles abverlangen wird", sagte Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht. Am 14. August startet für Darmstadt die Saison mit dem Pokalspiel beim FC Homburg.

Alte Bekannte: Torsten Lieberknecht und Jürgen Klopp beim Bundesligaspiel des BVB gegen Braunschweig im Jahr 2013

06.07.23, 06:36 Uhr: Wehlmann: Lilien-Möglichkeiten auf Transfermarkt "begrenzt"

Carsten Wehlmann, Sportlicher Leiter von Darmstadt 98, sieht seinen Verein bei der Suche nach neuen Spielern als Underdog. "Die Möglichkeiten sind begrenzt. Das merken wir auch in Gesprächen mit Spielern und anderen Vereinen", sagte er am Rande des Trainingsauftakts am Mittwoch. Die Lilien haben das geringste Budget aller Bundesligisten. Man habe die Mannschaft auf allen Positionen soweit zusammen, dennoch gehe es darum, zu schauen, "wo wir Anpassungen vornehmen" müssen, so Wehlmann.

05.07.23, 15:09 Uhr: Wehlmann äußert sich zu Tietz-Gerüchten

Lilien-Manager Carsten Wehlmann sieht Neuzugang Fraser Hornby nicht automatisch als Nachfolger von Phillip Tietz. "Wir haben gesagt, dass wir einen Stürmer verpflichten wollen. Diese Hausaufgaben haben wir jetzt gemacht", sagte Wehlmann am Rande des Trainingsauftakts der Südhessen. Der Ex-Profi erklärte weiter: "Letztendlich steht Phillip bei uns unter Vertrag und trainiert hier mit." Der Angreifer, dessen Vertrag im kommenden Sommer ausläuft, wird intensiv mit dem FC Augsburg in Verbindung gebracht. Wehlmann erklärte: "Bei anderen Vereine, die von außen betrachtet vermeintlich auf Augenhöhe sind, müssten wir - wie Uli Hoeneß einmal sagte - 'mit dem Fernglas schauen', um finanziell mithalten zu können. Es geht darum, eine Einigung zu finden."

05.07.23, 13:14 Uhr: Lilien verpflichten Fraser Hornby

Der SV Darmstadt 98 hat kurz vor dem Auftakt der ersten Trainingseinheit den Wechsel von Fraser Hornby von Stade Reims bekanntgegeben. Der 23 Jahre alte Mittelstürmer hat einen bis 2027 laufenden Vertrag bei den Lilien unterschrieben. "Unsere Scouting-Abteilung hat viel Zeit und Energie aufgebracht, um mit Fraser den Stürmer ausfindig zu machen, der genau in unser gesuchtes Profil passt", freute sich Trainer Torsten Lieberknecht. Hornby selbst spricht von einer Entscheidung, die ihm "leichtgefallen" sei: "Es ist großartig, zukünftig in der Bundesliga zu spielen." Zuletzt war der Angreifer beim belgischen Erstligisten KV Oostende auf Leihbasis aktiv.

05.07.23, 11:57 Uhr: Lilien- Trainingsauftakt am Mittwoch

Ab dem heutigen Mittwoch geht es für die Spieler von Darmstadt 98 wieder zur Sache: Die Lilien stehen ab 16.30 Uhr zum ersten Mal in der neuen Saison wieder auf dem Trainingsplatz. Die Einheit ist öffentlich, Fans können also vor Ort zuschauen, wie sich der Aufsteiger auf die Bundesliga-Saison vorbereitet. Die Spieler sind bereits seit Anfang der Woche zurück in Darmstadt und haben seitdem diverse Untersuchungen, Tests und Übungen absolviert.

04.07.23, 18:17 Uhr: Wehlmann: "Rahmenbedingungen müssen stimmen"

Der SV Darmstadt 98 wird Stürmer Phillip Tietz nicht zum Schleuderpreis hergeben. Das machte Lilien-Manager Carsten Wehlmann im Gespräch mit der Bild klar: "Wir wissen, dass Phillip Tietz auf dem Markt begehrt ist und ein hohes Interesse an ihm herrscht. Es wäre vermessen, als Darmstadt 98 zu sagen, dass ein Spieler unverkäuflich ist. Klar ist aber, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen stimmen müssen."

Tietz soll laut Sport Bild auf dem Sprung zum FC Augsburg sein. Die beiden Vereine müssen sich noch auf eine Ablösesumme einigen. Im Raum stehen dem Bericht zufolge drei Millionen Euro.

04.07.23, 13:13 Uhr: Bericht: Tietz und Augsburg einig

Phillip Tietz steht vor einem Absprung zum FC Augsburg. Die Sport-Bild schreibt am Dienstag, dass sich der Stürmer und der FCA über einen Vertrag bis voraussichtlich 2027 verständigt hätten. Nun stünde aber die Einigung zwischen den Lilien und den Augsburgern aus. Die Rede sei demnach von drei Millionen Euro Ablöse. "Um nach Augsburg zu gehen, sagte Tietz zuletzt auch Anfragen aus den USA, unter anderem vom Los Angeles FC ab", schreibt das Blatt weiter. Tietz hatte unter anderem mit seinem Tor gegen Magdeburg den Darmstädter Aufstieg perfekt gemacht.

04.07.23, 09:10 Uhr: Klarer soll kommen

Darmstadt 98 rüstet seine Verteidigung weiter auf: Nach Informationen des hr-sport sind sich die Lilien mit Christoph Klarer von Fortuna Düsseldorf einig. Der Innenverteidiger möchte zu den Südhessen wechseln. Nun verhandeln die beiden Klubs, Darmstadt hat dem Vernehmen nach schon zwei Angebote abgegeben. Eine Einigung steht noch aus. Hier geht es zum Text:

04.07.23, 05:37 Uhr: Bericht: Tietz will nicht verlängern

Stürmer Phillip Tietz will seinen Vertrag bei den Lilien nicht verlängern - das berichtet die Bild-Zeitung am Montagabend. Der Kontrakt läuft im kommenden Sommer aus. Zuletzt waren Berichte über ein Interesse des FC Augsburg an Tietz publik geworden. Laut Bild hätten aber auch andere Bundesligisten den Angreifer im Blick. Darmstadt 98 müsste in diesem Fall prüfen, ob der Klub Tietz in diesem Sommer ziehen lässt, um noch eine Ablösesumme zu kassieren. Bei Verteidiger Patric Pfeiffer gingen die Lilien vor einem Jahr aber auch ins letzte Vertragsjahr und nahmen dabei das Risiko eines ablösefreien Wechsels in Kauf.

03.07.23, 15:57 Uhr: Lilien zurück am Bölle

Der SV Darmstadt 98 hat am Montag mit der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison begonnen. Schon am frühen Morgen fanden sich die Lilien für Leistungsdiagnostiken und medizinische Untersuchungen am Stadion am Böllenfalltor ein. Am Mittwoch (16.30 Uhr) steht dann das erste öffentliche Training an. "Es war schön, die Spieler, das Trainerteam und den Staff nach der Sommerpause wiederzusehen", sagte Lilien-Manager Carsten Wehlmann. "Man hat in den Gesprächen die Vorfreude auf die anstehende Saison gemerkt."

03.07.23, 15:03 Uhr: Pieringer unterschreibt in Heidenheim

Stürmer Marvin Pieringer wechselt vom FC Schalke 04 zum 1. FC Heidenheim. Der 23-Jährige hat beim Bundesliga-Aufsteiger einen Vertrag bis 2027 unterschrieben, wie die Heidenheimer am Montag mitteilten. Auch der SV Darmstadt 98 war an einer Verpflichtung des Angreifers interessiert. Der Wechsel nach Heidenheim hatte sich laut Bild aber bereits abgezeichnet.

Marvin Pieringer

03.07.23, 09:41 Uhr: FCA wohl an Tietz interessiert

Der FC Augsburg hat wohl ein Auge auf Lilien-Angreifer Phillip Tietz geworfen. Wie der kicker am Montag berichtet, haben die Schwaben Interesse an dem 25-Jährigen, dessen Vertrag in einem Jahr ausläuft. Es würden bereits Gespräche laufen, heißt es in dem Bericht weiter.

Lilien-Stürmer Phillip Tietz war gefrustet nach der Fürth-Niederlage.

03.07.23, 07:27 Uhr: Pieringer nicht zu den Lilien

Angreifer Marvin Pieringer wird nicht zu Darmstadt 98, sondern zu Heidenheim wechseln. Das berichtet die Bild-Zeitung am Montag. Demnach hätten sich Pieringers Klub Schalke 04 und Heidenheim auf eine Ablöse von circa 1,9 Millionen Euro geeinigt. Der Angreifer hatte beim Testspiel der Gelenkirchener am Wochenende nicht im Kader gestanden, weil Gespräche mit einem neuen Klub liefen. Der Medizinchek steht noch aus, so die Zeitung. Nach hr-sport-Informationen hatten auch die Lilien Interesse an Pieringer.

03.07.23, 07:21 Uhr: Bericht: Dursun kein Thema

Serdar Dursun wird einem Bericht zufolge nicht zu den Lilien zurückkehren. Der Lilienblog schreibt am Montag: "Gegen Dursun spricht das Gehaltsniveau, das er in der Türkei hat. Auch sportlich ist der Spieler mit dem starken Ego im homogenen Team von Torsten Lieberknecht nur schwer vorstellbar." Ebensowenig stehe eine Verpflichtung des Angreifers Smail Prevljak bevor; an einem Transfer von Paul Mukairu vom FC Kopenhagen bestünden am Böllenfalltor ob der mangelnden Spielpraxis zuletzt Zweifel. Eher gehandelt wird Verteidiger Christoph Klarer von Fortuna Düsseldorf, der den abgewanderten Patric Pfeiffer ersetzen könnte. Hier stehe laut Lilienblog eine Ablöse in Höhe von zwei Millionen Euro im Raum.

02.07.23, 14:05 Uhr: Bestätigt: Lilien holen Maglica aus Stuttgart

Neuer Innenverteidiger für Darmstadt 98: Die Lilien haben Matej Maglica für die kommende Saison vom VfB Stuttgart ausgeliehen. Das meldete der Verein am Sonntag, nachdem die Bild-Zeitung zuerst über den bevorstehenden Wechsel berichtet hatte. "Mit seinen körperlichen Voraussetzungen und seinen Fähigkeiten passt er in unser für die Position gesuchtes Anforderungsprofil", so der Sportliche Leiter Carsten Wehlmann. Maglica selbst sagte: "Ich habe hier in den Gesprächen mit den Verantwortlichen auf Anhieb sehr viel Wertschätzung gespürt, deshalb habe ich mich mit ganzem Herzen für Darmstadt 98 entschieden."

02.07.23, 13:41 Uhr: Bericht: Lilien leihen Maglica vom VfB aus

Einem Bericht zufolge ist Darmstadt 98 bei der Suche nach einem neuen Innenverteidiger fündig geworden: Laut Bild-Zeitung leihen die Lilien Matej Maglica vom VfB Stuttgart aus. Der 24-Jährige hatte die vergangene Saison bei St. Gallen in der Schweizer Super League verbracht, der VfB hat allerdings von seinem Rückkaufrecht Gebrauch gemacht. Offiziell bestätigt ist das Leihgeschäft noch nicht.

Matej Maglica, hier im Trikot von St. Gallen

02.07.23, 08:35 Uhr: Lilien an Pieringer interessiert

Der Schalker Marvin Pieringer, der auch mit Darmstadt 98 in Verbindung gebracht wurde, ist beim FC Schalke 04 aktuell freigestellt. "Wir befinden uns in Gesprächen mit einem interessierten Verein", hatte S04-Sportdirektor Andre Hechelmann erklärt. Ob die 98er dieser Verein sind, ist nicht klar. Nach hr-sport-Informationen haben die Lilien aber durchaus Interesse an dem Angreifer.

Marvin Pieringer

02.07.23, 07:35 Uhr: Stojilkovic bei U21-EM raus

Für Lilien-Stürmer Filip Stojilkovic ist die U21-Europameisterschaft im Viertelfinale zu Ende gegangen. Die Schweizer Nationalmannschaft musste sich am Samstagabend Spanien mit 1:2 nach Verlängerung geschlagen geben und schied aus dem Turnier aus. Stojilkovic wurde in der 73. Minute eingewechselt.

01.07.23, 12:49 Uhr: Bericht: Lilien wollen Klarer

Der SV Darmstadt 98 soll Interesse an einer Verpflichtung von Innenverteidiger Christoph Klarer haben. Das berichtet das Portal Liga-zwei.de. Der 23-jährige Österreicher spielt derzeit bei Zweitligist Fortuna Düsseldorf, sein Vertrag läuft kommenden Sommer aus. Die Düsseldorfer sollen dem Bericht zufolge mindestens zwei Millionen Euro für Klarer verlangen. Die Südhessen wollen den Preis hingegen noch drücken. Problematisch dabei: Die Darmstädter sollen nicht die einzigen Interessenten für Klarer sein. Auch Panathinaikos Athen soll ein Auge auf den Österreicher geworfen haben.

Die Lilien sollen Christoph Klarer auf dem Zettel haben.

30.06.23, 09:56 Uhr: Wehlmann: Hessenderby "absolutes Highlight"

Carsten Wehlmann, Sportlicher Leiter beim SV Darmstadt 98, hat das Hessenderby am ersten Spieltag als "absolutes Highlight" bezeichnet. "Wir haben die Atmosphäre dort bereits im Februar erleben dürfen und freuen uns extrem auf diesen Auftakt", hieß es auf Twitter. Den gesamten Spielplan lesen Sie hier.

30.06.23, 09:08 Uhr: Spielplan veröffentlicht: Lilien müssen im ersten Spiel nach Frankfurt

Gleich am ersten Spieltag erwartet Aufsteiger Darmstadt 98 ein absoluter Knaller: Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht trifft am 19. oder 20. August im Hessenderby auf Eintracht Frankfurt. Im ersten Heimspiel der Saison empfangen die Lilien am Wochenende vom 25. bis 28. August den 1. FC Union Berlin.

Am achten und neunten Spieltag geht es gegen Pokalsieger Leipzig und Meister Bayern, am letzten Spieltag wartet Vizemeister Dortmund. Die Deutsche Fußball Liga (DFL) veröffentlichte den neuen Spielplan am Freitag früher als geplant, nachdem er bereits als Leak online zu finden war.

30.06.23, 07:18 Uhr: Spielplan für Saison 2023/24 wird veröffentlicht

Auf wen treffen die Lilien im ersten Bundesliga-Spiel seit 2017, wer wartet am letzten Spieltag? Am Freitagmittag (12 Uhr) beantwortet die Deutsche Fußball Liga (DFL) diese und weitere Fragen und stellt die Spielpläne für die Bundesliga und 2. Liga in der Spielzeit 2023/2024 vor. Die Saison in der Bundesliga vor der Heim-EM im kommenden Sommer beginnt am 18. August mit dem Eröffnungsspiel. Nach dem 16. Spieltag am 19. und 20. Dezember geht es in die Winterpause, die bereits am 12. Januar 2024 endet. Der 34. und letzte Spieltag ist für den 18. Mai kommenden Jahres angesetzt.

29.06.23, 05:22 Uhr: Voting: Das war das beste Spiel!

In unserer jüngsten Abstimmung im Lilien-Ticker haben wir nach dem besten Spiel der abgelaufenen Saison gefragt. Das Voting fiel klar aus: Der Sieg im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach landete mit 40,4 Prozent auf Platz eins. Der 2:1-Auswärtserfolg beim Hamburger SV wurde zum besten Liga-Spiel gewählt auf Platz zwei (22,5 Prozent), denn auch Platz drei belegt ein Pokalspiel: die 2:4-Niederlage bei Eintracht Frankfurt (18,9 Prozent). In vorherigen Abstimmungen waren Marcel Schuhen zum wichtigsten Spieler und Clemens Riedel zum Durchstarter der Saison gewählt worden. Hier geht es zum Ranking der Redaktion.

