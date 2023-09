+++ Lieberknecht: Gegen Werder "alles in die Waagschale werfen" +++ Kempe: "Es kratzt einen natürlich" +++ Highlights im Video +++ +++ Lieberknecht: Gegen Werder "alles in die Waagschale werfen" +++ Kempe: "Es kratzt einen natürlich" +++ Lilien-Highlights im Video +++ Stand: 29.09.2023 13:46 Uhr

In unserem Lilien-Ticker bekommen Sie immer die neuesten Nachrichten über Darmstadt 98.

29.09.23, 11:46 Uhr: Lieberknecht: Gegen Werder "alles in die Waagschale werfen"

Darmstadt 98 steht nach dem Bundesliga-Aufstieg immer noch ohne Saisonsieg da. Das soll am Sonntag im Heimspiel gegen Werder Bremen (15.30 Uhr) anders werden. Trainer Torsten Lieberknecht: "Wir wollen weiterhin ein Spiel gewinnen und müssen alles in die Waagschale werfen, damit uns dies gelingt. Wir haben aber bereits in jedem Spiel in Phasen eine gute Leistung gezeigt." Vielleicht kommt mit Werder Bremen nun der richtige Gegner für den ersten Sieg. Nach ihrem ihrem Bundesliga-Aufstieg 2015 konnten die Lilien die Bremer mit 2:1 besiegen. Am 6. Spieltag. Auch diesmal treffen sich beide Teams am 6. Spieltag im Stadion am Böllenfalltor aufeinander.

28.09.23, 11:25 Uhr: Kempe: "Es kratzt einen natürlich"

Lilien-Mittelfeldspieler Tobias Kempe sieht trotz des schlechten Saisonstarts der Darmstädter noch keinen Grund zur Sorge. "Es ist gerade ein Prozess", berichtete er am Donnerstag. "Wir gehen unseren Weg aber zu hundert Prozent weiter." Dennoch erklärte Kempe auch: "Es kratzt einen natürlich, wenn man noch nicht den ersten Dreier in der Saison geholt hat. Wenn man noch nicht in der Saison so richtig angekommen ist." Am Sonntag gegen Werder Bremen (15.30 Uhr) soll sich das endlich ändern. "Zu Hause wollen wir gewinnen. Wir sind heiß darauf."

25.09.23, 05:48 Uhr: Lilien-Highlights im Video

Erst ein Eigentor-Geschenk, dann eine Gala von Serhou Guirassy: Der SV Darmstadt 98 verliert auch beim VfB Stuttgart und bleibt nach der 1:3-Niederlage gegen den VfB Stuttgart Tabellenletzter. Die Highlights der Partie gibt es an dieser Stelle im Video.

23.09.23, 08:12 Uhr: Holland fordert mehr Mut

Lilien-Kapitän Fabian Holland hat sein Team nach der 1:3-Niederlage beim VfB Stuttgart für den fehlenden Mut kritisiert. Vor allem in der ersten Hälfte sei die Zweikampfführung zu lasch und die Ehrfurcht vor dem Gegner zu groß gewesen, monierte der 33-Jährige. "Wir sind sehr enttäuscht, gerade weil man in der zweiten Halbzeit gesehen hat, was drin war, wenn man den Respekt ablegt." Darmstadt 98 sei sich der Qualität der Stuttgarter bewusst, bei einem etwas couragierteren Auftritt wäre aber mehr drin gewesen, so Holland. "Wenn wir den Respekt ablegen, werden wir unsere Gegner immer wieder ärgern können."

22.09.23, 21:37 Uhr: Lieberknecht überrascht mit Cluburlaub-Vergleich

Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht hat die Bundesliga am Freitagabend nach der 1:3-Niederlage beim VfB Stuttgart mit einem Cluburlaub verglichen. Die Lilien, so stellte es der 50-Jährige dar, fühlten sich aktuell wie ungebetene Gäste. "25 oder 30 Jahre kommen immer dieselben Gesichter – und dann ist plötzlich ein neuer Gast da. Dann haben die Clubchefs einen genauen Blick drauf und schauen, wie die sich benehmen, wie die angezogen sind, ob die in diesen Club reinpassen", so Lieberknecht. Das merke man ab und zu, fügte er an, ohne ins Detail zu gehen. "Mancher Clubchef an der Bar hat vielleicht was dagegen. Vielleicht brauchen wir einen neuen Anzug."

22.09.23, 20:28 Uhr: Lilien verlieren 1:3 beim VfB Stuttgart

Der SV Darmstadt 98 wartet in der Bundesliga weiter auf den ersten Saisonerfolg. Der Aufsteiger verlor am Freitagabend beim VfB Stuttgart mit 1:3 (1:2) und hat in den ersten fünf Saisonspielen noch keinen Sieg eingefahren. Die Südhessen stehen mit nur einem Punkt im Tabellenkeller. Glück hatten die Lilien noch zu Beginn, weil sie durch ein Stuttgarter Eigentor von Dan-Axel Zagadou in Führung gingen (17.). Doch danach bewiesen die Schwaben ihre Klasse: Erst bereitete Top-Stürmer Serhou Guirassy den Ausgleich durch Enzo Millot (22.) vor. Dann machte Guirassy mit zwei Toren (32./90.+3) alles klar und markierte seine Saisontore neun und zehn. Die Stuttgarter stürmten mit der besten Liga-Offensive an die Tabellenspitze.

22.09.23, 17:36 Uhr: Lilien mit Riedel und Honsak

Der SV Darmstadt 98 geht mit zwei Änderungen in der Startelf ins Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart am Freitagabend (20.30 Uhr). Für den gesperrten Matej Maglica rückt Clemens Riedel in die Dreierkette. In der Offensive ersetzt zudem Mathias Honsak Routinier Tobias Kempe.

So spielen die Lilien:

22.09.23, 06:49 Uhr: Hoeneß: Darmstadt spielt zu Recht in der Bundesliga

Vor dem Bundesliga-Duell zwischen Stuttgart und Darmstadt (20.30 Uhr) hat Sebastian Hoeneß die Lilien insbesondere für ihre gute Leistung gegen Borussia Mönchengladbach gelobt: "Jetzt hat auch der letzte gesehen, dass es sehr viele gute Gründe gibt, warum Darmstadt in der Bundesliga spielt", so der VfB-Trainer bei der Pressekonferenz. Er glaubt, dass es für sein Team "eine große Herausforderung wird, dort zu bestehen". Damit das gelingt, sei es wichtig, das aggressive Spiel der Darmstädter anzunehmen, auszubalancieren und "in unser Spiel umzumünzen", so Hoeneß.

Sebastian Hoeneß lobte den Auftritt der Lilien.

21.09.23, 11:30 Uhr: Lilien laden zur Schlummerparty ins Bölle

So mancher Fußball-Fan ist nach einem Bundesliga-Spiel ja kaum aus dem Stadion zu kriegen - beim SV Darmstadt 98 darf man nun sogar in der Arena am Böllenfalltor übernachten. Die Südhessen öffnen am 6. Oktober diese als "riesengroßes Open-Air-Schlafzimmer". Und zwar um auf das Thema Obdachlosigkeit vor der nahenden kalten Jahreszeit aufmerksam zu machen, wie die Lilien am Donnerstag mitteilten. Die Darmstädter bieten dabei für den guten Zweck Übernachtungen für 49 Euro oder inklusive Isomatte und Schlafsack, die danach an Obdachlose verteilt werden, für 98 Euro an.

21.09.23, 10:20 Uhr: Darmstadt ohne Sextett beim VfB

Der SV Darmstadt 98 muss am Freitagabend (20.30 Uhr) in Stuttgart auf ein halbes Dutzend Spieler verzichten. Braydon Manu (Mandeln), Fraser Hornby (Oberschenkel), Oscar Vilhelmsson (Infekt), Fabian Nürnberger (Infekt) und Christoph Zimmermann (Rücken) fehlen krank oder verletzt. Matej Maglica sitzt zudem eine Rotsperre ab. "Eigentlich haben wir keine Chance", so Trainer Torsten Lieberknecht vor dem Gastspiel bei den Schwaben, bei denen es "läuft wie geschnitten Brot". Seine Mannschaft müsse die Konzentration 90 Minuten hochhalten, um etwas Zählbares mitzunehmen.

20.09.23, 17:39 Uhr: Lieberknecht: "Müssen uns mehr wehren"

Darmstadt 98 wartet in der Bundesliga weiter auf den ersten Sieg und hat in den ersten fünf Partien schon 13 Gegentore hinnehmen müssen. "Wir müssen uns mehr wehren und respektloser sein", fordert Trainer Torsten Lieberknecht. Er musste zuletzt seine Abwehr immer wieder umbauen und wird es beim kommenden Spiel gegen den VfB Stuttgart am Freitag (20.30 Uhr) auch wieder tun müssen, denn Matej Maglica ist wegen seiner Roten Karten aus dem Spiel gegen Borussia Mönchengladbach gesperrt. Darüber hinaus spricht die Statistik aktuell eine klare Sprache - gegen die Lilien: In puncto Zweikampfstärke belegen die Darmstädter ligaweit den letzten Rang, in der Luft den vorletzten.

19.09.23, 18:25 Uhr: Skarke: Verein ist etwas Besonderes für mich

Lilien-Spieler Tim Skarke hat nach dem Spiel gegen Mönchengladbach am ARD-Mikro über seine Rückkehr und gute erste Halbzeit gesprochen: "Ich fühle mich einfach heimisch und pudelwohl hier. Die Jungs haben mich top aufgenommen. Der ganze Verein ist etwas Besonderes für mich." Skarke, der das 3:0 geschossen hatte, haderte dennoch mit einer Szene: "In der ersten Halbzeit kann ich früher zu Tobi Kempe abgeben. Wenn wir das vierte oder fünfte (Tor) machen, ist der Deckel drauf." Trotz der Position am Tabellenende appellierte der 27-Jährige, nun nach vorne zu schauen: "Wir müssen positiv bleiben. Die erste Halbzeit hat gezeigt, dass wir Bundesliga können. Wir müssen nur schauen, dass wir es dann in der Defensive besser hinkriegen."

18.09.23, 14:44 Uhr: Ein Spiel Sperre für Maglica

Lilien-Verteidiger Matej Maglica ist am Montag vom DFB-Sportgericht nach seiner Roten Karte im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach für ein Spiel gesperrt worden. Darmstadt 98 hat dem Urteil bereits zugestimmt. Maglica wird damit beim Auswärtsspiel in Stuttgart am Freitag fehlen. Normalerweise werden Spieler in vergleichbaren Fällen für zwei Partien gesperrt. Bereits in seinem Strafantrag hatte der DFB-Kontrollausschuss aber nur ein Spiel Sperre beantragt, "da an der Offensichtlichkeit der Torchance Zweifel bestehen". Der Innenverteidiger hatte in der 49. Minute den Ball im eigenen Strafraum mit der Hand gespielt und wurde von Schiedsrichter Timo Gerach mit Rot vom Platz gestellt. Gerach hatte nach der Partie zugegeben, dass die Entscheidung diskutabel sei.

18.09.23, 06:01 Uhr: Remis als "Achterbahnfahrt" für die Lilien

Nach dem wilden 3:3-Unentschieden gegen Borussia Mönchengladbach hadern Spieler und Verantwortliche der Lilien mit der Roten Karte in der 49. Minute. "Mit der Roten Karte und dem Elfmeter wendet sich das Spiel. Das tut erstmal weh, auch wenn du noch eins mehr fressen kannst. Über 90 Minuten war das 3:3 am Ende vielleicht in Ordnung. Es war ein wildes Spiel", bilanzierte Hollland. "Wir haben gesehen, dass wir Bundesliga können", zog Tim Skarke die wichtigste Lehre aus dem Spiel. "Aber als gestandene Mannschaft musst du eine Drei-Tore-Führung verteidigen."

17.09.23, 19:24 Uhr: Schiri erklärt Rote Karte

Schiedsrichter Timo Gerach hat seine Entscheidung, Matej Maglica mit Rot vom Platz zu schicken nach dem Spiel erklärt. "Der Darmstädter hat den Ball mit der Hand mitgenommen, das zeigen die Bilder in Köln klar", stellte der Unparteiische fest. Und: "Der Regeltext sagt ganz klar: Wenn eine Balkontrolle des Stürmers vorliegt, dann ist es eine klare Vereitelung einer Torchance und mit Rot zu ahnden." Aus seiner Sicht habe es in dieser Situation eine klare Torchance der Gladbacher gegeben. Er stehe zu seiner Entscheidung auch wenn er zugab: "Mir ist klar, was für eine Tragweite so eine Entscheidung hat. Aber das ist das Los von uns Schiedsrichtern: Wir müssen auch mal harte und unpopuläre Entscheidungen treffen."

Schiedsrichter Timo Gerach schickte Matej Maglica mit Rot vom Platz.

17.09.23, 19:12 Uhr: Lilien-Ärger über Handspiel

Nach dem wilden 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach gab es nur ein Thema bei Darmstadt 98: die Rote Karte gegen Matej Maglica. "Ich habe in dem Moment nicht gespürt, dass ich den Ball mit der Hand spiele. Ich kann das nicht bestätigen", sagte der Verteidiger, der zu Beginn der zweiten Hälfte wegen eines Handspiels vom Platz musste. Auch Präsident Rüdiger Fritsch zweifelte an der Entscheidung des Schiedsrichters: "Wenn er den Ball mit der Hand mitgenommen hätte, müsste er ja 30 Zentimeter oder zwei Meter nach vorne gehen. Aber der Ball fällt senkrecht nach unten. Das heißt: Unser Spieler hat den Ball nicht berührt", ist Fritsch überzeugt.

17.09.23, 17:30 Uhr: Irres Remis zwischen Darmstadt und Gladbach

Darmstadt 98 hat am Sonntag die ersten Punkte der Bundesliga-Saison geholt, dürfte am Ende aber trotzdem nicht zufrieden sein. Denn beim 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach führten die Lilien nach einer furiosen ersten Halbzeit bereits mit 3:0, bevor sie das Spiel noch aus der Hand gaben. Nachdem Marvin Mehlem (8.), Matej Maglica (10.) und Tim Skarke (33.) für die Hausherren trafen, brachte eine umstrittene rote Karte für Maglica wegen eines Handspiels die Wende (49.). Zunächst vergab Tomas Cvancara zwar noch den fälligen Handelfmeter, danach erzielten aber Jordan (56.), Florian Neuhaus (73.) und Cvancara (77.) die Tore für die Gäste.

17.09.23, 14:37 Uhr: Skarke und Kempe starten

Beim SV Darmstadt 98 feiern gleich drei Spieler ihr Startelf-Debüt in dieser Saison. Neben den beiden Altmeistern Tobias Kempe und Klaus Gjasula darf auch Rückkehrer Tim Skarke gegen Borussia Mönchengladbach von Beginn an ran.

So spielen die Lilien: Schuhen – Klarer, Gjasula, Maglica – Bader, Mehlem, Holland, Karic – Kempe – Pfeiffer, Skarke

17.09.23, 08:08 Uhr: Lilien wollen zurückschlagen

Darmstadt 98 unternimmt am heutigen Sonntag (17.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach den nächsten Versuch, die ersten Punkte der laufenden Bundesliga-Saison einzufahren. "Wir sind eine Mannschaft, die Einschläge und Schläge hinnehmen kann. Wir können einstecken; jetzt gilt es, einen Schlag zurückzusetzen", sagte Trainer Torsten Lieberknecht. Hoffnung macht ihm der aktuelle Geist seiner Mannschaft. "Du merkst, die Jungs lassen sich nicht erschüttern von der Ergebnis-Situation und den Spielen."

15.09.23, 12:49 Uhr: Lilien mit Personalsorgen

Der SV Darmstadt 98 muss im Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach auf gleich drei potenzielle Stammspieler verzichten. Wie Trainer Torsten Lieberknecht am Freitag auf der Pressekonferenz erklärte, fallen Stürmer Fraser Hornby (muskuläre Probleme), Braydon Manu (Mandelentzündung) und Abwehrchef Christoph Zimmermann (Rückenprobleme) definitiv aus. Die Lilien, die ohne Punkt Tabellenletzter sind, wollen die Gäste vom Niederrhein natürlich dennoch ärgern und die ersten Zähler einfahren. "Es geht darum, giftig und gallig zu sein und bereit, sich bis zum Ende zu wehren", so Lieberknecht. "Wir wollen gewinnen."

13.09.23, 06:41 Uhr: Vilhelmsson fühlt sich angekommen

Oscar Vilhelmsson hat sich in seinem zweiten Jahr bei Darmstadt 98 an seine neue Heimat gewöhnt. "Ich fühle mich angekommen. Es fühlt sich jetzt normal an, jeden Tag herzukommen", sagte der Schwede am Dienstag. Vilhelmsson hatte im Spiel bei Bayer Leverkusen sein erstes Bundesliga-Tor geschossen. Für Punkte reichte es für die Lilien bislang allerdings noch nicht. "Wir wussten, dass es schwer wird. Aber wir sind nicht umsonst aufgestiegen. Wir sind eine gute Mannschaft und halten zusammen."

12.09.23, 13:48 Uhr: Zimmermann und Nürnberger angeschlagen

Der SV Darmstadt 98 ist am Dienstag in die Vorbereitung auf das Heimspiel am Sonntag (17.30 Uhr) gegen Borussia Mönchengladbach gestartet. Trainer Torsten Lieberknecht, der in der vergangenen Woche wegen eines medizinischen Eingriffs pausierte hatte, stand wieder auf dem Trainingsplatz. Nicht mit dabei waren hingegen Abwehrchef Christoph Zimmermann (Rückenprobleme) und Fabian Nürnberger (Fußprobleme), Youngster Clemens Riedel weilt zudem noch bei der U21-Nationalmannschaft. Wann Zimmermann und Nürnberger zurückkehren, ist aktuell noch nicht bekannt.

08.09.23, 18:25 Uhr: Riedel feiert U21-Debüt

Clemens Riedel von Darmstadt 98 ist am Freitagabend zu seinem ersten Einsatz in der deutschen U21-Nationalmannschaft gekommen. Beim Testspiel der Deutschen gegen die Ukraine in Saarbrücken wirkte der Verteidiger in der zweiten Halbzeit mit. Die Partie endete 2:0 für Deutschland, die Tore erzielten Maximilian Beier und Tim Lemperle. Auch Oscar Vilhelmsson feierte sein Debüt in der schwedischen U21: Er wurde bei der 0:1-Niederlage gegen Nordmazedonien in der 69. Minute eingewechselt.

Clemens Riedel bei seinem ersten Spiel für die deutsche U21

07.09.23, 15:02 Uhr: Lilien gewinnen Test gegen Mannheim

Der SV Darmstadt 98 hat am Donnerstag einen Testspielsieg gegen Drittligist Waldhof Mannheim gefeiert und damit etwas Selbstvertrauen getankt. Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht, der die Partie wegen eines medizinischen Eingriffs verpasste, zeigte eine ansprechende Leistung und setzte sich mit 4:1 durch. Die Tore erzielten Filip Stojilkovic (9.), Andreas Müller (33.), Luca Pfeiffer (74.) und Aaron Seydel (78.). Lilien-Neuzugang Bartol Franjic sorgte mit einem Eigentor für den zwischenzeitlichen Ausgleich. "Die Jungs haben das Spiel sehr gut angenommen", lobte Darmstadts Co-Trainer Ovid Hajou.

07.09.23, 05:56 Uhr: Erstes Zwischenfazit in der Länderspielpause

Die Statistik von Bundesliga-Aufsteiger liest sich nach den ersten drei Spiele nicht eben ermutigend. Drei Spiele, drei Niederlagen und zwei zu acht Tore. Tabellenplatz 18. Das soll und muss nach der Länderspielpause anders werden. Gegen Gegner, die vom Leistungsstand näher an den Lilien dran sind, wie Gladbach, Bremen oder Augsburg. Das erste Zwischenfazit, hier:

