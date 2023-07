Eintracht: +++ Krösche: "Konnten Wunschspieler verpflichten" +++ Eintracht verpflichtet Skhiri +++ Bericht: Koch-Deal der Eintracht fix +++ +++ Krösche: "Konnten Wunschspieler verpflichten" +++ Eintracht verpflichtet Skhiri +++ Bericht: Koch-Deal der Eintracht fix +++ Stand: 05.07.2023 20:25 Uhr

05.07.23, 18:25 Uhr: Krösche: "Konnten Wunschspieler verpflichten"

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche freut sich über den Coup mit Ellyes Skhiri. Der Tunesier kommt ablösefrei vom 1. FC Köln und bindet sich bis 2027 an die Hessen. Krösche sagte in der offiziellen Pressemitteilung: "Mit Ellyes Skhiri konnten wir einen absoluten Wunschspieler verpflichten. Er ist ein gestandener Bundesligaspieler mit reichlich nationaler und internationaler Erfahrung." Der Sportvorstand betonte: "Er hat sich trotz lukrativer Angebote aus dem In- und Ausland für die Eintracht entschieden und damit unterstrichen, wie sehr er sich mit der Aufgabe hier in Frankfurt identifiziert." Der 118-fache Bundesligaspieler soll eine zentrale Rolle einnehmen: "Ellyes wird ein wichtiger Spieler und Stabilisator im defensiven Mittelfeld sein.“

05.07.23, 18:05 Uhr: Eintracht verpflichtet Skhiri

Eintracht Frankfurt hat sich die Dienste von Ellyes Skhiri gesichert und den Tunesier bis 2027 unter Vertrag genommen. Der 28-Jährige kommt ablösefrei vom Ligakonkurrenten 1. Köln. Der WM-Teilnehmer erzielte für den Effzeh 17 Treffer in 128 Bundesligapartien. Bei der Eintracht schließt er die Lücke im defensiven Mittelfeld.

05.07.23, 13:34 Uhr: Bericht: Koch-Deal der Eintracht fix

Eintracht Frankfurt hat sich wohl die Dienste von Verteidiger Robin Koch gesichert. Wie der TV-Sender Sky berichtet, sollen an diesem Mittwoch die letzten Vertragsdetails geklärt werden. Koch habe sich aber, wie es in der Meldung heißt, schon für die Hessen entschieden. Koch würde auf Leihbasis für ein Jahr zu den Frankfurtern wechseln und wäre der dringend ersehnte Spieler für die Innenverteidigung. An dem gebürtigen Kaiserslauterner war auch Bayer Leverkusen interessiert.

Robin Koch im Einsatz für Leeds United

05.07.23, 11:18 Uhr: Bericht: Skhiri zum Medizincheck in Frankfurt

Der Wechsel von Ellyes Skhiri zu Eintracht Frankfurt rückt offenbar näher. Dies deckt sich mit Informationen des hr-sport. Wie Sky und weitere Medien übereinstimmend berichten, weilt der Mittelfeldspieler am heutigen Mittwoch zum Medizincheck in Frankfurt. Demnach soll Skhiri, der ablösefrei kommt und zuletzt beim 1. FC Köln gespielt hat, einen Vertrag bis 2026 mit Option auf ein weiteres Jahr erhalten.

05.07.23, 08:25 Uhr: Eintracht sucht noch für die Zentrale

Eintracht Frankfurt sucht noch Verstärkungen auf zwei wichtigen Positionen. "In der zentralen Defensive und im zentralen Mittelfeld", sagte Sportdirektor Timmo Hardung im Gespräch mit dem hr-sport. Hoch im Kurs stehen dabei Verteidiger Robin Koch, aktuell bei Leeds United, und Ellyes Skhiri, dessen Vertrag in Köln im Sommer auslief. Das Problem für die Frankfurter: Finanziell können die Hessen mit vielen anderen Clubs nicht mithalten. "Mit dem, was wir sind, wie wir sind und Fußball leben, haben wir Vorteile vor anderen Vereinen", betont aber Hardung.

05.07.23, 07:23 Uhr: Eintracht-Gerüchte im Check

Kommen Robin Koch und Ellyes Skhiri? Wie ist der Stand bei Randal Kolo Muani? Und für wieviel Geld könnten Jesper Lindström und Djibril Sow die Eintracht verlassen? Bei den Frankfurtern brodelt gerade die Transfer-Gerüchteküche. Klar ist, dass auf zwei Positionen noch gesucht wird: "In der zentralen Defensive und im zentralen Mittelfeld", sagte Sportdirektor Timmo Hardung im Gespräch mit dem hr-sport. Einen Überblick über den aktuellen Stand haben wir hier zusammengetragen.

05.07.23, 05:47 Uhr: Hinteregger: Krösche und Glasner "nicht immer ganz happy miteinander"

Martin Hinteregger hat in einem Interview von Spannungen zwischen Ex-Eintracht-Trainer Oliver Glasner und Sportvorstand Markus Krösche berichtet. "Ganz happy waren die beiden nicht immer miteinander. Wenn es heißt, dass Oli gefeuert wurde, weil er schlechte Leistungen gebracht hat, da muss ja jeder lachen", sagte der frühere Verteidiger dem Darmstädter Echo. Seine größte Angst sei, dass die Eintracht unter Krösche zu einem "Durchlaufverein" werde, bei dem Spieler kommen und nach zwei Jahren weiterziehen würden, so Hinteregger. "Das wäre extrem bitter."

04.07.23, 14:33 Uhr: Hütter übernimmt Monaco

Der frühere Eintracht-Trainer Adi Hütter wird neuer Coach bei der AS Monaco in der französischen Ligue 1. Der 53 Jahre alte Österreicher unterschrieb bei den Monagassen einen Vertrag für zwei Spielzeiten bis 2025, wie der Club am Dienstag mitteilte. Hütter folgt in Monaco auf den Belgier Philippe Clement, von dem sich der Verein nach dem Verpassen des Fußball-Europapokals in der vergangenen Saison getrennt hatte. Der Ex-Frankfurter soll am Mittwoch sein erstes Training leiten.

Adi Hütter

04.07.23, 07:43 Uhr: Fußball2000 spricht über Transfers

Wer kommt? Wer geht? Und wen muss die Eintracht noch holen? Die neue Folge von Fußball2000 befasst sich mit der sommerlichen Gerüchteküche. Mit dabei: BastiRed, Marvin Mendel und Phil Hofmeister.

04.07.23, 05:20 Uhr: Krösche: Wollen international spielen

Sportvorstand Markus Krösche hat vor der anstehenden Saison sein Ziel formuliert: "Wir wollen international spielen", zitert ihn die Frankfurter Rundschau am Dienstag. Krösche verteidigte dabei auch die Benennung von Dino Toppmöller als neuen Trainer. "Warum sollte es ein Risiko sein? Weil er noch nie Cheftrainer in der Bundesliga war? Darum geht es doch nicht. Es geht um Qualitäten und Fähigkeiten. Und die hat Dino", so Krösche. Das Engagement sei für Toppmöller und für die Eintracht eine "Riesenchance". Sportlich skizzierte der Vorstand, dass die Mannschaft den nächsten Schritt gehen solle und dabei in allen Phasen Lösungen finde: "Wir wollen uns auch spielerisch befreien und aufbauen, wenn wir attackiert werden."

03.07.23, 14:53 Uhr: Bericht: Koch vor Engagement in Frankfurt

Robin Koch steht kurz davor, bei Eintracht Frankfurt anzuheuern. Das berichtet The Athletic. Der Innenverteidiger habe beim Trainingsauftakt von Leeds United am Montag gefehlt und soll an die Hessen verliehen werden. Seit Mitte Juni laufen die Verhandlungen über einen möglichen Wechsel des 26-Jährigen. Nun scheinen die Chancen gut zu stehen, dass Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche noch vor dem Trainingsauftakt in Frankfurt Vollzug melden kann.

03.07.23, 14:32 Uhr: Ngankam: Hertha will sechs Millionen

Eintracht Frankfurt soll gewillt sein, sich den Transfer von Stürmer Jessic Ngankam vier Millionen Euro kosten zu lassen. Das berichtet zumindest die Bild. Das Problem: Hertha BSC, wo der Angreifer unter Vertrag steht, möchte sechs Millionen Euro haben. Sollte der 22-Jährige aber unbedingt zur Eintracht wollen, würden sich beide Vereine wohl noch einig, spekuliert das Blatt. Neben Ngankam haben die Hessen whol auch noch Ermedin Demirovic auf dem Zettel. Zwei Stürmer wollen die Frankfurter nur dann verpflichten, wenn sowohl Lucas Alario als auch Rafael Borré den Klub noch in diesem Sommer verlassen.

Jessic Ngankam hat mit guten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht.

03.07.23, 11:59 Uhr: Ache: Vier Interessenten

Frankfurts Ragnar Ache steht bei mehreren Zweitligisten auf der Liste. Der zuletzt an Fürth ausgeliehene Angreifer wird mit Kaiserslautern, Hannover, Düsseldorf und den Kleeblättlern in Verbindung gebracht, wie die Bild am Montag schreibt. Das Blatt zitiert dabei auch Fortunas Sportvorstand Klaus Allofs: "Man muss mehrere Lösungen haben und da ist Ragnar Ache ganz sicher auch eine." Zuletzt hatte der kicker berichtet, dass Ache keine Zukunft bei den Hessen habe. In der abgelaufenen Saison war er für Fürth auf sieben Tore und vier Vorlagen gekommen.

03.07.23, 07:05 Uhr: Lisztes soll erst 2024 kommen

Krisztian Lisztes soll erst im kommenden Jahr zur Eintracht wechseln. Das berichtet der kicker am Montag. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler von Ferencvaros Budapest war immer wieder mit den Hessen in Verbindung gebracht worden. Er sei in diesem Sommer zwar kein Thema, die Eintracht arbeite aber daran, Lisztes 2024 an den Main zu holen, so das Blatt. Lisztes' Vater (mit dem gleichen Namen) hatte unter anderem für Werder Bremen und den VfB Stuttgart in der Bundesliga gespielt.

03.07.23, 05:32 Uhr: Konkrete Gespräche mit Ngankam

Eintracht Frankfurt befindet sich in "sehr konkreten Gesprächen" mit dem U21-Nationalspieler Jessic Ngankam von Hertha BSC. Das berichtet der kicker. Der Angreifer erklärte unlängst, ein Angebot von Union Berlin abgelehnt zu haben. "Weil ich Herthaner bin." Bei der Hertha spielte Ngankam seit seinem fünften Lebensjahr. In der abgelaufenen Bundesliga-Saison schaffte er vier Tore und zwei Vorlagen und machte auch den Bundestrainer Hansi Flick auf sich aufmerksam. Die Frankfurter sollen neben Ngankam noch Ermedin Demirovic vom FC Augsburg für den Sturm auf dem Zettel haben.

03.07.23, 05:26 Uhr: Bericht: Auch Neapel will Lindström

Das Werben um Frankfurts Jesper Lindström scheint intensiver zu werden. Am Wochenende hatte die Bild-Zeitung vom Interesse des AC Mailand und Newcastle United am Offensivspieler berichtet. Nun soll nach Informationen der Frankfurter Rundschau zudem der SSC Neapel um die Dienste des Dänen buhlen. Auch RB Leipzig mische noch mit, heißt es. "Die Eintracht hatte ein erstes Angebot der Sachsen über 25 Millionen Euro abgeschmettert", so das Blatt. Der Eintracht schwebe demnach eine Ablöse in Höhe von 35 bis 40 Millionen Euro vor. 15 Prozent würde Lindströms vormaliger Klub Bröndby IF bekommen.

02.07.23, 07:56 Uhr: Bericht: Eintracht an Jashari interessiert

Eintracht Frankfurt soll Interesse am Schweizer Ardon Jashari haben. Das berichtet der TV-Sender Sky Sport. Der Kapitän des FC Luzern werde die Schweizer Super League auf jeden Fall verlassen, das Ziel sei allerdings noch unklar. Als Favoriten für eine Verpflichtung des 20 Jahre alten defensiven Mittelfeldspieler gelten Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Billig dürfte die Verpflichtung aber nicht werden. Luzern soll sechs bis sieben Millionen Euro für das Talent verlangen. Jasharis Vertrag bei den Schweizern läuft noch bis Sommer 2026.

Ardon Jashari will wohl den nächsten Karriereschritt machen.

01.07.23, 18:22 Uhr: Bericht: Zwei Clubs baggern an Lindström

Newcastle United und der AC Mailand sollen ihr Interesse an Offensivspieler Jesper Lindström bei Eintracht Frankfurt hinterlegt haben. Das berichtet die Bild. Es sei zu erwarten, dass beide Clubs demnächst ein erstes Angebot für den Dänen bei Sportvorstand Markus Krösche einreichen. Die Eintracht erhofft sich für Lindström eine Ablöse von 30 bis 40 Millionen Euro. Zuletzt soll Krösche ein Angebot von RB Leipzig über 25 Millionen Euro abgelehnt haben. Lindström möchte gerne weiter in der Champions League spielen. Das könnte er sowohl mit Newcastle als auch mit Mailand.

30.06.23, 14:13 Uhr: Onguené, Akman und Ache wohl vor Absprung

Jerome Onguené und Ragnar Ache sollen wohl die Eintracht verlassen, das schreibt der kicker. Onguené habe demnach keine Zukunft bei den Hessen, obwohl er erst vor einem Jahr als Neuzugang vorgestellt worden war. Der Innenverteidiger wurde im Winter wieder zurück zu RB Salzburg ausgeliehen. Zu Ache schreibt das Blatt: "Zwar avancierte der Stürmer bei Fürth zur Stammkraft und schoss sieben Tore, eine Perspektive in Frankfurt gibt es trotzdem nicht." Es sollen mehrere Anfragen für den 24-Jährigen vorliegen. Auch der zuletzt an Göztepe ausgeliehene Angreifer Ali Akman stehe vor dem Absprung, heißt es weiter.

30.06.23, 13:23 Uhr: Bericht: Eintracht an Arribas dran

Eintracht sucht weiter Verstärkung für die Offensive. Die Ruhr Nachrichten berichten, dass die Fankfurter Interesse an Sergio Arribas zeigen würden. Der 21-Jährige lief zuletzt für die zweite Mannschaft von Real Madid auf, er könne im offensiven Mittelfeld und als Rechtsaußen spielen. Derweil stockt die Anbahnung eines Transfers vom Ex-Kölner Ellyes Skhiri zur Eintracht, weil dem Mittelfeldspieler nun andere lukrative Angebote vorliegen würden. So berichtet es die Frankfurter Rundschau am Freitag. Skhiris Umfeld und die Eintracht seien "schon recht weit" gewesen, doch nun würden auch der AC Mailand und der FC Sevilla um ihn buhlen.

Sergio Arribas von Reals zweiter Mannschaft.

30.06.23, 12:57 Uhr: Frankfurt an Jakobs interessiert

Eintracht Frankfurt sucht Verstärkung für die linke Außenbahn. Einem Bericht der Bild am Freitag zufolge haben die Hessen dabei den 23 Jahre alten Ismail Jakobs von der AS Monaco und Derrick Köhn von Hannover 96 auf der Liste der Kandidaten. Köhns Vertrag bei den Niedersachsen würde im kommenden Sommer auslaufen. Jakobs ist gebürtiger Kölner, wechselte 2021 für sieben Millionen Euro nach Frankreich. In der abgelaufenen Saison absolvierte er 32 Spiele in der Ligue 1. Der auf der linken Seite eingesetzte Christopher Lenz kann die Eintracht mehreren Berichten zufolge in diesem Sommer verlassen. Die Frankfurter haben außerdem noch Philipp Max für diese Position unter Vertrag.

30.06.23, 09:08 Uhr: Eintracht startet mit Heimspiel gegen Darmstadt

Eintracht Frankfurt bekommt es am ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison mit Aufsteiger Darmstadt 98 zu tun. Die DFL veröffentlichte den neuen Spielplan am Freitag etwas früher als geplant, nachdem er bereits als Leak online zu finden war. Das Hessenderby steigt am 19. oder 20. August. Am zweiten Spieltag geht es für die Frankfurter mit dem Rhein-Main-Duell beim 1. FSV Mainz 05 weiter. Zum Kräftemessen mit Vizemeister Borussia Dortmund kommt es am letzten Oktober-Wochenende. Der FC Bayern München kommt am 14. Spieltag (8.-10. Dezember) nach Frankfurt. Die Eintracht wird die Saison mit einem Heimspiel gegen RB Leipzig beenden.

30.06.23, 06:55 Uhr: Hellmann kritisiert "zu große Interessengegensätze" der Profivereine

Der ausscheidende DFL-Geschäftführer Axel Hellmann kritisiert die fehlende Geschlossenheit der 36 Profivereine und fordert mehr Einigkeit. "Es gibt einfach aktuell zu große Interessengegensätze, als dass wir es schaffen würden, eine gemeinschaftliche Strategie zu entwickeln, wie man die Liga entwickelt", sagte Hellmann der Deutschen Presse-Agentur. "Ich hoffe, dass uns das gelingt in den nächsten Monaten, genau diese strategische Ausrichtung der Liga hinzubekommen." Für den Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt und Oliver Leki vom SC Freiburg endet an diesem Freitag die Interimszeit als Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga.

30.06.23, 05:23 Uhr: Spielplan wird am Freitag veröffentlicht

Gegen wen startet der SV Darmstadt in die erste Bundesliga-Saison seit 2017, auf wen trifft Eintracht Frankfurt? Und wer ist der jeweilige Gegner am letzten Spieltag? Diese und weitere Fragen werden am Freitagmittag (12 Uhr) beantwortet, wenn die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Spielpläne für die Bundesliga und 2. Liga in der Spielzeit 2023/2024 vorstellt. Die Saison in der Bundesliga vor der Heim-EM im kommenden Sommer beginnt am 18. August mit dem Eröffnungsspiel. Nach dem 16. Spieltag am 19. und 20. Dezember geht es in die Winterpause, die bereits am 12. Januar 2024 endet. Der 34. und letzte Spieltag ist für den 18. Mai kommenden Jahres angesetzt.

29.06.23, 15:25 Uhr: Bericht: Eintracht erhält Konkurrenz im Skhiri-Poker

Eintracht Frankfurt muss offenbar um den ablösefreien Transfer von Ellyes Skhiri bangen. Nach Informationen des Kölner Stadt Anzeigers galten die Hessen lange Zeit als Favorit auf die Verpflichtung, die Eckdaten des Vertrags seien bereits besprochen. Doch zuletzt sollen das Management des Tunesiers auch lukrative Offerten aus Italien und Spanien erreicht haben. Skhiri wird den 1. FC Köln definitiv verlassen. Der Mittelfeldspieler will seine Entscheidung in den kommenden Tagen treffen.

