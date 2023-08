+++ Lieberknecht: War Mut da +++ Lilien begeistern Liverpool-Fans +++ Klopp lobt Darmstadt +++ +++ Klopp sieht Lilien gut gerüstet für Bundesliga +++ Lilien unterliegen Liverpool +++ Schnellhardt lobt Lilien-Gesamtpaket +++ Stand: 08.08.2023 10:26 Uhr

08.08.23, 08:26 Uhr: Lieberknecht: War Mut da

Torsten Lieberknecht zeigte sich trotz der Niederlage gegen Liverpool zufrieden mit der Leistung von Darmstadt 98. Zwar könne er die ersten zwei, nach Standards entstandenen Gegentore nicht akzeptieren. "Die legen wir uns teilweise selbst rein", sagte er. Nach dem Anschlusstreffer durch Mathias Honsak habe seine Mannschaft aber besser ins Spiel gefunden und gute Abläufe und Passpassagen gezeigt, sagte er nach der Partie in einem Interview, das die Lilien auf ihrem Youtube-Kanal veröffentlichten. "Da war auch Mut da." Sportlich könne er viele Erkenntnisse aus der Partie ziehen.

08.08.23, 07:44 Uhr: Lilien begeistern Liverpool-Fans

Das Testspiel von Darmstadt 98 gegen den FC Liverpool war für Trainer Torsten Lieberknecht ein "großes Erlebnis", wie er hinterher sagte. Das war es auch für den Lilien-Anhang: Rund 1.000 Fans waren ins englische Preston mitgereist. Nach der Partie feierte die Mannschaft mit ihnen und stimmte Fangesänge an. Auf Social Media zeigten sich die englischen Fans beeindruckt. "Glaubt ihr, diese Stimmung hält auch in der Premier League an?", twitterte etwa die Polizei von Merseyside, die während des Spiels im Einsatz war. Vom Liverpool-Fan-Account "This is Anfield" gab es virtuellen Applaus.

08.08.23, 07:15 Uhr: Klopp sieht Lilien gut gerüstet für Bundesliga

Liverpools Trainer Jürgen Klopp fand nach dem Testspiel gegen Darmstadt 98 lobende Worte für den Bundesliga-Aufsteiger. Die Lilien seien ein guter Gegner gewesen und hätten ein tolles Tor geschossen, sagte er nach der Partie im englischen Preston in einem Interview, das die Lilien auf ihrem Youtube-Kanal veröffentlichten. "Du kannst gegen uns auch mal doof aussehen, aber du musst immer drinbleiben", sagte er. "Ich habe nicht einmal gesehen, dass Darmstadt den Faden verloren hat und das ist das Entscheidende, auch wenn du dich auf einen wahrscheinlichen Abstiegskampf in der Bundesliga vorbereitest."

08.08.23, 07:00 Uhr: Klopp: Lilien waren guter Gegner

Das Testspiel zwischen Darmstadt 98 und dem FC Liverpool am Montagabend war für die Trainer Torsten Lieberknecht und Jürgen Klopp mehr als nur das. In Preston feierten sie ein "Wiedersehen alter Freunde". Gegen den favorisierten Premier-League-Club zeigten die Lilien, dass sie durchaus mithalten können - und beeindruckten nicht nur Klopp, sondern auch die englischen Fans.

07.08.23, 20:03 Uhr: Lilien unterliegen Liverpool

Der SV Darmstadt 98 hat sein letztes Testspiel der Vorbereitung am Montagabend verloren. Beim FC Liverpool zog die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht mit 1:3 (1:2) den Kürzeren. Mohamed Salah (5.Minute), Diogo Jota (8.) und Luis Diaz (59.) trafen für die Gastgeber. Der Darmstädter Ehrentreffe gelang Mathias Honsak (10.). Die Südhessen starteten sichtlich nervös in die Partie und leisteten sich viele schnelle Ballverluste. Nach zwei frühen Gegentoren drohte den Lilien ein Debakel. Nach dem Anschlusstreffer von Honsak fand Darmstadt aber ein bisschen besser ins Spiel.

06.08.23, 08:15 Uhr: Lilien auf dem Weg zum Liverpool-Test

Der SV Darmstadt 98 hat sich am Sonntagmorgen auf den Weg zum Testspiel gegen den FC Liverpool gemacht. Die Südhessen treffen am Montag (20 Uhr) im Stadion von Preston North End auf das Team von Trainer Jürgen Klopp. Begleitet werden die Lilien von zahlreichen eigenen Fans, der Verein organisierte für den Anhang extra Gruppenreisen per Flugzeug und Bus. Für die Darmstädter ist es der letzte Test vor dem Pflichtspielauftakt in der ersten Runde des DFB-Pokals.

04.08.23, 11:21 Uhr: Schnellhardt lobt Lilien-Gesamtpaket

Fabian Schnellhardt sieht Darmstadt 98 für die kommende Bundesliga-Saison "sehr gut gewappnet". "Der Kern ist geblieben, wir kennen uns alle recht gut. Natürlich haben wir auch ein paar gute Jungs dazubekommen. Von daher glaube ich, dass wir als Gesamtpaket einiges aufzubieten haben", sagte er am Freitag in einer Medienrunde. Die Torflaute in den bisherigen Testspielen macht dem Mittelfeldmann keine Sorgen. "Wenn man es negativ sieht, dass wir nicht viele Tore geschossen haben - viele bekommen haben wir auch nicht. Und wir hatten in den Testspielen nicht nur Fallobst als Gegner."

02.08.23, 17:46 Uhr: Fraser und Maglica zurück im Training

Gute Nachrichten bei den Lilien: Fraser Hornby und Matej Maglica sind am Mittwoch wieder ins Teamtraining eingestiegen. Innenverteidiger Maglica musste zuletzt wegen eines leichten Muskelfaserrisses passen, Stürmer Hornby hatte mit muskulären Probleme im Oberschenkel zu kämpfen.

02.08.23, 13:51 Uhr: Baustellen in der Lilien-Startelf

Zwölf Tage vor dem Pflichtspiel-Start lässt sich langsam aber sicher ein gewisser Stammkader beim SV Darmstadt 98 erkennen. Einige Planstellen in der ersten Elf sind besetzt, insbesondere im Sturm gibt es aber auch noch einige Fragzeichen. Wer mit vielen Einsätzen rechnen kann und wer eher nicht, hat der hr-sport hier zusammengeschrieben.

02.08.23, 11:25 Uhr: Lilien vorerst ohne Bader

Der SV Darmstadt 98 muss vorerst auf Rechtsverteidiger Matthias Bader verzichten. Wie die Lilien am Mittwoch mitteilten, zog sich der 26-Jährige im Trainingslager eine Oberschenkelverletzung zu und steht damit "in der kommenden Zeit nicht zur Verfügung". Eine genaue Angabe über die Dauer der Zwangspause gab es nicht. Bader droht aber den Saisonstart im DFB-Pokal beim FC Homburg (14. August) und auch das erste Bundesliga-Spiel bei Eintracht Frankfurt (20. August) zu verpassen.

02.08.23, 09:25 Uhr: Lilien spielen weiter im Merck-Stadion

Der SV Darmstadt 98 wird für mindestens fünf weitere Jahre im Merck-Stadion am Böllenfalltor spielen. Wie die Lilien am Mittwoch mitteilten, hat sich das Chemie- und Pharma-Unternehmen die Namensrechte des Stadions für weitere fünf Jahre gesichert und den Vertrag als Premiumpartner bis 2028 verlängert. "Es ist keine Selbstverständlichkeit, dass der Zusatz 'am Böllenfalltor' enthalten bleibt. Umso mehr freuen wir uns, dass sich ein Darmstädter Unternehmen so stark positioniert", sagte Lilien-Präsident Rüdiger Fritsch. Das Stadion am Böllenfalltor trägt bereits seit 2014 den Namenszusatz des Sponsors.

31.07.23, 06:03 Uhr: Lieberknecht wünscht sich Verstärkung

Nach dem Abgang von Toptorjäger Phillip Tietz zum FC Augsburg und insgesamt vier Testspielen ohne eigenen Torerfolg klafft im Sturm von Darmstadt 98 weiter eine große Lücke. Neuzugang Fraser Hornby, der das Loch eigentlich schließen sollte, konnte verletzungsbedingt bislang kaum trainieren. "In der Offensive merken wir, dass bis zum Sechzehner alles gut ist", wird Lilien-Trainer Torsten Lieberknecht in der Bild-Zeitung zitiert. Ganz vorne fehlt momentan aber ein Knipser. "Wir glauben zu wissen, dass wir definitiv noch was brauchen, um den Kader qualitativ zu erweitern. Da sind wir dran", sagte der Coach, ließ aber offen, ob er damit auch einen weiteren Stürmer meint. Die Vermutung liegt allerdings nahe.

30.07.23, 11:25 Uhr: Holland: Brauchen guten Saisonstart

Lilien-Kapitän Fabian Holland glaubt, dass schon die Anfangsphase der kommenden Bundesliga-Saison ausschlaggebend für das Erreichen der Ziele von Darmstadt 98 sein wird. Wenn die Südhessen die Klasse halten wollen, müsse ein Fehlstart unbedingt verhindert werden, betonte Holland im Interview mit dem hr-sport. "Es gibt keine Zeit, reinzukommen und sich einfach die Stadien anzusehen. Wir müssen direkt eklig sein für die Gegner und dürfen keinen großen Respekt vor den anderen Teams haben." Zusätzliche Brisanz erhält der Saisonstart durch das Derby am 1. Spieltag bei Eintracht Frankfurt. "Das wird für alle, uns Spieler und die Fans, etwas Besonderes."

29.07.23, 20:31 Uhr: Lieberknecht: Als Team durch die Saison gehen

Intensität und Mentalität - so lässt sich das Trainingslager von Darmstadt 98 zusammenfassen. Eine Woche lang haben sich die Lilien im pfälzischen Herxheim auf die Bundesliga vorbereitet. Trainer Torsten Lieberknecht zieht ein positives Fazit - und sieht das Teamgefühl als Zünglein an der Waage für die neue Saison.

29.07.23, 16:03 Uhr: Keine Tore im Test gegen Sandhausen

Der SV Darmstadt ist in seinem letzten Testspiel im Trainingslager im pfälzischen Geinsheim gegen den Drittligisten SV Sandhausen nicht über ein torloses Remis hinausgekommen. In einer weitgehend ereignislosen Partie erarbeiteten sich die Lilien nur wenige Chancen.

29.07.23, 09:11 Uhr: Lilien testen gegen Sandhausen

Am heutigen Samstag steht für Darmstadt 98 das nächste Testspiel auf dem Programm: Das Team von Trainer Torsten Lieberknecht trifft um 15.30 Uhr auf Drittligist SV Sandhausen. Ausgetragen wird die Partie in Geinsheim in der Nähe des Lilien-Trainingslagers, das am Sonntag enden wird.

28.07.23, 13:21 Uhr: Lilien rüsten sich für "Kampf gegen Giganten"

Der Teamgeist soll für Darmstadt 98 in der kommenden Bundesliga-Saison eine wesentlich Rolle spielen. "Wir müssen mit unserer Art bestehen", sagte Trainer Torsten Lieberknecht in einer Presserunde im Trainingslager in Herxheim. "Prägend für alles ist, dass du als Team durch die Saison gehst." Qualitativ und finanziell sei es "ein Kampf gegen Giganten". Die Woche in Herxheim hat die Lilien ihrem Coach zufolge auch in den letzten Jahren gut auf die Herausforderungen vorbereitet. "Wir konnten hier immer ein gutes Gefühl entwickeln für die Mannschaft."

27.07.23, 13:54 Uhr: Impressionen aus dem Trainingslager

Im rheinland-pfälzischen Herxheim bereitet sich der SV Darmstadt 98 auf das Bundesliga-Abenteuer vor. Die Stimmung vor Ort ist trotz regnerischem Wetter bestens, wie unsere Bildergalerie zeigt.

27.07.23, 10:45 Uhr: Lilien fehlt noch ein Spaßvogel in der Kabine

Vor der ersten Saison zurück in der Bundesliga sieht Marvin Mehlem die Mannschaft trotz der Abgänge von Phillip Tietz und Patric Pfeiffer und wenig Bundesliga-Erfahrung im Kader gut aufgestellt. "Gerade Tietzer war ein Spaßvogel und hat uns gut in der Truppe zusammengehalten, der fehlt uns natürlich." Gerade im Sturm gebe es aber viel Variabilität und auch die Neuzugänge hätten sich schnell eingefunden. Nur ein Spaßvogel fehle noch in der Kabine. "Aber vielleicht finden wir den noch."

Marvin Mehlem

27.07.23, 10:43 Uhr: Mehlem: Hätte keinen besseren Auftaktgegner geben können

Marvin Mehlem sieht den Klassenerhalt als das "Mindestziel" für die neue Saison. "Ich glaube, es geht um nichts anderes", sagte er in einer Medienrunde im Trainingslager der Darmstädter in Herxheim. "Ob wir jetzt 13., 14. oder 15. werden, ist egal. Hauptsache, wir bleiben in der Liga." Die Teamchemie sei für die kommende Spielzeit deswegen noch wichtiger als im vergangenen Jahr.

Mit dem Auftakt-Gegner der Lilien ist Mehlem schon mal mehr als zufrieden. "Mit Eintracht Frankfurt hätte es keinen besseren Gegner zum Auftaktspiel in der Bundesliga geben können", sagte er.

27.07.23, 08:51 Uhr: Ronstadt trainiert wieder mit

Bei der Einheit der Lilien am Donnerstag im Trainingslager wirkte erstmals Frank Ronstadt wieder mit. Der 26-Jährige war zuletzt wegen einer Adduktorenverletzung ausgefallen. Auch Fabian Schnellhardt absolvierte das Training, nachdem er am Vortag nur individuell agiert hatte. Am Nachmittag findet ein zweites Training der Darmstädter statt.

27.07.23, 05:46 Uhr: Bericht: Vertragsgespräche stocken

13 der 28 Spieler im Kader von Darmstadt 98 besitzen einen Vertrag, der im kommenden Sommer ausläuft. Das berichtet die Sport-Bild in ihrer aktuellen Ausgabe und schreibt: "Aktuell haben mehrere 2024er Kandidaten kaum Interesse an (Vertrags-)Gesprächen. Der Grund: Im Sommer 2024 wären sie flexibler." Darunter sollen sich Emir Karic, Jannik Müller, Fabian Schnellhardt befinden. Darmstadt ist bereits mit Spielern wie Patric Pfeiffer ins letzte Vertragsjahr gegangen und hatte einen ablösefreien Wechsel in Kauf genommen. Bei Stürmer Phillip Tietz lief es anders: Ein Jahr vor Vertragsende erhielten die Lilien aus Augsburg noch eine Ablösesumme für den Angreifer.

26.07.23, 14:28 Uhr: Honsak: "Freue mich aufs Eintracht-Spiel"

Mit dem Aufstieg in die Bundesliga war klar: Mathias Honsak bleibt beim SV Darmstadt 98. Der Vertrag des Außenbahnspielers verlängerte sich automatisch, in der neuen Saison will der Linksfuß mit den Lilien die Bundesliga aufmischen. Im Trainingslager im pfälzischen Herxheim sprach der Offensiv-Allrounder im hr-Interview über die Lust auf die neue Saison, seine Highlight-Spiele und seine persönliche Zukunft.

26.07.23, 11:00 Uhr: Maglica: Nächste Woche ins Teamtraining

Lilien-Neuzugang Matej Maglica ist zwar mit der Mannschaft ins Trainingslager nach Herxheim gereist, kann dort aber nur individuell trainieren. "Ich habe mich gegen Gießen leider verletzt. Es ist ein kleiner Muskelfaserriss", sagte der Innenverteidiger in einer Medienrunde am Mittwoch. Es sei natürlich bitter, dass er das Trainingslager verpasse, der 24-Jährige sagte aber auch: "Ich habe keine Beschwerden oder Schmerzen. Ich bin auf einem guten Weg und sollte nächste Woche ins Mannschaftstraining einsteigen."

Matej Maglica kann in Herxheim nur individuell trainieren..

26.07.23, 07:42 Uhr: Riedel: "Teamspirit kann unser Trumpf sein"

Lilien-Verteidiger Clemens Riedel sieht den Teamspirit als wichtigsten Faktor für einen Verbleib in der Bundesliga. "Das kann unser Trumpf sein", sagte er im Interview mit dem Darmstädter Echo. "Wenn der Mannschaftsgeist auseinanderbricht, dann haben wir keine Chance in der Bundesliga." Viele andere Ansätze sehe er nicht.

Sein persönliches Ziel sei, sich als Stammspieler zu etablieren, so der 20-Jährige. "Wenn der Trainer überzeugt von mir ist, wäre es ein Riesenerfolg für mich, in der Bundesliga spielen zu dürfen. Aber ich gehe da auch bodenständig rein und weiß: Es ist ein Privileg, mit Darmstadt Bundesliga zu spielen." Das Team stehe immer im Vordergrund.

Clemens Riedel wurde in der Rückrunde zum Lilien-Stammspieler

