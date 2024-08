live-ticker Ironman 2024 in Frankfurt Hogenhaug vorne, Lange auf Schlagdistanz Stand: 18.08.2024 10:35 Uhr

Der Ironman Frankfurt 2024 im Liveticker: Hier gibt es alle Infos zum Rennen am 18. August.

18.08.24, 10:28 Uhr: Der Zwischenstand an der Spitze

Stand nach 138,7 Kilometern auf dem Rad:

1. Kristian Hogenhaug 03:55:18

2. Ruben Zepuntke +2:28

3. Mattia Ceccarelli +3:15

Hier geht es zum Livestream des Ironman.

18.08.24, 10:34 Uhr: Bei Lange läuft's nicht rund

Patrick Lange kämpft, beim Nordhessen aber läuft es nicht rund. Der 37-Jährige liegt nur auf Rang 15, hat mittlerweile schon fast zehn Minuten Rückstand auf die Spitze. Auch Mitfavorit Blummenfelt ist fast sieben Minuten voraus. Will Lange tatsächlich noch um den Sieg mitkämpfen, muss er langsam in Gang kommen. Immer wieder sucht er nach Athleten in seinem Umfeld, mit denen er gemeinsame Sache machen kann. Jedoch: Er findet kaum welche.

18.08.24, 10:29 Uhr: Zepuntke weicht Krankenwagen aus

Ruben Zepuntke fährt weiterhin ein starkes Radrennen, liegt auf Platz zwei. Der 31 Jahre alte Düsseldorfer hatte aber auch ein brenzlige Situation zu überstehen, musste einen Krankenwagen ausweichen.

18.08.24, 10:20 Uhr: Angert steigt nach Sturz aus

Vorbei ist der Ironman Frankfurt für den Deutschen Florian Angert. Der 32-Jährige aus Heilbronn ist beim Radfahren gestürzt und konnte das Rennen nicht mehr fortsetzen, wie sein Trainer bestätigte. Sein Ziel, sich in Frankfurt für die WM auf Hawaii zu qualifizieren, ist damit hinfällig.

18.08.24, 10:15 Uhr: Rückstand von Lange wird größer

Der Rückstand von Patrick Lange auf der Radstrecke wird aktuell ein wenig größer. Mittlerweile hat er auf Hogenhaug bereits gut neun Minuten Rückstand. Alles noch machbar, so langsam muss der Nordhesse aber aufpassen. Der Rückstand auf Blummenfelt beträgt bereits mehr als sechs Minuten.

18.08.24, 10:13 Uhr: Düsseldorfer Zepuntke macht ernst

Bewegung auf den Spitzenpositionen: Noch immer führt zwar Kristian Hogenhaug das Rennen an, dahinter aber hat Ruben Zepuntke den zweiten Platz übernommen. Der Düsseldorfer liegt nach 127 Rad-Kilometern nun 2:10 Minuten hinter dem Dänen. Willy Hirsch führt als Dritter eine größere Gruppe an (+2:35 Minuten), in der unter anderem Kristian Blummenfelt oder auch die Deutschen Finn Große-Fresse und Maurice Clavel stecken.

18.08.24, 10:08 Uhr: Hogenhaug kämpft auch um Hawaii-Slot

Der aktuell Erstplatzierte Kristian Hogenhaug fährt nicht nur um eine gute Position beim Ironman Frankfurt, sondern auch um einen der sechs Startplätze für die WM auf Hawaii. Der 33-Jährige, der in Aarhus lebt, hat noch keinen Kona-Slot sicher. Einer seiner größten Erfolge war bisher der Sieg beim Ironman Hamburg 2019.

18.08.24, 09:52 Uhr: Hogenhaug eilt davon

Kristian Hogenhaug rast an der Spitze davon. Der Däne führt weiterhin vor Willy Hirsch - mit einem Vorsprung von nun mehr als zwei Minuten. Dritter ist nach 112,2 Kilometern der Italiener Mattia Ceccarelli (+02:41 Minuten). Weiterhin gut im Rennen liegen die Deutschen Ruben Zepuntke (+02:44 Minuten) als Fünfter, Finn Große-Freese (+02:49) als Siebter sowie Maurice Clavel (+02:55) als Neunter. Patrick Lange hat sich mittlerweile auf Rang 17 nach vorne gearbeitet, der Rückstand ist aber auf 08:01 Minuten angewachsen. Paul Schuster liegt weitere zehn Sekunden dahinter.

18.08.24, 09:51 Uhr: Im Video: Zusammenfassung nach dem ersten Teil der Radstrecke

18.08.24, 09:48 Uhr: Blummenfelt in guter Ausgangsposition

Ein Blick auf Kristian Blummenfelt: Der Norweger scheint einen guten Tag erwischt zu haben, obwohl der Frankfurt-Ironman für ihn in der Vorbereitung nicht oberste Priorität genoss. Der 30-Jährige hatte kürzlich noch den olympischen Triathlon auf der Kurzdistanz absolviert, die Trainingsumfänge darauf ausgerichtet und entsprechend kurz-knackig gehalten. Trotzdem liegt er derzeit auf Rang drei sehr gut im Rennen. Kurzum: Er ist mittlerweile ein Kandidat auf den Sieg, vielleicht sogar der Top-Favorit.

18.08.24, 09:35 Uhr: Schluss am Langener Waldsee

Der Langener Waldsee ist zu. Soll heißen: Diejenigen Amateure, die es bis jetzt nicht vom Wasser auf die Radstrecke geschafft haben, müssen den Ironman Frankfurt an dieser Stelle beenden.

18.08.24, 09:32 Uhr: Lange und Schuster hecheln hinterher

Patrick Lange ist mit 06:44 Minuten Rückstand auf den Führenden Hogenhaug durch die Zeitmessung bei 95,2 Kilometern gefahren. Er schaut sich immer wieder um, sucht nach Verbündeten auf der Radstrecke, um den Rückstand in Grenzen zu halten. Paul Schuster aus Darmstadt liegt 06:52 Minuten hinter der Spitze.

18.08.24, 09:28 Uhr: Zwischenstand nach 95 Kilometern

Der Sturz scheint den Führenden Hogenhaug nicht weiter beeinflusst zu haben, er hält seinen Vorsprung, baut ihn sogar leicht aus - ein wirklich starker Auftritt des Dänen. Willy Hirsch hat nach 95,2 Kilometern, was gleichbedeutend mit der ersten Radrunde ist, als Zweiter nun 01:11 Minuten Rückstand. Dritter ist der Düsseldorfer Zepuntke (+01:57 Minuten). Sieg-Anwärter Blummenfelt folgt wiederum als Vierter nur zwei Sekunden dahinter.

18.08.24, 09:20 Uhr: Lange bekommt "auf die Fresse"

Patrick Lange müht sich weiterhin, den Rückstand in Grenzen zu halten. Er liegt beim Radfahren derzeit mehr als sechs Minuten hinter Spitzenreiter Hogenhaug. Gerade das vorherige Schwimmen lief für den Hessen suboptimal. Er habe "auf die Fresse" bekommen, wie hr-Streckenreporter Markus Philipp berichtet. Gemeint: Im Schwimm-Getümmel bekam er einige Tritte der Konkurrenten ab, die ihn zurückwarfen.

18.08.24, 09:15 Uhr: Hogenhaug stürzt in Kurve

Schreckmoment für Kristian Hogenhaug: Der Führende rutscht auf der regennassen Straße in einer Kurve weg. Offenbar ist dem Dänen nichts Schlimmes passiert, er schüttelt sich kurz, kann dann aber weiterfahren. Einige Sekunden aber kostet der Ausrutscher auf alle Fälle.

18.08.24, 09:10 Uhr: Vier Deutsche in Top 10

Zwischenstand nach 75,6 Kilometern auf dem Rad: Kristian Hogenhaug führt mit mittlerweile 38 Sekunden Vorsprung auf Willy Hirsch. Der Pole Kacper Stepniak folgt als Dritter (+01:42 Minuten). Ruben Zepuntke ist Fünfter (+1:45 Minuten), Maurice Clavel guter Siebter (+01:48), Finn Große-Freese komplettiert die Top 10 (+02:04). Patrick Lange liegt als 23. nun sechs Minuten und zehn Sekunden hinten.

18.08.24, 08:58 Uhr: Hogenhaug gilt als schwacher Läufer

Der Führende des Feldes, Kristian Hogenhaug, strampelt weiterhin kräftig in die Pedale. Er will seinen Vorsprung ausbauen, muss er im Grunde auch, soll am Ende ein absoluter Spitzenplatz für ihn hzerausspringen. Der Däne gilt als vergleichsweise schwacher Läufer. Patrick Lange zum Beispiel ist an einem guten Tag dazu im Stande, beim abschließenden Marathon bis zu 15 Minuten auf Hogenhaug gutzumachen.

18.08.24, 08:48 Uhr: Experte Kienle über die Chancen von Lange

Patrick Lange liegt weiterhin rund fünf Minuten hinter Hogenhaug und Hirsch. "Kein Grund zur Sorge", wie hr-Experte Sebastian Kienle sagt. Der Bad Wildunger sei absolut dazu in der Lage, den Rückstand vor allem beim abschließenden Marathon noch aufzuholen. Lange sei "normalerweise der beste Läufer".

18.08.24, 08:38 Uhr: Schwierige Bedingungen

Der nördlichste Punkt des Ironman ist erreicht: Stammheim im Wetteraukreis. Es geht auf regennasser Straße nun wieder zurück in Richtung Frankfurt, ehe von dort die zweite Radrunde begonnen wird. Die Sportler müssen gerade in den Kurven Vorsicht walten lassen.

18.08.24, 08:36 Uhr: Erste Zusammenfassung nach dem Schwimmen

18.08.24, 08:29 Uhr: Wechselnde Führungsarbeit

Wilhelm Hirsch und Kristian Hogenhaug wechseln sich nun in der Führungsarbeit ab. Sie wollen sich gegenseitig antreiben und ihren Vorsprung gemeinsam ausbauen. Hogenhaug gilt grundsätzlich als stärkerer Radfahrer.

18.08.24, 08:28 Uhr: Für Lange ist noch alles drin

Patrick Lange hält den Rückstand auf die Spitze konstant bei rund fünf Minuten - nicht optimal, aber auch längst kein Grund zum Hadern. Denn der Bad Wildunger gilt als bester Läufer im Feld. Der Sieg, das erklärte Ziel, ist für Lange weiterhin möglich.

18.08.24, 08:21 Uhr: Däne Hogenhaug fährt an die Spitze

Der nächste Zwischenstand ist da: Der Däne Kristian Hogenhaug hat nach 45,5 Kilometern auf dem Rad aufgeschlossen zu Wilhelm Hirsch und ist an ihm vorbeigezogen. Menno Kohlhaas (Niederlande) folgt 44 Sekunden hinter dem Spitzenduo. Auf Platz acht fährt derzeit Maurice Clavel aus Offenburg (+53 Sekunden). Der Darmstädter Paul Schuster hat auf Platz 20 exakt 4:14 Minuten Rückstand, der Bad Wildunger Patrick Lange liegt auf Rang 28 (+05:17 Minuten).

18.08.24, 08:16 Uhr: Wer ist eigentlich dieser Willy Hirsch?

Wilhelm "Willy" Hirsch führt den Ironman Frankfurt an - doch wer ist das überhaupt? Als Favorit gilt der 26-Jährige des SV Halle nicht. Bereits mit acht Jahren absolvierte Hirsch seinen ersten Triathlon. Nach einigen Erfolgen auf der Kurzdistanz wechselte er 2022 auf die Mitteldistanz - und das mit Erfolg. 2022 wurde er Deutscher Meister. Auf der Langdistanz konnte er bisher noch nicht mit den Top-Athleten mithalten.

18.08.24, 08:04 Uhr: Favorit Blummenfelt schon auf Rang vier

Willy Hirsch macht auf dem Rad weiterhin eine gute Figur, hält seinen Vorsprung von einer knappen Minute. Kristian Blummenfelt, einer der Topstars, ist mittlerweile aber schon auf Platz vier nach vorne gefahren (+01:03 Minuten). Der Norweger legt bisher ebenfalls ein richtig starkes Rennen hin. Paul Schuster ist als 22. zurzeit 03:21 Minuten zurück, Patrick Lange liegt auf Platz 32 (+05:20).

