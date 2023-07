Eintracht: +++ Harry Koch: "Robin will vorneweg gehen" +++ Chandler: Toppmöller zu holen war gut +++ Ngankam: "Eintracht ist ein geiler Verein" +++ +++ Harry Koch: "Robin will vorneweg gehen" +++ Bestätigt: Eintracht holt Ngankam +++ Larsson macht sich keinen Druck +++ Stand: 15.07.2023 11:10 Uhr

15.07.23, 09:10 Uhr: Harry Koch: "Robin will vorneweg gehen"

Harry Koch, Vater von Eintracht-Neuzugang Robin Koch, hat seinen Sohn als absoluten Führungsspieler beschrieben. "In Frankfurt will er vorneweg gehen, Leader sein und die Mannschaft führen", sagte der ehemalige Verteidiger am Samstag der Bild-Zeitung. Sein Sohn sei sehr fleißig und sehr kampfstark, führte der Deutsche Meister von 1998 weiter aus. "Das hat er, glaube ich, von mir. Nur fußballerisch ist er viel, viel besser als ich", betonte Koch. "Ich bin mir sicher, dass er für die Eintracht eine sehr gute Verstärkung ist."

14.07.23, 16:31 Uhr: Chandler: Toppmöller zu holen war gut

Timothy Chandler sieht die Verpflichtung von Dino Toppmöller als neuen Trainer der Eintracht als eine "gute Entscheidung" an. "Wir können mit ihm und dem frischen Wind in dieser Saison einiges erreichen", sagte Chandler am Freitagmittag. Die ersten Trainingseinheiten unter Toppmöller seien sehr intensiv gewesen. Auf dem Programm hätten insbesondere Rondo, Pressing und Gegenpressing gestanden, erklärte Chandler. Er selbst sei froh, wieder auf dem Platz zu stehen und möchte in der kommenden Spielzeit "wieder mehr Minuten sammeln".

14.07.23, 08:04 Uhr: Ngankam: "Eintracht ist ein geiler Verein"

Eintrachts Neuzugang Jessic Ngankam hat nach eigener Aussage "Bock" auf seine neue Aufgabe in Frankfurt. "Eintracht Frankfurt ist ein geiler Verein mit einem geilen Stadion und geilen Fans. Es macht einfach Spaß, hier zu sein", sagte er im vereinseigenen Interview kurz nach seiner Verpflichtung. Er sei ein "vielfältiger Stürmer, der tief gehen kann, der sich durchsetzen kann, der die Bälle festmachen kann und auch Tore schießen kann", so Ngankam, der es gar nicht abwarten kann, mit seinem neuen Team auf dem Platz zu stehen: "Ich brenne schon."

14.07.23, 07:04 Uhr: Bestätigt: Eintracht holt Ngankam

Eintracht Frankfurt hat den deutschen U21-Nationalspieler Jessic Ngankam verpflichtet. Das meldete der Verein am Freitagmorgen. Der Stürmer kommt von Hertha BSC und unterschrieb einen Vertrag bis 2028. "Als junger und entwicklungsfähiger Spieler mit großem Potential passt Jessic ideal zu unserer Strategie", so Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche. "Wir freuen uns, dass er sich trotz anderer interessanter Angebote für Eintracht Frankfurt entschieden hat." Ngankam wird für die Eintracht mit der Rückennummer 18 auf Torejagd gehen.

14.07.23, 05:53 Uhr: Bericht: Borré soll gehen

Rafael Borré hat bei Eintracht Frankfurt offenbar keine Zukunft. Der Stürmer soll gehen, wenn die Verpflichtung von Jessic Ngankam durch ist, wie die Bild-Zeitung berichtet. Demnach seien Ngankam, Randal Kolo Muani, Lucas Alario und eben Borré ein Stürmer zu viel im Kader. Laut Bild schauen sich Borrés Berater aktuell nach einem neuen Verein um. Bei Alario hofft die Eintracht dagegen, dass er in seinem zweiten Jahr in Frankfurt mehr zeigt. Als Nationalspieler hat Borré aktuell noch Urlaub. Der Kolumbianer soll in der kommenden Woche wieder ins Training in Frankfurt einsteigen.

13.07.23, 13:10 Uhr: Larsson macht sich keinen Druck

Eintracht-Neuzugang Hugo Larsson will sich bei seiner ersten Auslandsstation die nötige Zeit nehmen, um sich einzufinden.

"Wenn man jung ist, ist es eine große Umstellung ins Ausland zu wechseln. Von daher ist es ratsam, ein bisschen langsamer zu machen. Aber ich will direkt gut abliefern und zeigen, was ich kann", sagte der Mittelfeldspieler am Donnerstag auf seiner ersten Pressekonferenz in Frankfurt.

Der Schwede ist der Rekordtransfer von Malmö FF. Die Ablösesumme soll irgendwo zwischen 7,5 und 11,5 Millionen Euro gelegen haben. "Ich bin sehr stolz, für so einen großen Ablösebetrag herzukommen. Aber ich empfinde keinen Druck", erklärte der 19-Jährige. "Ich spiele Fußball und andere müssen entscheiden, was ich Wert bin."

13.07.23, 12:41 Uhr: Attila macht Larsson Angst

Eintracht-Neuzugang Hugo Larsson hat es nicht so mit Greifvögeln. Dass Frankfurt einen Adler als Maskottchen hat, wusste der Schwede bis vor kurzem überhaupt nicht. "Vom Adler habe ich letztens erst erfahren. Der sieht ein bisschen gruselig aus. Da muss ich aufpassen", sagte der Mittelfeldspieler auf seiner ersten Pressekonferenz in der Mainmetrople. Pressesprecher Bartosz Niedzwiedzki beruhigte den 19-Jährigen und verwies auf die gute Arbeit von Falkner Norbert Lawitschka. "Ihr werdet schon noch Freunde, ihr beiden", war sich Niedzwiedzki mit Blick auf Larsson und Attila sicher.

13.07.23, 05:39 Uhr: Toppmöller bremst Erwartungen an Skhiri

Eintracht-Neuzugang Ellyes Skhiri bekommt Rückendeckung von seinem Trainer. So dämpfte Toppmöller am Mittwoch die hohe Erwartungshaltung an seinen neuen Sechser: "Wir sollten nicht zu viel Last auf seinen Schultern verteilen", sagte Toppmöller und sprach gleichzeitig ein Lob gegenüber Skhiri aus. "Er ist ein Spieler auf der Sechser-Position, den wir so noch nicht im Kader hatten. Mit ihm haben wir einen Strategen aus der Tiefe dazubekommen."

12.07.23, 17:21 Uhr: Bericht: Medizincheck bei Ngankam am Donnerstag

Stürmer Jessic Ngankam soll am Donnerstag den Medizincheck bei Eintracht Frankfurt absolvieren. Das berichtete die Bild-Zeitung am Mittwochabend. Der 22-Jährige kostet die Frankfurter demnach vier Millionen Euro Ablöse und soll einen Vertrag bis 2028 unterschreiben. Aktuell steht er noch bei Hertha BSC unter Vertrag.

12.07.23, 13:00 Uhr: Skhiri hat noch Luft nach oben

Auch wenn der Kicker Ellyes Skhiri zum besten defensiven Mittelfeldspieler der vergangenen Saison gekürt hat, will sich der Neuzugang von Eintracht Frankfurt nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen. "Ich kann an meiner Effizienz arbeiten, an meinen Torvorlagen und der Dynamik", zählte der Tunesier nur einige Bereiche auf, in denen er noch Luft nach oben hat. Trotzdem sagte er klar: "Ich weiß auch um meine Qualitäten." Skhiri spulte in der abgelaufenen Spielzeit die meisten Kilometer aller Profis ab, gewann viele Zweikämpfe und war mit sieben Toren Top-Torschütze in Köln. "Das ist zwar eigentlich nicht meine Aufgabe, aber ein schönes Plus, wenn es klappt", so der 28-Jährige.

12.07.23, 12:51 Uhr: Skhiri: Frankfurt war das beste Projekt

Eintracht-Neuzugang Ellyes Skhiri hat nach vier Jahren beim 1. FC Köln eine neue Herausforderung gebraucht. "Für meinen sportlichen Fortschritt war das wichtig", sagte der defensive Mittelfeldspieler auf einer ersten Pressekonferenz am Mittwoch. Der Abschied aus der Domstadt sei ihm aber dennoch nicht leichtgefallen. "Ich hatte auch andere Möglichkeiten, aber Frankfurt hat sich wie das beste Projekt angefühlt", erklärte Skhiri, warum er sich trotz anderer Angebote für die Hessen entschieden hat. "Ich habe das Gefühl, dass ich hier wichtig sein kann. Und ich möchte das."

12.07.23, 11:26 Uhr: Eintracht am Sonntag gegen die Lilien

Eintracht Frankfurt startet mit einem Sonntagsspiel in die neue Bundesliga-Saison. Das Hessenderby gegen Darmstadt 98 ist für den 20. August terminiert, teilte die DFL am Mittwoch mit. Anpfiff ist um 17.30 Uhr. Das Rhein-Main-Duell bei Mainz 05 ist eine Woche später ebenfalls an einem Sonntag (15.30 Uhr). Auch die Heimspiele gegen Köln (3. September), den SC Freiburg (24.9.) und Aufsteiger Heidenheim (8.10.) fallen auf einen Sonntag. Auswärts tritt die SGE beim VfL Bochum (16.9.), in Wolfsburg (30.9.) und bei der TSG Hoffenheim (21.10.) immer samstags an.

12.07.23, 09:34 Uhr: Hrvoje Smolčić im Auftakt-Training dabei

Die Eintracht ist mit dem ersten Mannschaftstraining in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet. Der neue Coach Dino Toppmöller konnte neben den Neuzugängen Hugo Larsson, Ellyes Skhiri und Robin Koch auch einen Spieler begrüßen, der zuletzt lange wegen einer Meniskus-Verletzung fehlte: Hrvoje Smolčić. Der kroatische Verteidiger hatte sich den Sommer über im Profi-Camp auf den Auftakt vorbereitet. Ebenfalls auf dem Trainingsplatz sind zuletzt ausgeliehene Spieler Jens Petter Hauge oder Ragnar Ache. Ali Akman ist bei den Profis nicht dabei, er wird ab sofort bei der U21 im Einsatz sein.

12.07.23, 08:53 Uhr: Toppmöller hält erste Ansprache an die Mannschaft

Der neue Eintracht-Trainer hält am späten Mittwochvormittag seine erste Ansprache an die Mannschaft. Erstmals im Kreis der Mannschaft sind auch die Neuzugänge Hugo Larsson, Ellyes Skhiri und Robin Koch. Mit Omar Marmoush und Willian Pacho stoßen zwei weitere neue Spieler am kommenden Montag zum Team. Sie waren zuletzt für ihre Nationalmannschaften im Einsatz. Das erste Mannschaftstrainig der Eintracht startet am heutigen Mittwoch um 11.15 Uhr am Stadion. 1000 Fans, die die kostenlosen Tickets online ergattern konnten, sind beim ersten Training von Dino Toppmöller dabei.

12.07.23, 08:26 Uhr: Ngankam-Transfer vor dem Abschluss

Der Transfer von Hertha-Stürmer Jessic Ngankam zur Eintracht steht kurz vor dem Abschluss. Ngankam reist am Mittwochnachmittag - entgegen der bisherigen Planung - nicht ins Hertha-Trainingslager nach Österreich. Am Montag und Dienstag stand der 22-jährige Stürmer in Berlin noch auf dem Trainingsplatz. Ngankam und die Eintracht sind sich seit Tagen einig, doch die Frankfurter müssen noch letzte Wechsel-Details (auch über die genaue Ablösesumme) mit der Hertha klären. Im Gespräch ist eine Ablöse zwischen 3,5 und 4 Millionen Euro.

12.07.23, 08:07 Uhr: Bericht: Saudi-Klub lockt Glasner

Der ehemalige Eintracht-Trainer Oliver Glasner soll laut der Zeitung „Al Riyadh“ ein lukratives Angebot vom saudischen Klub Al-Shabab FC auf dem Tisch haben. Der Klub bietet Glasner angeblich mehr als 6 Mio. Euro Gehalt pro Jahr. Zum Vergleich: In Frankfurt waren es rund 2,1 Mio. Das berichtet die Bild. Ob das viele Geld Glasner zum Umdenken bringt? Denn eigentlich hatte der 48-Jährige nach seinem Aus in Frankfurt angekündigt, erstmal eine Fußball-Pause einlegen zu wollen.

12.07.23, 07:14 Uhr: Buck verstärkt Trainerteam

Eintracht Frankfurt hat am Mittwoch die Verpflichtung von Stefan Buck bekanntgegeben. Der 42-Jährige stößt von der zweiten Mannschaft des FC Bayern München zu den Adlerträgern und soll das Trainerteam um Dino Topmöller verstärken. Zuerst hatte die Bild über die Personalie berichtet. "Er wird als Co-Trainer eine wichtige Unterstützung für Dino Toppmöller werden und insbesondere die individuelle Entwicklung unserer Spieler in der täglichen Arbeit forcieren", kündigte Sportdirektor Timmo Hardung an. Buck wird bereits beim Trainingsauftakt am Mittwoch auf dem Platz stehen.

12.07.23, 05:39 Uhr: Eintracht startet ohne zehn Spieler

Am Mittwoch (11 Uhr) startet die Eintracht ins Mannschaftstraining. Vor der Auftakt-Einheit wird der neue Trainer Dino Toppmöller seine erste Ansprache an die Mannschaft halten. Beim anschließenden etwa 90-minütigen Training werden mit Hugo Larsson, Ellyes Skhiri und Robin Koch drei Neuzugänge erstmals auf dem Platz stehen. Insgesamt zehn Spieler werden beim Auftakt fehlen: Die Neuzugänge Omar Marmoush und Willian Pacho, sowie die Eintracht-Profis Kevin Trapp, Faride Alidou, Jesper Lindström, Djibril Sow, Rafael Borré und Randal Kolo Muani. Die acht Spieler waren mit ihren Nationalmannschaften unterwegs und haben ihren Trainingsauftakt in Frankfurt erst am 17. Juli. Zudem fehlen die verletzten Ansgar Knauff (Schlüsselbeinbruch) und Lucas Alario (Knie-OP). Beim Auftakt-Training werden 1000 Eintracht-Fans dabei sein, die eines der kostenlosen Tickets ergattern konnten.

11.07.23, 18:34 Uhr: Bericht: Buck wird Co-Trainer

Eintracht Frankfurt bekommt einem Bericht zufolge einen weiteren Co-Trainer: Stefan Buck wird vom FC Bayern zur Eintracht wechseln, wie die Bild-Zeitung am Dienstagabend berichtete. Demnach soll der neue Mann schon am Mittwoch beim Trainingsauftakt mit auf dem Platz stehen. Buck war in München zuletzt Co-Trainer von Holger Seitz bei der zweiten Mannschaft. Wie schon länger bekannt ist, werden auch Nélson Morgado und Erwin Bradasch zum Trainerstab von Dino Toppmöller in Frankfurt gehören.

11.07.23, 17:37 Uhr: Eintracht testet gegen Arnheim

Eintracht Frankfurt hat ein weiteres Testspiel vereinbart. Wie der Verein am Dienstagabend mitteilte, wird es zum Abschluss des Trainingslagers in Österreich ein Aufeinandertreffen mit dem niederländischen Erstligisten Vitesse Arnheim geben. Gespielt wird am 28. Juli um 14.30 Uhr im Stadion Grödig.

11.07.23, 11:25 Uhr: Koch will Führungsrolle übernehmen

Eintracht-Neuzugang Robin Koch will sich gleich in seiner ersten Saison am Main eine Rolle als Führungsspieler übernehmen. "Das erwarten auch der Coach und alle anderen hier von mir", sagte der Innenverteidiger bei seiner offiziellen Vorstellung am Dienstag. Er sei vor drei Jahren nach England gewechselt, um als Mensch und als Fußballer zu reifen. "Jetzt kann ich sagen, dass das gut geklappt hat. Das möchte ich hier weiterführen", so der 26-Jährige, der von Leeds United an den Main gewechselt ist. In seinen ersten zwei Tagen in Frankfurt hätten ihn alle "super willkommen geheißen"

11.07.23, 05:55 Uhr: Eintracht soll mit Ngankam einig sein

Nach übereinstimmenden Medienberichten soll Eintracht Frankfurt mit Hertha-Stürmer Jessic Ngankam eine Einigung über einen Wechsel an den Main erziehlt haben. Doch bei den Verhandlungen zwischen der Eintracht und dem Bundesliga-Absteiger aus Berlin gibt es weiterhin offene Fragen. Dabei geht es auch um die Höhe der Ablösesumme, denn Ngankam hat bei der Hertha eigentlich noch einen Vertrag bis zum Sommer 2025. Die Ablösesumme soll zwischen vier und fünf Millionen Euro liegen. Dass Ngankam bereits beim Eintracht-Trainingsauftakt am Mittwoch dabei sein kann, ist nach Informationen des hr-sport sehr unwahrscheinlich.

10.07.23, 16:22 Uhr: Neue Folge FUSSBALL2000

Es sind wilde Tage rund um den Trainingsstart! Eintracht Frankfurt hat zwei neue Topstars gefunden. Und FUSSBALL2000 analysiert: Warum werden Ellyes Skhiri und Robin Koch der Eintracht sofort helfen? Welchen ersten Eindruck macht der neue Trainer Dino Toppmöller? Und was ist dran am Gerücht um ein Comeback von Daichi Kamada? Hier sehen Sie die neue Folge:

10.07.23, 09:27 Uhr: Leistungstests für neue Saison starten

Die Spieler der Frankfurter Eintracht sind am Montag in die Vorbereitungen für die neue Saison eingestiegen. Dabei standen verschiedene Leistungstests auf dem Programm. So musste unter anderem Sebastian Rode auf dem Laufband schwitzen, während bei Mario Götze die Schnelligkeit beim Dribbling mit dem Ball getestet wurde. Gefehlt haben am Montag Lucas Alario (Knie-OP) und Ansgar Knauff (Schlüsselbeinbruch). Am Mittwoch (ab 11 Uhr) wird die Mannschaft das erste Mal gemeinsam auf dem Platz trainieren. Am Samstag (15.30 Uhr) folgt dann in Wetzlar das erste Testspiel gegen den FSV Braunfels.

10.07.23, 06:09 Uhr: Demirovic sagt der Eintracht ab

Augsburgs Ermedin Demirovic möchte nicht nach Frankfurt wechseln. Ende Juni berichteten verschiedene Medien darüber, dass die Eintracht Interesse an dem 25-jährigen Mittelstürmer hätte. Jetzt hat sich Demirovic zu diesen Gerüchten geäußert: "Dass Frankfurt vielleicht Interesse hat, ist eine Anerkennung für die eigene Leistung. Ich denke aber nicht an einen Wechsel", sagte Demirovic gegenüber der Augsburger Allgemeinen Zeitung. Der Bosnier fühle sich beim FCA wohl und will sich dort weiter bessern, heißt es in dem Bericht weiter.

