Ironman-Liveticker: +++ True an Moench vorbeigezogen +++ Lehrieder raus, Jansen beste Deutsche +++ Bleymehl gibt unterkühlt auf +++ +++ Führungswechsel: True an Moench vorbei +++ True hat Moench in Sichtweite +++ True holt auf +++ Stand: 02.07.2023 14:43 Uhr

Der Ironman Frankfurt 2023 im Liveticker: Hier gibt es alle Infos zum Rennen am 2. Juli.

02.07.23, 12:03 Uhr: Zwischenstand nach 28,8 km

1. Moench 7:29:42 Stunden

2. True + 1:24 Minuten

3. Jerzyk + 5:25

4. Svensk +10:36

5. Stage Nielsen +11:48

6. Jansen +12:46

7. Konczalla +17:02

02.07.23, 04:57 Uhr: Das Rennen im Livestream

Hier gibt es das Rennen im Livestream.

02.07.23, 12:43 Uhr: Führungswechsel: True an Moench vorbei

Und da ist der Führungswechsel an der Spitze. Sarah True ist knapp neun Kilometer vor dem Ziel an Skye Moench vorbeigezogen. Beim Überholvorgang hob True den Daumen für Moench. Kann Sie nun auch den Sieg in Frankfurt davontragen?

02.07.23, 12:33 Uhr: True hat Moench in Sichtweite

Noch elf Kilometer sind es bis zum Ziel und an der Spitze bahnt sich langsam aber sicher ein Wechsel an. Während Sarah True weiter ihr Tempo läuft, kann Skye Moench dieses nicht mehr wirklich halten. True hat ihre Landsfrau mittlerweile in Sichtweite, beide trennen nur noch noch eine halbe Minute.

02.07.23, 12:28 Uhr: Lukas Stahl führt Männer-Rennen an

Neben dem Profi-Rennen gibt es auch ein heimliches Rennen um den Titel des schnellsten Starters. Hier liegt derzeit Lukas Stahl in Führung. Der 23-Jährige aus dem Landkreis Augsburg liegt wenige Kilometer vor Schluss gut eine Minute vor der Konkurrenz. Stahl ist offenbar ein Multi-Talent, 2019 nahm er an der EM und WM im Kanuslalom teil.

02.07.23, 12:24 Uhr: True holt auf

Das Rennen wird richtig spannend: Sarah True hat zwischen den Messungen bei 22,8 km und 28,8 km fast eine Minute aufgeholt. Sie liegt nur noch 1:24 Minuten hinter der Führenden Skye Moench. Das liegt vor allem daran, dass Moench etwas langsamer geworden ist und True weiter ihr Tempo hält.

02.07.23, 12:17 Uhr: Spannendes Rennen um die Kona-Spots

Neben dem Rennen um den Titel gibt es noch eine zweite, wichtige Entscheidung: Die Qualifikation für die WM auf Hawaii. Vier dieser Kona-Spots gibt es in Frankfurt zu vergeben, aktuell haben Jerzyk, Svensk sowie die beiden Deutschen Jansen und Leonie Konczalla auf den Rängen sechs und sieben diese Plätze inne.

02.07.23, 11:53 Uhr: Moench und True im Gleichschritt

Der halbe Marathon ist geschafft und der Ironman Frankfurt bleibt weiter sehr spannend. Skye Moench und Sarah True laufen derzeit beinahe im Gleichschritt, der Vorsprung von Moench liegt weiterhin bei 2:13 Minuten. Dritte ist Jerzyk, ihr Rückstand: 5:09 Minuten.

02.07.23, 11:23 Uhr: Lehrieder muss aufgeben, Jansen nun beste Deutsche

Carolin Lehrieder musste das Rennen nach ihrer Schwächephase im Marathon aufgeben. Beste Deutsche ist nun Laura Jansen, die auf Rang sechs liegt und 9:35 Minuten Rückstand auf die Spitze aufweist.

02.07.23, 11:14 Uhr: Lehrieder mit Problemen

Sorgen bei der nächsten deutschen Profi-Frau: Nach Daniela Bleymehl und Svenja Thoes hat nun auch Lehrieder große Probleme. Nach rund 12 Kilometer Marathon steht sie in einem Grünstreifen neben der Strecke und es sieht ganz so aus als würde es nicht weitergehen.

02.07.23, 11:06 Uhr: True überholt Lehrieder

Es sieht immer mehr nach einer Neuauflage des Duells 2019 aus. Sarah True holt kontinuierlich auf Skye Moench auf und hat Carolin Lehrieder mittlerweile überholt.

02.07.23, 10:54 Uhr: True schluckt Svensk

Sarah True ist mittlerweile auf Rang drei vorgelaufen und hat Svensk überholt. Vorne liegt weiter Skye Moench, ihr Vorsprung auf Lehrieder ist auf 1:32 Minuten angewachsen. True liegt 2:55 Minuten zurück, Svensk hat 3:01 Minuten Rückstand.

02.07.23, 10:35 Uhr: Moench legt auf der Laufstrecke los

Die US-Amerikanerin Skye Moench hat beim Marathon gleich das Spitzenfeld durcheinandergewirbelt. Sie liegt nach drei Kilometern bereits 30 Sekunden vor Lehrieder. Die auf dem Papier starke Läuferin Svensk geht das Rennen sehr langsam an und hat bereits zwei Minuten Rückstand. Sarah True folgt dahinter auf Rang vier, sie hat den Abstand bisher nicht verringert.

02.07.23, 10:31 Uhr: Blick auf die Marathon-Strecke

Das Führungs-Trio ist nun auf der Marathon-Strecke. So sieht die Strecke rund um das Frankfurter Mainufer aus:

02.07.23, 10:30 Uhr: Clarke und Stage Nielsen mit Rückstand

Am Ende der Radstrecke hat sich das Feld nochmal ordentlich auseinandergezogen. Rebecca Clarke und Maja Stage Nielsen haben mittlerweile rund sechs Minuten Rückstand auf die Spitze. Auf Rang acht liegt die Deutsche Laura Jansen, sie hat 9:47 Minuten Rückstand.

02.07.23, 10:22 Uhr: Spitzentrio geht gemeinsam in den Marathon

Zwei Disziplinen erledigt, eine steht noch an: Carolin Lehrieder, Skye Moench und Sara Svensk sind gerade auf die Laufstrecke gegangen. Verfolgerin Sarah True hat 3:02:21 Minuten Rückstand, Agnieszka Jerzyk aus Polen hat 3:10 Minuten Rückstand.

02.07.23, 10:13 Uhr: Spitzengruppe baut Vorsprung aus

Die dreiköpfige Spitzengruppe um Carolin Lehrieder hat kurz vor dem Wechsel auf den Marathon ihren Vorsprung ausgebaut. Die Gruppe um Sarah True befindet sich nun zweieinhalb Minuten hinter dem Führungs-Trio.

02.07.23, 09:53 Uhr: Einschätzung der Spitzengruppe

Blicken wir mal auf die Ausgangssituation wenige Kilometer vor dem Marathon. Aktuell sind wohl Skye Moench und Sara Svensk die beiden Topfavoritinnen. Beide gelten als starke Läuferinnen. Die Deutsche Lehrieder hat hier dagegen Schwächen. Spannend wird sein, wie viel Abstand Sarah True, die wohl beste Läuferin im Feld, beim Start des Marathons hat. Stage Nielsen hat Außenseiter-Chancen, Clarke und Jerzyk sollten eigentlich keine Chance auf den 42,125 Kilometern durch Frankfurt haben.

02.07.23, 09:40 Uhr: Spitzengruppe auf drei Frauen geschrumpft

Es ist weiterhin viel Bewegung in der Spitzengruppe: Mittlerweile haben sich Lehrieder, Moench und die Schwedin Svensk abgesetzt. Sie liegen 50 Sekunden vor den vier Verfolgerinnen Jerzyk, True, Clarke und Stage Nielsen. Es sind noch 23 Kilometer bis ins Ziel.

02.07.23, 09:14 Uhr: Spitzengruppe geht auf die letzten Radkilometer

Weiterhin sieben Profi-Frauen sind in der Spitzengruppe beim Ironman Frankfurt. Bei 141,5 Kilometern liegen Lehrieder, Moench, Svensk, Stage Nielsen, True, Jerzyk und Clarke mehr als zwei Minuten Vorsprung auf Lauren Brandon.

02.07.23, 09:06 Uhr: Bleymehl im Rettungswagen durchgecheckt

Nach ihrer Aufgabe auf der Radstrecke musste Daniela Bleymehl direkt mit einer Wärmedecke gewärmt werden. Die Darmstädterin war völlig ausgelaugt, ihre Beine wurden hochgelegt und sie wurde in einem Rettungswagen von einem Sanitäter durchgecheckt. Dabei war sie ansprechbar.

02.07.23, 09:04 Uhr: Lehrieder führt Spitzengruppe weiter an

50 Kilometer vor dem Schluss auf der Radstrecke ist die Spitzengruppe weiter nahe beieinander. Angeführt wird sie weiterhin von Carolin Lehrieder. Lauren Brendon und Nina Derron haben den Kontakt zur Gruppe verloren, Laura Jansen befindet sich sechseinhalb Minuten dahinter.

02.07.23, 08:42 Uhr: Bleymehl gibt auf

Titelverteidigerin Daniela Bleymehl muss das Rennen aufgeben. Die Darmstädterin stieg nach rund 120 Kilometer vom Rad und musste erst einmal mit einer Wärmedecke gewärmt werden. Sie hatte mehrfach auf dem Rad über die Kälte geklagt und zuletzt viel Zeit verloren.

02.07.23, 08:38 Uhr: Derron fällt hinten raus, Bleymehl hat Probleme

In der Spitzengruppe rotieren die Profi-Frauen vorne, es sind aber nur noch acht Fahrerinnen dabei. Denn die Schweizerin Nina Derron ist hinten raus gefallen und hat mittlerweile 46 Sekunden aufgebrummt bekommen. Laura Jansen hat 5:30 Minuten Rückstand. Daniela Bleymehl hat weiter zu kämpfen und liegt 6:03 Minuten zurück.

02.07.23, 08:12 Uhr: Jansen und Bleymehl holen auch auf

An der Spitze ist gerade eine Menge los, aber auch dahinter ist weiter Tempo drin. Laura Jansen und Daniela Bleymehl sind nur noch gut vier Minuten hinter den neuen Spitzenreiterin.

Mehr Ticker-Einträge finden Sie hier