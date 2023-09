+++ Eintracht und PSG wohl einig +++ Takahara beendet Karriere +++ Bericht: Muani-Einigung naht +++ +++ Eintracht und PSG wohl einig +++ Kolo-Muani-Einigung in Sicht? +++ Borré zu Werder? +++ Stand: 01.09.2023 13:55 Uhr

Streikt sich Randal Kolo Muani weg? Kommt überraschend Filip Kostic zurück? Und was geht sonst so am Deadline Day? Der nicht ganz ernst gemeinte Transferticker weiß Bescheid.

01.09.23, 08:18 Uhr: Eigener Ticker zum Deadline Day

An diesem Freitag (1. September) endet das Sommer-Transferfenster. Daher gibt es den ganzen Tag über einen eigenen Ticker zum Transfer-Geschehen.

01.09.23, 11:55 Uhr: Eintracht und PSG wohl einig

Jetzt sind es übereinstimmende Medienberichte, die davon schreiben, dass sich Eintracht Frankfurt und PSG irgendwo in der Region von 90 Millionen Euro einig sind. Ich sag mal so: Das hätte man sicherlich auch schneller und zügiger regeln können als auf den letzten Metern. Schlechter gefeilscht als PSG es getan hat, wurde zuletzt in "Das Leben des Brian".

01.09.23, 11:48 Uhr: Takahara beendet Karriere

Da kommt man aus der Mittagspause und dann das: Naohiro Takahara beendet seine Karriere. Mit 44 Jahren. Was für eine Laufbahn, was für ein Spieler. In Frankfurt wird er in die Geschiche eingehen als einziger Mensch jemals, der eine Flanke von Mehdi Madavikia verwerten konnte. Glaub ich zumindest.

So, liebe Leute, bevor hier gleich die ganzen Sensationstransfers eingetütet werden, geh ich fix in die Kantine hoch und werfe mich Kaubewegungen machend in den Nudelsalat, bis mich die Kantinenmitarbeiter gewaltsam wieder rausziehen. In diesem Sinne: guten Appetit.

01.09.23, 11:12 Uhr: Kolo-Muani-Einigung in Sicht?

Kaum beschwere ich mich, passiert vielleicht doch was: So heißt es seitens Bild und Sportbild, dass eine Einigung zwischen Eintracht Frankfurt und PSG in Sachen Kolo Muani in Sicht sei. Demnach könnte der Deal für 90 Millionen Euro über die Bühne gehen, genauer gesagt 80 Millionen Euro plus zehn Millionen Euro Boni. 100 Millionen, 90 Millionen, 80 Millinoen, das sind so Zahlen, für die bräuchte ich einen Bankberater, um sie mir einzuordnen. Dumm nur, dass mich meiner geghostet hat, nachdem ich mein gesamtes Vermögen in Pokémon-Karten investiert habe.

01.09.23, 10:58 Uhr: Weiter keine verkündeten Transfers

Jagutäh, bald 13 Uhr, das heißt, noch fünf Stunden, um Kolo Muani zu verkaufen, einen oder vielleicht zwei Stürmer als Ersatz zu holen, Nkounkou fix zu machen, möglicherweise noch in der Innenverteidigung nachzubessern, Sidney Raebiger zu vermelden, Rafa Borrés Transfer nach Bremen über die Bühne zu bringen, vielleicht noch Leihvereine für Nnamdi Collins und andere junge Spieler zu finden, und das alles bis 18 Uhr. Erinnert mich ein wenig an meine Schulzeit. Wochenlang wusste man von der Klassenarbeit, die ansteht, trotzdem hab ich immer alles so sehr vor mir hergeschoben, dass ich mir dann am Morgen der Arbeit den Wecker auf fünf Uhr stellen musste, um überhaupt noch was dafür zu lernen. Hoffe, Markus Krösche ergeht es anders und er steht nachher nicht auch mit einer Sechs da. Zumal die Eintracht ja gar keinen Sechser mehr braucht.

01.09.23, 10:43 Uhr: Lichtblick Larsson

Keine Transfernews, aber wer mal eben eine kurze Pause vom F5-Drücken einlegen möchte, dem sei dieser schöne Text zu Eintracht-Neuzugang Hugo Larsson und seiner sehr guten Leistung im gestrigen Spiel gegen Levski Sofia ans Herz gelegt:

01.09.23, 10:30 Uhr: SVWW macht nichts mehr

Kurzer Blick zum SV Wehen Wiesbaden. Hier passiert heute nichts mehr, heißt es vom Verein. Hier die Livebilder:

01.09.23, 10:23 Uhr: Borré zu Werder?

Oha, Rafa Borré könnte laut Sport1 zu Werder Bremen wechseln. Glückwunsch an dieser Stelle schonmal an Werder zum Sieg in der Europa Legaue 2025.

01.09.23, 10:06 Uhr: Borré verlässt Training

Tja, es passiert wohl wirklich. Laut Christopher Michel hat Rafa Borré das Spielerersatztraining verlassen und wurde abgeholt. Wechselt er, steht kein einziger Elfmeterschütze der Eintracht aus dem Finale in Sevilla mehr im Kader. Das fühlt sich eigenartig an, als müsste das Elfmeterschießen wegen irgendeiner blöden Uefa-Regularie dann nochmal wiederholt werden. Wie einer dieser Träume, in denen man doch noch einmal eine Mathearbeit schreiben muss und völlig unvorbereitet ist und dann rasselt man durch und die schulische Laufbahn geht dahin und die berufliche gleich mit und Europacupsieger ist man dann plötzlich auch nicht mehr und dann wacht man schweißgebadet mitten in der Nacht auf und die Ehefrau fragt, was los ist und man sagt, ach, nix, nur schlecht geträumt und dreht sich um und kriegt erstmal kein Auge mehr zu weil Rafa Borré jetzt eben doch wechselt und man deswegen so ein beklommenes Gefühl in der Brust hat und alles so schnell geht im modernen Fußball und alle immer einfach weiterziehen und z-z-z-z-z-zzzzzz....

01.09.23, 09:52 Uhr: Nkounkou-Deal steht bevor

Habe ich Tsavellas geschrieben? Entschuldigung, bin gerade weinend auf meinem Panini-Heft 2010/11 eingeschlafen und habe schlecht geträumt. Ich meinte natürlich Niels Nkounkou, dessen Deal mein geschätzter Kollege Christopher Michel bei Twitter als praktisch perfekt vermeldet. Dafür gibt es von mir die goldene Fabrizio-Romano-Ehrennadel und ein herzhaftes "Here we go!".

Tatsächlich hat Markus Krösche ja gestern abend in der Mixed Zone durchblicken lassen, dass heute wohl noch ein Linksfuß für die linke Seite kommen soll. In diesem Sinne freue ich mich, die Gerüchte bestätigen und endlich Vollzug vermelden zu können: Ja, es ist wahr, Georgios Tsavellas kommt zurück.

01.09.23, 09:36 Uhr: OFC holt Sorge

Kurzer Blick nach Offenbach: Der OFC hat Innenverteidiger Alexander Sorge verpflichtet. Komisch, ich dachte, beim OFC hat man nach dem holprigen Saisonstart aktuell genug Sorgen.

01.09.23, 09:23 Uhr: Geht Rafa Borré noch?

Gestern in der Mixed Zone ging es übrigens auch kurz um Rafa Borré, der die Eintracht wahrscheinlich noch verlassen wird und ja auch schon länger nicht mehr im Kader stand. Finde, diese sich ziehende Hintertürchen-Verabschiedung ist seiner Bedeutung für die Eintracht nicht würdig. Sollte er verkauft werden, wäre die einzig angemessene Verabschiedung, ihn mit einer Sänfte zum Flughafen zu tragen, Fans, die links und rechts die Straßen säumen, eine Blaskapelle hinterher, die den Rocky-Soundtrack spielt, Goldregen fällt vom Himmel...

Und sonst so? Weiterhin keine News zu Kolo Muani. Warte eigentlich minütlich auf die Nachricht, dass er und sein Berater sich aus Protest vor der Eintracht-Geschäftsstelle festgeklebt haben.

01.09.23, 08:40 Uhr: Wohl keine Lilien-Zugänge mehr

Kleiner Blick nach Darmstadt, wo die Lilien auf der Zugangsseite wohl nichts mehr machen werden heute. Und auch wenn das der ein oder andere Darmstadt-Fan sicher anders sieht: Ich halte das für die entspanntere Version des Deadline Day. Schön die Füße hochlegen, während man bei der Eintracht das Gefühl hat, in siebeneinhalb Stunden noch 28 Transfers abschließen zu müssen, 87 Medizinchecks, der Mannschaftsbus braucht noch neue Reifen, in der Waschküche tropfts von der Decke, jemand muss die Kabine neu tapezieren, ein Typ klingelt, weil er einem beim Ausparken eine Delle ins Auto gefahren hat, die Steuererklärung ist überfällig, morgen ist Mathearbeit und niemand hat gelernt, die Verwandtschaft steht unangemeldet vor der Tür, der Schornsteinfeger muss kurz den Boiler checken usw. usf.

01.09.23, 08:26 Uhr: Noch keine Raebiger-Bestätigung

Gibt allerdings noch keine Bestätigung des Raebiger-Transfers. Fänd's lässig, wenn es gleich eine Pressemitteilung der Eintracht gäbe: Mit der Verpflichtung von Sidney Raebiger sind unsere Transferaktivitäten abgeschlossen, danke und ein schönes Wochenende. Und dann braust Markus Krösche mit Zigarre im Mund im Cabrio in den Feierabend, morgens um halb elf im Regen.

01.09.23, 08:18 Uhr: +++ Eintracht holt wohl Raebiger +++

Tja, von wegen Kolo, von wegen Nkounkou - der erste Transfer des Tages heißt wohl: Sidney Raebiger wechselt zu Eintracht Frankfurt. Melden zumindest die Kollegen von Sky. 18 Jahre alt, kommt aus Fürth, hier mal eine erste fachliche Einschätzung meinerseits: Ja, gut, äh.

01.09.23, 08:11 Uhr: +++ Ticker zum Deadline Day startet +++

Freunde und Freundinnen der gepflegten Transfergerüchte, überteuerter Last-Minute-Panikkäufe und überraschender Aus-dem-Nichs-Wechsel: Herzlich willkommen zum Transferticker zum Deadline Day. Mein Name ist Stephan Reich, ich werde Sie heute durch den allgemeinen Wahnsinn des letzten Transfertags begleiten. Tritt Randal Kolo Muani in den Hungerstreik? Klingelt es vielleicht gleich an Ihrer Tür und Filip Kostic steht da mit einem großen Blumenstrauß? Schafft es Heribert Bruchhagen endlich, Lincoln von einem Wechsel zur Eintracht zu überzeugen? Und was geht eigentlich bei den anderen hessischen Klubs? Legt Darmstadt 98 noch einmal nach? Was macht der SV Wehen Wiesbaden? Und wer ist eigentlich Steinbach Haiger? Nehmen Sie meine Hand, wir finden es gemeinsam heraus.

