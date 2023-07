Ironman-Liveticker: +++ Spitzengruppe auf drei Frauen geschrumpft +++ Bleymehl gibt unterkühlt auf +++ +++ Bleymehl gibt auf +++ Derron fällt hinten raus, Bleymehl hat Probleme +++ Spitzengruppe gestellt +++ Stand: 02.07.2023 11:40 Uhr

Der Ironman Frankfurt 2023 im Liveticker: Hier gibt es alle Infos zum Rennen am 2. Juli.

02.07.23, 04:57 Uhr: Das Rennen im Livestream

Hier gibt es das Rennen im Livestream.

02.07.23, 09:40 Uhr: Spitzengruppe auf drei Frauen geschrumpft

Es ist weiterhin viel Bewegung in der Spitzengruppe: Mittlerweile haben sich Lehrieder, Moench und die Schwedin Svensk abgesetzt. Sie liegen 50 Sekunden vor den vier Verfolgerinnen Jerzyk, True, Clarke und Stage Nielsen. Es sind noch 23 Kilometer bis ins Ziel.

02.07.23, 09:14 Uhr: Spitzengruppe geht auf die letzten Radkilometer

Weiterhin sieben Profi-Frauen sind in der Spitzengruppe beim Ironman Frankfurt. Bei 141,5 Kilometern liegen Lehrieder, Moench, Svensk, Stage Nielsen, True, Jerzyk und Clarke mehr als zwei Minuten Vorsprung auf Lauren Brandon.

02.07.23, 09:06 Uhr: Bleymehl im Rettungswagen durchgecheckt

Nach ihrer Aufgabe auf der Radstrecke musste Daniela Bleymehl direkt mit einer Wärmedecke gewärmt werden. Die Darmstädterin war völlig ausgelaugt, ihre Beine wurden hochgelegt und sie wurde in einem Rettungswagen von einem Sanitäter durchgecheckt. Dabei war sie ansprechbar.

02.07.23, 09:04 Uhr: Lehrieder führt Spitzengruppe weiter an

50 Kilometer vor dem Schluss auf der Radstrecke ist die Spitzengruppe weiter nahe beieinander. Angeführt wird sie weiterhin von Carolin Lehrieder. Lauren Brendon und Nina Derron haben den Kontakt zur Gruppe verloren, Laura Jansen befindet sich sechseinhalb Minuten dahinter.

02.07.23, 08:42 Uhr: Bleymehl gibt auf

Titelverteidigerin Daniela Bleymehl muss das Rennen aufgeben. Die Darmstädterin stieg nach rund 120 Kilometer vom Rad und musste erst einmal mit einer Wärmedecke gewärmt werden. Sie hatte mehrfach auf dem Rad über die Kälte geklagt und zuletzt viel Zeit verloren.

02.07.23, 08:38 Uhr: Derron fällt hinten raus, Bleymehl hat Probleme

In der Spitzengruppe rotieren die Profi-Frauen vorne, es sind aber nur noch acht Fahrerinnen dabei. Denn die Schweizerin Nina Derron ist hinten raus gefallen und hat mittlerweile 46 Sekunden aufgebrummt bekommen. Laura Jansen hat 5:30 Minuten Rückstand. Daniela Bleymehl hat weiter zu kämpfen und liegt 6:03 Minuten zurück.

02.07.23, 08:12 Uhr: Jansen und Bleymehl holen auch auf

An der Spitze ist gerade eine Menge los, aber auch dahinter ist weiter Tempo drin. Laura Jansen und Daniela Bleymehl sind nur noch gut vier Minuten hinter den neuen Spitzenreiterin.

02.07.23, 08:09 Uhr: Spitzengruppe gestellt

Die Karten werden auf der Radstrecke neu gemischt: Die Verfolgergruppe hat die Spitzenreiterinnen eingeholt. Insgesamt sind jetzt neun Frauen vorne: Svensk, Clarke, Brandon, True, Stage Nielsen, Lehrieder, Moench, Derron und Jerzyk.

02.07.23, 07:56 Uhr: True holt wieder auf

Ungefähr zur Halbzeit auf der Radstrecke hat Sarah True jetzt nur noch eine knappe Minute Rückstand auf das Führungs-Duo. Die Zeit, die sie zu Beginn der Radstrecke einbüßen musste, hat sie nun also fast wieder aufgeholt. Die Verfolgergruppe um Lehrieder, Moench und Stage Nielsen gibt aber noch mehr Gas. Sie befinden sich nur noch dreißig Sekunden hinter True. Laura Jansen auf Rang zehn ist nur noch viereinhalb Minuten hinter der Spitze, Daniela Bleymehl fünf Minuten.

02.07.23, 07:36 Uhr: Bleymehl nur noch sechs Minuten hinter der Spitze

Daniela Bleymehl befindet sich jetzt nur noch sechs Minuten hinter der Spitze. Es wird interessant sein zu sehen, ob die Darmstädterin auch auf der zweiten Hälfte der Radstrecke weiter aufholen kann.

02.07.23, 07:22 Uhr: Verfolgergruppe macht weiter Druck

Die Verfolgergruppe um Lehrieder, Stage Nielsen und Moench holt weiter kontinuierlich auf, der Rückstand nach 73 Kilometern beträgt nur noch knapp dreieinhalb Minuten. Auf Sarah True auf Rang drei sogar nur gut eineinhalb Minuten. Daniela Bleymehl ist knapp sechseinhalb Minuten hinter der Spitze.

02.07.23, 07:10 Uhr: Wie lange bleibt Lauren Brandon vorne?

Deutlich besser ist die persönliche Bestzeit von Lauren Brandon. Die US-Amerikanerin hat dieses Jahr in Texas bereits eine 8:53:06 geschafft. Zum Vergleich Sarah Trues persönliche Bestzeit ist nochmal zehn Minuten schneller. Auch für die 38 Jahre alte Brandon ist es der erste Frankfurt-Start, auch sie ist bereits für Kona qualifiziert. Neben Lucy Charles-Barclay gilt sie als eine der schnellsten Schwimmerinnen im Profi-Zirkus.

02.07.23, 07:06 Uhr: Wer sind die Spitzenreiterinnen?

Werfen wir mal einen Blick auf die beiden Frauen, die das Rennen derzeit anführen. Beide gelten auf dem Papier nicht als Favoritinnen, vor allem weil beide auf der Laufstrecke nicht zu den Stärksten zählen. Die Neuseeländerin Clarke, die bereits für Kona qualifiziert ist, startet zum ersten Mal in Frankfurt. Ihre persönliche Langdistanz-Bestzeit beim Ironman Australien 2022 liegt bei 9.07:10 Minuten.

02.07.23, 06:58 Uhr: Lehrieder auf Rang sechs

Die nächsten Zeiten sind da: Während sich vorne nicht viel verändert hat, holt die Verfolgergruppe um Stage Nielsen und Moench weiter auf. Carolin Lehrieder ist dort mittlerweile auf Rang sechs, die Gruppe hat nun nur noch viereinhalb Minuten Rückstand. Drei Minuten dahinter befindet sich Daniela Bleymehl, die nun auf Rang zehn ist.

02.07.23, 06:43 Uhr: Verfolgergruppe um Nielsen und Moench holt auf

Sarah True hat nach knapp 50 Kilometern auf dem Rad weiterhin gut zwei Minuten Rückstand auf die Spitze. Aufgeholt hat die Verfolgergruppe um Skye Moench und Maja Stage Nielsen. Ihr Rückstand beträgt mittlerweile nur noch knapp fünf Minuten. Auch Danilela Bleymehl macht weiter Boden gut, ihr Rückständ beträgt nun keine acht Minuten mehr.

02.07.23, 06:23 Uhr: Bleymehl holt weiter auf

Daniela Bleymehl holt derweil weiter auf. Ihr Rückstand auf die Spitze beträgt nun 8:38 Minuten. Die Darmstädterin zeigt gerade eine richtig gute Performance auf dem Rad.

02.07.23, 06:13 Uhr: True verliert weiter an Zeit

Hat Topfavoritin Sarah True beim Schwimmen etwas übertrieben? Die US-Amerikanerin verliert beim Radfahren auf jeden Fall weiter zurück und hat mittlerweile zwei Minuten Rückstand auf die Spitze mit Clarke und Brandon.

02.07.23, 05:55 Uhr: Bleymehl mit neun Minuten Rückstand

Auch Daniela Bleymehl ist nun bei der ersten Zeitmessung auf dem Rad durch. Sie hat ein wenig aufgeholt, hat aber immer noch gut neun Minuten Rückstand auf die Spitze.

02.07.23, 05:50 Uhr: True hat etwas Rückstand

Die Spitzengruppe der Frauen ist mittlerweile bei der Messstation bei 13,4 Kilometern durchgekommen. Vorne liegen Brandon und Clarke, Sarah True hat eine knappe Minute Rückstand. Die Verfolgergruppe hat etwas aufgeholt und liegt rund sechs Minuten zurück. Stage Nielsen, Lehrieder und Mönch sind in dieser Gruppe.

02.07.23, 05:30 Uhr: Bleymehl fast 10 Minuten hinten

Daniela Bleymehl ist nun mit ihrer Gruppe aus dem Wasser. Der Rückstand für die Darmstädterin: 9:45 Minuten. Das ist schon eine deftige Packung. Mal schauen, wie viel Bleymehl in ihrer Paradedisziplin, dem Radfahren, aufholen kann.

02.07.23, 05:26 Uhr: Verfolgerinnen haben bereits 6:30 Minuten Rückstand

Die Verfolgergruppe ist nach ihrem "Verschwimmer" nun in die Wechselzone gekommen. Der Rückstand: 6:30 Minuten. Das ist echt viel. Mit dabei hier die starke Dänin Maja Stage Nielsen, Mitfavoritin Skye Moench (USA) und die Deutsche Carolin Lehrieder. Daniela Bleymehl ist noch nicht fertig mit dem Schwimmen.

02.07.23, 05:19 Uhr: Ordentlich was los im Wasser

Während die Spitze im Frauen-Rennen aus dem Wasser ist, herrscht im Langener Waldsee natürlich noch ordentlich Betrieb. Damit Sie mal einen Einblick davon bekommen, hier ein Bild vom Start der Age-Grouper:

02.07.23, 05:19 Uhr: Spitzengruppe mit Sarah True aus dem Wasser

Die Spitzengruppe ist aus dem Wasser: Lauren Brandon (USA) und Rebecca Clarke (NZL) waren als die besten Schwimmerinnen des Feldes gehandelt worden. Besonders stark hat sich Favoritin Sarah True geschlagen, die mit den beiden Top-Schwimmerinnen mithalten konnte.

02.07.23, 05:09 Uhr: Kühl ist es in Frankfurt

Vielleicht können Sie sich noch erinnern: Vor vier Jahren fand das Rennen in Frankfurt bei Rekord-Hitze statt. Das ist heute definitiv nicht der Fall. Im Gegenteil: Kühl ist's am Morgen am Langener Waldsee. Was beim Start im Wasser für ein wenig Unterkühlung sorgen kann, ist im Laufe des Tages sicherlich von Vorteil. Mehr als 25 Grad soll es heute nicht werden, das Wetter ist bedeckt.

