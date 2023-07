Ironman-Liveticker: +++ Brandon und Clarke vorne, True verliert weiter +++ Bleymehl holt auf der Radstrecke auf +++ +++ Bleymehl fast 10 Minuten hinten +++ Spitzengruppe mit Sarah True aus dem Wasser +++ Verfolgergruppe kommt vom Kurs ab +++ Stand: 02.07.2023 08:23 Uhr

Der Ironman Frankfurt 2023 im Liveticker: Hier gibt es alle Infos zum Rennen am 2. Juli.

02.07.23, 04:57 Uhr: Das Rennen im Livestream

Hier gibt es das Rennen im Livestream.

02.07.23, 06:23 Uhr: Bleymehl holt weiter auf

Daniela Bleymehl holt derweil weiter auf. Ihr Rückstand auf die Spitze beträgt nun 8:38 Minuten. Die Darmstädterin zeigt gerade eine richtig gute Performance auf dem Rad.

02.07.23, 06:13 Uhr: True verliert weiter an Zeit

Hat Topfavoritin Sarah True beim Schwimmen etwas übertrieben? Die US-Amerikanerin verliert beim Radfahren auf jeden Fall weiter zurück und hat mittlerweile zwei Minuten Rückstand auf die Spitze mit Clarke und Brandon.

02.07.23, 05:55 Uhr: Bleymehl mit neun Minuten Rückstand

Auch Daniela Bleymehl ist nun bei der ersten Zeitmessung auf dem Rad durch. Sie hat ein wenig aufgeholt, hat aber immer noch gut neun Minuten Rückstand auf die Spitze.

02.07.23, 05:50 Uhr: True hat etwas Rückstand

Die Spitzengruppe der Frauen ist mittlerweile bei der Messstation bei 13,4 Kilometern durchgekommen. Vorne liegen Brandon und Clarke, Sarah True hat eine knappe Minute Rückstand. Die Verfolgergruppe hat etwas aufgeholt und liegt rund sechs Minuten zurück. Stage Nielsen, Lehrieder und Mönch sind in dieser Gruppe.

02.07.23, 05:30 Uhr: Bleymehl fast 10 Minuten hinten

Daniela Bleymehl ist nun mit ihrer Gruppe aus dem Wasser. Der Rückstand für die Darmstädterin: 9:45 Minuten. Das ist schon eine deftige Packung. Mal schauen, wie viel Bleymehl in ihrer Paradedisziplin, dem Radfahren, aufholen kann.

02.07.23, 05:26 Uhr: Verfolgerinnen haben bereits 6:30 Minuten Rückstand

Die Verfolgergruppe ist nach ihrem "Verschwimmer" nun in die Wechselzone gekommen. Der Rückstand: 6:30 Minuten. Das ist echt viel. Mit dabei hier die starke Dänin Maja Stage Nielsen, Mitfavoritin Skye Moench (USA) und die Deutsche Carolin Lehrieder. Daniela Bleymehl ist noch nicht fertig mit dem Schwimmen.

02.07.23, 05:19 Uhr: Ordentlich was los im Wasser

Während die Spitze im Frauen-Rennen aus dem Wasser ist, herrscht im Langener Waldsee natürlich noch ordentlich Betrieb. Damit Sie mal einen Einblick davon bekommen, hier ein Bild vom Start der Age-Grouper:

02.07.23, 05:19 Uhr: Spitzengruppe mit Sarah True aus dem Wasser

Die Spitzengruppe ist aus dem Wasser: Lauren Brandon (USA) und Rebecca Clarke (NZL) waren als die besten Schwimmerinnen des Feldes gehandelt worden. Besonders stark hat sich Favoritin Sarah True geschlagen, die mit den beiden Top-Schwimmerinnen mithalten konnte.

02.07.23, 05:09 Uhr: Kühl ist es in Frankfurt

Vielleicht können Sie sich noch erinnern: Vor vier Jahren fand das Rennen in Frankfurt bei Rekord-Hitze statt. Das ist heute definitiv nicht der Fall. Im Gegenteil: Kühl ist's am Morgen am Langener Waldsee. Was beim Start im Wasser für ein wenig Unterkühlung sorgen kann, ist im Laufe des Tages sicherlich von Vorteil. Mehr als 25 Grad soll es heute nicht werden, das Wetter ist bedeckt.

02.07.23, 05:07 Uhr: Verfolgergruppe kommt vom Kurs ab

Chaos in der Verfolgergruppe: Die Schwimmerinnen kamen vom Kurs ab und mussten nun mühsam und mit ordentlichem Zeitverlust korrigieren. Das wird ihren sowieso schon großen Rückstand noch deutlich vergrößern.

02.07.23, 05:04 Uhr: Heute nur ein Frauen-Rennen

Falls es Ihnen noch nicht bewusst ist: Heute sind bei den Profis in Frankfurt nur die Frauen am Start. Die Ironman-EM der Männer fand bereits Anfang Juni in Hamburg statt - und wurde überschattet vom Tod eines Motorradfahrers. In Frankfurt treten bei den Männern lediglich die Age-Grouper an.

02.07.23, 04:56 Uhr: Dreier-Gruppe beim Schwimmen vorne

Werfen wir gleich einen Blick auf die Rennsituation beim Rennen der Profi-Frauen: Lauren Brandon, Rebecca Clarke und Sarah True liegen nach der halben Schwimm-Distanz rund 2:20 Minuten vor einer größeren Verfolgergruppe. Titelverteidigerin Daniela Bleymehl aus Darmstadt ist noch eine Gruppe weiter hinten und hat bereits 3:23 Minuten Rückstand.

01.07.23, 18:10 Uhr: Liveticker-Start mit Problemen

Hallo, herzlich willkommen und zunächst einmal Sorry! Wegen technischer Probleme können wir leider erst jetzt mit dem Liveticker zum Ironman Frankfurt beginnen. Wenn es die Technik zulässt, dann bringen wir sie hier begleitend zu unserem Stream durch den längsten Tag des Jahres.