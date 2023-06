Eintracht: Bericht: +++ Eintracht erhält Konkurrenz im Skhiri-Poker +++ Eintracht präsentiert neues Heimtrikot +++ Bericht: Frankfurt mit Koch "handelseinig" +++ +++ Bericht: Eintracht erhält Konkurrenz im Skhiri-Poker +++ Alidou fliegt mit DFB-U21 aus dem Turnier +++ Koch-Entscheidung zwischen Leverkusen und Eintracht +++ Stand: 29.06.2023 17:25 Uhr

29.06.23, 15:25 Uhr: Bericht: Eintracht erhält Konkurrenz im Skhiri-Poker

Eintracht Frankfurt muss offenbar um den ablösefreien Transfer von Ellyes Skhiri bangen. Nach Informationen des Kölner Stadt Anzeigers galten die Hessen lange Zeit als Favorit auf die Verpflichtung, die Eckdaten des Vertrags seien bereits besprochen. Doch zuletzt sollen das Management des Tunesiers auch lukrative Offerten aus Italien und Spanien erreicht haben. Skhiri wird den 1. FC Köln definitiv verlassen. Der Mittelfeldspieler will seine Entscheidung in den kommenden Tagen treffen.

29.06.23, 10:11 Uhr: Eintracht präsentiert neues Heimtrikot

Eintracht Frankfurt hat am Donnerstag das Heimtrikot für die neue Saison vorgestellt. In einem Video, das über die sozialen Medien verteilt wurde, sind Timothy Chandler und Karl-Heinz Körbel im neuen Jersey zu sehen. Die Front ist mit schwarz-roten Schrägstreifen versehen. Die Schulterpartie ist komplett schwarz, die Rückseite komplett rot. Die Eintracht bezeichnet das neue Heimjersey als "eine Hommage an das Trikot Ende der 1980er Jahre". Die Eintracht Frankfurt Frauen und die e-Sport-Abteilung der Hessen werden in der neuen Saison dieselben Trikots tragen. Das Internetportal Footy Headlines hatte das neue Design bereits Anfang Juni geleaked.

29.06.23, 05:38 Uhr: Bericht: Eintracht mit Koch "handelseinig"

Eintracht Frankfurt hat einem Bericht zufolge beste Karten für einen Transfer von Innenverteidiger Robin Koch. "Mit dem Ex-Freiburger ist man handelseinig, er passt perfekt in das Anforderungsprofil, ist als Führungsspieler und Säule in der zuletzt so wackligen Abwehr fest eingeplant", schreibt die Frankfurter Rundschau am Donnerstag. Laut Bericht müsste die Eintracht eine Leihgebühr entrichten, könnte Koch aber nach einem Jahr ablösefrei verpflichten. Der ebenfalls gehandelte U21-Nationalspieler Yann Aurel Bisseck soll sich der FR zufolge wohl Inter Mailand und nicht der Eintracht anschließen.

29.06.23, 05:06 Uhr: Eintracht setzt auf Talente

Eintracht Frankfurt setzt auch in der kommenden Saison auf junge Talente. Sportvorstand Markus Krösche sagte im vereinseigenen Interview: "Der neue Trainer muss kommunikativ sein, mit jungen Spielern arbeiten, und einfach bereit sein, den Weg von Eintracht Frankfurt mitzugehen und unseren Spielstil weiterzuentwickeln." Mit Hugo Larsson (19) und Willian Pacho (21) kamen zwei Spieler, die unter 23 Jahre alt sind. Hier geht es zum kompletten Text dazu:





28.06.23, 17:59 Uhr: Alidou fliegt mit DFB-U21 aus dem Turnier

Große Enttäuschung für den deutschen Fußball. Die als Titelverteidiger in die U21-Europameisterschaft gestartete DFB-Elf scheidet mit nur einem Punkt auf dem Konto aus. Gegen England unterlag das Team chancenlos mit 0:2 (0:2). Eintracht-Angreifer Faride Alidou wurde nach 68 Minuten eingewechselt, konnte aber keine Akzente mehr setzen.

28.06.23, 16:30 Uhr: Koch-Entscheidung zwischen Leverkusen und Eintracht

Leeds-Abwehrspieler Robin Koch wird zeitnah eine Entscheidung über seine Zukunft treffen. Wie der kicker berichtet fällt die Wahl offenbar zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen. Die beiden interessierten Premier-League-Klubs Newcastle United und Manchester United kommen für ihn demnach nicht infrage, weil er dort voraussichtlich nur Backup wäre. Koch wechselte 2020 noch für 13 Millionen Euro von Freiburg nach Leeds. Nun will der Defensivmann zurück in die Bundesliga.

28.06.23, 09:15 Uhr: DFB-Pokalspiel bei Lok Leipzig terminiert

Nach der Auslosung der ersten DFB-Pokalrunde 2023/24 hat der DFB am Mittwoch die 32 Begegnungen zeitgenau terminiert. Demnach spielt die Eintracht am Sonntag, 13. August, beim 1. FC Lokomotive Leipzig (15.30 Uhr) . Für die Frankfurter bedeutet die Reise nach Sachsen das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Eine Woche später startet die Bundesliga. Den Spielplan veröffentlicht die DFL an diesem Freitag.

28.06.23, 07:28 Uhr: Alidou kämpft mit der U21 gegen EM-Aus

Eintracht-Flügelspieler Faride Alidou steht mit der U21-Nationalmannschaft bei der EM vor einem Alles-oder-Nichts-Spiel. Um den ersten EM-Vorrunden-K.o. seit 2013 noch abzuwenden, braucht die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo am Mittwoch einen Sieg gegen England (18.00 Uhr). Gleichzeitig muss das Team auf einen Erfolg Israels gegen Tschechien hoffen, bei dem Deutschland die bessere Tordifferenz gegenüber Israel behält. Alidou war bei der überraschenden 1:2-Niederlage am Sonntag gegen Tschechien nach der Halbzeitpause eingewechselt worden. Deutschland ist amtierender U21-Europameister.

28.06.23, 07:18 Uhr: Nachwuchsarbeit: Krösche nimmt Vereine und DFB in die Pflicht

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche hat mit Blick auf die Förderung der hochbegabten Fußballer im Jugendbereich eine Ansage gemacht. "Wir müssen die Anzahl der Talente erhöhen - auf der einen Seite der DFB, aber auch wir Klubs", sagte der 42-Jährige bei Sky: "Wir müssen in jedem Klub eine Ausbildungsphilosophie entwickeln und auch unsere Nachwuchstrainer noch besser ausbilden." In den Nachwuchsleistungszentren sei in den vergangenen Jahren "ein falscher Ansatz" gewählt worden: "Ballan- und -mitnahme, Passspiel, Entscheidungsverhalten - diese individuellen Dinge sind zu kurz gekommen."

28.06.23, 04:37 Uhr: Bericht: Toppmöller plant neue Eintracht-Taktik

Unter dem neuen Cheftrainer Dino Toppmöller könnte die Eintracht in einem neuen taktischen Gewand daherkommen. Toppmöller soll das Spiel der Eintracht laut Bild weiterentwickeln und flexibler machen. In der Abwehr werde er demnach eine Viererkette als neue Alternative trainieren. Im Sturm soll - im Gegensatz zur Vorsaison - nicht immer nur mit einer Spitze, sondern häufiger mit zwei oder drei Spitzen gespielt werden. Trainingsauftakt bei der Eintracht ist am 10. Juli. Bereits am 7. Juli hält Toppmöller seine erste Pressekonferenz in Frankfurt.

27.06.23, 18:48 Uhr: Krösche: "Ziel ist nicht, Kolo Muani zu verkaufen"

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche will Randal Kolo Muani auch im kommenden Jahr im Frankfurt-Trikot auflaufen sehen. "Unser Ziel ist es nicht, Randal zu verkaufen", machte Krösche bei Sky Sport News deutlich. Der 42-Jährige lobte Kolo Muani: "Er hat eine sehr, sehr gute Entwicklung im letzten Jahr genommen und einen sehr, sehr großen Anteil an unserer erfolgreichen Saison gehabt - speziell jetzt auch in der Champions League." Der Franzose habe aber noch "sehr viele Entwicklungsfelder". Krösche sagte daher: "Er hat sicherlich eine große Zukunft vor sich, aber auch noch viele Bereiche, an denen wir ihm helfen wollen, sich weiterzuentwickeln. Und dann wollen wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen."

27.06.23, 17:08 Uhr: Koch-Entscheidung könnte Ende der Woche fallen

Endet Eintrachts Suche nach einem neuen Innenverteidiger zeitnah? Nach Informationen des hr-sport könnte in der Personalie Robin Koch bis zum Ende der Woche eine Entscheidung fallen. Sportvorstand Markus Krösche will die Abwehr der Hessen weiter umbauen. Koch ist nach dem Abstieg von Leeds United wohl ablösefrei zu haben, wenngleich die Eintracht ihn zunächst eine Saison ausleihen müsste. Trotz Konkurrenz aus Manchester oder Newcastle haben die Frankfurter offenbar gute Karten im Rennen um die Gunst des Abwehrspielers.

27.06.23, 13:02 Uhr: Ngankam-Wechsel zur Eintracht nicht fix

Eintracht Frankfurt hat sich offenbar die Dienste von Jessic Ngankam in Diensten von Hertha BSC gesichert. Dies berichtet RTL/NTV. Der 22 Jahre alte Angreifer werde demnach nach Abschluss der U21-Europameisterschaft zu den abschließenden Untersuchungen in Frankfurt erwartet. Die Ablöse soll im Bereich von sieben bis zehn Millionen Euro liegen. Diese Meldung kann der hr-sport allerdings nicht bestätigen. Ngankam ist weiterhin einer von mehreren Kandidaten für den Sturm. Sein Vertrag bei Absteiger Berlin läuft noch bis 2025. Sollte Lucas Alario nach einem enttäuschenden Jahr gehen, ist Ngankam aber ein potenzieller Kandidat für die Nachfolge.

27.06.23, 11:11 Uhr: Berichte: Interesse an Nachwuchs-Star aus Gambia

Nach übereinstimmenden Medienberichten hat die Eintracht ein Auge auf den Nachwuchs-Star Adama Bojang aus Gambia geworfen. Demnach steht der 19-jährige Stürmer auf der Liste der Frankfurter. Bojang gilt als eines der größten Fußball-Talente aus Afrika. Doch die Konkurrenz im Werben um Bojang soll groß sein. Topklubs wie Manchester United oder RB Leipzig sollen ebenfalls ihre Fühler ausgestreckt haben. Im Gespräch sind eine Ablöse von fünf Millionen Euro.

27.06.23, 05:41 Uhr: Bundesliga-Profis wählen Trapp auf Platz fünf

Welcher Torhüter in der Bundesliga hat Ihnen sportlich am meisten imponiert? Diese Frage hatte der Kicker den Profis der Fußball-Bundesliga gestellt. 252 Spieler antworteten und wählten Eintracht-Keeper Kevin Trapp auf den fünften Platz. Trapp bekam 6 Prozent der Stimmen. Es siegte Mark Flecken (23,4 Prozent) vom SC Freiburg vor Gregor Kobel (23 Prozent) von Borussia Dortmund. Mit 10,7 Prozent der Stimmen landete mit Union-Torwart Frederik Rönnow ein ehemaliger Keeper der Eintracht auf dem dritten Platz.

26.06.23, 11:54 Uhr: Koch-Entscheidung soll in den kommenden Tagen fallen

Im seit knapp zwei Wochen laufenden Poker um Eintracht-Wunsch-Verteidiger Robin Koch soll nach Informationen des hr-sport bis zum Ende der Woche eine Entscheidung fallen. Die Bild berichtete zuerst. Die Eintracht will den 26-jährigen Koch nach Frankfurt lotsen. Der Innenverteidiger von Leeds United könnte den englischen Klub dank einer Ausstiegsklausel im Sommer verlassen, zunächst aber wohl nur zur Leihe. In den vergangenen Tagen war berichtet worden, dass neben der Eintracht auch Manchester United und Newcastle United an Koch dran seien.

26.06.23, 05:38 Uhr: Bundesliga-Profis wählen Kolo Muani zum besten Feldspieler

Kein Feldspieler hat die Bundesliga-Profis in der Saison 2022/23 derart beeindruckt wie Eintracht-Torjäger Randal Kolo Muani. Das ist das Ergebnis einer Kicker-Umfrage, an der sich 252 Bundesliga-Fußballer beteiligten. Demnach stimmten 24,2 Prozent der Bundesliga-Profis für Kolo Muani als den Spieler, der ihnen sportlich am meisten imponiert hat. Danach folgt Jude Bellingham mit 17,5 Prozent der Stimmen, Niclas Füllkrug landete auf dem dritten Platz. Und Kolo Muani landete auch bei der halbjährlichen Kicker-Rangliste ganz oben. Bei den Stürmern wurde der Eintracht-Angreifer auf den ersten Platz gesetzt, in der Kategorie "Internationale Klasse". Auf dem zweiten Rang landete Leipzigs Christopher Nkunku.

25.06.23, 18:10 Uhr: Alidou bei Deutschland-Pleite eingewechselt

Faride Alidou und die deutsche U21-Natioalmannschaft haben bei der Europameisterschaft den nächsten Rückschlag kassiert. Gegen Tschechien verlor die DFB-Elf mit 1:2, Alidou wurde zur Halbzeit eingewechselt. Bereits im ersten Gruppenspiel hatte Deutschland enttäuscht und kam nicht über ein 1:1 gegen Israel hinaus. Der Titelverteidiger steht damit vor dem Aus in der Gruppenphase.

25.06.23, 12:29 Uhr: Kicker: Skhiri-Entscheidung naht

Eintracht Frankfurt darf sich offenbar weiter Hoffnung auf eine Verpflichtung von Ellyes Skhiri machen. Wie der kicker berichtet, rechnen sich die Hessen im Tauziehen um den Sechser vom 1. FC Köln weiter Chancen aus. Demnach könnte Skhiri bei Clubs im Ausland zwar mehr Geld verdienen, hätte aber bei der SGE bessere sportliche Perspektiven. Laut dem Fachmagazin könnte die Entscheidung über die Zukunft des 28-Jährigen schon zu Beginn der nächsten Woche fallen. Skhiri war einer der Schlüsselspieler in Köln und verlässt den Club nach vier Jahren in diesem Sommer ablösefrei.

25.06.23, 12:29 Uhr: Bericht: Sow bittet um Wechsel

Der Abschied von Eintracht-Mittelfeldspieler Djibril Sow rückt offenbar näher. Wie die Bild-Zeitung erfahren haben will, hat der Schweizer über seinen Berater seinen Wechselwunsch bei der Frankfurter Führung hinterlegt. Ein offizielles Angebot gibt es aber demnach noch nicht. Der 26-Jährige hat noch einen Vertrag bis Sommer 2024, dem Vernehmen nach beträgt seine Ausstiegsklausel 30 Millionen Euro. Laut Bericht sei die Eintracht wegen der kurzen Restlaufzeit aber bereit, ab 15 Millionen Euro zu verhandeln.

24.06.23, 07:38 Uhr: Bericht: Eintracht will noch fünf Neue

Eintracht Frankfurt will noch fünf neue Spieler holen. Das berichtet die Bild-Zeitung am Freitagabend. Demnach fahndet Sportvorstand Markus Krösche nach einem Innenverteidiger, einem linken Verteidiger, einem defensiven und einem offfensiven Mittelfeldspieler sowie einem Mittelstürmer. Als Kandidaten gehandelt werden Robin Koch (Abwehr), Fares Chaibi und Keito Nakamura (offensives Mittelfeld) sowie Jessic Ngankam und Ermedin Demirovic für den Angriff. Bisher hat die Eintracht bereits vier Neuzugänge präsentiert: Omar Marmoush, Willian Pacho, Hugo Larsson und Davis Bautista.

23.06.23, 10:54 Uhr: Medien: Interesse an Demirovic

Eintracht Frankfurt ist an einer Verpflichtung des Augsburger Angreifers Ermedin Demirovic interessiert. Das berichtet die Bild-Zeitung am Freitag. Der Stürmer wurde zuletzt am Außenmeniskus operiert, kam in der abgelaufenen Saison auf acht Tore. Laut Bericht ist die Eintracht bereit, für einen neuen Stürmer bis zu 15 Millionen Euro auszugeben. Ein weiterer Kandidat bleibt demnach U21-Nationalspieler Jessic Ngankam. Rafael Borré und Lucas Alario gelten derzeit als Verkaufskandidaten bei der Eintracht.

23.06.23, 08:09 Uhr: N'Dicka verabschiedet sich emotional

Eintracht-Verteidiger Evan N'Dicka hat sich emotional von den Frankfurtern verabschiedet. "Das Trikot mit dem Adler getragen zu haben, den Club und die Stadt zu repräsentieren, war ein Privilieg für mich", schrieb er am Freitag bei Instagram. N'Dicka schließt sich ablösefrei AS Rom an, mit der Eintracht wurde er unter anderem Europapokalsieger. "Ich werde euch nie vergessen und immer dankbar sein für euer herzliches Willkommen und die Menschlichkeit und Unterstützung, die ich in Frankfurt erleben durfte", so N'Dicka weiter. Er schloss einen Post mit den Worten: "Ein ganz besonderer Gruß an die Nordwestkurve!"

23.06.23, 05:46 Uhr: NLZ-Leiter: Das ist Eintrachts Philosophie

Alexander Richter, Frankfurts Leiter des Nachwuchsleistungszentrums, will eine einheitliche Spielphilosophie bei den Jugendmannschaften der Eintracht etablieren. "Wir wollen zielorientierten Ballbesitzfußball spielen", so Richter in einer Medienrunde. "Wir wollen immer nach vorne spielen und ins Gegenpressing gehen, wenn wir den Ball verlieren." Man wolle mit einer hohen Ballbesitzquote das Spiel selbst kreieren, führte der 52-Jährige weiter aus. "Auf dem Platz soll man erkennen können: Das ist eine Eintracht-Mannschaft, die spielen offensiven Fußball, kämpfen um jeden Zentimeter Boden, sind dabei ehrlich und transparent." Vor der anstehenden U21-Saison herrscht Optimismus: "Allein durch die Derbys und die Emotionen, die ihnen entgegenschlagen, werden die Jungs sich weiterentwickeln", so Richter. Hier geht es zum kompletten Beitrag mit den Einschätzungen von Richter und Sportdirektor Timmo Hardung:

23.06.23, 05:18 Uhr: Bericht: Konkurrenz bei Koch

Eintracht Frankfurt muss sich beim Buhlen um den Defensivmann Robin Koch harter Konkurrenz stellen. Das berichtet die Bild-Zeitung am Freitag. Demnach interessieren sich nicht nur die Hessen, sondern auch Bayer Leverkusen, Borussia Mönchengladbach, Manchester United und Newcastle für eine Verpflichtung des 26-Jährigen. Die Eintracht stehe in ständigem Kontakt mit der Spielerseite, heißt es. Koch könnte sowohl in der Innenverteidigung, als auch im defensiven Mittelfeld spielen. Sein Vertrag bei Leeds United soll noch bis 2024 laufen.

