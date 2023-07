Eintracht: +++ Bericht: Eintracht an Jashari interessiert +++ Bericht: Zwei Clubs baggern an Lindström +++ Onguené, Akman und Ache wohl vor Absprung +++ +++ Bericht: Eintracht an Jashari interessiert +++ Bericht: Zwei Clubs baggern an Lindström +++ Frankfurt an Jakobs interessiert +++ Stand: 02.07.2023 09:56 Uhr

02.07.23, 07:56 Uhr: Bericht: Eintracht an Jashari interessiert

Eintracht Frankfurt soll Interesse am Schweizer Ardon Jashari haben. Das berichtet der TV-Sender Sky Sport. Der Kapitän des FC Luzern werde die Schweizer Super League auf jeden Fall verlassen, das Ziel sei allerdings noch unklar. Als Favoriten für eine Verpflichtung des 20 Jahre alten defensiven Mittelfeldspieler gelten Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Billig dürfte die Verpflichtung aber nicht werden. Luzern soll sechs bis sieben Millionen Euro für das Talent verlangen. Jasharis Vertrag bei den Schweizern läuft noch bis Sommer 2026.

Ardon Jashari will wohl den nächsten Karriereschritt machen.

01.07.23, 18:22 Uhr: Bericht: Zwei Clubs baggern an Lindström

Newcastle United und der AC Mailand sollen ihr Interesse an Offensivspieler Jesper Lindström bei Eintracht Frankfurt hinterlegt haben. Das berichtet die Bild. Es sei zu erwarten, dass beide Clubs demnächst ein erstes Angebot für den Dänen bei Sportvorstand Markus Krösche einreichen. Die Eintracht erhofft sich für Lindström eine Ablöse von 30 bis 40 Millionen Euro. Zuletzt soll Krösche ein Angebot von RB Leipzig über 25 Millionen Euro abgelehnt haben. Lindström möchte gerne weiter in der Champions League spielen. Das könnte er sowohl mit Newcastle als auch mit Mailand.

30.06.23, 14:13 Uhr: Onguené, Akman und Ache wohl vor Absprung

Jerome Onguené und Ragnar Ache sollen wohl die Eintracht verlassen, das schreibt der kicker. Onguené habe demnach keine Zukunft bei den Hessen, obwohl er erst vor einem Jahr als Neuzugang vorgestellt worden war. Der Innenverteidiger wurde im Winter wieder zurück zu RB Salzburg ausgeliehen. Zu Ache schreibt das Blatt: "Zwar avancierte der Stürmer bei Fürth zur Stammkraft und schoss sieben Tore, eine Perspektive in Frankfurt gibt es trotzdem nicht." Es sollen mehrere Anfragen für den 24-Jährigen vorliegen. Auch der zuletzt an Göztepe ausgeliehene Angreifer Ali Akman stehe vor dem Absprung, heißt es weiter.

30.06.23, 13:23 Uhr: Bericht: Eintracht an Arribas dran

Eintracht sucht weiter Verstärkung für die Offensive. Die Ruhr Nachrichten berichten, dass die Fankfurter Interesse an Sergio Arribas zeigen würden. Der 21-Jährige lief zuletzt für die zweite Mannschaft von Real Madid auf, er könne im offensiven Mittelfeld und als Rechtsaußen spielen. Derweil stockt die Anbahnung eines Transfers vom Ex-Kölner Ellyes Skhiri zur Eintracht, weil dem Mittelfeldspieler nun andere lukrative Angebote vorliegen würden. So berichtet es die Frankfurter Rundschau am Freitag. Skhiris Umfeld und die Eintracht seien "schon recht weit" gewesen, doch nun würden auch der AC Mailand und der FC Sevilla um ihn buhlen.

Sergio Arribas von Reals zweiter Mannschaft.

30.06.23, 12:57 Uhr: Frankfurt an Jakobs interessiert

Eintracht Frankfurt sucht Verstärkung für die linke Außenbahn. Einem Bericht der Bild am Freitag zufolge haben die Hessen dabei den 23 Jahre alten Ismail Jakobs von der AS Monaco und Derrick Köhn von Hannover 96 auf der Liste der Kandidaten. Köhns Vertrag bei den Niedersachsen würde im kommenden Sommer auslaufen. Jakobs ist gebürtiger Kölner, wechselte 2021 für sieben Millionen Euro nach Frankreich. In der abgelaufenen Saison absolvierte er 32 Spiele in der Ligue 1. Der auf der linken Seite eingesetzte Christopher Lenz kann die Eintracht mehreren Berichten zufolge in diesem Sommer verlassen. Die Frankfurter haben außerdem noch Philipp Max für diese Position unter Vertrag.

30.06.23, 09:08 Uhr: Eintracht startet mit Heimspiel gegen Darmstadt

Eintracht Frankfurt bekommt es am ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison mit Aufsteiger Darmstadt 98 zu tun. Die DFL veröffentlichte den neuen Spielplan am Freitag etwas früher als geplant, nachdem er bereits als Leak online zu finden war. Das Hessenderby steigt am 19. oder 20. August. Am zweiten Spieltag geht es für die Frankfurter mit dem Rhein-Main-Duell beim 1. FSV Mainz 05 weiter. Zum Kräftemessen mit Vizemeister Borussia Dortmund kommt es am letzten Oktober-Wochenende. Der FC Bayern München kommt am 14. Spieltag (8.-10. Dezember) nach Frankfurt. Die Eintracht wird die Saison mit einem Heimspiel gegen RB Leipzig beenden.

30.06.23, 06:55 Uhr: Hellmann kritisiert "zu große Interessengegensätze" der Profivereine

Der ausscheidende DFL-Geschäftführer Axel Hellmann kritisiert die fehlende Geschlossenheit der 36 Profivereine und fordert mehr Einigkeit. "Es gibt einfach aktuell zu große Interessengegensätze, als dass wir es schaffen würden, eine gemeinschaftliche Strategie zu entwickeln, wie man die Liga entwickelt", sagte Hellmann der Deutschen Presse-Agentur. "Ich hoffe, dass uns das gelingt in den nächsten Monaten, genau diese strategische Ausrichtung der Liga hinzubekommen." Für den Vorstandssprecher von Eintracht Frankfurt und Oliver Leki vom SC Freiburg endet an diesem Freitag die Interimszeit als Geschäftsführer der Deutschen Fußball Liga.

30.06.23, 05:23 Uhr: Spielplan wird am Freitag veröffentlicht

Gegen wen startet der SV Darmstadt in die erste Bundesliga-Saison seit 2017, auf wen trifft Eintracht Frankfurt? Und wer ist der jeweilige Gegner am letzten Spieltag? Diese und weitere Fragen werden am Freitagmittag (12 Uhr) beantwortet, wenn die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Spielpläne für die Bundesliga und 2. Liga in der Spielzeit 2023/2024 vorstellt. Die Saison in der Bundesliga vor der Heim-EM im kommenden Sommer beginnt am 18. August mit dem Eröffnungsspiel. Nach dem 16. Spieltag am 19. und 20. Dezember geht es in die Winterpause, die bereits am 12. Januar 2024 endet. Der 34. und letzte Spieltag ist für den 18. Mai kommenden Jahres angesetzt.

29.06.23, 15:25 Uhr: Bericht: Eintracht erhält Konkurrenz im Skhiri-Poker

Eintracht Frankfurt muss offenbar um den ablösefreien Transfer von Ellyes Skhiri bangen. Nach Informationen des Kölner Stadt Anzeigers galten die Hessen lange Zeit als Favorit auf die Verpflichtung, die Eckdaten des Vertrags seien bereits besprochen. Doch zuletzt sollen das Management des Tunesiers auch lukrative Offerten aus Italien und Spanien erreicht haben. Skhiri wird den 1. FC Köln definitiv verlassen. Der Mittelfeldspieler will seine Entscheidung in den kommenden Tagen treffen.

29.06.23, 10:11 Uhr: Eintracht präsentiert neues Heimtrikot

Eintracht Frankfurt hat am Donnerstag das Heimtrikot für die neue Saison vorgestellt. In einem Video, das über die sozialen Medien verteilt wurde, sind Timothy Chandler und Karl-Heinz Körbel im neuen Jersey zu sehen. Die Front ist mit schwarz-roten Schrägstreifen versehen. Die Schulterpartie ist komplett schwarz, die Rückseite komplett rot. Die Eintracht bezeichnet das neue Heimjersey als "eine Hommage an das Trikot Ende der 1980er Jahre". Die Eintracht Frankfurt Frauen und die e-Sport-Abteilung der Hessen werden in der neuen Saison dieselben Trikots tragen. Das Internetportal Footy Headlines hatte das neue Design bereits Anfang Juni geleaked.

29.06.23, 05:38 Uhr: Bericht: Eintracht mit Koch "handelseinig"

Eintracht Frankfurt hat einem Bericht zufolge beste Karten für einen Transfer von Innenverteidiger Robin Koch. "Mit dem Ex-Freiburger ist man handelseinig, er passt perfekt in das Anforderungsprofil, ist als Führungsspieler und Säule in der zuletzt so wackligen Abwehr fest eingeplant", schreibt die Frankfurter Rundschau am Donnerstag. Laut Bericht müsste die Eintracht eine Leihgebühr entrichten, könnte Koch aber nach einem Jahr ablösefrei verpflichten. Der ebenfalls gehandelte U21-Nationalspieler Yann Aurel Bisseck soll sich der FR zufolge wohl Inter Mailand und nicht der Eintracht anschließen.

29.06.23, 05:06 Uhr: Eintracht setzt auf Talente

Eintracht Frankfurt setzt auch in der kommenden Saison auf junge Talente. Sportvorstand Markus Krösche sagte im vereinseigenen Interview: "Der neue Trainer muss kommunikativ sein, mit jungen Spielern arbeiten, und einfach bereit sein, den Weg von Eintracht Frankfurt mitzugehen und unseren Spielstil weiterzuentwickeln." Mit Hugo Larsson (19) und Willian Pacho (21) kamen zwei Spieler, die unter 23 Jahre alt sind.





28.06.23, 17:59 Uhr: Alidou fliegt mit DFB-U21 aus dem Turnier

Große Enttäuschung für den deutschen Fußball. Die als Titelverteidiger in die U21-Europameisterschaft gestartete DFB-Elf scheidet mit nur einem Punkt auf dem Konto aus. Gegen England unterlag das Team chancenlos mit 0:2 (0:2). Eintracht-Angreifer Faride Alidou wurde nach 68 Minuten eingewechselt, konnte aber keine Akzente mehr setzen.

28.06.23, 16:30 Uhr: Koch-Entscheidung zwischen Leverkusen und Eintracht

Leeds-Abwehrspieler Robin Koch wird zeitnah eine Entscheidung über seine Zukunft treffen. Wie der kicker berichtet fällt die Wahl offenbar zwischen Eintracht Frankfurt und Bayer Leverkusen. Die beiden interessierten Premier-League-Klubs Newcastle United und Manchester United kommen für ihn demnach nicht infrage, weil er dort voraussichtlich nur Backup wäre. Koch wechselte 2020 noch für 13 Millionen Euro von Freiburg nach Leeds. Nun will der Defensivmann zurück in die Bundesliga.

28.06.23, 09:15 Uhr: DFB-Pokalspiel bei Lok Leipzig terminiert

Nach der Auslosung der ersten DFB-Pokalrunde 2023/24 hat der DFB am Mittwoch die 32 Begegnungen zeitgenau terminiert. Demnach spielt die Eintracht am Sonntag, 13. August, beim 1. FC Lokomotive Leipzig (15.30 Uhr) . Für die Frankfurter bedeutet die Reise nach Sachsen das erste Pflichtspiel der neuen Saison. Eine Woche später startet die Bundesliga. Den Spielplan veröffentlicht die DFL an diesem Freitag.

28.06.23, 07:28 Uhr: Alidou kämpft mit der U21 gegen EM-Aus

Eintracht-Flügelspieler Faride Alidou steht mit der U21-Nationalmannschaft bei der EM vor einem Alles-oder-Nichts-Spiel. Um den ersten EM-Vorrunden-K.o. seit 2013 noch abzuwenden, braucht die Mannschaft von Trainer Antonio Di Salvo am Mittwoch einen Sieg gegen England (18.00 Uhr). Gleichzeitig muss das Team auf einen Erfolg Israels gegen Tschechien hoffen, bei dem Deutschland die bessere Tordifferenz gegenüber Israel behält. Alidou war bei der überraschenden 1:2-Niederlage am Sonntag gegen Tschechien nach der Halbzeitpause eingewechselt worden. Deutschland ist amtierender U21-Europameister.

28.06.23, 07:18 Uhr: Nachwuchsarbeit: Krösche nimmt Vereine und DFB in die Pflicht

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche hat mit Blick auf die Förderung der hochbegabten Fußballer im Jugendbereich eine Ansage gemacht. "Wir müssen die Anzahl der Talente erhöhen - auf der einen Seite der DFB, aber auch wir Klubs", sagte der 42-Jährige bei Sky: "Wir müssen in jedem Klub eine Ausbildungsphilosophie entwickeln und auch unsere Nachwuchstrainer noch besser ausbilden." In den Nachwuchsleistungszentren sei in den vergangenen Jahren "ein falscher Ansatz" gewählt worden: "Ballan- und -mitnahme, Passspiel, Entscheidungsverhalten - diese individuellen Dinge sind zu kurz gekommen."

28.06.23, 04:37 Uhr: Bericht: Toppmöller plant neue Eintracht-Taktik

Unter dem neuen Cheftrainer Dino Toppmöller könnte die Eintracht in einem neuen taktischen Gewand daherkommen. Toppmöller soll das Spiel der Eintracht laut Bild weiterentwickeln und flexibler machen. In der Abwehr werde er demnach eine Viererkette als neue Alternative trainieren. Im Sturm soll - im Gegensatz zur Vorsaison - nicht immer nur mit einer Spitze, sondern häufiger mit zwei oder drei Spitzen gespielt werden. Trainingsauftakt bei der Eintracht ist am 10. Juli. Bereits am 7. Juli hält Toppmöller seine erste Pressekonferenz in Frankfurt.

27.06.23, 18:48 Uhr: Krösche: "Ziel ist nicht, Kolo Muani zu verkaufen"

Eintracht-Sportvorstand Markus Krösche will Randal Kolo Muani auch im kommenden Jahr im Frankfurt-Trikot auflaufen sehen. "Unser Ziel ist es nicht, Randal zu verkaufen", machte Krösche bei Sky Sport News deutlich. Der 42-Jährige lobte Kolo Muani: "Er hat eine sehr, sehr gute Entwicklung im letzten Jahr genommen und einen sehr, sehr großen Anteil an unserer erfolgreichen Saison gehabt - speziell jetzt auch in der Champions League." Der Franzose habe aber noch "sehr viele Entwicklungsfelder". Krösche sagte daher: "Er hat sicherlich eine große Zukunft vor sich, aber auch noch viele Bereiche, an denen wir ihm helfen wollen, sich weiterzuentwickeln. Und dann wollen wir gemeinsam eine erfolgreiche Saison spielen."

27.06.23, 17:08 Uhr: Koch-Entscheidung könnte Ende der Woche fallen

Endet Eintrachts Suche nach einem neuen Innenverteidiger zeitnah? Nach Informationen des hr-sport könnte in der Personalie Robin Koch bis zum Ende der Woche eine Entscheidung fallen. Sportvorstand Markus Krösche will die Abwehr der Hessen weiter umbauen. Koch ist nach dem Abstieg von Leeds United wohl ablösefrei zu haben, wenngleich die Eintracht ihn zunächst eine Saison ausleihen müsste. Trotz Konkurrenz aus Manchester oder Newcastle haben die Frankfurter offenbar gute Karten im Rennen um die Gunst des Abwehrspielers.

27.06.23, 13:02 Uhr: Ngankam-Wechsel zur Eintracht nicht fix

Eintracht Frankfurt hat sich offenbar die Dienste von Jessic Ngankam in Diensten von Hertha BSC gesichert. Dies berichtet RTL/NTV. Der 22 Jahre alte Angreifer werde demnach nach Abschluss der U21-Europameisterschaft zu den abschließenden Untersuchungen in Frankfurt erwartet. Die Ablöse soll im Bereich von sieben bis zehn Millionen Euro liegen. Diese Meldung kann der hr-sport allerdings nicht bestätigen. Ngankam ist weiterhin einer von mehreren Kandidaten für den Sturm. Sein Vertrag bei Absteiger Berlin läuft noch bis 2025. Sollte Lucas Alario nach einem enttäuschenden Jahr gehen, ist Ngankam aber ein potenzieller Kandidat für die Nachfolge.

27.06.23, 11:11 Uhr: Berichte: Interesse an Nachwuchs-Star aus Gambia

Nach übereinstimmenden Medienberichten hat die Eintracht ein Auge auf den Nachwuchs-Star Adama Bojang aus Gambia geworfen. Demnach steht der 19-jährige Stürmer auf der Liste der Frankfurter. Bojang gilt als eines der größten Fußball-Talente aus Afrika. Doch die Konkurrenz im Werben um Bojang soll groß sein. Topklubs wie Manchester United oder RB Leipzig sollen ebenfalls ihre Fühler ausgestreckt haben. Im Gespräch sind eine Ablöse von fünf Millionen Euro.

27.06.23, 05:41 Uhr: Bundesliga-Profis wählen Trapp auf Platz fünf

Welcher Torhüter in der Bundesliga hat Ihnen sportlich am meisten imponiert? Diese Frage hatte der Kicker den Profis der Fußball-Bundesliga gestellt. 252 Spieler antworteten und wählten Eintracht-Keeper Kevin Trapp auf den fünften Platz. Trapp bekam 6 Prozent der Stimmen. Es siegte Mark Flecken (23,4 Prozent) vom SC Freiburg vor Gregor Kobel (23 Prozent) von Borussia Dortmund. Mit 10,7 Prozent der Stimmen landete mit Union-Torwart Frederik Rönnow ein ehemaliger Keeper der Eintracht auf dem dritten Platz.

26.06.23, 11:54 Uhr: Koch-Entscheidung soll in den kommenden Tagen fallen

Im seit knapp zwei Wochen laufenden Poker um Eintracht-Wunsch-Verteidiger Robin Koch soll nach Informationen des hr-sport bis zum Ende der Woche eine Entscheidung fallen. Die Bild berichtete zuerst. Die Eintracht will den 26-jährigen Koch nach Frankfurt lotsen. Der Innenverteidiger von Leeds United könnte den englischen Klub dank einer Ausstiegsklausel im Sommer verlassen, zunächst aber wohl nur zur Leihe. In den vergangenen Tagen war berichtet worden, dass neben der Eintracht auch Manchester United und Newcastle United an Koch dran seien.

26.06.23, 05:38 Uhr: Bundesliga-Profis wählen Kolo Muani zum besten Feldspieler

Kein Feldspieler hat die Bundesliga-Profis in der Saison 2022/23 derart beeindruckt wie Eintracht-Torjäger Randal Kolo Muani. Das ist das Ergebnis einer Kicker-Umfrage, an der sich 252 Bundesliga-Fußballer beteiligten. Demnach stimmten 24,2 Prozent der Bundesliga-Profis für Kolo Muani als den Spieler, der ihnen sportlich am meisten imponiert hat. Danach folgt Jude Bellingham mit 17,5 Prozent der Stimmen, Niclas Füllkrug landete auf dem dritten Platz. Und Kolo Muani landete auch bei der halbjährlichen Kicker-Rangliste ganz oben. Bei den Stürmern wurde der Eintracht-Angreifer auf den ersten Platz gesetzt, in der Kategorie "Internationale Klasse". Auf dem zweiten Rang landete Leipzigs Christopher Nkunku.

