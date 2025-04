ATP-Turnier in München Zverev startet mit Sieg beim ATP-Turnier in München Stand: 14.04.2025 19:28 Uhr

Alexander Zverev ist in München mit einem Arbeitssieg in das ATP-500-Turnier gestartet. Der 27-Jährige setzte sich in zwei Sätzen am Ende doch noch klar gegen den Franzosen Alexandre Müller durch.

Von BR24Sport

Alexander Zverev, aktuell die Nummer drei der Weltrangliste, will nach schwierigen Wochen beim ATP-Turnier in München Selbstvertrauen und Weltranglistenpunkte einsammeln. Mit dem 6.4; 6:1-Auftakterfolg gegen den Franzosen Alexandre Müller hat er am Montag den Grundstein für ein erfolgreiches Turnier gelegt. "Er ist ein super Sandplatzspieler", lobte Zverev zunächst den schwierigen Gegner. Und setzte dann strahlend hinzu: "Es war ein guter Start für mich." Er hoffe, dass es für ihn noch eine lange Woche in München wird. "Ich will wieder mein bestes Tennis spielen - und das war ein sehr guter Schritt in die richtige Richtung," sagte er im Sky-Interview.

Zverev kämpft sich durch: Jeder Punkt hart erarbeitet

Zum Auftakt zeigte sich der 27-Jährige bei angenehmen Temperaturen und Sonnenschein auf dem Center-Court am Aumeister in Spiellaune. Beim mit 2,5 Millionen Euro dotierten ATP-500-Turnier startete Zverev gegen Alexandre Müller gleich mit einem frühen Break. Ganz einfach wollte es ihm der Franzose allerdings nicht machen. Der 28-Jährige hielt stark dagegen und ließ Zverev für jeden Punkt hart arbeiten. Zudem holte er die zwischenzeitliche 3:1-Führung Zverevs wieder auf und glich per Break zum 3:3 aus.

Der Franzose, der im Gegensatz zu Zverev in dieser Saison schon ein Turnier gewinnen konnte, wurde offensiver, doch auch der gebürtige Hamburger ließ nicht locker und nutzte die sich bietende Chance zum zweiten Break - es stand 5:4. Zverev ballte die Hand zur Faust und brüllte: "Let's go!" Nach 45 Minuten servierte er zum Satzgewinn. Mit einem sehenswerten Volley tütete der 27-Jährige den ersten Satz verdient mit 6:4 ein.

Triumph im zweiten Satz: Zverev lässt Müller keine Chance

Auch im zweiten Satz sah es nach einem schnellen Break für Zverev aus, doch Müller vereitelte das Ansinnen zunächst noch und verpasste selbst bei eigenem Aufschlag die Chance zur Führung. Im engen Duell belohnte sich der Deutsche dann mit dem Break zum 2:1 und legte dann mit seiner ganzen Klasse das 3:1 nach.

Es lief nach Plan für den Weltranglisten-Dritten der jetzt das Spiel nicht mehr aus der Hand geben wollte und sich das nächste Break zur 4:1-Führung erspielte. Mit dem 5:1 war Müller dann endgültig der Zahn gezogen. Nach 80 Minuten hatte Zverev den Matchball und verwandelte souverän zum 6:1.

Weitere deutsche Spieler im Hauptfeld sind unter anderem der Weltranglisten-51. Jan-Lennard Struff und Daniel Altmaier (Nr. 68).

Quelle: BR24 im BR Fernsehen 14.04.2025 - 18:30 Uhr