BR24 Sport Würzburger Kickers beurlauben Trainer Markus Zschiesche Stand: 09.09.2024 16:49 Uhr

Die Würzburger Kickers haben die Reißleine gezogen und Trainer Markus Zschiesche beurlaubt. Nur drei Siege aus sieben Spielen waren zu wenig für die Aufstiegs-Ambitionen des Regionalligisten.

Von BR24Sport

Die Würzburger Kickers haben nach dem 0:4 am 8. Spieltag gegen die SpVgg Bayreuth die Reißleine gezogen und sich von Trainer Markus Zschiesche getrennt. Die Bilanz der Unterfranken in der Regionalliga Bayern weist in der noch jungen Saison drei Siege, ein Unentschieden und drei Niederlagen auf.

Zu wenig, entschieden die Verantwortlichen. Zehn Punkte und Tabellen-Rang acht entsprachen nicht dem Saison-Ziel des selbsternannten Spitzenteams. "Nach eingehender Analyse der sportlichen Gesamtsituation und intensiven Gesprächen der sportlichen Verantwortlichen mit den Gremien, wurde eine Veränderung auf der Trainerposition beschlossen", hieß es in der Mitteilung des Vereins.

Zschiesche drückt den Kickers die Daumen

Der 42-Jährige hatte die Kickers nach dem verpassten Aufstieg in der Relegation übernommen. In nur dreieinhalb Wochen Vorbereitungszeit musste der Fußballlehrer 14 Neuzugänge sowie zehn Spieler aus der Vorsaison integrieren.

Trotz durchwachsenem Saisonstart waren die Unterfranken im DFB-Pokal sogar nah daran gewesen, mit einem Sieg gegen Hoffenheim die Sensation zu schaffen. Das 3:5 des Viertligisten im Elfmeterschießen gegen den Europa-League-Teilnehmer machte Zschiesche noch Mitte August Hoffnung auf eine gute Saison. "Wenn wir diese Art und Weise in jedes Spiel der Saison mitnehmen, werden wir schwer zu schlagen sein."

Nun wird ein neuer Coach die Kickers übernehmen. Zschiesche nimmt sein Ende in Würzburg sportlich: "Ich habe mich vom ersten Tag an bewusst für diese Herausforderung entschieden", so der 42-Jährige. Er bedankte sich für das Vertrauen und wünscht "dem Verein für den Rest der Saison alles Gute. Ich drücke die Daumen, dass die gesteckten Ziele erreicht werden." Wer neuer Trainer wird, ist noch offen.

Quelle: BR24Sport 09.09.2024 - 18:30 Uhr